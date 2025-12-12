Creația pictorului Sârbu: expoziție-eveniment la Muzeul Național de Artă

14:40

Parlamentul Bulgariei urmează să voteze, joi, o moțiune de cenzură împotriva guvernului condus de Rosen Jeleznikov, al șaselea vot de acest fel de când a preluat puterea la începutul anului. Votul se desfășoară pe fondul unor proteste de amploare anti-guvern, care au loc în mai multe orașe atât din țară, cât și din străinătate. Mii de bulgari au protestat aseară împotriva guvernului minoritar și a eșecului acestuia în combaterea corupției din cel mai sărac stat membru al Uniunii Europene.