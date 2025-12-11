Numărul elevilor din învățământul profesional tehnic, mai mare în anul de studii 2025-2026
Numărul elevilor din învățământul profesional tehnic din Republica Moldova a continuat să crească în anul școlar 2025 - 2026, relevă Biroul Național de Statistică (BNS). Potrivit instituției, rețeaua cuprinde 81 de școli profesionale, colegii și centre de excelență, iar atât învățământul secundar, cât și cel postsecundar au înregistrat majorări ale numărului de elevi și de cadre didactice.
Școlile românești din Sudul Basarabiei, în pericol de dispariție: apel către Zelenski, Nicușor Dan și Maia Sandu
Comunitatea românească din Sudul Basarabiei traversează una dintre cele mai acute crize educaționale din ultimele decenii. Asociația Național-Culturală a Românilor din regiunea Odesa „Basarabia” trage un semnal de alarmă privind situația critică a învățământului în limba română din Sudul Basarabiei și cere intervenția urgentă a președinților Ucrainei, României și Republicii Moldova pentru salvarea școlilor seculare românești din regiunea Odesa, relatează BucPress.eu
Ministerul rus al apărării neagă spargerea site-ului cu registrul de evidență militară, însă acesta nu funcționează
Mesajele apărute pe internet privind spargerea Registrului de evidență militară nu corespund realității, afirmă ministerul rus al apărării. Potrivit instituției, registrul funcționează în regim normal. Ministerul mai spune că site-ul ar fi fost deja supus în repetate rânduri unor atacuri cibernetice, care „nu au afectat” funcționarea lui. Ministerul exclude orice scurgere de date ale cetățenilor din registru. Totuși, site-ul companiei care a dezvoltat Registrului de evidență militară este în prezent nefuncțional, transmite publicația Astra.
Veniturile Rusiei din exportul de petrol și carburanți au coborât la minimul de la invazia în Ucraina
Veniturile Rusiei din exporturile de petrol și produse rafinate au scăzut în noiembrie la cel mai redus nivel de la începutul invaziei în Ucraina, arată raportul publicat de Agenția Internațională pentru Energie (IEA). Declinul vine pe fondul reducerii volumelor exportate și al scăderii prețurilor, dar și în contextul unei presiuni crescute exercitate asupra industriei energetice rusești, relatează Reuters.
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat că Rusia ar putea declanșa un război împotriva țărilor alianței, un conflict care „ar putea fi ca amploare la fel ca războiul prin care au trecut bunicii și străbunicii noștri”, transmite Reuters citată de Meduza Live.
Noile tarife pentru gazele naturale ar urma să fie anunțate în luna ianuarie 2026. Precizările au fost făcute, pe 11 decembrie, de directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Alexei Taran, la ședința Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe.
Jurnalist DW: „Organizarea alegerilor în Ucraina în timp de război este inutilă și inoportună"
Cu milioane de refugiați, soldați care nu pot vota, teritorii aflate sub ocupație și riscul major al ingerinței rusești, organizarea unor alegeri în Ucraina rămâne improbabilă fără garanții solide de securitate și un armistițiu pentru care nu există siguranță că Moscova l-ar accepta, afirmă jurnalistul de la Deutsche Welle (DW), Vlad Drăghicescu. Într-un interviu oferit postului Moldova 1, Drăghicescu a avertizat că, în aceste condiții, scrutinul riscă să se transforme într-un referendum distorsionat privind eventuale cedări teritoriale.
Experții demontează planul lui Putin: recrutările de iarnă marchează o etapă ascunsă a mobilizării
Chemarea rușilor la recrutări, inițiată de Vladimir Putin prin decret, ar putea reprezenta o nouă etapă „mobilizării ascunse” pentru completarea armatei care luptă în Ucraina, avertizează experții militari.
Premierul bulgar a demisionat după protestele uriașe de miercuri de la Sofia. Rosen Jeleazkov a făcut anunțul chiar înainte de votarea moțiunii de cenzură în Parlament, a șasea la număr, și după săptămâni de proteste stradale împotriva politicilor economice și a eșecului în lupta cu corupția. Demisia survine și cu puțin timp înainte ca Bulgaria să adere la zona euro, la 1 ianuarie.
Poliția capitalei a intensificat controalele în spațiile comerciale înaintea sărbătorilor de iarnă, după ce doar într-o singură zi au fost depistate 26 de cazuri de comercializare neautorizată a articolelor pirotehnice, produse în valoare de 60.000 de lei fiind ridicate de oamenii legii.
