Spitalele regionale de la Bălți și Cahul, pe care PAS promitea să le dea în exploatare în 2025, ar putea primi pacienții abia în 2031

09:00

Salariul mediu lunar brut în Republica Moldova a fost de aproximativ 14.700 de lei în luna septembrie 2025, arată datele Biroului Național de Statistică. Aproape 80 la sută dintre angajații din sectorul real au avut venituri mai mari de 7.000 de lei, în timp ce în jur de 20% au câștigat sub acest prag, din […]