Peste 200 km de drumuri regionale reabilitate în 2025: autoritățile spun că lucrările sunt aproape de final

17:00

La ședința de astăzi a Consiliului Municipal Bălți, consilierii fracțiunilor PAS și PSRM au votat împotriva includerii pe ordinea de zi a mai multor proiecte ce vizau organizarea unor activități… Articolul Partidul Nostru acuză sabotaj: „Bălțenii trebuie să știe cine oprește dezvoltarea orașului” apare prima dată în Good News.