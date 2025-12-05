Vinul Moldovei 2025: vinificatorii autohtoni şi-au prezentat cele mai bune roade într-un concurs național
Good News, 5 decembrie 2025 18:10
La ediția recentă a Concursului Național „Vinul Moldovei”, sute de vinuri autohtone au fost evaluate de un juriu internațional. Această competiție are ca scop aprecierea calității vinurilor produse în Republica… Articolul Vinul Moldovei 2025: vinificatorii autohtoni şi-au prezentat cele mai bune roade într-un concurs național apare prima dată în Good News.
• • •
Alte ştiri de Good News
Acum 30 minute
18:10
Vinul Moldovei 2025: vinificatorii autohtoni şi-au prezentat cele mai bune roade într-un concurs național # Good News
La ediția recentă a Concursului Național „Vinul Moldovei”, sute de vinuri autohtone au fost evaluate de un juriu internațional. Această competiție are ca scop aprecierea calității vinurilor produse în Republica… Articolul Vinul Moldovei 2025: vinificatorii autohtoni şi-au prezentat cele mai bune roade într-un concurs național apare prima dată în Good News.
Acum o oră
17:50
LIVE// Magia Crăciunului în PMAN: cel mai mare Târg de sărbători și luminițe festive în oraș # Good News
Încep oficial sărbătorile de iarnă în Chișinău! Astăzi, pe principalul Pom de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) au fost aprinse luminițele, marcând deschiderea celui mai mare Târg de… Articolul LIVE// Magia Crăciunului în PMAN: cel mai mare Târg de sărbători și luminițe festive în oraș apare prima dată în Good News.
Acum 4 ore
16:30
Moldova primită cu laude la reuniunea RM‑UE: progresele de până acum impresionează Bruxelles‑ul # Good News
În cadrul celei mai recente reuniuni a CPA RM‑UE, Republica Moldova a primit aprecieri importante pentru dinamica pozitivă a reformelor și avansului real spre integrarea europeană. Delagatii europeni au remarcat… Articolul Moldova primită cu laude la reuniunea RM‑UE: progresele de până acum impresionează Bruxelles‑ul apare prima dată în Good News.
15:20
În mai puțin de două ore, Chișinăul va fi cuprins de atmosfera festivă a sărbătorilor de iarnă. Primăria Capitalei invită locuitorii și oaspeții orașului la deschiderea oficială a celui mai… Articolul Chișinăul intră în magia sărbătorilor: deschiderea Târgului de Crăciun și Pomul festiv apare prima dată în Good News.
Acum 6 ore
14:10
Primăria municipiului Chișinău a finalizat modernizarea curții situate pe bd. Dacia 17, Dacia 21 și Decebal 84, creând o infrastructură modernă, cu peste 100 de locuri de parcare și facilități… Articolul Chișinău modern: reabilitarea curților continuă cu exemplul bd. Dacia apare prima dată în Good News.
13:30
Organizaţia de caritate Misiunea Socială Diaconia a lansat la Chișinău campania de Crăciun „În brațele mamei”, cu scopul de a oferi sprijin mamelor singure și copiilor lor, aflați în situații… Articolul Crăciun cu speranță: Campania care aduce lumină pentru mamele singure din Chișinău apare prima dată în Good News.
12:40
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a criticat dur proiectul de lege inițiat de PAS, care prevede că în Parlament poate interveni doar un singur deputat per fracțiune. Ceban susține că… Articolul PAS limitează vocea opoziției, spune Ceban: libertatea de exprimare în pericol apare prima dată în Good News.
Acum 8 ore
12:00
Ministerul Finanțelor și UN Women Moldova au convenit să extindă și să eficientizeze implementarea bugetării sensibile la gen în instituțiile publice ale țării. Inițiativa urmărește ca politicile fiscale și cheltuielile… Articolul Ministerul Finanțelor și UN Women accelerează bugetarea sensibilă la gen în R. Moldova apare prima dată în Good News.
11:10
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a criticat dur astăzi partidul PAS, acuzându-l de minciuni și ipocrizie, în contextul dezbaterilor privind bugetul național și cel local. Ceban a punctat mai multe… Articolul Primarul Ceban atacă PAS: 5 ani de minciuni, 75 de școli închise și transport scump apare prima dată în Good News.
