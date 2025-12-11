Horoscopul zilei de 11 decembrie 2025. Scorpionii caută adevărul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Observatorul de Nord, 11 decembrie 2025 07:10
Pe parcursul zilei, fii atentă la semnalele pe care ți le transmite intuiția în legătură cu forțele nevăzute care acționează în jurul tău. Ziua Lunară cu numărul 23 te invită să explorezi aspecte ascunse ale propriei ființe, încurajându-te să lași în urmă ceea ce nu mai servește binelui tău superior. Permite acestei introspecții să îți […]
• • •
Acum o oră
07:10
Horoscopul zilei de 11 decembrie 2025. Scorpionii caută adevărul. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Pe parcursul zilei, fii atentă la semnalele pe care ți le transmite intuiția în legătură cu forțele nevăzute care acționează în jurul tău. Ziua Lunară cu numărul 23 te invită să explorezi aspecte ascunse ale propriei ființe, încurajându-te să lași în urmă ceea ce nu mai servește binelui tău superior. Permite acestei introspecții să îți […]
Acum 2 ore
06:10
Meteo, 11 decembrie 2025: vreme posomorâtă, iar probabilitatea unor precipitații este de 20 la sută # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 11 decembrie 2025 vom avea vreme posomorâtă, cu posibile precipitații. Astfel, valorile termice se vor învadra între +6 și +9 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 87 procente, iar vântul va bate cu viteza de […]
Acum 8 ore
00:20
Datoriile vamale pentru mașinile cu numere străine vor fi șterse. Care este procedura # Observatorul de Nord
Guvernul vine cu o soluție mult așteptată pentru zeci de mii de moldoveni care au introdus în țară mașini cu numere străine și nu au reușit să închidă legal regimul vamal. Executivul a aprobat astăzi, prin aviz favorabil, un pachet de amendamente care permite ștergerea tuturor datoriilor și penalităților acumulate pentru autoturismele aflate în această […]
Acum 24 ore
17:50
Tinerii antreprenori din Soroca invitați să se alăture campaniei „Fii parte din comunitate” / VIDEO # Observatorul de Nord
Redacția Observatorul de Nord a lansat recent campania „Fii parte din comunitatea noastră", unde am invitat la o discuție tinerii antreprenori din Ținutul Sorocii. Am vorbit cu ei despre provocările erei digitale, cum putem aduna o comunitate de oameni activi și care ar fi rolul presei în dezvoltarea societății civile. Am pus accentul pe oportunități […]
13:00
Achizițiile de pe platforme internaționale precum Temu sau Joom, cu livrare din China și alte țări, ar putea fi impozitate începând cu anul 2026. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian, la emisiunea „Rezoomat". În discuție, prezentatoarea i-a amintit deputatului declarațiile anterioare potrivit cărora achizițiile de pe platformele internaționale […]
12:50
… Republica Moldova va continua să apeleze la energie de avarie pentru a acoperi consumul. Precizarea aparține Ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Conform oficialului, acest tip de energie costă mai mult, ceea ce poate afecta direct facturile consumatorilor. „Cum am menționat, ajutorul de avarie nu este o energie electrică achiziționată comercial de către Energocom în cadrul contractului bilateral […]
12:20
Cetățenii moldoveni care muncesc sau au muncit în provincia Quebec din Canada vor putea beneficia de pensia pentru limită de vârstă, pensia de dizabilitate sau de urmaș, precum și de prestații sociale în cazul producerii unui accident la locul de muncă. În acest context, Cabinetul de miniștri a aprobat inițierea negocierilor privind încheierea unui Acord […]
12:10
Dacă nu ați știut – părinții care achită studiile copiilor pot primi bani înapoi de la stat # Observatorul de Nord
