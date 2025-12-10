Denis Șova, Partidul Nostru: „Energia electrică ar putea costa 2 lei la prețurile actuale de achiziție a gazului”
Good News, 10 decembrie 2025 14:10
Energia electrică în Moldova ar putea costa mai puțin de 2 lei pe kilowatt. Însă, din cauza formării netransparente a tarifelor în țară și a adaosului exagerat la prețul gazului,…
Alte ştiri de Good News
Acum 30 minute
14:10
Acum 2 ore
13:00
Studenții l-au întrebat totul pe Renato Usatîi: de la planuri prezidențiale la viața personală # Good News
Liderul fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru", Renato Usatîi, a avut o întrevedere cu studenții Academiei „Ștefan cel Mare". Aceasta a fost organizată la solicitarea studenților și a avut loc în sala…
Acum 4 ore
10:50
Primarul Ion Ceban anunță o inițiativă menită să protejeze tinerii din școlile din Chișinău: introducerea testelor antidrog în școli. Oficialul atrage atenția că problema consumului de droguri în rândul elevilor a…
10:50
Bulevardul Dacia a trecut printr-o transformare spectaculoasă! Ce odinioară era un bulevard degradat și neprietenos pentru pietoni, cărucioare sau bicicliști, astăzi a devenit un spațiu modern, sigur și plin de…
10:30
Peste 200 km de drumuri regionale reabilitate în 2025: autoritățile spun că lucrările sunt aproape de final # Good News
Lucrările de reabilitare a drumurilor regionale continuă într-un ritm susținut în Republica Moldova. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, în 2025 au fost deja finalizate lucrări pe 206 kilometri de drumuri regionale. Planul…
Acum 6 ore
09:10
Moldova îşi consolidează apărarea: dotări moderne oferite de NATO pentru Armata Naţională # Good News
Armata Națională a Republicii Moldova a primit un nou lot de echipamente de protecţie furnizate de NATO. Donaţia include căşti, costume de protecţie împotriva agenţilor chimici, biologici şi radioactivi (CBRN),…
Acum 24 ore
18:10
PNUD și Ministerul Finanțelor lansează faza următoare a parteneriatului — reforme, eficiență și protecție socială în prim‑plan # Good News
Ministerul Finanțelor și PNUD vor extinde proiectele comune, ca parte a colaborării în domeniul gestionării finanţelor publice și al dezvoltării sustenabile. În urma recentei întâlniri dintre reprezentanţii celor două instituţii…
17:00
Chișinău: Târguri cu brazi de Crăciun în toate sectoarele capitalei — vezi unde le găsești # Good News
Chișinău se pregătește pentru sărbătorile de iarnă: autoritățile locale anunță că, între 8 și 31 decembrie, în toate sectoarele capitalei vor fi organizate târguri de brazi de Crăciun. Evenimentele vor…
15:10
Bugetul Bălți-2026, blocat de PAS și PSRM. Eduard Pleșca cere consilierilor să primească responsabilitatea # Good News
Bugetul municipiului Bălți pentru 2026, boicotat de PAS și PSRM. Eduard Pleșca face apel la responsabilitatea consilierilor față de bălțeni Proiectul bugetului municipiului Bălți pentru anul 2026 a fost boicotat…
Ieri
12:20
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, acuză consilierii PAS că nu cunosc situația reală din sistemul educațional și proiectele implementate în capitală. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei discuții privind…
11:30
Succes european pentru Moldova: 4 medalii câștigate de Cornei și Frasiniuc la Campionatul de Kettlebell # Good News
Sportivii moldoveni, Maxim Cornei și Alexandru Frasiniuc au cucerit patru medalii la Campionatul European la kettlebell, dintre care două de aur, una de argint și una de bronz. Maxim Cornei…
10:10
Partidul Mișcarea Alternativă Națională critică modul în care actuala guvernare invocă „războiul hibrid" în confruntarea politică internă. Liderii formațiunii afirmă că, în prezent, orice voce critică la adresa PAS este…
09:10
Granturi UE de până la 15.000 € pentru ONG-urile din Moldova: mai multă participare civică și incluziune digitală # Good News
Uniunea Europeană lansează un nou apel de finanțare dedicat ONG-urilor din Republica Moldova, oferind granturi de până la 15.000 de euro pentru proiecte ce promovează participarea publică și implicarea grupurilor subreprezentate —…
8 decembrie 2025
18:10
Peste 50 de misiuni diplomatice — unite pentru binele social: fonduri pentru 8 proiecte în toată țara # Good News
Un gest de solidaritate internaţională aduce speranță pentru numeroase comunități: mai mult de 50 de misiuni diplomatice acreditate în Republica Moldova s-au mobilizat și au strâns fonduri pentru finanțarea a…
16:30
Gimnaziul nr. 77 din Cricova: investiții de 2,7 milioane lei pentru confort și eficiență energetică # Good News
Gimnaziul nr. 77 din orașul Cricova a devenit un model de succes în domeniul eficienței energetice, datorită investițiilor realizate de Primăria Chișinău și Primăria Cricova. Proiectul a vizat modernizarea completă…
