Danemarca a inclus oficial SUA pe lista amenințărilor externe
Ziua, 13 decembrie 2025 16:30
Danemarca a inclus oficial SUA pe lista amenințărilor externe, deși ambele țări sunt membre NATO. Serviciile daneze de informații consideră că americanii „își folosesc acum puterea economică și tehnologică ca mijloc de forță, inclusiv împotriva aliaților și partenerilor", potrivit The Guardian. În evaluarea anuală a Serviciul de Informații al Apărării Daneze (DDIS), Statele Unite au […]
• • •
Acum 15 minute
17:00
Părinții pot beneficia de deduceri fiscale pentru costurile de instruire. Ministerul Educației explică procedura # Ziua
Părinții care achită serviciile educaționale ale copiilor pot beneficia de deduceri fiscale pentru costurile de instruire, a anunțat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. Măsura, introdusă anul trecut și menținută în politica bugetar-fiscală pentru 2026, permite scăderea din impozitul pe venit a cheltuielilor pentru studii, în limita a 16.100 lei anual, iar după aprobarea modificărilor […]
Acum o oră
16:30
Acum 2 ore
16:00
Ceban critică dur votul nocturn al bugetului: „Fără consultări și cu tăieri la domenii-cheie” # Ziua
Primarul municipiului Chișinău și lider al Partidului „Mișcarea Alternativa Națională (MAN),Ion Ceban, a criticat în termeni duri modul în care majoritatea PAS a votat bugetul pentru 2026, acuzând guvernarea că a adoptat documentul „noaptea, ca hoții", fără transparență și fără consultări publice. Potrivit lui Ceban, cei care în trecut scandau împotriva voturilor nocturne ar fi […]
15:40
Coletele cu o valoare sub 150 de euro care vor intra pe teritoriul Uniunii Europene începând cu iulie 2026 vor fi taxate cu câte trei euro. Decizia a fost adoptată vineri de miniștrii de finanțe ai statelor membre ale blocului comunitar. Măsura ar putea afecta retailerii online din China, precum Shein, Temu și AliExpress. Comisia […]
Acum 4 ore
15:10
Bombardamente rusești severe asupra portului Odesa, noaptea trecută. Cel puțin trei nave turcești au fost avariate # Ziua
Rusia a atacat, noaptea trecută, cu rachete de croazieră două porturi din regiunea Odesa, avariind trei nave turcești, între care una cu provizii alimentare. Atacul vine la câteva zile după ce Moscova a amenințat că „va tăia conectarea Ucrainei la mare" și la doar câteva ore după ce președintele turc, Recep Erdogan, i-a transmis lui Putin […]
14:30
Poliția de Frontieră, în alertă, după ce a fost anunțată că trenul București-Chișinău-Kiev ar fi minat # Ziua
Poliția de Frontieră este în alertă, după ce a fost informată de autoritățile ucrainene că trenul București-Chișinău-Kiev ar fi minat. Alerta cu bombă a fost recepționată în data de 13 decembrie, la ora 12:57, fiind activat semnalul „Exploziv BRAVO" la Sectorul Poliției de Frontieră Otaci. Potrivit datelor preliminare, la ora 12:50, în Punctul de Trecere a […]
14:20
A murit actorul Peter Greene, cunoscut pentru rolurile sale celebre din „Pulp Fiction” și „Masca” # Ziua
Actorul Peter Greene, cunoscut în special pentru rolurile sale negative, precum cel al personajului sadic „Zed", din filmul „Pulp Fiction" al lui Quentin Tarantino, a fost găsit mort sâmbătă în apartamentul său din New York, la vârsta de 60 de ani, informează NBC. Peter Greene mai este cunoscut și pentru rolul lui Dorian, din comedia […]
13:50
Spitalele regionale de la Bălți și Cahul, pe care PAS promitea să le dea în exploatare în 2025, ar putea primi pacienții abia în 2031 # Ziua
Ministerul Sănătății schimă din nou termenul de finalizare a construcției celor două spitale regionale de la Bălți și Cahul, promise de guvernarea PAS încă în 2022. Potrivit ministrului Sănătății, Emil Ceban, termenii anunțați anterior, 2028–2029, nu mai corespund situației reale, iar finalizarea proiectelor este estimată abia pentru anul 2031. Între timp, deputatul formațiunii „Partidul Nostru", […]
Acum 6 ore
13:00
Blackout în șapte regiuni ale Ucrainei după atacuri masive ale Rusiei. Peste un milion de oameni au rămas fără curent # Ziua