Părinții care achită cheltuieli pentru instruirea copiilor pot beneficia, începând din 2025, de diminuarea impozitului pe venit, recuperând astfel o parte din sumele plătite statului. Precizările au fost făcute de vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe și deputatul PAS, Victoria Belous. Potrivit acesteia, părinții pot deduce din venitul impozabil cheltuielile suportate pentru instruirea […]
11:30
În anul 2026, lucrătorii moldoveni cu program standard de cinci zile vor avea 250 de zile lucrătoare și 115 zile de odihnă # Observatorul de Nord
În 2026, lucrătorii moldoveni cu program standard de cinci zile vor avea 250 de zile lucrătoare și 115 zile de odihnă, informează blog.rabota.md. Rabota.md a pregătit pentru tine un calendar în care sunt marcate zilele lucrătoare, cele libere, sărbătorile și zilele cu program redus. Zile de sărbătoare nelucrătoare în 2026 1 ianuarie (joi), Anul Nou 7 […]
11:20
Republica Moldova s-a clasat la mijlocul clasamentului global al numărului de ore lucrate pe săptămână (locul 120) – în medie 37 de ore, potrivit unui infografic realizat de Visual Capitalist, pe baza datelor World Population Review. Studiul acoperă peste 150 de țări și relevă un decalaj evident între economiile dezvoltate și statele în curs de […]
11:10
Federația Rusă consideră că 47 de țări și teritorii îi sunt neprietenoase. Vezi dacă Republica Moldova face parte din această listă # Observatorul de Nord
La aproape patru ani de la începerea „operațiunii speciale militare" în Ucraina, Federația Rusă consideră că 47 de țări și teritorii îi sunt neprietenoase. Din această listă NU face parte și Republica Moldova. În schimb, această listă include toate țările membre ale Uniunii Europene, SUA, Marea Britanie, Elveția, Norvegia, Canada, Australia, Noua Zeelandă, Japonia, Coreea […]
10:20
Sergiu Boldirescu: „Orientarea în carieră nu mai rămâne întâmplătoare, ci devine un proces bine planificat” # Observatorul de Nord
Elevii din 15 școli-model din Republica Moldova vor beneficia de un sistem instituțional de ghidare în carieră, conceput pentru a-i ajuta să își descopere interesele, să ia decizii informate și să își planifice un traseu profesional realist. Mecanismul este dezvoltat în urma a trei evenimente regionale desfășurate la Chișinău și Bălți între 21 noiembrie și […]
10:20
La Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” continuă „schimbarea la față” + 12 mese, 30 de scaune și două table flipchart # Observatorul de Nord
În ultima vreme la Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu" au loc schimbpări spectaculoase. În cadrul proiectului „Întreprinderi și Comune Puternice pentru Moldova", finanțat de Ministerul German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, co-finanțat de Uniunea Europneană și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare a fost reparat capital sediul instituției. Recent, în cadrul aceluiași proiect, biblioteca a primit […]
10:20
Președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, deputatul PAS, Radu Marian, a declarat că salariile angajaților din unele instituții de reglementare ar putea fi plafonate, în contextul unor opinii potrivit cărora lefurile acestora ar fi exagerate. Radu Marian a menționat că normele internaționale stabilesc că entitățile care reglementează sectoare foarte puternice, precum băncile, energia, […]
09:50
Municipiul soroca a fost vizitat de ambasadorul Republicii Kazahstan în Republica Moldova, Almat Aidarbekov # Observatorul de Nord
După cum informează Serviciul de presă al primăriei ieri, 9 decembrie, municipiul Soroca a fost vizitat de ambasadorul Republicii Kazahstan în Republica Moldova, Almat Aidarbekov, și al treilea secretar al Ambasadei, Asel Mamaseva. Autoritățile sorocene au fost reprezentate de primarul Lilia Pilipețchi și vice-primarii Anna Ojog și Veaceslav Ursu… Conform sursei, scopul vizitei a fost […]
