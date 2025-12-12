Ceban: Toți cei cu funcții importante ar trebui să treacă test antidrog
Good News, 12 decembrie 2025 15:50
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a declarat că a efectuat un test antidrog rapid, rezultatul fiind negativ. El a subliniat că astfel de teste nu se găsesc ușor în farmacii din Moldova și…
• • •
Acum 30 minute
15:50
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a declarat că a efectuat un test antidrog rapid, rezultatul fiind negativ. El a subliniat că astfel de teste nu se găsesc ușor în farmacii din Moldova și…
Acum o oră
15:10
La doar 31 de ani, antreprenorul Nicu Tocan din satul Zăim, raionul Căușeni, a reușit să pună pe roate o afacere locală care atrage atenția comunității. Dispus să transforme o idee într-o sursă de…
Acum 4 ore
13:30
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a evidențiat în plen importanța modernizării domeniului naval și a apreciat eforturile Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și ale Agenției Navale de a institui ordine…
13:20
Astăzi am transmis încă o dată recunoștința noastră tuturor angajaților de la Apă-Canal Chișinău — oameni care, zi de zi, asigură funcționarea unui serviciu vital pentru peste un milion de…
Acum 6 ore
10:40
Alexandru Munteanu, în dialog cu cetățenii din Călărași: Priorități locale și soluții pentru comunitate # Good News
Premierul Alexandru Munteanu a efectuat o vizită de lucru în raionul Călărași, unde s-a întâlnit cu cetățeni, autorități locale și reprezentanți ai comunității pentru a discuta despre principalele provocări și proiecte de dezvoltare…
Acum 8 ore
09:50
Mişcarea Alternativa Naţională acuză Partidul Acțiune și Solidaritate că ar fi majorat nejustificat bugetele mai multor instituții ale administrației publice centrale, cu peste 2 miliarde de lei. În paralel, potrivit MAN,…
09:10
Investiții de peste 600 000 lei în dotarea centrelor de sănătate din Ialoveni și Ceadâr-Lunga # Good News
Laboratoarele centrelor de sănătate din Ialoveni și Ceadâr-Lunga au fost recent dotate cu analizatoare biochimice automate de ultimă generație. Noile echipamente permit efectuarea rapidă și precisă a investigațiilor de laborator,…
Acum 24 ore
18:50
Primarul Capitalei, Ion Ceban, anunță că în sectorul Botanica sunt în desfășurare mai multe lucrări de modernizare a infrastructurii pietonale și a curților de bloc. Potrivit edilului, în prezent se lucrează…
18:30
Un oficial al UE spune că integrarea Republicii Moldova poate stimula procesul de reintegrare a țării # Good News
Integrarea Moldovei în UE ar putea crea, de asemenea, oportunități pentru reintegrarea țării. După cum a relatat agenția de știri Infotag.md, Mate Csicsai, reprezentant al Delegației UE la Chișinău, și-a…
17:10
Alexandru Munteanu efectuează astăzi o vizită de lucru în raionul Călărași, unde are programate o serie de întâlniri și discuții cu autoritățile locale, reprezentanți ai comunității și factorii de decizie…
Ieri
15:40
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat finalizarea lucrărilor de reparație a carosabilului pe strada Maria Drăgan, una dintre cele mai importante artere din sectorul Ciocana. Intervenția a vizat tronsonul cuprins…
15:30
Republica Moldova va lua în considerare experiența Albaniei în procesul de integrare în UE # Good News
Republica Moldova anunță că va analiza și valorifica experiența Albaniei în procesul de integrare în Uniunea Europeană, în contextul eforturilor privind apropierea de standardele și cerințele comunitare. Decizia survine ca…
14:10
Partidul Nostru propune eliminarea TVA de 8% la gazele naturale pentru consumatorii casnici: 400 de milioane de lei vor rămâne în buzunarele oamenilorFracțiunea Partidului Nostru a înregistrat în Parlament un…
12:50
Lansare oficială: „Securitate: ghid scurt”, o lucrare esențială despre amenințările globale # Good News
Astăzi a avut loc prezentarea oficială a cărții „Securitate: ghid scurt", semnată de Nicolai Țveatkov, Anatolii Tkach și Ian Lisnevschi. La eveniment au participat actori politici, experți, cercetători, reprezentanți ai…
12:30
Al 11-lea Congres al Consultanților Politici aduce în prim-plan schimbările sistemice globale # Good News
Cel de-al 11-lea Congres Internațional al Consultanților Politici Profesioniști, intitulat „Epoca Rupturii: Tranziția Sistemelor", se va desfășura la Kiev pe 13 decembrie 2025, reunind experți din mai multe țări pentru…
11:10
EDITORIAL// Adevărata miză a „internaţionalizării” cazului Partidului Republican „Inima Moldovei” # Good News
În ultima perioadă, am asistat la o avalanşă de demersuri ale Partidului Republican „Inima Moldovei" către diverse structuri internaţionale, dar şi către corpul diplomatic acreditat la Chişinău. Formaţiunea informează despre…