15:30
Iarna începe cu emoţie în capitală: PORT MALL a deschis cel mai mare şi modern patinoar din Republica Moldova — un spațiu amenajat pentru distracţie, bucurie și amintiri pentru toți,…
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
Oamenii vin în Chișinău nu pentru vremuri bune, ci în căutarea condițiilor adecvate pe care le oferă capitala, inclusiv în domeniul educației. Numărul copiilor înscriși în instituțiile de învățământ din…
13:50
Cinci companii din sectorul IT din Republica Moldova au fost premiate recent pentru inovație, performanță și contribuția lor la dezvoltarea industriei tehnologice. Evenimentul a reunit lideri de business, experți în tehnologie…
13:30
Astăzi are loc o nouă ședință a Consiliului Municipal Chișinău (CMC), iar primarul Ion Ceban a făcut apel la consilierii municipali să participe activ, să-și respecte obligațiile și să nu blocheze…
12:30
Chișinăul strălucește de sărbători: Târgul de Crăciun și decorațiuni inaugurat în centrul capitalei! # Good News
Primarul Ion Ceban a lansat oficial Târgul de Crăciun în Piața Marii Adunări Naționale și toate decorațiunile festive din oraș. Evenimentul aduce lumină, magie și voie bună pentru toți chișinăuienii și oaspeții…
10:40
Doina Gherman a fost recunoscută cu titlul „Femeia Moldovei 2025" — un omagiu adus implicării ei consecvente în promovarea drepturilor femeilor, egalităţii de gen și dezvoltării sociale. Cu această distincţie,…
09:00
Spiritul sărbătorilor se mută pe roți! Troleibuzul turistic se transformă, din nou, într-o adevărată sanie fermecată, iar Moș Crăciun îi așteaptă pe cei mici și mari să pornească împreună într-o…
5 decembrie 2025
18:10
Vinul Moldovei 2025: vinificatorii autohtoni şi-au prezentat cele mai bune roade într-un concurs național # Good News
La ediția recentă a Concursului Național „Vinul Moldovei", sute de vinuri autohtone au fost evaluate de un juriu internațional. Această competiție are ca scop aprecierea calității vinurilor produse în Republica…
17:50
LIVE// Magia Crăciunului în PMAN: cel mai mare Târg de sărbători și luminițe festive în oraș # Good News
Încep oficial sărbătorile de iarnă în Chișinău! Astăzi, pe principalul Pom de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) au fost aprinse luminițele, marcând deschiderea celui mai mare Târg de…
16:30
Moldova primită cu laude la reuniunea RM‑UE: progresele de până acum impresionează Bruxelles‑ul # Good News
În cadrul celei mai recente reuniuni a CPA RM‑UE, Republica Moldova a primit aprecieri importante pentru dinamica pozitivă a reformelor și avansului real spre integrarea europeană. Delagatii europeni au remarcat…
15:20
În mai puțin de două ore, Chișinăul va fi cuprins de atmosfera festivă a sărbătorilor de iarnă. Primăria Capitalei invită locuitorii și oaspeții orașului la deschiderea oficială a celui mai…
14:10
Primăria municipiului Chișinău a finalizat modernizarea curții situate pe bd. Dacia 17, Dacia 21 și Decebal 84, creând o infrastructură modernă, cu peste 100 de locuri de parcare și facilități…
13:30
Organizaţia de caritate Misiunea Socială Diaconia a lansat la Chișinău campania de Crăciun „În brațele mamei", cu scopul de a oferi sprijin mamelor singure și copiilor lor, aflați în situații…
12:40
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a criticat dur proiectul de lege inițiat de PAS, care prevede că în Parlament poate interveni doar un singur deputat per fracțiune. Ceban susține că…
12:00
Ministerul Finanțelor și UN Women Moldova au convenit să extindă și să eficientizeze implementarea bugetării sensibile la gen în instituțiile publice ale țării. Inițiativa urmărește ca politicile fiscale și cheltuielile…
11:10
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a criticat dur astăzi partidul PAS, acuzându-l de minciuni și ipocrizie, în contextul dezbaterilor privind bugetul național și cel local. Ceban a punctat mai multe…
10:40
Revoluție în sănătate: Cinci spitale strategice vor fi complet transformate până în 2026 # Good News
Autoritățile din Republica Moldova au anunțat că în 2026 vor fi renovate cinci spitale strategice — parte a planului mai larg de modernizare a sistemului de sănătate. Investițiile în infrastructura…
09:10
Maeştri şi discipoli români — pictură figurativă la Veneţia într-o expoziţie de excepţie # Good News
O nouă expoziţie de pictură va aduce la Veneţia lucrări figurative semnate de maeştri şi discipoli români — o ocazie de a celebra tradiţia şi diversitatea artei plastice româneşti pe…
4 decembrie 2025
18:00
SUA investesc 130 mil. USD: linia electrică Strășeni–Gutinaș va conecta Moldova la rețeaua europeană # Good News
Statele Unite vor oferi 130 de milioane de dolari pentru construcția liniei electrice de mare tensiune Strășeni–Gutinaș, proiect ce va conecta rețeaua electrică a Republicii Moldova la sistemul european de energie. Linia, cu…
