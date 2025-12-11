Guvernul Bulgariei și-a anunțat demisia după săptămâni de proteste masive: „Auzi̦m vocea cetățenilor”

12:00

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat marți, 9 decembrie, de la Paris, că speră ca dronele provenite din războiul dintre Rusia și Ucraina să nu mai traverseze România, iar dacă acest lucru se va repeta, atunci vor fi doborâte. „Noi am avut mult timp pace. Toate pregătirile militare pe care le-am făcut și modul de […]