Meci electrizant în grupa unică a Ligii Europei: FCSB a învins cu 4:3 pe Feyenoord Rotterdam

În multe sate din R. Moldova, mâncarea este pregătită încă la aragaze conectate la butelii de gaz. Pentru mii de oameni, acesta nu este un moft, ci singura soluție în lipsa unei rețele de gazificare. Utilă și accesibilă, butelia poate deveni într-o clipă un pericol real, dacă nu este folosită corect, au atenționat specialiștii, la emisiunea „Dimineața cu Radio Moldova”.