09:30
Un pas concret către consolidarea economiei verzi: ambalajele de băuturi nu vor mai ajunge la gunoi, ci vor fi colectate și reciclate # Observatorul de Nord
Ambalajele de băuturi nu vor mai ajunge la gunoi, ci vor fi colectate și reciclate. Din 2027, Republica Moldova va implementa Sistemul de Depozit pentru Ambalaje (SDA), o soluție modernă care încurajează responsabilitatea și protejează mediul. Prin noul sistem, la cumpărarea unei băuturi se va achita o mică garanție, care va putea fi recuperată […]
09:10
Condamnat la 25 de ani de închisoare pentru că și-a abuzat sexual ani la rând fiica vitregă # Observatorul de Nord
Procuratura informează că, printr-o sentință recentă, un bărbat de 50 de ani, din nordul țării, a fost recunoscut vinovat pentru săvârșirea actelor de abuz sexual asupra fiicei sale vitrege, în perioada 2019–2025. Acțiunile ilegale au început când copila avea doar 7 ani, scrie procuratura.md Prin hotărârea instanței, bărbatul, acuzat inițial de procurori pentru 9 episoade […]
09:00
Serviciile de catering au devenit o opțiune tot mai populară și preferată de consumatori pentru organizarea eficientă a evenimentelor private: zile de naștere, mese de pomenire sau corporative. Această tendință aleasă pentru comoditate și rapiditate, oferă confort, dar, din păcate, vine la pachet și cu anumite riscuri, informează ansa.gov.md Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) […]
08:30
Asociația Forța fermierilor, cu cerințe „preventive” pentru noul Guvern. De ce anunță protest # Observatorul de Nord
Asociația Forța Fermierilor anunță un protest preventiv „la inițiativa fermierilor din zona de sud, grav afectați de secetele din ultimii ani". Într-un comunicat oficial, conducerea asociației spune că, în cadrul acțiunii, vor fi cerute măsuri urgente pentru redresarea situației din agricultură. Protestul este organizat în intervalul de timp dedicat ședinței Guvernului. Executivul nu a comentat […]
08:10
Curs valutar, 10 decembrie 2025: euro și dolarul s-au ieftinit cu câte doi bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei astăzi, 10 decembrie 2025, euro coboară la valoarea de 19 lei și 78 de bani, cu 2 bani mai puțin. Dolarul american coboară la valoarea de 16 lei și 98 de bani, cu 2 bani mai puțin. Leul românesc va avea valoarea de […]
Ieri
07:10
Horoscopul zilei de 10 decembrie 2025. Vărsătorii caută conexiuni autentice. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Este esențial să recunoști orice sentiment de confruntare care ar putea apărea. Astfel de emoții îți pot încețoșa perspectiva și îți pot distorsiona intențiile, îndepărtându-te de drumul tău real. Fă un pas înapoi și observă cum îți influențează gândurile; un moment de liniște îți va prinde foarte bine. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție […]
06:40
„Mii de copii sunt lipsiți de dreptul la educație”. Socialiștii scaldă în falsuri tema reorganizării instituțiilor de învățământ # Observatorul de Nord
Deputații socialiști Vladimir Odnostalco și Ala Ursu-Antoci au acuzat că inițiativa Ministerului Educației și Cercetării privind reorganizarea școlilor ar duce la privarea de dreptul la educație a „mii de copii". Reprezentanții PSRM afirmă că instituțiile de învățământ ar fi desființate în masă, iar bugetul educației ar fi sacrificat în favoarea cheltuielilor militare. Acuzațiile sunt false, […]
06:10
Meteo, 10 decembrie 2025: timp posomorât, iar probabilitatea unor ploi este de 25 la sută # Observatorul de Nord
