Un nou val de concedieri la Bosch România. Compania va renunța gradual la peste 500 de angajați din Timișoara

17:10

O companie a fost amendată de Consiliul Concurenței cu peste 5,8 milioane de lei, iar alta cu peste 150 de mii de lei, după ce, în urma unei înțelegeri, au trucat ofertele de achiziție a unor sisteme de compresii mecanice automate destinate Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. Investigația Consiliului Concurenței a demonstrat că reprezentanții […]