10:40
Revoluție în sănătate: Cinci spitale strategice vor fi complet transformate până în 2026 # Good News
Autoritățile din Republica Moldova au anunțat că în 2026 vor fi renovate cinci spitale strategice — parte a planului mai larg de modernizare a sistemului de sănătate. Investițiile în infrastructura… Articolul Revoluție în sănătate: Cinci spitale strategice vor fi complet transformate până în 2026 apare prima dată în Good News.
Acum 12 ore
09:10
Maeştri şi discipoli români — pictură figurativă la Veneţia într-o expoziţie de excepţie # Good News
O nouă expoziţie de pictură va aduce la Veneţia lucrări figurative semnate de maeştri şi discipoli români — o ocazie de a celebra tradiţia şi diversitatea artei plastice româneşti pe… Articolul Maeştri şi discipoli români — pictură figurativă la Veneţia într-o expoziţie de excepţie apare prima dată în Good News.
Ieri
18:00
SUA investesc 130 mil. USD: linia electrică Strășeni–Gutinaș va conecta Moldova la rețeaua europeană # Good News
Statele Unite vor oferi 130 de milioane de dolari pentru construcția liniei electrice de mare tensiune Strășeni–Gutinaș, proiect ce va conecta rețeaua electrică a Republicii Moldova la sistemul european de energie. Linia, cu… Articolul SUA investesc 130 mil. USD: linia electrică Strășeni–Gutinaș va conecta Moldova la rețeaua europeană apare prima dată în Good News.
17:30
La Chișinău, continuăm să investim în fiecare colț al orașului. Peste 2.000 de adrese au beneficiat deja de lucrări de modernizare a infrastructurii. Astăzi am fost împreună cu echipa de la pretură și… Articolul Chișinău modernizat: peste 2.000 de adrese primesc infrastructură nouă apare prima dată în Good News.
16:30
România ajută Moldova să‑și inventarieze pădurile: primul recensământ forestier național pe drum # Good News
România va sprijini Moldova în realizarea primului inventar forestier național, un pas important spre o gestionare durabilă și transparentă a pădurilor de pe teritoriul Republicii Moldova. Specialistii români vor oferi… Articolul România ajută Moldova să‑și inventarieze pădurile: primul recensământ forestier național pe drum apare prima dată în Good News.
15:00
Datoria de stat a Republicii Moldova a ajuns oficial la 128,65 miliarde de lei. În fața acestei realități alarmante, cerem ca Parlamentul să convoace de urgență audieri parlamentare dedicate creșterii… Articolul Datoria publică explodează: 128,65 miliarde de lei — Moldova, în prag de colaps! apare prima dată în Good News.
12:10
Moldova‑Turcia 2026: Munteanu deschide ușa investitorilor turci pentru drumuri și energie # Good News
Astăzi, prim‑ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu ambasadorul Turciei în Republica Moldova, Uygar Mustafa Sertel, ocazie cu care au discutat consolidarea cooperării moldo‑turce, cu accent pe atragerea de… Articolul Moldova‑Turcia 2026: Munteanu deschide ușa investitorilor turci pentru drumuri și energie apare prima dată în Good News.
10:20
Un nou stadion multifuncțional a fost inaugurat în orașul Cricova, oferind locuitorilor posibilitatea de a se antrena și de a participa la competiții sportive în condiții moderne. Terenul a fost… Articolul Cricova are un nou stadion modern: spațiu pentru fotbal, volei, handbal și baschet apare prima dată în Good News.
09:10
Moldova lansează ofensiva antidrog: Ministerul Sănătății extinde masiv serviciile de tratament # Good News
Autoritățile de la Chișinău au anunțat un pachet amplu de măsuri antidrog, prin care Ministerul Sănătății va extinde serviciile de tratament, reabilitare și prevenire a consumului de droguri, ca parte… Articolul Moldova lansează ofensiva antidrog: Ministerul Sănătății extinde masiv serviciile de tratament apare prima dată în Good News.
09:00
Ion Ceban a prezentat raportul a doi ani de activitate: 4,5 miliarde lei în proiecte de dezvoltare pentru Chișinău # Good News
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a prezentat astăzi raportul de doi ani de activitate în cadrul celui de-al doilea mandat. Evenimentul a reunit reprezentanți ai administrației municipale, experți… Articolul Ion Ceban a prezentat raportul a doi ani de activitate: 4,5 miliarde lei în proiecte de dezvoltare pentru Chișinău apare prima dată în Good News.