10:40
Orașul Călărași trece printr-un amplu proces de modernizare, iar mai multe străzi importante se află în prezent în reabilitare. Autoritățile locale au anunțat că lucrările vizează atât partea carosabilă, cât…
09:20
Ion Ceban: „Vreau să spun lucrurilor pe nume și să vorbesc direct despre ceea ce trăiesc oamenii după alegeri. Pentru că cetățenii merită adevărul, nu ambalaje și nu manipulări." Ce au…
09:00
Soluții noi la 112: Urgențele pot fi raportate și prin SMS de persoanele cu dizabilități # Good News
Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 face un pas important spre incluziune, anunțând extinderea accesibilității pentru persoanele cu deficiențe de auz sau vorbire. Instituția dispune acum de capacitatea…
10 decembrie 2025
19:00
Unul dintre cei trei câini adoptați recent de la ÎM „Supravegherea și Protecția Animalelor" poartă cu mândrie numele orașului Chișinău și a plecat peste ocean, găsindu-și o familie iubitoare în…
18:00
Republica Moldova, România și Ucraina au decis să își coordoneze eforturile pentru a consolida securitatea alimentară și sanitar-veterinară la frontiera estică a Uniunii Europene. Printr-un acord recent, cele trei state…
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
Federația de taekwondo WTF din Moldova are un nou președinte – Maxim Gaus. El a fost ales cu 20 de voturi „pentru" și trei abțineri. Alți doi candidați s-au retras…
14:10
Denis Șova, Partidul Nostru: „Energia electrică ar putea costa 2 lei la prețurile actuale de achiziție a gazului” # Good News
Energia electrică în Moldova ar putea costa mai puțin de 2 lei pe kilowatt. Însă, din cauza formării netransparente a tarifelor în țară și a adaosului exagerat la prețul gazului,…
13:00
Studenții l-au întrebat totul pe Renato Usatîi: de la planuri prezidențiale la viața personală # Good News
Liderul fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru", Renato Usatîi, a avut o întrevedere cu studenții Academiei „Ștefan cel Mare". Aceasta a fost organizată la solicitarea studenților și a avut loc în sala…
10:50
Primarul Ion Ceban anunță o inițiativă menită să protejeze tinerii din școlile din Chișinău: introducerea testelor antidrog în școli. Oficialul atrage atenția că problema consumului de droguri în rândul elevilor a…
10:50
Bulevardul Dacia a trecut printr-o transformare spectaculoasă! Ce odinioară era un bulevard degradat și neprietenos pentru pietoni, cărucioare sau bicicliști, astăzi a devenit un spațiu modern, sigur și plin de…
10:30
Peste 200 km de drumuri regionale reabilitate în 2025: autoritățile spun că lucrările sunt aproape de final # Good News
Lucrările de reabilitare a drumurilor regionale continuă într-un ritm susținut în Republica Moldova. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, în 2025 au fost deja finalizate lucrări pe 206 kilometri de drumuri regionale. Planul…
09:10
Moldova îşi consolidează apărarea: dotări moderne oferite de NATO pentru Armata Naţională # Good News
Armata Națională a Republicii Moldova a primit un nou lot de echipamente de protecţie furnizate de NATO. Donaţia include căşti, costume de protecţie împotriva agenţilor chimici, biologici şi radioactivi (CBRN),…
9 decembrie 2025
18:10
PNUD și Ministerul Finanțelor lansează faza următoare a parteneriatului — reforme, eficiență și protecție socială în prim‑plan # Good News
Ministerul Finanțelor și PNUD vor extinde proiectele comune, ca parte a colaborării în domeniul gestionării finanţelor publice și al dezvoltării sustenabile. În urma recentei întâlniri dintre reprezentanţii celor două instituţii…
17:00
Chișinău: Târguri cu brazi de Crăciun în toate sectoarele capitalei — vezi unde le găsești # Good News
Chișinău se pregătește pentru sărbătorile de iarnă: autoritățile locale anunță că, între 8 și 31 decembrie, în toate sectoarele capitalei vor fi organizate târguri de brazi de Crăciun. Evenimentele vor…
15:10
Bugetul Bălți-2026, blocat de PAS și PSRM. Eduard Pleșca cere consilierilor să primească responsabilitatea # Good News
Bugetul municipiului Bălți pentru 2026, boicotat de PAS și PSRM. Eduard Pleșca face apel la responsabilitatea consilierilor față de bălțeni Proiectul bugetului municipiului Bălți pentru anul 2026 a fost boicotat…
12:20
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, acuză consilierii PAS că nu cunosc situația reală din sistemul educațional și proiectele implementate în capitală. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei discuții privind…
11:30
Succes european pentru Moldova: 4 medalii câștigate de Cornei și Frasiniuc la Campionatul de Kettlebell # Good News