Rusia a lansat sâmbătă un atac aerian de amploare asupra Ucrainei, folosind aproximativ 450 de drone de atac și 30 de rachete de diferite tipuri, a anunțat președintele Volodimir Zelenski. Ținta principală a loviturilor a fost infrastructura energetică, în special în sudul țării și în regiunea Odesa. Potrivit șefului statului, în urma atacurilor au fost […]
12:30
Sărbătoare mare în calendarul neîndreptat. Creștinii ortodocși îl cinstesc pe Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, ocrotitorul românilor # Ziua
Credincioșii care se urmează calendarul neîndreptat îl cinstesc astăzi, 13 decembrie, pe Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, încreștinătorul geto-dacilor și ocrotitorul românilor de pretutindeni. Este o sărbătoare marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox, iar creștinii care țin post au dezlegare la pește. Sfântul Andrei este penultima mare sărbătoare din Postul Crăciunului, urmând praznicul […]
12:10
Alocația la naștere se va mări cu 500 de lei anul viitor, iar pensiile vor fi indexate cu 6,8% # Ziua
Alocația acordată la nașterea copilului va ajunge la 21 886 de lei în anul viitor, cu 536 de lei mai mare. Totodată, copiii cu vârsta de până la doi ani vor continua să primească o indemnizație lunară de o mie de lei, cuantum care se păstrează din 2022. Prevederile se regăsesc în proiectul legii bugetului […]
11:30
Bugetul pentru anul 2026, aprobat de Parlament în primă lectură vineri seara, după cinci ore de dezbateri # Ziua
Bugetul de stat pentru anul 2026 a fost votat în prima lectură de Parlament, după aproape cinci ore de dezbateri intense în plen. Documentul a fost susțin de 54 de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate. Ministrul finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat în cadrul discuțiilor asupra proiectului bugetului, că Republica Moldova traversează în sfârșit o […]
Acum 8 ore
11:10
Circulația transportului pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între străzile Bănulescu-Bodoni și Pușkin, va fi sistată sâmbătă, între orele 06:00 și 15:00. Primăria Chișinău precizează că restricțiile se instituie în legătură cu desfășurarea în Piața Marii Adunări Naționale a Maratonului de Crăciun, ediția 2025. În aceeași zi, între orele 09:00 și 15:00, […]
10:50
Numărul moldovenilor care își doresc unirea cu România, mai mare decât arată sondajele, susține Doru Petruți: Diaspora și noile generații împing înainte ideea reunificării # Ziua
Sprijinul pentru unirea R. Moldova cu România rămâne constant în rândul moldovenilor de acasă, însă în realitate opțiunea unionistă este în ascensiune. Opinia aparține sociologului Doru Petruți, director IMAS, și a fost făcută în cadrul emisiunii „Contrasens" de la ZIUA. Potrivit celui mai recent sondaj, 29% dintre cetățenii aflați în Republica Moldova ar vota pentru […]
09:30
O lipsă acută de psihologi în sistemul de protecție a copiilor este reclamată de autoritățile Chișinăului. Criza de specialiști afectează intervențiile în cazuri complicate și de abuz în care ajung minorii, ulterior și protecția propriu-zisă a lor. Este avertismentul lansat de șeful-adjunct al Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului, Anna Bezobrazova, transmite IPN. Deficitul de […]
Acum 12 ore
09:00
Salariul mediu brut în R. Moldova este în jur de 14 mii și jumătate de lei. Un angajat din cinci câștigă cel mult 7.000 de lei lunar # Ziua
Salariul mediu lunar brut în Republica Moldova a fost de aproximativ 14.700 de lei în luna septembrie 2025, arată datele Biroului Național de Statistică. Aproape 80 la sută dintre angajații din sectorul real au avut venituri mai mari de 7.000 de lei, în timp ce în jur de 20% au câștigat sub acest prag, din […]
Acum 24 ore
18:50
Mefedronă și marijuana de cinci milioane de lei, ascunse într-un hotel. Drogurile urmau să fie preluate pentru vânzare de trei tineri # Ziua
Polițiștii au găsit aproximativ 10 kilograme de mefedronă și marijuana, în valoare de aproximativ cinci milioane de lei, într-un hotel din Todirești, raionul Anenii Noi. Drogurile au fost ascunse de o tânără de 23 de ani, cetățeană a Rusiei. Investigațiile polițiștilor din Chișinău au început la 7 decembrie când ofițerii INI și polițiștii din sectorul Botanica […]
