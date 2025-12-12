109 ani de la începutul epopeii Tezaurului românesc. În 12 decembrie 1916, Guvernul, retras la Iași, aproba transferul unui patrimoniu imens către Rusia Țaristă

10:40

Ala Nemerenco, fost ministru al Sănătății, susține că nu se aștepta să fie exclusă din noua echipă guvernamentală, mai ales că, spune ea, a avut o contribuție la victoria PAS în alegerile parlamentare. Fostul demnitar subliniază că nu a primit explicații directe nici de la PAS, nici de la Președinție, însă și-a dat seama că […] Articolul Ala Nemerenco recunoaște că acordarea „Ordinului Republicii” a fost și un bilet de adio transmis de PAS: Dacă vine o distincție e semn de plecare apare prima dată în ZIUA.md.