Alianța IMM propune simplificarea procedurilor de accesare a finanțărilor europene: „Ar accelera dezvoltarea economică"
Criteriile de eligibilitate pentru programele cu finanțare europeană trebuie explicate pe înțelesul antreprenorilor, iar procesele – simplificate, afirmă directoarea executivă a Alianței Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM) din Republica Moldova, Liliana Busuioc, în contextul Planului de Creștere Economică pentru care Uniunea Europeană va acorda în următorii ani un sprijin financiar de aproape 2 miliarde de euro.
Fraudă la examenele de absolvire a gimnaziului: 23 de directori și profesori din 18 școli, sancționați
Mai mulți directori și profesori din 18 școli din R. Moldova au fost sancționați după ce, în sesiunea de examene din 2025, autoritățile au descoperit cazuri de copiere la probele scrise ale examenelor de absolvire a gimnaziului. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare au constatat că unele comisii școlare au permis elevilor să fraudeze testele.
Atacantul norvegian Erling Braut Haaland a marcat al 55-lea său gol în Liga Campionilor, în meciul câștigat de echipa sa, Manchester City, cu scorul de 2:1, pe terenul formației Real Madrid. Haaland a izbutit performanța în doar 54 de partide disputate, dovedindu-se cel mai letal atacant în cea mai importantă competiție continentală inter-cluburi.
Interes tot mai mare pentru obligațiunile de stat: peste 51 de milioane lei investiți în doar 10 zile pe platforma eVMS
Interesul populației pentru Valorile Mobiliare de Stat (VMS) rămâne ridicat. O demonstrează subscrierea recentă, desfășurată pe platforma eVMS.md în perioada 1–10 decembrie, în cadrul căreia au fost atrase investiții de peste 51 de milioane de lei.
Banca Națională Moldovei (BNM) relaxează politica monetară prin reducerea ratei de bază de la 6% la 5% anual. Măsura va duce treptat la credite mai ieftine, sprijinind companiile și populația în accesarea finanțării.
NOU | Moldovenii care revin din diasporă, obligați să rămână în R. Moldova cel puțin trei ani pentru a păstra scutirile acordate la vamă
Proiectul de lege dedicat moldovenilor care revin din diasporă conține o noutate în comparație cu documentul aflat în vigoare: beneficiarii vor fi obligați să rămână în Republica Moldova cel puțin trei ani pentru a păstra scutirile acordate la importul automobilului și altor bunuri. Președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian, a precizat la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova că noul proiect de lege este „mai flexibil, mai incluziv și mai adaptat realităților actuale”.
Selecția Națională Eurovision 2026: lista celor 37 de artiști calificați la audițiile live
Compania „Teleradio-Moldova” a recepționat 37 de dosare ale artiștilor interesați să reprezinte Republica Moldova la Concursul Internațional Eurovision Song Contest 2026. Perioada de depunere a dosarelor pentru Selecția Națională s-a încheiat pe 7 decembrie, iar producătorii muzicali au analizat materialele și au admis toți concurenții în etapa audițiilor live.
Performanță istorică pentru boxul moldovenesc! Alexandru Paraschiv a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial
Alexandru Paraschiv a participat la Mondiale în concursul categoriei de greutate de până la 67 de kilograme. Moldoveanul l-a înfruntat pe nimeni altul decât campionul olimpic de la Paris, Asadkhuja Muydinkhujaev. În prima rundă, Paraschiv l-a trimis la podea pe adversar, fiind numărat de arbitrul.
Loturi de lapte praf pentru bebeluși, rechemate de ANSA: părinții sunt îndemnați să returneze produsele
Anumite loturi de lapte praf pentru bebeluși sunt retrase din comerț, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), după ce Nestlé SRL a inițiat o rechemare voluntară pentru o cantitate limitată de produse din gamele NAN 1 Optipro și Nestogen 1.
Fermierii din sudul R. Moldova, care au suferit pierderi din cauza secetei, despăgubiți de Guvern: „Avem un proiect de hotărâre"
Fermierii din sudul Republicii Moldova se confruntă cu cele mai mari dificultăți, iar Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) examinează posibilitatea oferirii unor măsuri suplimentare de sprijin. Ministra Ludmila Catlabuga a declarat, la emisiunea „Bună Dimineața” de la Moldova 1, că situația climatică și pierderile înregistrate în teritoriu justifică nemulțumirile agricultorilor, iar autoritățile lucrează la dezvoltarea unor mecanisme mai eficiente pentru a-i ajuta pe fermieri să facă față secetei și altor fenomene extreme.