3 decembrie 2025
18:40
Chișinău, un oraș pentru toți: investiții majore în școli și infrastructură pentru persoanele cu dizabilități # Good News
Astăzi, cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, am vizitat Școala auxiliară nr. 5 din capitală, unde sunt încadrați copii cu dizabilități multiple și asociate. M-am bucurat să descopăr… Articolul Chișinău, un oraș pentru toți: investiții majore în școli și infrastructură pentru persoanele cu dizabilități apare prima dată în Good News.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
Japonia investește 21 milioane de lei în modernizarea echipamentului Teleradio‑Moldova (TRM) # Good News
Guvernul Japoniei oferă un grant de 21 de milioane de lei pentru modernizarea tehnică a Companiei „Teleradio‑Moldova” (TRM), transmite Ministerul de Externe nipon. Fondurile vor fi utilizate pentru achiziția de… Articolul Japonia investește 21 milioane de lei în modernizarea echipamentului Teleradio‑Moldova (TRM) apare prima dată în Good News.
15:00
PAS propune facilități pentru cetățenii care revin în Moldova: mașini mai vechi și bunuri repatriate simplificat # Good News
Cetățenii care revin să locuiască în Republica Moldova vor beneficia de facilități la importul mașinilor și bunurilor personale. Fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) a propus un proiect… Articolul PAS propune facilități pentru cetățenii care revin în Moldova: mașini mai vechi și bunuri repatriate simplificat apare prima dată în Good News.
13:20
Ion Ceban propune majorarea plafonului pentru compensațiile la încălzire, astfel încât să fie de 2.000 de lei. În plus, pentru familiile al căror venit pe membru este mai mic de… Articolul Oamenii nu vor face față facturilor: MAN cere compensații mai mari pentru iarnă apare prima dată în Good News.
12:10
Astăzi, 3 decembrie, este marcată Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, un prilej de a sublinia respectul pentru drepturile, demnitatea și contribuția fiecărei persoane cu dizabilități. În Chișinău, sprijinul pentru persoanele… Articolul Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, marcată la Chișinău apare prima dată în Good News.
12:00
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a prezentat mai multe propuneri pentru Bugetul de Stat pe anul 2026, vizând dezvoltarea municipiului Chișinău și a întregii țări. Printre inițiative se numără egalarea… Articolul MAN propune Bugetul 2026: Reabilitarea monumentelor și modernizarea Chișinăului apare prima dată în Good News.
10:30
Drumuri modernizate în Budești și Cruzești: Acces facil la școli și servicii pentru 10.000 de locuitori # Good News
Locuitorii comunelor Budești și Cruzești din municipiul Chișinău beneficiază de condiții mai bune de deplasare către grădinițe, școli, oficiul poștal, centrele medicale și primării, după ce au fost reabilitate două… Articolul Drumuri modernizate în Budești și Cruzești: Acces facil la școli și servicii pentru 10.000 de locuitori apare prima dată în Good News.
10:20
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 3 decembrie 2025 Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Telegram Articolul LIVE//Ședința Guvernului Republicii Moldova din 3 decembrie 2025 apare prima dată în Good News.
09:00
Echipa feminină a Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM) a cucerit Cupa Moldovei la volei, după o finală spectaculoasă disputată împotriva formației Dor-UTM. Elevele antrenorului Vladimir Chiseliov s-au impus… Articolul Echipa feminină ASEM urcă pe podiumul Cupei Moldovei la volei apare prima dată în Good News.
2 decembrie 2025
18:50
Prețurile la gaz, energie și alimente în Republica Moldova sunt pur și simplu nejustificat de mari, comparativ cu țara vecină, aflată în război. În ciuda greutăților din Ucraina, moldovenii aleg să… Articolul Prețurile astronomice cresc sărăcia – este momentul pentru acțiuni imediate! apare prima dată în Good News.
17:00
Partidul Nostru acuză sabotaj: „Bălțenii trebuie să știe cine oprește dezvoltarea orașului” # Good News
La ședința de astăzi a Consiliului Municipal Bălți, consilierii fracțiunilor PAS și PSRM au votat împotriva includerii pe ordinea de zi a mai multor proiecte ce vizau organizarea unor activități… Articolul Partidul Nostru acuză sabotaj: „Bălțenii trebuie să știe cine oprește dezvoltarea orașului” apare prima dată în Good News.