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 10 decembrie 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova va fi o vreme posomorătă, fără soare, cu probabilitatea unor precipitații de 25 la sută. Temperatura aerului se va încadra între +5 și +8 grade Celsius, umiditatea aerului va fi de 94 procente, iar vântul va bate cu viteza de 5 […]
9 decembrie 2025
18:20
Pomul de Crăciun din Soroca își va aprinde luminile de sărbătoare la 11 decembrie # Observatorul de Nord
Sărbătorile de iarnă încep oficial la Soroca la 11 decembrie, când orașul va aprinde luminile festive într-o atmosferă de poveste, în Piața Libertății. Evenimentul, organizat de Primăria Municipiului Soroca, aduce publicului un spectacol gratuit cu invitați și surprize pentru toate vârstele. Sorocenii sunt invitați joi, 11 decembrie, de la ora 17:00, la un eveniment care […]
18:00
Dreptul la replică a primarului de Dărcăuți, Oleg Rozimovschi: „Totul a fost organizat pentru a ne denigra” / VIDEO # Observatorul de Nord
Un video filmat anterior în satul Dărăcuți, raionul Soroca și postat ieri pe Facebook de Partidul parlamentar „Democrația Acasă" a devenit viral pe internet, adunând vreo 2600 de distribuiri și sute de mii de vizualizări în 24 de ore. Secvențe cu descrierea „A primit amenda de la primarul PAS din Dărcăuți Soroca pentru că a filmat gardul […]
17:40
Consiliul raional Soroca se întrunește de urgență, pe ordinea de zi: închiderea unei școli, aprobarea bugetului și premii # Observatorul de Nord
Consiliul raional Soroca se întrunește la 11 decembrie 2025 într-o ședință extraordinară. Conform dispoziției Președintelui Raionului Soroca, Veaceslav Rusnac, pe ordinea de zi sunt 32 de subiecte, printre ele proiectul bugetului raional Soroca pentru anul 2026, în ambele lecturi, lichidarea Școlii Primare Slobozia-Vărăncău, scoaterea la concurs a unor rute regulate, transmiterea cu titlu gratuit a […]
10:20
Șofer amendat și cu permisul suspendat după ce a ignorat semnalul polițistului pe traseul Soroca – Chișinău # Observatorul de Nord
Un bărbat a fost declarat vinovat și sancționat cu 17.500 de lei amendă, plus privarea dreptului de a conduce pentru șase luni, după ce a ignorat semnalul legal de oprire al unui agent de circulație în satul Prodănești, raionul Florești. Instanța a decis că fapta, documentată în procesul-verbal al poliției, reprezintă o încălcare clară a […]
09:20
Modificările propuse la Codul Educației prevă
08:40
Plăți compensatorii pentru bugetarii cu un salariu mai mic de 6.300 de lei, de la 1 ianuarie 2026 # Observatorul de Nord
Angajații din sistemul bugetar, al căror salariu lunar, la o durată normală a programului de lucru, este mai mic de 6.300 de lei, vor primi plăți compensatorii, începând cu data de 1 ianuarie 2026. Aceste compensații sunt prevăzute în proiectul de modificare a Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, prezentat de Ministerul […] Post-ul Plăți compensatorii pentru bugetarii cu un salariu mai mic de 6.300 de lei, de la 1 ianuarie 2026 apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Noi medicamente compensate de la 1 ianuarie 2026: sunt vizați pacienții cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și cu afecțiuni care necesită anticoagulare # Observatorul de Nord
Compania Națională de Asigurări în Medicină /CNAM/ a aprobat includerea a trei noi denumiri comune internaționale în lista medicamentelor compensate din fondurile de asigurare medicală obligatorie. Noile preparate vor fi disponibile pentru pacienți de la 1 ianuarie 2026 și vizează tratamentul diabetului zaharat, hipertensiunii arteriale și al afecțiunilor care necesită anticoagulare, transmite moldpres.md. Potrivit CNAM, […] Post-ul Noi medicamente compensate de la 1 ianuarie 2026: sunt vizați pacienții cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și cu afecțiuni care necesită anticoagulare apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 9 decembrie 2025, euro coboară la valoarea de 19 lei și 80 de bani, cu un ban mai puțin. Dolarul american coboară la valoarea de 17 lei, cu un ban mai puțin. Leul românesc va avea valoarea de 3 lei și […] Post-ul Curs valutar, 9 decembrie 2025: euro și dolarul s-au ieftinit cu câte un ban apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:50