17:50
Rusia dă în judecată Euroclear pentru activele înghețate și amenință cu acțiuni legale internaționale # Ziua
Banca Centrală a Rusiei a intentat un proces la Moscova împotriva depozitarului financiar belgian Euroclear, solicitând despăgubiri pentru înghețarea activelor suverane rusești și anunțând că va contesta planurile Uniunii Europene de a le imobiliza pe termen nelimitat. Acțiunea juridică reprezintă prima reacție oficială a Moscovei împotriva inițiativelor Bruxelles-ului de a utiliza aceste fonduri pentru sprijinirea […]
17:30
Moscova admite retragerea trupelor din Donbas, dar susține că teritoriile vor deveni „mai devreme sau mai târziu” rusești # Ziua
Moscova a transmis că ar putea accepta retragerea trupelor ambelor părți din Donbas, însă consideră că aceste teritorii vor ajunge „mai devreme sau mai târziu" sub controlul Rusiei. Declarația a fost făcută de consilierul prezidențial rus pentru politică externă, Iuri Ușakov, într-un comentariu pentru publicația Kommersant, referitor la propunerea Ucrainei privind crearea unei zone demilitarizate. […]
Ieri
17:10
Procurorii din R. Moldova și România își dau mâna. PCCOCS și DIICOT au semnat un acord de cooperare transfrontalieră # Ziua
Un acord de cooperare între PCCOCS și DIICOT România a fost semnat vineri. Acesta marchează prima înțelegere oficială între procurorii specializați din Moldova și o instituție similară din alt stat. Documentul are scopul de a întări colaborarea în combaterea criminalității organizate transfrontaliere și de a facilita comunicarea directă între echipele de procurori și ofițerii de […]
17:00
ATITUDINI | Victor Nichituș: Schimbarea agendei zilei. Apariția investigației Recorder nu a fost întâmplătoare # Ziua
Marți, în spațiul informațional românesc se discuta despre alegerile din București, inclusiv despre pierderea suferită de favoritul președintelui Nicușor Dan – Drulă. Se vorbea despre demiterea ministrei USR de la Mediu și despre posibila ieșire a PSD din coaliție. Vineri, după apariția documentarului Recorder, agenda s-a mutat brusc pe corupția din justiție. Subiectele care țineau […]
16:50
Republica Moldova a mai denunțat trei acorduri încheiate cu țările membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). Cele trei proiecte de lege pentru denunțare, elaborate de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor, au fost votate de Parlament în lectura a doua. Astfel, a fost denunțat Acordul privind călătoria fără vize a cetățenilor CSI, semnat la Bișkek […]
16:30
Finanial Times: Ucraina ar putea adera la UE până în 2027, potrivit unui proiect de plan de pace negociat cu sprijinul SUA # Ziua
Ucraina ar urma să adere la Uniunea Europeană până la 1 ianuarie 2027, în baza unui calendar accelerat inclus într-un proiect de plan de pace discutat în negocierile mediate de Statele Unite pentru încheierea războiului declanșat de Rusia. Informația este relatată de Financial Times, care citează surse familiarizate cu documentul. Potrivit acestora, cea mai recentă […]
16:10
109 ani de la începutul epopeii Tezaurului românesc. În 12 decembrie 1916, Guvernul, retras la Iași, aproba transferul unui patrimoniu imens către Rusia Țaristă # Ziua
Acum 109 ani, în 12 decembrie 1916, Guvernul României, retras la Iași în urma invaziei sudului țării, inclusiv a Bucureștiului, de trupele germane și austro-ungare, a aprobat transferul primei părți a tezaurului românesc în Imperiul Rus. A fost autorizată încărcarea primului tren special cu tezaurul Băncii Naționale, guvernul imperial rus garantând integritatea patrimoniului atât în […]
15:50
Zelenski continuă turneul diplomatic. După Paris, ajunge la Berlin pentru coordonare cu liderii europeni # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este așteptat să ajungă luni, 15 decembrie, la Berlin, într-o vizită surpriză, potrivit informațiilor obținute de presa germană. Liderul de la Kiev urmează să aibă o întrevedere cu cancelarul german Friedrich Merz, într-un moment de intensă activitate diplomatică legată de perspectivele unui acord de pace în războiul declanșat de Rusia împotriva […]
