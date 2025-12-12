Arme pneumatice, depistate la aeroport, în valiza unui pasager

15:00

Viitoarele alegeri pentru Adunarea Populară a Găgăuziei se anunță a fi dificile. Scrutinul va avea loc după reguli noi, iar eventualele încălcări, mai ales cele privind finanțarea ilegală, vor fi sancționate mai rapid. Consiliul electoral din autonomie va trebui să respecte strict legislația națională, sub monitorizarea Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău. Deocamdată, însă, procesul este afectat de o problemă serioasă: mulți membri ai Consiliului de la Comrat au demisionat, lăsând instituția fără oamenii necesari pentru organizarea votului.