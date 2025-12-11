„Suntem următoarea țintă a Rusiei.” Avertisment dur al secretarului general NATO, Mark Rutte, la Conferința de Securitate de la Munchen
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis joi, la Berlin, unul dintre cele mai ferme avertismente din ultimii ani privind amenințarea reprezentată de Rusia pentru Europa, afirmând că „suntem următoarea țintă a Rusiei și deja ne aflăm în pericol". „La finalul acestui prim sfert de secol, războaiele nu se mai duc la distanță. Conflictul […]
CONTRASENS | Doru Petruți, în platoul ZIUA: Despre confuzia post-electorală, prin prisma sondajului IMAS # Ziua
Criza economică și incertitudinea politică și geopolitică provoacă îngrijorări tot mai accentuate printre moldoveni, arată un nou Barometru socio-politic al companiei IMAS. Pe de altă parte, deși asociază multiplele probleme cu care se confruntă cu actuala guvernare, pe care o consideră responsabilă de ceea ce se întâmplă, preferințele politice nu se schimbă, PAS rămânând de […]
VIDEO | Escrocherii prin intermediul aplicațiilor online coordonate de nouă deținuți. Prejudiciul cauzat se ridică la 270 de mii de lei # Ziua
Nouă deținuți din Penitenciarul nr. 13 din Chișinău și din închisoarea de la Brănești riscă suplimentar câte opt ani de pușcărie, după ce au pus la cale o schemă de escrocherie prin intermediul aplicației „WhatsApp". Prejudiciul cauzat de deținuți se ridică la 270 de mii de lei. Schema a fost destructurată în urma unor percheziții […]
Islanda, a cincea ţară care boicotează Eurovision în semn de protest faţă de acceptarea participării Israelului # Ziua
Islanda nu va participa la Eurovision 2026, a anunțat miercuri postul public RUV, după ce Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU) a confirmat săptămâna trecută că Israelul va fi acceptat în concursul care va avea loc în mai, la Viena, transmite Reuters. Decizia EBU de a permite Israelului să participe a declanșat un val […]
Peste 30 de artiști înscriși la Selecția Națională Eurovision 2026. Audițiile live vor avea loc pe 16 decembrie # Ziua
Producătorii muzicali ai Selecției Naționale Eurovision 2026 au aprobat lista celor 34 de piese care merg în etapa audițiilor live, programată pentru 16 decembrie. În data de 7 decembrie s-a încheiat perioada de depunere a dosarelor, iar Compania „Teleradio-Moldova" a analizat materialele depuse de artiștii interesați să reprezinte Republica Moldova la Concursul Eurovision Song Contest, […]
SUA și Rusia ar fi convenit asupra unui statut neutru și nealiniat pentru Ucraina. Lavrov anunță eliminarea „tuturor neînțelegerilor” cu Washingtonul # Ziua
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat joi că Statele Unite și Rusia ar fi ajuns la un consens asupra statutului viitor al Ucrainei, pe care Moscova îl definește drept „neutru, nealiniat (neapartenența la alianțe militare, în special NATO n.r.) și fără arme nucleare". Afirmațiile au fost făcute în contextul negocierilor accelerate dintre administrația […]
Avocatul lui Plahotniuc neagă acuzațiile că ar tergiversa aducerea martorilor: Suntem ținta unei campanii de denigrare # Ziua
Avocatul lui Vlad Plahotniuc neagă acuzațiile din spațiul public potrivit cărora apărarea ar tergiversa aducerea martorilor în fața instanței. Lucian Rogac susține, printr-o postare pe Facebook, că aceste afirmații sunt nefondate și că martorii vor începe să fie aduși după ce se termină etapa de „citire a materialelor probatorii". Avocatul susține că acuzațiile recente fac […]
VIDEO | Trump anunță confiscarea „celui mai mare petrolier capturat vreodată” în largul Venezuelei. Prețurile la petrol au crescut imediat # Ziua