15:40
Ministrul Educației, Dan Perciun, despre Universitatea din Cahul: Dispar doar ștampila și funcția de rector # Ziua
Procesul de comasare a Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul cu Universitatea Tehnică a Moldovei nu înseamnă lichidarea instituției, susține ministrul educației și cercetării, Dan Perciun. Potrivit oficialului, singurele elemente care vor dispărea sunt ștampila instituției și funcția de rector, restul activității academice urmând să fie păstrat și dezvoltat. Dan Perciun a prezentat […]
15:20
Maia Sandu, la Nicosia: „Aderarea la UE este pentru Republica Moldova o strategie de supraviețuire” # Ziua
Aderarea la Uniunea Europeană este „cel mai important proiect național" al Republicii Moldova de la obținerea independenței și reprezintă o garanție pentru securitatea și supraviețuirea statului, a declarat președintele Maia Sandu, aflată în vizită oficială în Cipru, în cadrul conferinței comune de presă susținute alături de omologul său cipriot, Nikos Christodoulides. Șefa statului a mulțumit […]
15:10
Un bărbat și o femeie, găsiți morți într-o casă după ce s-au intoxicat cu fumul emanat de o sobă # Ziua
Un bărbat, de 67 de ani, și o femeie, de 69 de ani, au fost găsiți morți în locuința lor din Molovata, raionul Dubăsari, după ce s-au intoxicat cu fum și monoxid de carbon emanat de soba din casă. În interiorul locuinței salvatorii au depistat un miros puternic de fum, geamuri închise ermetic și absența […]
14:50
VIDEO | Polul proeuropean trebuie extins dincolo de pragul de 45%, ca ideea să devină viabilă, consideră sociologul Doru Petruți # Ziua
Numărul cetățenilor moldoveni care susțin nemijlocit de integrare europeană rămâne sub pragul de 50 la sută și asta din cauză că PAS a monopolizat acest mesaj și nu lasă și alte segmente ale societății să se implice în acest procesc. Asupra acestui fapt a atras atenția sociologul Doru Petruți, care a menționat că acest lucru […] Articolul VIDEO | Polul proeuropean trebuie extins dincolo de pragul de 45%, ca ideea să devină viabilă, consideră sociologul Doru Petruți apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Opoziția a cerut audierea ministrului Agriculturii în Parlament în contextul protestelor agricultorilor. Majoritatea PAS s-a opus # Ziua
Președintele Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, Serghei Ivanov, a cerut audierea în plenul Parlamentului a ministrului agriculturii și industriei alimentare, Ludmila Catlabuga. El a declarat că aceasta trebuie să prezinte un raport „în fața Parlamentului, în fața oamenilor”. „Datoria față de agricultori este de 3,4 miliarde de lei. Avem nevoie de claritate, ca să […] Articolul Opoziția a cerut audierea ministrului Agriculturii în Parlament în contextul protestelor agricultorilor. Majoritatea PAS s-a opus apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
UE aprobă folosirea activelor înghețate ale Rusiei fără vot unanim pentru susținerea Ucrainei # Ziua
Ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene au convenit joi, 11 decembrie, ca deciziile privind imobilizarea și utilizarea activelor rusești înghețate să poată fi luate prin majoritate calificată. Măsura vizează activele rusești blocate în UE ca parte a pachetelor de sancțiuni impuse după invazia Rusiei în Ucraina și are scopul de a elimina riscul ca un […] Articolul UE aprobă folosirea activelor înghețate ale Rusiei fără vot unanim pentru susținerea Ucrainei apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
ATITUDINI | George Damian: Să nu uităm că și femeile pot duce de râpă o instituție la fel de bine ca bărbații # Ziua
Hai să-mi bat niște cuie-n cap. Când au început unii să măcăne că în sistemul de justiție femeile sunt suprareprezentate li s-a dat imediat peste fălci: că e o chestie obținută în urma cursurilor și examenelor și nu este vina femeilor că sunt mai bune la învățătură decât bărbații, e o concurență liberă, cine e […] Articolul ATITUDINI | George Damian: Să nu uităm că și femeile pot duce de râpă o instituție la fel de bine ca bărbații apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Trump nu participă la discuțiile cu Zelenski și liderii europeni de la Paris. „Este sătul de întâlniri de dragul întâlnirii” # Ziua