Mamă a doi copii minori din Soroca judecată după ce a înjunghiat un bărbat: „Nu am vrut să-l omor” # Observatorul de Nord
O femeie a fost condamnată la patru ani de închisoare cu suspendare, după ce a înjunghiat un bărbat în abdomen în timpul unui conflict izbucnit într-o gospodărie din Soroca. Incidentul, petrecut pe 24 iunie 2025, a fost declanșat pe fondul consumului de alcool și al unei dispute legate de bani, iar victima a suferit o […] Post-ul Mamă a doi copii minori din Soroca judecată după ce a înjunghiat un bărbat: „Nu am vrut să-l omor” apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:10
Horoscopul zilei de 9 decembrie 2025. Capricornii au nevoie de o pauză. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Indiferent de zodie, fiecare dintre noi primește astăzi un semn clar de la Univers. Este timpul să ne prioritizăm emoțiile, să ne ascultăm intuiția și să avem grijă de echilibrul nostru interior. Dacă îți gestionezi energia cu înțelepciune, această zi agitată se poate transforma într-una extrem de revelatoare și eliberatoare. Descoperă ce îți rezervă astrele […] Post-ul Horoscopul zilei de 9 decembrie 2025. Capricornii au nevoie de o pauză. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:30
Astăzi benzina este mai ieftină cu doi bani, iar motorina costă cu 11 bani mai puțin # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile prețuri pentru ziua de astăzi, 9 decembrie 2025 – benzina se va ieftini cu 2 bani, iar motorina cu 11 de bani. Astfel, un litru de benzină va fi comercializat cu 23 de lei și 20 de bani, iar un litru de motorină va ajunge să […] Post-ul Astăzi benzina este mai ieftină cu doi bani, iar motorina costă cu 11 bani mai puțin apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 9 decembrie, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea vreme posomorâtă, valori termice joase, dar fără precipitații. Temperatura aerului se va încadra între +1 și +4 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 10 la sută, umiditatea aerului va fi de 81 procente, iar vântul va bate cu viteza […] Post-ul Meteo, 9 decembrie 2025: vreme posomorâtă, dar fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:20
Un bărbat, transportat de urgență la spital după ce a vrut să aprindă focul cu benzină # Observatorul de Nord
Un bărbat de 46 de ani, din raionul Șoldănești, a ajuns cu arsuri la spital, după ce în locuința sa s-a produs o explozie. Acesta ar fi încercat să aprindă focul în sobă cu benzină, transmite tv8.md Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), deflagrația s-a produs în satul Curătura, în […] Post-ul Un bărbat, transportat de urgență la spital după ce a vrut să aprindă focul cu benzină apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:20
Ex-premierul Dorin Recean, decorat de Volodimir Zelenski. „Ucraina apreciază solidaritatea Moldovei” # Observatorul de Nord
Fostul premier al Republicii Moldova, Dorin Recean, a fost decorat cu Ordinul „Principele Iaroslav cel Înțelept” de gradul I, una dintre cele mai înalte distincții ale statului ucrainean. Ordinul i-a fost înmânată la Chișinău de ambasadorul Ucrainei, Paun Rohovei, în numele președintelui Volodimir Zelenski, transmite moldpres.md Paun Rohovei a menționat că Ordinul reprezintă recunoașterea oficială […] Post-ul Ex-premierul Dorin Recean, decorat de Volodimir Zelenski. „Ucraina apreciază solidaritatea Moldovei” apare prima dată în Observatorul de Nord.