Președintele american Donald Trump a confirmat miercuri că Statele Unite au preluat controlul asupra unui petrolier aflat în largul coastelor Venezuelei, într-o operațiune care marchează o escaladare majoră a presiunilor exercitate de Washington asupra regimului lui Nicolas Maduro, relatează CNN și Reuters. „După cum probabil știți, tocmai am confiscat un petrolier în largul coastelor Venezuelei. […]
„Partidul Nostru” propune reducerea tarifelor pentru gaz prin eliminarea TVA pentru consumatorii casnici # Ziua
Deputații formațiunii „Partidul Nostru" propun eliminarea TVA de 8% inclus în tariful final pentru gaz. Un proiect de lege a fost înregistrat de deputații acestei formațiuni, care susțin că inițiativa ar aduce economii totale pentru consumatorii casnici de 400 de milioane de lei. Potrivit deputatului Constantin Cuiumju, membru al Comisiei parlamentare pentru economie, măsura ar […]
Guvernul Bulgariei și-a anunțat demisia după săptămâni de proteste masive: „Auzi̦m vocea cetățenilor” # Ziua
Prim-ministrul bulgar Rosen Jeleazkov și-a prezentat joi demisia guvernului său, după săptămâni de proteste de stradă împotriva politicilor economice și a eșecului perceput în combaterea corupției. Anunțul a venit cu puțin timp înainte ca executivul să fie supus unui nou vot de încredere în Parlament, al șaselea de la preluarea mandatului în ianuarie 2025. Manifestațiile […]
VIDEO | Noul pod peste Tisa, între România și Ucraina, a trecut testele finale. Circulația va fi deschisă la începutul anului viitor # Ziua
Lucrările la noul pod rutier peste râul Tisa, care va lega Sighetu Marmației (România) de Bila Țerkva (Ucraina), au ajuns în faza finală, odată cu încheierea testelor complexe de siguranță statică și dinamică, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor din România, Ionel Scrioșteanu. Proiectul, cofinanțat din fonduri europene, include și construirea noului Punct […]
ANALIZĂ | Veaceslav Ioniță: Crearea capacităților de stocare a energiei electrice trebuie să devină o prioritate națională # Ziua
Apel public către Guvernul Republicii Moldova, Parlament, ANRE și BNM Republica Moldova trăiește astăzi, mai mult ca oricând, cu spatele la zid în ceea ce privește securitatea energetică. Războiul din Ucraina, dependența ridicată de importuri și volatilitatea extremă a prețurilor la electricitate ne arată clar: dacă nu trecem rapid la un model nou de gestionare […]
VIDEO | Dronele maritime ale SBU au lovit un nou petrolier din „flota fantomă” a Rusiei. Vasul de 30 de milioane de dolari ar fi suferit avarii critice # Ziua
Un petrolier al „flotei din umbră" a Federației Ruse a fost avariat grav în Marea Neagră în urma unui atac al dronelor maritime ucrainene Sea Baby, relatează presa ucraineană, citând surse din SBU. Potrivit informațiilor preliminare, atacul a avut loc la sud de Feodosia, în apele Mării Negre, unde petrolierul Dashan, aflat sub pavilionul Comorelor […]
În Republica Moldova a fost lansată bursa de energie electrică. Prima tranzacție a avut loc în 10 decembrie # Ziua
În Republica Moldova a fost lansată, în prmieră, bursa de energie electrică, iar prima tranzacție simbolică a avut loc în data de 10 decembrie. Potrivit secretarului de stat la Ministerului Energiei, Constantin Borosan, lansarea unei piețe organizate și transparente va schimba modul în care se stabilește prețul energiei în Republica Moldova. Bursa de energie electrică […]
Sticle cu vin moldovenesc de 3,6 milioane de lei, prezentate ca fiind din Armenia și Georgia, au ajuns prin contrabandă în SUA # Ziua
Patru companii au pus la cale o schemă de contrabandă cu vin moldovenesc în Statele Unite, pe care îl exportau cu etichete false că ar fi produs în Georgia și Armenia. Dosarul, în care sunt vizate cele patru firme și șase persoane responsabile, a fost trimis de procurorii PCCOCS în instanță. În total, în cadrul […]
Politico: Washingtonul discută ideea unei alternative la G7 – un nou format global „C5”, cu SUA, China, India, Japonia și Rusia # Ziua
