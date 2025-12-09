Succes european pentru Moldova: 4 medalii câștigate de Cornei și Frasiniuc la Campionatul de Kettlebell

14:20

În municipiul Bălți, au fost lansate lucrările de construcție și amenajare a unei suprafețe moderne pentru terenul de fotbal al Școlii de Fotbal. Proiectul este realizat cu sprijinul Consiliului Municipal… Articolul În Bălți se construiește un nou teren de fotbal. Consilierul din partea Partidului Nostru, Iana Smolearciuc: „Ca mamă, mă bucur enorm că orașul investește în sport și copii” apare prima dată în Good News.