Casa Albă a anunțat că președintele american Donald Trump nu va participa la discuțiile programate la Paris cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderii europeni, precizând că liderul de la Washington este „sătul de întâlniri de dragul întâlnirii” și de lipsa unor rezultate concrete privind încheierea războiului din Ucraina. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, […] Articolul Trump nu participă la discuțiile cu Zelenski și liderii europeni de la Paris. „Este sătul de întâlniri de dragul întâlnirii” apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
VIDEO | Ion Ceban acuză PAS că a luat bani de la primării, pentru a crește finanțarea pentru instituțiile din subordine # Ziua
Mișcarea Alternativa Națională condusă de primarul Chișinăului, Ion Ceban, acuză PAS că a majorat nejustificat bugetele mai multor instituţii ale administraţiei publice centrale, în timp ce primăriile au fost lăsate fără banii de la investițiile capitale, prevăzute pentru 2025 pentru investiţii capitale. Potrivit edilului, guvernarea a crescut suma destinată instituțiilor din subordine cu peste 2 […] Articolul VIDEO | Ion Ceban acuză PAS că a luat bani de la primării, pentru a crește finanțarea pentru instituțiile din subordine apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Un nou val de concedieri la Bosch România. Compania va renunța gradual la peste 500 de angajați din Timișoara # Ziua
Gigantul german Bosch a anunțat că aproximativ 510 dintre cei 1.800 de angajați ai săi de la centrul din Timișoara își vor pierde locul de muncă până în 2030. Aceste concedieri din România fac parte dintr-un plan global al grupului, care prevede renunțarea la 3.400 de locuri de muncă în divizia Bosch Global Business Services […] Articolul Un nou val de concedieri la Bosch România. Compania va renunța gradual la peste 500 de angajați din Timișoara apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
O femeie a murit la Florești, după ce mașina în care se afla a intrat în viteză într-un copac # Ziua
Viteza excesivă a făcut o victimă pe un drum din raionul Florești. Accidentul grav s-a produs în preajma orașului Ghindești, acolo unde imediat a ajuns un echipaj al Poliției locale. Inspectorii au stabilit că o mașină, condusă de un bărbat de 53 de ani, a derapat de pe șosea din cauza vitezei excesive. Vehiculul a […] Articolul O femeie a murit la Florești, după ce mașina în care se afla a intrat în viteză într-un copac apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Majoritatea PAS a pregătit un buget de 20 de milioane de lei pentru nou creatul Centru de Management al Crizelor # Ziua
Centrul Național de Management al Crizelor, creat de Guvern în luna septembrie, va avea un buget de 20 de milioane de lei pentru anul 2026. Proiectul a fost discutat la Comisia parlamentară pentru economie și urmează să fie supus aprobării în plenul Parlamentului. Bugetul instituției nou create va fi destinat inclusiv salarizării celor 30 de […] Articolul Majoritatea PAS a pregătit un buget de 20 de milioane de lei pentru nou creatul Centru de Management al Crizelor apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Le Monde: Ucraina este gata să accepte o zonă demilitarizată în Donbas, o concesie majoră pentru a pune capăt războiului # Ziua
Ucraina este pregătită să accepte crearea unei zone demilitarizate în Donbas, o concesie majoră menită să deschidă calea către încetarea războiului cu Rusia. Informația apare în contextul negocierilor intense purtate cu Statele Unite și aliații europeni și este confirmată de consilier al șefului Biroului președintelui ucrainean, Mihailo Podoleak, într-un interviu acordat publicației Le Monde. Potrivit […] Articolul Le Monde: Ucraina este gata să accepte o zonă demilitarizată în Donbas, o concesie majoră pentru a pune capăt războiului apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Maia Sandu, în vizită oficială în Cipru. Sprijin ferm pentru aderarea R. Moldova la UE, reafirmat de președintele Nikos Christodoulides # Ziua