Administrația americană analizează în mod informal posibilitatea creării unui nou grup internațional care ar putea înlocui influenta G7, relatează Politico, citând surse anonime din structurile guvernamentale. Conceptul, aflat în circulație la Washington, prevede formarea unui format numit „Core 5" (C5), din care ar face parte SUA, China, India, Japonia și Rusia. Un fost oficial de […]
FOTO | „A iubi înseamnă a dărui”. Mitropolia Basarabiei, cu daruri din suflet pentru Centrul de plasament temporar din Bălţi # Ziua
Beneficiarii Centrului de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități din Bălți au primit miercuri, 10 decembrie, o donație consistentă de produse alimentare din partea Episcopiei de Bălți, în cadrul campaniei filantropice „A iubi înseamnă a dărui". Acțiunea se desfășoară anual în preajma Zilei Mondiale a Persoanelor cu Dizabilități. Vizita la Centrul de plasament a fost […]
WSJ: SUA au propus reluarea livrărilor de energie rusească către Europa în cadrul unui acord de pace. Planul prevede reintegrarea economică a Moscovei # Ziua
Statele Unite au sugerat partenerilor europeni că Rusia ar putea fi readusă în economia globală după încheierea războiului, inclusiv prin reluarea livrărilor de energie rusească către Europa Occidentală. Propunerile au fost transmise sub forma unor anexe la planul de pace prezentat de Washington, scrie The Wall Street Journal, citând surse informate, relatează The Moscow Times. […]
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță despre nimicirea unui lot de peste 10 tone de margarină contaminată. Lotul de margarină neconform a fost reținut și supus prelucrării la o fabrică de procesare a uleiurilor uzate. „Motivul nimicirii lotului este depistarea Sumei dintre 3-monoclorpropandiol (3-MCPD) și esteri ai acizilor grași de 3-MCPD, exprimată ca 3-MCPD peste nivelurile maxime admise de legislație (depistat […]
La vârsta de 94 de ani, s-a stins din viață redutabilul lingvist Anatol Eremia, autor a zeci de lucrări despre onomastica și toponimia românească # Ziua
Redutabilul lingvist și specialist în onomastica și toponimia românească, Anatol Eremia, s-a stins din viață la vârsta de 94 de ani. Anunțul a fost făcut de Institutul de Filologie Română „B. P. Hasdeu" al USM. Anatol Eremia s-a născut la 3 iulie 1931, în orașul Cahul, într-o familie de intelectuali. A absolvit școala medie nr. […]
Zelenski ia în considerare variante legale de organizare a alegerilor în condiții de război: „Aștept ca deputații să vină cu propriile lor soluții” # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat miercuri că a avut o discuție detaliată cu deputații din Rada Supremă privind posibilitatea organizării alegerilor în condițiile regimului de lege marțială. Șeful statului a subliniat că se așteaptă ca parlamentarii să prezinte propriile viziuni și soluții pentru acest proces complex. „Astăzi am vorbit concret cu reprezentanții Radei Supreme. […]
IGSU anunță că a reușit salvarea blocului cuprins de flăcări de pe bulevardul Renașterii din Chișinău # Ziua
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) anunță că a reușit stingerea incendiului izbucnit pe acoperișul unui bloc de pe bulevardul Renașterii Naționale. Potrivit pompierilor, în urma intervenției a fost salvată suprafața clădirii de circa 2000 m². În urma arderii, estimativ, s-a stabilit că este afectată suprafața acoperișului de 50 m². La fața locului, pentru […]
Lovitură neașteptată pentru Rusia. SBU a atacat o platformă petrolieră strategică din Marea Caspică. Peste 20 de sonde au fost oprite # Ziua
Forțele speciale ale Centrului „Alfa" din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au lovit cu drone platforma petrolieră rusească „Filanovski" din Marea Caspică, una dintre cele mai importante instalații energetice ale Rusiei în regiune. Surse din serviciile speciale ucrainene au confirmat pentru TSN.ua că este prima lovitură din istorie asupra infrastructurii petroliere și gazeifere […]
