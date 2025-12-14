Veniturile din petrol ale lui Putin, în picaj: Încasările din decembrie au atins cel mai mic nivel din 2020 și până acum 

13:10

Gigantul german Bosch a anunțat că aproximativ 510 dintre cei 1.800 de angajați ai săi de la centrul din Timișoara își vor pierde locul de muncă până în 2030. Aceste concedieri din România fac parte dintr-un plan global al grupului, care prevede renunțarea la 3.400 de locuri de muncă în divizia Bosch Global Business Services