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a început oficial vizita în Cipru, fiind întâmpinată cu onoruri de omologul său, Nikos Christodoulides. Vizita are loc într-un context politic important, cu doar câteva săptămâni înainte ca Cipru să preia, în prima jumătate a anului 2026, președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Agenda vizitei include o întrevedere privată între […] Articolul Maia Sandu, în vizită oficială în Cipru. Sprijin ferm pentru aderarea R. Moldova la UE, reafirmat de președintele Nikos Christodoulides apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
Șeful INI, Arcardie Catlabuga, soțul ministrului Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a primit grad de general din partea Maiei Sandu # Ziua
Șeful Inspectoratului Național de Investigație (INI), Arcadie Catlabuga, soțul ministrului Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a fost decorat de președinta Maia Sandu cu gradul special de chestor, care este echivalent cu cel de general, cel mai înalt rang din ierarhia Poliției. Documentul a intrat în vigoare la data semnării. Acordarea gradului de chestor se face exclusiv prin […] Articolul Șeful INI, Arcardie Catlabuga, soțul ministrului Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a primit grad de general din partea Maiei Sandu apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
ULTIMA ORĂ | Igor Munteanu renunță la conducerea CUB. Victor Țărnă, desemnat președinte interimar # Ziua
Igor Munteanu renunță la funcția de președinte al Partidului Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB). Decizia fiind aprobată de Biroul Permanent și de Consiliul Național Politic, joi, 11 decembrie, susține politicianul, într-o postare pe Facebook. Potrivit lui Munteanu, partidul are, începând de ieri, un președinte interimar. Este vorba despre Victor Țărnă, care va avea misiunea […] Articolul ULTIMA ORĂ | Igor Munteanu renunță la conducerea CUB. Victor Țărnă, desemnat președinte interimar apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
Zelenski anunță un referendum privind controlul asupra Donbasului: „La această întrebare trebuie să răspundă poporul Ucrainei” # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că este pregătit să organizeze un referendum privind viitorul Donbasului, teritoriu pe care Kremlinul cere Kievului să îl cedeze Rusiei în cadrul unei înțelegeri de pace, cu sprijinul Statelor Unite. „La această întrebare trebuie să răspundă poporul Ucrainei. Fie în format de alegeri, fie în format de referendum, dar […] Articolul Zelenski anunță un referendum privind controlul asupra Donbasului: „La această întrebare trebuie să răspundă poporul Ucrainei” apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că liderul ucrainean, Volodimir Zelenski, este practic „singurul” care nu este mulțumit de planul de pace propus de Washington pentru încheierea războiului. Declarația a fost făcută în fața jurnaliștilor la Casa Albă. „Credeam că suntem foarte aproape de un acord cu Rusia. Credeam că suntem foarte aproape de […] Articolul Trump: Zelenski este singurul care nu agrează planul de pace propus de SUA pentru Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
08:40
Moldovenii care au depus cereri pentru compensații la energie și au fost incluși în lista beneficiarilor pot afla de azi suma ajutorului oferit # Ziua
Cetățenii moldoveni, care au depus în noiembrie cereri pentru obținerea compensațiilor la energie, pot afla de azi dacă au fost incluși în lista beneficiarilor și care este suma ajutorului oferit. Valoarea compensației este afișată în „cabinetul personal” de pe platforma compensatii.gov.md. Pentru acest sezon rece, a fost stabilită o cotă minimă de 500 de […] Articolul Moldovenii care au depus cereri pentru compensații la energie și au fost incluși în lista beneficiarilor pot afla de azi suma ajutorului oferit apare prima dată în ZIUA.md.