Ala Nemerenco recunoaște că acordarea „Ordinului Republicii” a fost și un bilet de adio transmis de PAS: Dacă vine o distincție e semn de plecare # Ziua
Ala Nemerenco, fost ministru al Sănătății, susține că nu se aștepta să fie exclusă din noua echipă guvernamentală, mai ales că, spune ea, a avut o contribuție la victoria PAS în alegerile parlamentare. Fostul demnitar subliniază că nu a primit explicații directe nici de la PAS, nici de la Președinție, însă și-a dat seama că […]
VIDEO | Mii de oameni au cerut în stradă demisia guvernului de la Sofia. Proteste masive în peste 30 de orașe din Bulgaria # Ziua
Mii de bulgari au ieșit în stradă miercuri seara în peste 30 de orașe din țară, cerând demisia cabinetului de miniștri, condiții mai bune de trai și de muncă, precum și o schimbare profundă în modul de guvernare. Manifestațiile au fost declanșate de nemulțumirile față de proiectul de buget și de politicile executivului. La Plovdiv, […]
Nouă echipaje ale IGSU, implicate în stingerea incendiului de la blocul de lângă Circ. Au luat foc membranele bituminoase de pe acoperiș # Ziua
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță că nouă echipaje au fost trimise pentru stingerea incendiului de pe acoperișul unui bloc nou de pe bd. Renașterii din Capitală, în preajma Circului. IGSU susține că la etajul al 15-lea s-au aprins membranele bituminoase de pe acoperiș. La fața locului a fost creată o celulă de intervenție. […]
Rugă pentru eroi în inima Bucovinei. Mănăstirea Putna îi va pomeni duminică pe românii din Cernăuți căzuți în războiul din Ucraina # Ziua
O slujbă de pomenire dedicată celor aproximativ 300 de soldați de
Aproape 200 de zboruri anulate și întârziate pe aeroporturile din Moscova în urma unui atac masiv cu drone # Ziua
Aeroporturile din Moscova au fost puternic afectate în noaptea de 11 decembrie, după un atac masiv cu drone atribuit Ucrainei, a anunțat primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin. Potrivit acestuia, în decurs de peste șapte ore, la apropierea de oraș au fost doborâte 36 de drone, iar echipele de intervenție lucrează la locurile unde au căzut […] Articolul Aproape 200 de zboruri anulate și întârziate pe aeroporturile din Moscova în urma unui atac masiv cu drone apare prima dată în ZIUA.md.
Președintele SUA, Donald Trump, susține că 82% dintre ucraineni cer un acord de pace: „Zelenski trebuie să fie realist” # Ziua
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri seară, de la Casa Albă, că „82% dintre cetățenii ucraineni cer un acord de pace”, afirmând că liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, „trebuie să fie realist” în privința negocierilor și a organizării de alegeri. Trump a invocat rezultatele unui sondaj recent, potrivit căruia marea majoritate a populației […] Articolul Președintele SUA, Donald Trump, susține că 82% dintre ucraineni cer un acord de pace: „Zelenski trebuie să fie realist” apare prima dată în ZIUA.md.
Încă o victorie în instanță. Biserica din Ghidighici, trecută anterior la Mitropolia Basarabiei, câștigă procesul în fața Mitropoliei Moldovei # Ziua
Mitropolia Basarabiei obține o nouă victorie importantă în instanț. Judecătoria Chișinău a respins astăzi cererea de chemare în judecată depusă de Mitropolia Moldovei împotriva Parohiei „Acoperământul Maicii Domnului” din satul Ghidighici, municipiul Chișinău, care în noiembrie 2023 a decis să părăsească jurisdicția acesteia și să revină la Biserica Ortodoxă Română. Potrivit avocatului Iulian Rusanovschi, Mitropolia […] Articolul Încă o victorie în instanță. Biserica din Ghidighici, trecută anterior la Mitropolia Basarabiei, câștigă procesul în fața Mitropoliei Moldovei apare prima dată în ZIUA.md.