8 decembrie 2025
17:30
Veste bună: SA Regia Apă Canal Soroca a recepționat un generator electric, în cadrul proiectului „Wasser” / VIDEO # Observatorul de Nord
Este vorba despre un proiect finanțat de Ministerul Federal de Externe al Germaniei, implementat de GIZ Moldova. La evenimentul de recepționare a generatorului au participat Rudolf Graf, managerul proiectului și Cristian Ciubotaru, consultant în cadrul acestui proiect. Mihai OJOG, directorul SA Regia Apă Canal Soroca: Noua noastră achiziție, în cadrul acestui proiect, este de o […] Post-ul Veste bună: SA Regia Apă Canal Soroca a recepționat un generator electric, în cadrul proiectului „Wasser” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:00
Colega noastră, Dorina Cioca, este printre laureații concursului de materiale jurnalistice dedicate violenței împotriva femeilor și violenței în familie # Observatorul de Nord
În cadrul Campaniei internaționale „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen” a avut loc evenimentul de premiere a participanților la concursului de materiale jurnalistice dedicate subiectului violenței împotriva femeilor și violenței în familie, organizat de Centrul de Drept al Femeilor (CDF), în parteneriat cu Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI). Concursul a […] Post-ul Colega noastră, Dorina Cioca, este printre laureații concursului de materiale jurnalistice dedicate violenței împotriva femeilor și violenței în familie apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:40
Meteorologii analizează scenariul unei ierni foarte reci pe continent, pe fondul unui vortex polar mai slab decât în mod normal, fenomen ce ar putea permite incursiuni de aer arctic și episoade de frig intens după sărbători. Deși modelele indică un Crăciun mai blând, experții avertizează că începutul anului ar putea aduce o răcire accentuată în […] Post-ul Vine iarna secolului? Cum va fi vremea de Crăciun și în luna ianuarie apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:00
Un lot de 374 kg de ceai a fost nimicit de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea și, ulterior, nimincirea unui lot de peste 374 kg (11016 pliculețe a câte 34 gr.) de „Ceai” importat, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admise (LMA) pentru pesticidul Clorpirifos, ceea ce poate prezenta risc […] Post-ul Un lot de 374 kg de ceai a fost nimicit de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:30
Echipa de mini-fotbal pentru nevăzători din Soroca a ocupat locul IV în campionatul Republicii Moldova # Observatorul de Nord
Formația Chișinău-1 a devenit câștigătoarea primei ediții a campionatului Moldovei la mini-fotbal pentru nevăzători, organizată de Comitetul Paralimpic al Republicii Moldova în colaborare cu Federația Moldoenească de Fotbal și Ministerul Educației și Cercetării. Competiția s-a desfășurat pe 3 decembrie, de Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități, la Joma Arena din Chișinău, informează fmf.md. […] Post-ul Echipa de mini-fotbal pentru nevăzători din Soroca a ocupat locul IV în campionatul Republicii Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:10
Un „preț” mare pentru că a condus automobilul în stare de ebrietate – Mercedesul confiscat și un an și zece luni de închisoare # Observatorul de Nord
Procuratura Generală anunță că, la solicitarea acuzatorilor de stat din cadrul Procuraturii Hîncești, Oficiul Ialoveni, printr-o sentință recent emisă de instanța de judecată, a fost confiscat în folosul statului, un automobil, al unei persoane învinuite de comiterea infracțiunii de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat, de către o […] Post-ul Un „preț” mare pentru că a condus automobilul în stare de ebrietate – Mercedesul confiscat și un an și zece luni de închisoare apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:40
Fiica președintelui Comunității Evreiești din Bălți și membru al Consiliului Comunității Evreiești din RM a fost găsită moartă în apropiere de Chișinău # Observatorul de Nord