11 decembrie 2025
20:00
ATITUDINI | George Damian: Perspectivele pentru deschiderea negocierilor R. Moldova cu UE devin din ce în ce mai obscure și îndepărtate # Ziua
Deschiderea negocierilor de aderare a RM la UE se amână pentru la anul. De fapt discuția despre deschiderea negocierilor de aderare a RM la UE se amână pentru la anul. Reuniunea informală miniștrilor de externe UE de la Lviv s-a încheiat fără nici o concluzie pentru Republica Moldova, doar o listă de obiective pentru Ucraina. […] Articolul ATITUDINI | George Damian: Perspectivele pentru deschiderea negocierilor R. Moldova cu UE devin din ce în ce mai obscure și îndepărtate apare prima dată în ZIUA.md.
19:30
Banca Națională a Moldovei (BNM) a redus rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul de 5,00 la sută anual. Decizia a fost luată de comitetului executiv al BNM. De asemenea, rata la creditele overnight a fost stabilită la 7,00 la sută anual, la operațiunile repo – 5,25 […] Articolul Banca Centrală a Moldovei reduce rata de bază până la 5% anual apare prima dată în ZIUA.md.
19:00
Un director de școală a demisionat, iar alți 10 au primit mustrări, în urma fraudelor depistate la sesiunea de examene din 2025 # Ziua
Scandalurile legate de fraudele la sesiunea de examene au dus la demisia unui director de școală. Despre acest lucru anunță Ministerul Educației, care precizează că alți 10 manageri de instituții au fost sancționați disciplinar. Abaterile au fost constatate în cadrul susținerii testelor de absolvire a gimnaziilor. Potrivit Ministerului Educației și și Agenției Naționale de Evaluare, comisiile școlare de […] Articolul Un director de școală a demisionat, iar alți 10 au primit mustrări, în urma fraudelor depistate la sesiunea de examene din 2025 apare prima dată în ZIUA.md.
18:10
CONTRASENS | Doru Petruți, în platoul ZIUA: Despre confuzia post-electorală, prin prisma sondajului IMAS # Ziua
Criza economică și incertitudinea politică și geopolitică provoacă îngrijorări tot mai accentuate printre moldoveni, arată un nou Barometru socio-politic al companiei IMAS. Pe de altă parte, deși asociază multiplele probleme cu care se confruntă cu actuala guvernare, pe care o consideră responsabilă de ceea ce se întâmplă, preferințele politice nu se schimbă, PAS rămânând de […] Articolul CONTRASENS | Doru Petruți, în platoul ZIUA: Despre confuzia post-electorală, prin prisma sondajului IMAS apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
„Suntem următoarea țintă a Rusiei.” Avertisment dur al secretarului general NATO, Mark Rutte, la Conferința de Securitate de la Munchen # Ziua
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis joi, la Berlin, unul dintre cele mai ferme avertismente din ultimii ani privind amenințarea reprezentată de Rusia pentru Europa, afirmând că „suntem următoarea țintă a Rusiei și deja ne aflăm în pericol”. „La finalul acestui prim sfert de secol, războaiele nu se mai duc la distanță. Conflictul […] Articolul „Suntem următoarea țintă a Rusiei.” Avertisment dur al secretarului general NATO, Mark Rutte, la Conferința de Securitate de la Munchen apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
VIDEO | Escrocherii prin intermediul aplicațiilor online coordonate de nouă deținuți. Prejudiciul cauzat se ridică la 270 de mii de lei # Ziua
Nouă deținuți din Penitenciarul nr. 13 din Chișinău și din închisoarea de la Brănești riscă suplimentar câte opt ani de pușcărie, după ce au pus la cale o schemă de escrocherie prin intermediul aplicației „WhatsApp”. Prejudiciul cauzat de deținuți se ridică la 270 de mii de lei. Schema a fost destructurată în urma unor percheziții […] Articolul VIDEO | Escrocherii prin intermediul aplicațiilor online coordonate de nouă deținuți. Prejudiciul cauzat se ridică la 270 de mii de lei apare prima dată în ZIUA.md.