Cobza a fost inclusă în patrimoniul UNESCO. România și Republica Moldova obțin o nouă recunoaștere internațională # Ziua
România și R. Moldova obțin o nouă recunoaștere culturală internațională, după ce cobza, împreună cu cunoștințele, tehnicile, deprinderile și muzica tradițională asociate acestui instrument emblematic, a fost inclusă în Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO. Decizia a fost adoptată în cadrul celei de-a 20-a sesiuni a Comitetului Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului […] Articolul Cobza a fost inclusă în patrimoniul UNESCO. România și Republica Moldova obțin o nouă recunoaștere internațională apare prima dată în ZIUA.md.
Cetățenii moldovenii care revin din străinătate vor fi scutiți și în 2026 de taxele de import pentru bunuri, inclusiv vehicule # Ziua
Cetățenii moldoveni care vor decide să revină permanent în Republica Moldova din străinătate vor fi scutiți și în 2026 de taxele de import pentru bunurile personale și pentru un vehicul. Guvernul a avizat pozitiv inițiativa legislativă care prevede extinderea acestui mecanism pentru încă un an. Astfel, până în 31 decembrie 2026, de privilegii vor putea beneficia […] Articolul Cetățenii moldovenii care revin din străinătate vor fi scutiți și în 2026 de taxele de import pentru bunuri, inclusiv vehicule apare prima dată în ZIUA.md.
Zelenski anunță discuții importante cu SUA: „Această săptămână ar putea aduce vești pentru oprirea vărsării de sânge” # Ziua
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că astăzi are programată o discuție cu partea americană privind documentul ce va stabili direcțiile reconstrucției și dezvoltării economice a Ucrainei după război. Liderul de la Kiev susține că această săptămână ar putea aduce evoluții importante pentru procesul de pace și pentru oprirea vărsării de sânge. „Continuăm, în […] Articolul Zelenski anunță discuții importante cu SUA: „Această săptămână ar putea aduce vești pentru oprirea vărsării de sânge” apare prima dată în ZIUA.md.
Cetățenii R. Moldova din regiunea canadiană Quebec vor putea beneficia de pensii și prestații sociale # Ziua
Cetățenii R. Moldova care muncesc sau au muncit în provincia Quebec din Canada vor putea beneficia de pensia pentru limită de vârstă, pensia de dizabilitate sau de urmaș, precum și de prestații sociale în cazul producerii unui accident la locul de muncă. Cabinetul de miniștri a aprobat inițierea negocierilor privind încheierea unui Acord de securitate socială […] Articolul Cetățenii R. Moldova din regiunea canadiană Quebec vor putea beneficia de pensii și prestații sociale apare prima dată în ZIUA.md.
Aryna Sabalenka critică participarea sportivelor transgender în tenisul feminin: „Nu este corect ca femeile să joace împotriva unor bărbați biologici” # Ziua
Lidera mondială Aryna Sabalenka a declarat că participarea sportivelor transgender în competițiile feminine creează un dezechilibru semnificativ, afirmând că nu este corect ca femeile să concureze împotriva „bărbaților biologici” în tenisul profesionist, relatează Reuters. Politica actuală a WTA permite participarea femeilor transgender dacă acestea și-au declarat identitatea de gen ca feminină timp de cel puțin […] Articolul Aryna Sabalenka critică participarea sportivelor transgender în tenisul feminin: „Nu este corect ca femeile să joace împotriva unor bărbați biologici” apare prima dată în ZIUA.md.
Amenzi de 6 milioane de lei pentru două companii care au trucat ofertele la achiziția de echipamente medicale # Ziua
O companie a fost amendată de Consiliul Concurenței cu peste 5,8 milioane de lei, iar alta cu peste 150 de mii de lei, după ce, în urma unei înțelegeri, au trucat ofertele de achiziție a unor sisteme de compresii mecanice automate destinate Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. Investigația Consiliului Concurenței a demonstrat că reprezentanții […] Articolul Amenzi de 6 milioane de lei pentru două companii care au trucat ofertele la achiziția de echipamente medicale apare prima dată în ZIUA.md.