Tânăra găsită moartă recent, în apropiere de Chișinău, după ce a plecat de acasă pe 3 decembrie și a dispărut fără urmă, este Ella Goldberg (Foto: Colaj știri.md), fiica lui Isaac Goldberg, președintele Comunității Evreiești din Bălți și membru al Consiliului Comunității Evreiești din Republica Moldova, se arată într-un mesaj de condoleanțe pe rețele. „Comunitatea […] Post-ul Fiica președintelui Comunității Evreiești din Bălți și membru al Consiliului Comunității Evreiești din RM a fost găsită moartă în apropiere de Chișinău apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:40
The Economist: Rusia a pierdut peste 680 de mii de bărbați în războiul din Ucraina # Observatorul de Nord
Rusia a înregistrat pierderi echivalente cu 1% din populația masculină de dinainte de război, adică peste 680 de mii de bărbați, potrivit unei analize publicate de The Economist. Publicația estimează că totalul pierderilor militare ruse, incluzând morți și răniți, se ridică la 1–1,35 milioane de persoane, transmite moldpres.md În pofida costurilor umane ridicate, ritmul înaintării […] Post-ul The Economist: Rusia a pierdut peste 680 de mii de bărbați în războiul din Ucraina apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:10
Despre plăcinta cu brânză, cerșetori, parastas, icoane și cărți sfinte ne scriu elevii Cercului de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la LT „Ion Creangă” # Observatorul de Nord
Plăcinta cu brânză Moș Andrei s-a dus la frizerie să se tundă. Spre marele său noroc stăpâna acesteia nu dispunea și de alți clienți, așa că l-a deservit în voie, adică fără să se grăbească. Mulțumindu-i frizeriței pentru trudă, bătrânul îi întinse banii solicitați și-și luă rămas bun de la ea, urându-i o zi bună […] Post-ul Despre plăcinta cu brânză, cerșetori, parastas, icoane și cărți sfinte ne scriu elevii Cercului de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la LT „Ion Creangă” apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:40
Ziua persoanelor cu dizabilități, despre bunătate și empatie – activitate de sensibilizare a tinerei generații # Observatorul de Nord
Recent, la Gimnaziul „Viorel Ciobanul” din satul Șuri s-a desfășurat un eveniment cu impact pentru comunitate, de Ziua persoanelor cu dizabilități, fiind parte a proiectului de sensibilizare „Să educăm copiii pentru diversitate”, organizată și în cadrul Decadei educației pentru cetățenie democratică și drepturile omului. Evenimentul a avut ca scop sprijinirea persoanelor cu dizabilități și dezvoltarea […] Post-ul Ziua persoanelor cu dizabilități, despre bunătate și empatie – activitate de sensibilizare a tinerei generații apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
Inspectoratul de Poliție Soroca și Poliția de Frontieră combat braconajul și tăierile ilicite de masă lemnoasă # Observatorul de Nord
În acest weekend, Polițiștii de la Inspectoratul de Poliție Soroca , în colaborare cu Poliția de Frontieră a Republicii Moldova și inspectorii de mediu, au desfășurat acțiuni comune de prevenire și combatere a braconajului, precum și a tăierilor ilegale de masă lemnoasă. Activitățile au avut ca scop protejarea fondului silvic, menținerea echilibrului ecologic și descurajarea […] Post-ul Inspectoratul de Poliție Soroca și Poliția de Frontieră combat braconajul și tăierile ilicite de masă lemnoasă apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:10
Corul BELCANTO, de la Școala de Arte „Eugeniu Coca” din Soroca (dirijor Ludmila SAMARIN, maestru de concert Tudor TARUSOV) a obținut un nou succes remarcabil – PREMIUL I la Concursul Internațional „Alfrēds Feil”! Concursul, la care au participat colective corale din Letonia, Lituania, Slovacia, Bulgaria, Kazahstan, Ucraina, Polonia, Japonia și China a avut […] Post-ul Bravo, corul BELCANTO – premiul I la Concursul Internațional „Alfrēds Feil”! apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:10
Pedepse cu închisoarea pentru trei tineri implicați în traficul de droguri. Alți doi – plasați în arest # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea recentă a trei sentințe de condamnare în privința a doi tineri de 25 de ani și a unei tinere de 21 de ani, pentru comiterea infracțiunii de trafic de droguri în proporții deosebit de mari, informează procuratura.md. Pedepsele stabilite de instanță: • Primul tânăr (25 ani): 7 ani de închisoare cu executare […] Post-ul Pedepse cu închisoarea pentru trei tineri implicați în traficul de droguri. Alți doi – plasați în arest apare prima dată în Observatorul de Nord.