17:30
La Chișinău, continuăm să investim în fiecare colț al orașului. Peste 2.000 de adrese au beneficiat deja de lucrări de modernizare a infrastructurii. Astăzi am fost împreună cu echipa de la pretură și…
16:30
România ajută Moldova să‑și inventarieze pădurile: primul recensământ forestier național pe drum # Good News
România va sprijini Moldova în realizarea primului inventar forestier național, un pas important spre o gestionare durabilă și transparentă a pădurilor de pe teritoriul Republicii Moldova. Specialistii români vor oferi…
15:00
Datoria de stat a Republicii Moldova a ajuns oficial la 128,65 miliarde de lei. În fața acestei realități alarmante, cerem ca Parlamentul să convoace de urgență audieri parlamentare dedicate creșterii…
12:10
Moldova‑Turcia 2026: Munteanu deschide ușa investitorilor turci pentru drumuri și energie # Good News
Astăzi, prim‑ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu ambasadorul Turciei în Republica Moldova, Uygar Mustafa Sertel, ocazie cu care au discutat consolidarea cooperării moldo‑turce, cu accent pe atragerea de…
10:20
Un nou stadion multifuncțional a fost inaugurat în orașul Cricova, oferind locuitorilor posibilitatea de a se antrena și de a participa la competiții sportive în condiții moderne. Terenul a fost…
09:10
Moldova lansează ofensiva antidrog: Ministerul Sănătății extinde masiv serviciile de tratament # Good News
Autoritățile de la Chișinău au anunțat un pachet amplu de măsuri antidrog, prin care Ministerul Sănătății va extinde serviciile de tratament, reabilitare și prevenire a consumului de droguri, ca parte…
09:00
Ion Ceban a prezentat raportul a doi ani de activitate: 4,5 miliarde lei în proiecte de dezvoltare pentru Chișinău # Good News
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a prezentat astăzi raportul de doi ani de activitate în cadrul celui de-al doilea mandat. Evenimentul a reunit reprezentanți ai administrației municipale, experți…
3 decembrie 2025
18:40
Chișinău, un oraș pentru toți: investiții majore în școli și infrastructură pentru persoanele cu dizabilități # Good News
Astăzi, cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, am vizitat Școala auxiliară nr. 5 din capitală, unde sunt încadrați copii cu dizabilități multiple și asociate. M-am bucurat să descopăr…
16:40
Japonia investește 21 milioane de lei în modernizarea echipamentului Teleradio‑Moldova (TRM) # Good News
Guvernul Japoniei oferă un grant de 21 de milioane de lei pentru modernizarea tehnică a Companiei „Teleradio‑Moldova" (TRM), transmite Ministerul de Externe nipon. Fondurile vor fi utilizate pentru achiziția de…
15:00
PAS propune facilități pentru cetățenii care revin în Moldova: mașini mai vechi și bunuri repatriate simplificat # Good News
Cetățenii care revin să locuiască în Republica Moldova vor beneficia de facilități la importul mașinilor și bunurilor personale. Fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) a propus un proiect…
13:20
Ion Ceban propune majorarea plafonului pentru compensațiile la încălzire, astfel încât să fie de 2.000 de lei. În plus, pentru familiile al căror venit pe membru este mai mic de…
12:10
Astăzi, 3 decembrie, este marcată Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, un prilej de a sublinia respectul pentru drepturile, demnitatea și contribuția fiecărei persoane cu dizabilități. În Chișinău, sprijinul pentru persoanele…
12:00
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a prezentat mai multe propuneri pentru Bugetul de Stat pe anul 2026, vizând dezvoltarea municipiului Chișinău și a întregii țări. Printre inițiative se numără egalarea…
10:30
Drumuri modernizate în Budești și Cruzești: Acces facil la școli și servicii pentru 10.000 de locuitori # Good News
Locuitorii comunelor Budești și Cruzești din municipiul Chișinău beneficiază de condiții mai bune de deplasare către grădinițe, școli, oficiul poștal, centrele medicale și primării, după ce au fost reabilitate două… Articolul Drumuri modernizate în Budești și Cruzești: Acces facil la școli și servicii pentru 10.000 de locuitori apare prima dată în Good News.
10:20
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 3 decembrie 2025 Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Telegram Articolul LIVE//Ședința Guvernului Republicii Moldova din 3 decembrie 2025 apare prima dată în Good News.
09:00
Echipa feminină a Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM) a cucerit Cupa Moldovei la volei, după o finală spectaculoasă disputată împotriva formației Dor-UTM. Elevele antrenorului Vladimir Chiseliov s-au impus… Articolul Echipa feminină ASEM urcă pe podiumul Cupei Moldovei la volei apare prima dată în Good News.