CNN: Europa se teme că SUA ar putea abandona negocierile de pace privind Ucraina. Trump: „Nu este adevărat, dar nici complet greșit” # Ziua
Statele europene au început să fie îngrijorate că președintele american Donald Trump ar putea părăsi procesul de negociere privind pacea în Ucraina, pe fondul blocajelor persistente, relatează CNN, citând oficiali europeni implicați în discuții. Potrivit acestora, Trump ar putea acuza Kievul și capitalele europene de eșecul discuțiilor, în condițiile în care „un război fără sfârșit […] Articolul CNN: Europa se teme că SUA ar putea abandona negocierile de pace privind Ucraina. Trump: „Nu este adevărat, dar nici complet greșit” apare prima dată în ZIUA.md.
Maia Sandu va avea un emisar pentru reziliență. Noul post va fi deținut de fostul premier Dorin Recean. # Ziua
După o scurtă pauză, fostul premier Dorin Recean revine în politică. Acesta va activa la Președinție în calitate de emisar al Maiei Sandu „pentru dezvoltare și reziliență”. Decretul a fost semnat azi, 10 decembrie, de șefa statului. „Emisarul special pentru dezvoltare și reziliență are misiunea de a contribui la promovarea eforturilor interinstituționale și multisectoriale orientate […] Articolul Maia Sandu va avea un emisar pentru reziliență. Noul post va fi deținut de fostul premier Dorin Recean. apare prima dată în ZIUA.md.
Procurorii anticorupție îl cheamă la audieri pe Vlad Plahotniuc în dosarul „Kuliok” în care este vizat Igor Dodon # Ziua
Procurorii anticorupție îl cheamă la audieri în calitate de martor pe Vlad Plahotniuc în dosarul în care este vizat liderul socialiștilor, Igor Dodon, cauză denumită generic „Kuliok”. Solicitarea a fost făcută miercuri în cadrul unei noi ședințe în acest dosar, care a avut loc la Curtea Supremă de Justiție. Demersul procurorilor nu a fost examinat, […] Articolul Procurorii anticorupție îl cheamă la audieri pe Vlad Plahotniuc în dosarul „Kuliok” în care este vizat Igor Dodon apare prima dată în ZIUA.md.
Timp de un an prețul mediu de consum a crescut cu 7%. Cele mai mari majorări au fost înregistrate la serviciile de întreținere # Ziua
Prețurile medii pentru alimente, mărfuri și servicii au crescut, timp de un an, cu 7 la sută, aceasta fiind rata inflației anuale stabilită în luna noiembrie. Datele Biroului Național de Statistică arată că produsele alimentare s-au scumpit cu 6,3%, mărfurile – cu 2,7% și serviciile prestate populației – cu 14,2% Din alimente, cel mai mult, cu 22%, s-au scumpit […] Articolul Timp de un an prețul mediu de consum a crescut cu 7%. Cele mai mari majorări au fost înregistrate la serviciile de întreținere apare prima dată în ZIUA.md.
EDITORIAL | Debilizarea în masă – operațiune realizată cu succes. Despre adevărata miză a războiului hibrid # Ziua
Sondajul IMAS confirmă o realitate cumplită: că lumea noastră, inclusiv cea care formează așa-numitele elite (sau mai ales ea), și-a pierdut cel mai important simț, care permite supraviețuirea speciei umane. Este vorba despre capacitatea instinctivă a omului de a reacționa și a opune rezistență atunci când este luat de prost sau este agresat, fapt care-l […] Articolul EDITORIAL | Debilizarea în masă – operațiune realizată cu succes. Despre adevărata miză a războiului hibrid apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Usatîi cere extinderea termenului de aflare în R. Moldova a automobilelor înmatriculate peste hotare, după modelul UE # Ziua
Liderul fracțiunii Partidul Nostru, Renato Usatîi, anunță că va veni cu o inițiativă legislative privind extinderea termenului de aflare în Republica Moldova a automobilelor înmatriculate străinătate, după modelul Uniunii Europene. Potrivit lui, aceasta este o măsură necesară pentru a elimina birocrația și pentru a ușura viața cetățenilor din diaspora care revin acasă. Renato Usatîi a […] Articolul VIDEO | Usatîi cere extinderea termenului de aflare în R. Moldova a automobilelor înmatriculate peste hotare, după modelul UE apare prima dată în ZIUA.md.