16:40
Barajul de la Costești intră în reparație capitală după 20 de ani: lucrările au început oficial # Good News
Barajul de la Costești, una dintre cele mai importante construcții hidrotehnice din nordul țării, intră în reparație capitală pentru prima dată după aproape 20 de ani. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a… Articolul Barajul de la Costești intră în reparație capitală după 20 de ani: lucrările au început oficial apare prima dată în Good News.
16:40
LIVE// Conferință de presă susținută de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, după ședința Consiliului Național de Securitate # Good News
Președinta Maia Sandu convoacă marți ședința Consiliului Național de Securitate, unde vor fi analizate riscurile de securitate informațională și cibernetică, finanțarea ilegală și măsurile de consolidare a rezilienței în fața… Articolul LIVE// Conferință de presă susținută de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, după ședința Consiliului Național de Securitate apare prima dată în Good News.
14:40
Chișinău – Mișcarea Alternativa Națională (MAN) solicită Consiliului Național de Securitate să includă pe ordinea de zi problemele stringente cu care se confruntă societatea, care afectează direct viața și siguranța cetățenilor.… Articolul Alertă națională: Problemele stringente ale Moldovei trebuie discutate la CNS apare prima dată în Good News.
14:20
Stop scumpirilor! Autoritățile trebuie să verifice lanțul valoric, cer experții politici # Good News
Chișinău – Mișcarea Alternativa Națională solicită guvernului să inițieze un control riguros asupra procesului de formare a prețurilor, pe întreg lanțul valoric, pentru a proteja cetățenii de scumpiri nejustificate. Potrivit… Articolul Stop scumpirilor! Autoritățile trebuie să verifice lanțul valoric, cer experții politici apare prima dată în Good News.
14:20
În Bălți se construiește un nou teren de fotbal. Consilierul din partea Partidului Nostru, Iana Smolearciuc: „Ca mamă, mă bucur enorm că orașul investește în sport și copii” # Good News
În municipiul Bălți, au fost lansate lucrările de construcție și amenajare a unei suprafețe moderne pentru terenul de fotbal al Școlii de Fotbal. Proiectul este realizat cu sprijinul Consiliului Municipal… Articolul În Bălți se construiește un nou teren de fotbal. Consilierul din partea Partidului Nostru, Iana Smolearciuc: „Ca mamă, mă bucur enorm că orașul investește în sport și copii” apare prima dată în Good News.
13:40
România își intensifică sprijinul pentru educația din Republica Moldova prin programe noi, finanțări substanțiale și proiecte de cooperare academică. Ambasadorul României la Chișinău, Cristian‑Leon Țurcanu, a subliniat că aceste investiții… Articolul România investește în viitor: Educația din Moldova primește un nou val de susținere apare prima dată în Good News.
12:00
Chișinăul face un pas important spre modernizare și dezvoltare inteligentă, alăturându-se unui proiect european dedicat promovării turismului durabil. Prin această inițiativă, Capitala își propune să devină o destinație prietenoasă pentru… Articolul Chișinăul intră în rețeaua turismului durabil european: un nou record pentru Capitală apare prima dată în Good News.
10:50
Primarul Capitalei, Ion Ceban, anunță că în această săptămână urmează o nouă ședință a Consiliului Municipal Chișinău, în cadrul căreia va fi prezentat, conform legii, proiectul de decizie privind indicatorii… Articolul Primarul cere CMC să nu blocheze ajustările salariale pentru 2025 apare prima dată în Good News.
10:50
Municipiul Chișinău marchează o transformare majoră în domeniul transportului public, după ani în care parcul de troleibuze și autobuze era format în mare parte din vehicule învechite, depășite tehnic și… Articolul Chișinăul își schimbă fața: 367 de vehicule noi transformă transportul public! apare prima dată în Good News.
09:00
Locuitorii orașului Sîngerei au celebrat astăzi Ziua Națională a României printr-un marș plin de semnificație: sute de persoane au purtat tricolorul, au scandat mesaje de unitate și au participat la… Articolul 1 Decembrie peste Prut — Sîngerei celebrează Unirea cu suflet românesc și tradiţii vii apare prima dată în Good News.
1 decembrie 2025
18:10
Conducerea Aeroportului Iași a anunțat lansarea procedurii de proiectare a unei parcări dedicate transportului public care oprește persoane din Republica Moldova — autocare, microbuze, maxi‑taxi, dar și taxiuri sau ride‑sharing… Articolul Aeroportul Iași va avea parcare specială pentru transportul public din Moldova apare prima dată în Good News.