Sportivii moldoveni, Maxim Cornei și Alexandru Frasiniuc au cucerit patru medalii la Campionatul European la kettlebell, dintre care două de aur, una de argint și una de bronz. Maxim Cornei…
10:10
Partidul Mișcarea Alternativă Națională critică modul în care actuala guvernare invocă „războiul hibrid" în confruntarea politică internă. Liderii formațiunii afirmă că, în prezent, orice voce critică la adresa PAS este…
09:10
Granturi UE de până la 15.000 € pentru ONG-urile din Moldova: mai multă participare civică și incluziune digitală # Good News
Uniunea Europeană lansează un nou apel de finanțare dedicat ONG-urilor din Republica Moldova, oferind granturi de până la 15.000 de euro pentru proiecte ce promovează participarea publică și implicarea grupurilor subreprezentate —…
8 decembrie 2025
18:10
Peste 50 de misiuni diplomatice — unite pentru binele social: fonduri pentru 8 proiecte în toată țara # Good News
Un gest de solidaritate internaţională aduce speranță pentru numeroase comunități: mai mult de 50 de misiuni diplomatice acreditate în Republica Moldova s-au mobilizat și au strâns fonduri pentru finanțarea a…
16:30
Gimnaziul nr. 77 din Cricova: investiții de 2,7 milioane lei pentru confort și eficiență energetică # Good News
Gimnaziul nr. 77 din orașul Cricova a devenit un model de succes în domeniul eficienței energetice, datorită investițiilor realizate de Primăria Chișinău și Primăria Cricova. Proiectul a vizat modernizarea completă…
15:30
Iarna începe cu emoţie în capitală: PORT MALL a deschis cel mai mare şi modern patinoar din Republica Moldova — un spațiu amenajat pentru distracţie, bucurie și amintiri pentru toți,…
14:00
Oamenii vin în Chișinău nu pentru vremuri bune, ci în căutarea condițiilor adecvate pe care le oferă capitala, inclusiv în domeniul educației. Numărul copiilor înscriși în instituțiile de învățământ din…
13:50
Cinci companii din sectorul IT din Republica Moldova au fost premiate recent pentru inovație, performanță și contribuția lor la dezvoltarea industriei tehnologice. Evenimentul a reunit lideri de business, experți în tehnologie…
13:30
Astăzi are loc o nouă ședință a Consiliului Municipal Chișinău (CMC), iar primarul Ion Ceban a făcut apel la consilierii municipali să participe activ, să-și respecte obligațiile și să nu blocheze…
12:30
Chișinăul strălucește de sărbători: Târgul de Crăciun și decorațiuni inaugurat în centrul capitalei! # Good News
Primarul Ion Ceban a lansat oficial Târgul de Crăciun în Piața Marii Adunări Naționale și toate decorațiunile festive din oraș. Evenimentul aduce lumină, magie și voie bună pentru toți chișinăuienii și oaspeții…
10:40
Doina Gherman a fost recunoscută cu titlul „Femeia Moldovei 2025" — un omagiu adus implicării ei consecvente în promovarea drepturilor femeilor, egalităţii de gen și dezvoltării sociale. Cu această distincţie,…
09:00
Spiritul sărbătorilor se mută pe roți! Troleibuzul turistic se transformă, din nou, într-o adevărată sanie fermecată, iar Moș Crăciun îi așteaptă pe cei mici și mari să pornească împreună într-o…
5 decembrie 2025
18:10
Vinul Moldovei 2025: vinificatorii autohtoni şi-au prezentat cele mai bune roade într-un concurs național # Good News
La ediția recentă a Concursului Național „Vinul Moldovei", sute de vinuri autohtone au fost evaluate de un juriu internațional. Această competiție are ca scop aprecierea calității vinurilor produse în Republica…
17:50
LIVE// Magia Crăciunului în PMAN: cel mai mare Târg de sărbători și luminițe festive în oraș # Good News
Încep oficial sărbătorile de iarnă în Chișinău! Astăzi, pe principalul Pom de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) au fost aprinse luminițele, marcând deschiderea celui mai mare Târg de…
16:30
Moldova primită cu laude la reuniunea RM‑UE: progresele de până acum impresionează Bruxelles‑ul # Good News
În cadrul celei mai recente reuniuni a CPA RM‑U
15:20
În mai puțin de două ore, Chișinăul va fi cuprins de atmosfera festivă a sărbătorilor de iarnă. Primăria Capitalei invită locuitorii și oaspeții orașului la deschiderea oficială a celui mai… Articolul Chișinăul intră în magia sărbătorilor: deschiderea Târgului de Crăciun și Pomul festiv apare prima dată în Good News.
14:10
Primăria municipiului Chișinău a finalizat modernizarea curții situate pe bd. Dacia 17, Dacia 21 și Decebal 84, creând o infrastructură modernă, cu peste 100 de locuri de parcare și facilități… Articolul Chișinău modern: reabilitarea curților continuă cu exemplul bd. Dacia apare prima dată în Good News.
13:30
Organizaţia de caritate Misiunea Socială Diaconia a lansat la Chișinău campania de Crăciun „În brațele mamei”, cu scopul de a oferi sprijin mamelor singure și copiilor lor, aflați în situații… Articolul Crăciun cu speranță: Campania care aduce lumină pentru mamele singure din Chișinău apare prima dată în Good News.