Friedrich Merz: SUA au primit propuneri de cedări teritoriale ale Ucrainei pentru un acord de pace
Propunerea de cedări teritoriale ale Ucrainei pentru un acord de pace a fost transmisă președintelui Donald Trump, anunță cancelarul german. Potrivit lui Friedrich Merz, aceasta a avut loc după o convorbire telefonică pe care el și alți lideri europeni au avut-o cu președintele SUA pe 10 decembrie.
Produse tradiționale și inovații din sectorul vitivinicol, degustări și oportunitatea de a discuta cu producătorii – toate acestea vor defini atmosfera Vernisajului Vinului de Iarnă, care va avea loc vineri, 12 decembrie.
Biroul Național Anticorupție al Ucrainei a anunțat descoperirea deturnării a 102 milioane de grivne dintr-un contract militar
Agențiile anticorupție din Ucraina au anunțat joi că au descoperit o deturnare de fonduri de milioane de grivne într-un contract militar, comisă încă din 2022, la începutul invaziei ruse, transmite BBC News.
„Consum imprevizibil": cine se face vinovat de faptul că R. Moldova accesează energie electrică de avarie, mai scumpă, din România
Republica Moldova a fost nevoită să acceseze, pe 8 decembrie, energie electrică de avarie pentru a acoperi consumul intern, după ce furnizorii nu au transmis prognoze corecte pentru sezonul rece – o situație care a generat dezechilibre în sistemul energetic și care ar putea determina posibile majorări de tarife. Declarațiile ministrului Energiei, Dorin Junghietu, sunt combătute, însă, de directorul interimar al Energocom, Eugeniu Buzatu, care afirmă că este greu de prognozat comportamentul exact al consumatorilor.
Numărul elevilor din învățământul profesional tehnic din Republica Moldova a continuat să crească în anul de studii 2025 - 2026, relevă Biroul Național de Statistică (BNS). Potrivit instituției, rețeaua cuprinde 81 de școli profesionale, colegii și centre de excelență, iar atât învățământul secundar, cât și cel postsecundar au înregistrat majorări ale efectivelor de elevi, dar și ale numărului de cadre didactice.
Finanțarea ilegală, sub lupa CEC la viitoarele alegeri din autonomia găgăuză: „Important este ca reacția autorităților să fie rapidă"
Viitoarele alegeri pentru Adunarea Populară a Găgăuziei se anunță a fi dificile. Scrutinul va avea loc după reguli noi, iar eventualele încălcări, mai ales cele privind finanțarea ilegală, vor fi sancționate mai rapid. Consiliul electoral din autonomie va trebui să respecte strict legislația națională, sub monitorizarea Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău. Deocamdată, însă, procesul este afectat de o problemă serioasă: mulți membri ai Consiliului de la Comrat au demisionat, lăsând instituția fără oamenii necesari pentru organizarea votului.
Peste 10 tone de margarină, folosită la prepararea torturilor, au fost distruse de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Analizele au arătat că produsul conținea substanțe dăunătoare pentru sănătate.
Proteste masive în Bulgaria, în ajunul moțiunii de cenzură împotriva cabinetului Jeleznikov
Parlamentul Bulgariei urmează să voteze, joi, o moțiune de cenzură împotriva guvernului condus de Rosen Jeleznikov, al șaselea vot de acest fel de când a preluat puterea la începutul anului. Votul se desfășoară pe fondul unor proteste de amploare anti-guvern, care au loc în mai multe orașe atât din țară, cât și din străinătate. Mii de bulgari au protestat aseară împotriva guvernului minoritar și a eșecului acestuia în combaterea corupției din cel mai sărac stat membru al Uniunii Europene.
Reglementarea transnistreană și integrarea europeană, separate. Vicepremier: „Ne dorim o abordare sistemică, responsabilă și calmă"
Autoritățile de la Chișinău vor încerca să decupleze procesul de reglementare transnistreană de cel de integrare europeană, în contextul în care primul avansează mai lent decât în ritmul solicitat. Declarațiile au fost făcute de vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, în cadrul unei conferințe naționale dedicate drepturilor omului din regiunea transnistreană, desfășurată pe 11 decembrie.
