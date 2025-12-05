LIVE// Magia Crăciunului în PMAN: cel mai mare Târg de sărbători și luminițe festive în oraș

17:30

La Chișinău, continuăm să investim în fiecare colț al orașului. Peste 2.000 de adrese au beneficiat deja de lucrări de modernizare a infrastructurii. Astăzi am fost împreună cu echipa de la pretură și… Articolul Chișinău modernizat: peste 2.000 de adrese primesc infrastructură nouă apare prima dată în Good News.