16:40
Deputatul fracțiunii Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președinte al Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, împreună cu Livia Ojovan, membră a Consiliului Național al partidului, au avut duminică o întâlnire cu… Articolul Agricultorii din Briceni își exprimă încrederea în acțiunile Partidului Nostru apare prima dată în Good News.
16:30
Intrare gratuită la Festivalul Voluntarilor 2025: O seară de sărbătoare și recunoștință pentru tineri # Good News
Ediția a III-a a Festivalului Municipal al Voluntarilor 2025 se va încheia pe 5 decembrie, odată cu marcarea Zilei Internaționale a Voluntariatului, printr-un concert dedicat tinerilor implicați în diverse acțiuni de voluntariat. Evenimentul… Articolul Intrare gratuită la Festivalul Voluntarilor 2025: O seară de sărbătoare și recunoștință pentru tineri apare prima dată în Good News.
15:00
Un nou drum la Bălți va fi reabilitat. Primarul Alexandr Petkov către bălțeni: „Facem aceste lucrări pentru dumneavoastră — pentru ca în fața caselor dvs. să existe un drum comod și sigur!” # Good News
Drumul municipal de pe strada I. Vieru va fi reabilitat pentru prima dată, anunță primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov. Edilul s-a adresat locuitorilor de pe această stradă și ai străzilor… Articolul Un nou drum la Bălți va fi reabilitat. Primarul Alexandr Petkov către bălțeni: „Facem aceste lucrări pentru dumneavoastră — pentru ca în fața caselor dvs. să existe un drum comod și sigur!” apare prima dată în Good News.
13:40
Primăria Chișinău critică întârzierea bugetului de stat pentru 2026: Termen de consultare, doar 24 de ore # Good News
Primăria Municipiului Chișinău atenționează asupra întârzierilor în procesul de elaborare a proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2026, după ce Guvernul a anunțat abia astăzi inițierea procedurii, cu un… Articolul Primăria Chișinău critică întârzierea bugetului de stat pentru 2026: Termen de consultare, doar 24 de ore apare prima dată în Good News.
13:00
Start sărbătorilor de iarnă în Capitală: Pomul de Crăciun și Târgul din PMAN, inaugurate pe 5 decembrie # Good News
Primăria Chișinău anunță că vineri, 5 decembrie, începând cu ora 16:00, va fi lansat cel mai mare Târg de Crăciun amenajat în Piața Marii Adunări Naționale. Tot atunci va fi… Articolul Start sărbătorilor de iarnă în Capitală: Pomul de Crăciun și Târgul din PMAN, inaugurate pe 5 decembrie apare prima dată în Good News.
12:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a subliniat că 1 decembrie marchează un moment istoric care a deschis drumul spre pace, libertate și democrație pentru poporul român. Șefa statului a atras atenția că… Articolul De la Chișinău cu respect: conducerea Moldovei felicită România de Ziua Națională apare prima dată în Good News.
09:10
Moldova plantează viitorul: un nou centru științific pentru împăduriri va renaște pădurile țării # Good News
Republica Moldova face un pas decisiv pentru un mediu mai curat: autoritățile au anunțat înființarea unui centru de cercetare dedicat accelerării împăduririlor. Obiectivul este ambițios — transformarea științei în acțiune concretă… Articolul Moldova plantează viitorul: un nou centru științific pentru împăduriri va renaște pădurile țării apare prima dată în Good News.
29 noiembrie 2025
20:00
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că împreună cu echipa municipală, administrația locală și mai mulți locuitori din Sîngera, au participat astăzi la o acțiune de plantare a copacilor în… Articolul Plantare de arbori la Sîngera și investiții de 39 milioane lei, anunțate de Ion Ceban apare prima dată în Good News.
28 noiembrie 2025
18:00
Chișinău și UE, unite în fața pericolelor: cooperare militară și de securitate intensificată # Good News
Cooperarea dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în domeniul apărării prinde un nou avânt. În cadrul unei întrevederi la Chișinău, secretarul de stat Radu Mija a discutat cu reprezentanții Serviciului… Articolul Chișinău și UE, unite în fața pericolelor: cooperare militară și de securitate intensificată apare prima dată în Good News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.