Compania „Teleradio-Moldova” a recepționat 34 de dosare ale artiștilor interesați să reprezinte Republica Moldova la Concursul Internațional Eurovision Song Contest 2026. Perioada de depunere a dosarelor pentru Selecția Națională s-a încheiat pe 7 decembrie, iar producătorii muzicali au analizat materialele și au selectat piesele admise în etapa audițiilor live.
Buteliile de gaz, ajutor sau pericol ascuns? IGSU explică regulile care ne pot salva viața
În multe sate din R. Moldova, mâncarea este pregătită încă la aragaze conectate la butelii de gaz. Pentru mii de oameni, acesta nu este un moft, ci singura soluție în lipsa unei rețele de gazificare. Utilă și accesibilă, butelia poate deveni într-o clipă un pericol real, dacă nu este folosită corect, au atenționat specialiștii, la emisiunea „Dimineața cu Radio Moldova”.
The Giurgiulesti State Port will not be sold, and authorities are not currently conducting or examining such negotiations, assures Deputy Prime Minister Eugen Osmochescu, Minister of Economy and Digitalization.
Franța și Olanda au completat careul de ași la Campionatul Mondial de handbal feminin. În seferturile de finală, selecționata Franței a învins echipa Danemarcei, iar cea a Olandei a dispus de reprezentativa Ungariei. Echipă condusă de Sébastien Gardillou a început foarte bine partida de la Rotterdam. Campioana mondială en titre a impus ritmul de joc, a marcat din toate pozițiile, la pauză a condus cu 17:12, iar Danemarca a rămas în meci, grație aruncărilor de la 7 metri transformate de Kristina Jørgensen.
Contrabandă cu vinuri în SUA în valoare de 3.6 milioane de lei: Patru companii și șase persoane, trimise în judecată
Exportau vin din R. Moldova în Statele Unite ale Americii (SUA), dar pretindeau că e vin din Armenia, produs din „suc de rodii”. Patru companii din Republica Moldova și șase persoane fizice au fost trimise în judecată, fiind acuzate de contrabandă cu vinuri în SUA, în valoare de peste 3.6 milioane de lei.
Zelenski anunță că Ucraina și SUA au convenit asupra principalelor componente ale planului de pace
Ucraina și Statele Unite au ajuns la un acord privind elementele-cheie ale planului de reconstrucție postbelică, a anunțat președintele Volodimir Zelenski, în timp ce Rusia și-a exprimat disponibilitatea de a semna un angajament de neagresiune față de Europa.
ISW: Putin urmărește lansarea unei noi mobilizări prin convocarea rezerviștilor la instruire de iarnă
Chemarea rușilor la cursuri militare, inițiată marți de Vladimir Putin printr-un decret, ar putea deveni o nouă etapă a „mobilizării ascunse” pentru completarea armatei care luptă în Ucraina, avertizează experți militari. Aceste cursuri, care contrar tradiției vor avea loc iarna, vor permite Kremlinului, cel mai probabil, să „mobilizeze în secret” membri ai „rezervei strategice inactive” (rezerviști), deoarece posibilitățile de recrutare a voluntarilor și contractaților se apropie de epuizare, scrie Institutul american pentru Studiul Războiului (ISW).
Salarii, pensii și burse majorate: PSRM înaintează măsuri sociale extinse, fără surse clare de finanțare
Salarii, pensii și burse majorate, programe suplimentare de sprijin și alocații speciale – deputații Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), aflați în opoziție, propun un pachet amplu de sprijin bugetar, fără a estima însă costurile și fără a prezenta modele de implementare.
Peste 500 de declarații procesate în prima lună prin NCTS: „Tranziția s-a făcut fără compromisuri și fără întreruperi"
Peste 500 de declarații de tranzit au fost procesate în puțin peste o lună de la lansarea noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS), potrivit datelor prezentate joi, 11 decembrie, de Serviciul Vamal în cadrul conferinței de totalizare a proiectului „Implementarea NCTS în Republica Moldova”. Dintre acestea, majoritatea sunt declarații operate la nivel național. Potrivit autorităților, rezultatele confirmă funcționarea stabilă a sistemului, adoptarea rapidă de către mediul de afaceri și capacitatea Republicii Moldova de a opera proceduri de tranzit aliniate standardelor europene.
