Trump: Zelenski este singurul care nu agrează planul de pace propus de SUA pentru Ucraina

Prețurile medii pentru alimente, mărfuri și servicii au crescut, timp de un an, cu 7 la sută, aceasta fiind rata inflației anuale stabilită în luna noiembrie. Datele Biroului Național de Statistică arată că produsele alimentare s-au scumpit cu 6,3%, mărfurile – cu 2,7% și serviciile prestate populației – cu 14,2% Din alimente, cel mai mult, cu 22%, s-au scumpit […] Articolul Timp de un an prețul mediu de consum a crescut cu 7%. Cele mai mari majorări au fost înregistrate la serviciile de întreținere apare prima dată în ZIUA.md.