Un congresman republican a depus în Congresul SUA un proiect de lege privind ieșirea Statelor Unite din NATO # Ziua
Un membru al Camerei Reprezentanților din Partidul Republican, Thomas Massie, a depus în Congres un proiect de lege care prevede retragerea Statelor Unite din NATO, anunță biroul parlamentarului. Inițiativa, denumită „Legea privind organizația care nu este de încredere” (Not A Trusted Organization Act), califică Alianța Nord-Atlantică drept un „relicvă a Războiului Rece”, creată pentru a […] Articolul Un congresman republican a depus în Congresul SUA un proiect de lege privind ieșirea Statelor Unite din NATO apare prima dată în ZIUA.md.
Agricultorii din sudul R. Moldova s-au adunat în fața Guvernului pentru a cere sprijin din partea statului. Fermierii din Basarabeasca și Talmaza, participanți la protest, spun că au fost afectați de secetă timp de trei ani consecutivi, ceea ce le-a compromis recoltele și i-a lăsat fără posibilitatea de a-și achita datoriile, transmite IPN. Asociația Forța […] Articolul Agricultorii au protestat în fața Guvernului: „Refinanțare, nu falimentare!” apare prima dată în ZIUA.md.
PAS ar putea lua din nou majoritatea, în cazul unor alegeri anticipate, arată un nou sondaj IMAS # Ziua
Partidul Acțiune și Solidaritate rămâne în continuare pe primul loc în intențiile de vot ale cetățenilor moldoveni. Datele unui nou sondaj IMAS arată că, în eventualitatea unui scrutin parlamentar anticipat, PAS ar acumula 43 la sută din voturile alegătorilor deciși. Pe locul al doilea, cu un scor de 18,6%, se află Partidul Socialiștilor, formațiunea „Partidul […] Articolul PAS ar putea lua din nou majoritatea, în cazul unor alegeri anticipate, arată un nou sondaj IMAS apare prima dată în ZIUA.md.
SONDAJ | Sărăcia, tot mai accentuată. Peste 80 la sută dintre cetățenii moldoveni sunt îngrijorați de starea economică în care se află # Ziua
82 la sută din populația Republicii Moldova este nemulțumită de situația economică actuală și doar 15 la sută din cetățeni de declară mulțumiți. În același timp, 43 la sută spun că viața li s-a înrăutățit în ultimul an, 31% – că a rămas la fel și doar 18% afirmă că trăiesc un pic mai bine. […] Articolul SONDAJ | Sărăcia, tot mai accentuată. Peste 80 la sută dintre cetățenii moldoveni sunt îngrijorați de starea economică în care se află apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Cumpărăturile de pe platformele de comerț online ar putea fi impozitate din 2026, indiferent de suma achizițiilor # Ziua
Cumpărăturile de pe platformele de comerț online, precum TEMU, JOOM sau AliExpress, ar putea fi impozitate din 2026, indiferent de suma achizițiilor. Anunțul a fost făcut de șeful Comisiei parlamentare pentru economie, deputatul PAS Radu Marian, care susține că până în primăvară va fi stabilit mecanismul de impozitare și modul de implementare a legii. Deși […] Articolul VIDEO | Cumpărăturile de pe platformele de comerț online ar putea fi impozitate din 2026, indiferent de suma achizițiilor apare prima dată în ZIUA.md.
Serviciul Hidrometeorologic anunță pentru această seară și prima parte a zilei de mâine, cod galben de ceață. Avertizarea va fi valabilă începând cu ora 19:00, până joi, la ora 11:00. Potrivit meteorologilor, pe arii extinse se prevede ceață cu vizibilitatea de aproximativ 200 m. Codul este valabil pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. Articolul Atenție la drum! Meteorologii anunță cod galben de ceață apare prima dată în ZIUA.md.