Mii de moldoveni rămân fără buletine românești la frontieră: domicilii fictive, anulate în masă
Doar în acest an în România au fost dispuse 70.860 de anulări de domiciliu, ajungându-se la un total de 143.831 astfel de situații până la jumătatea lui noiembrie. Când un domiciliu este anulat, sistemul informatic generează și o alertă de tip administrativ, iar polițiștii de frontieră sunt obligați să rețină actul de identitate. În perioada 2024–2025, peste 2.000 de cărți de identitate românești au fost astfel reținute la frontieră, fie pentru că figura o alertă, fie pentru că documentele erau raportate ca pierdute sau furate, scrie Evenimentul.ro.
FC Barcelona a obținut a patra victorie în actuala ediție a Ligii Campioanelor la fotbal feminin
FC Barcelona a repurtat a patra victorie în actuala ediție a Ligii Campioanelor la fotbal feminin. În etapa a cincea a grupei unice, gruparea blaugrana a învins-o cu 3:1 pe teren propriu pe Benfica Lisabona. Echipa pregătită de Pere Romeu a preluat conducerea în minutul 29, grație golului marcat de poloneza Ewa Pajor. Campioana Portugaliei a restabilit egalitatea în minutul 46 prin canadianca Chandra Davidson, iar Barça a tranșat soarta meciului în decurs de patru minute.
Inițiativă fără precedent la Washington: proiect de lege pentru ieșirea Statelor Unite din NATO
Membrul Camerei Reprezentanților din partea Partidului Republican, Thomas Massie, a depus în parlament un proiect de lege privind retragerea SUA din NATO, a anunțat biroul congresmenului. Inițiativa poartă denumirea „Legea privind organizația de încredere redusă” (Not A Trusted Organization Act), transmite publicația The Moscow Times.
Liliana Pușcașu: Incendiul de pe bulevardul Renașterii a fost localizat. Pompierii lucrează la lichidarea consecințelor
Incendiul izbucnit joi dimineață într-un bloc de locuințe cu 15 etaje de pe bulevardul Renașterii din Chișinău a fost localizat de către pompieri, iar echipajele IGSU lucrează în continuare la lichidarea consecințelor și demontarea elementelor afectate. Două persoane au fost evacuate, fără a fi raportate victime.
Criză profundă la Real Madrid! Echipa antrenată de Xabi Alonso a suferit o nouă înfrângere, de această dată în Liga Campionilor cu Manchester City
Realul a pierdut meciul de pe teren propriu cu scorul de 1-2, după ce a condus cu 1-0. Real Madrid a început tare și a dominat copios în prima jumătate de oră a partidei, perioadă în care a venit și golul. Rodrygo a deschis scorul în minutul 28.
Un primar din R. Moldova urcă pe tractor, după orele de muncă, și curăță grădinile bătrânilor din localitate
Comuna Tuzara din raionul Călărași este mai pregătită pentru a lupta cu incendiile, ninsorile sau cu seceta prelungită. Primăria a primit recent un tractor multifuncțional și un set complet de echipamente - remorcă, lamă de deszăpezire, cisternă cu pompă antiincendiu și tocător pentru vegetație - care va ușura eforturile locale în combaterea efectelor tot mai dure ale schimbărilor climatice.
Un liceu și trei gimnazii din R. Moldova vor încheia anul cu clase dotate cu mobilier nou. Băncile, scaunele pentru elevi și profesori, dulapurile și tablele au fost procurate de Guvernul României, prin intermediul Departamentului pentru Relația cu R. Moldova (DRRM).
Cobza, „sufletul românesc". Lutierul Nicolae Dron de la Gura Galbenei salută includerea instrumentului în Patrimoniul UNESCO
„Cobza este sufletul românesc”, așa descrie lutierul Nicolae Dron de la Gura Galbenei, raionul Cimișlia, instrumentul pe care îl meșterește de peste două decenii. De aceea, vestea potrivit căreia cobza și meșteșugul de confecționare a acesteia au fost incluse în Patrimoniul Cultural Imaterial al Umanității UNESCO l-a emoționat.
Portul de Stat Giurgiulești nu va fi vândut. Vicepremierul Osmochescu: „Nu există asemenea discuții, nu există asemenea planuri"
Portul de Stat Giurgiulești nu va fi scos la vânzare, iar autoritățile nu poartă și nici nu examinează astfel de negocieri, dă asigurări vicepremierul Eugen Osmochescu, ministrul Economiei și Digitalizării.
Ambasada R. Moldova în Ucraina suspendă recepționarea cererilor privind cetățenia în contextul noii legislații
Secția consulară a Ambasadei Republicii Moldova în Ucraina anunță suspendarea recepționării cererilor privind cetățenia începând cu data de 23 decembrie.
