Cetățenii din regiunea transnistreană nu vor putea obține permise de portarmă: noile reguli, aprobate de Parlament
Moldova1, 12 decembrie 2025 12:40
Persoanele care nu au avut domiciliu pe teritoriul Republicii Moldova cel puțin cinci ani consecutiv nu vor putea obține permise de portarmă. Interdicția va fi aplicată și persoanelor care au domiciliul în regiunea transnistreană, potrivit unui proiect de lege votat, pe 12 decembrie, în lectură finală, de către Parlament.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 5 minute
13:00
Nosatîi demontează falsurile despre „baza NATO” de la Băcioi: proiect exclusiv național, plătit din buget # Moldova1
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a respins ferm narațiunile privind „construcția unei baze NATO” la Băcioi, declarând că proiectul este unul exclusiv național, finanțat din bugetul Republicii Moldova și destinat modernizării condițiilor pentru militarii Armatei Naționale.
13:00
Fostul președinte al Curții Supreme din Arizona își încheie mandatul în Comisia Vetting din R. Moldova # Moldova1
Fostul președinte al Curții Supreme din Arizona, SUA, juristul Scott Bales, își încheie mandatul în cadrul Comisiei de Evaluare a Judecătorilor din Republica Moldova, la data de 31 decembrie. Cererea de retragere a acestuia, în legătură cu pensionarea, a fost transmisă Parlamentului de la Chișinău.
Acum 30 minute
12:40
Cetățenii din regiunea transnistreană nu vor putea obține permise de portarmă: noile reguli, aprobate de Parlament # Moldova1
Persoanele care nu au avut domiciliu pe teritoriul Republicii Moldova cel puțin cinci ani consecutiv nu vor putea obține permise de portarmă. Interdicția va fi aplicată și persoanelor care au domiciliul în regiunea transnistreană, potrivit unui proiect de lege votat, pe 12 decembrie, în lectură finală, de către Parlament.
Acum o oră
12:30
Articole pirotehnice de 8.000 de lei, distruse: Poliția capitalei intensifică verificările, vânzătorii riscă amendă # Moldova1
Poliția capitalei a confiscat articolele pirotehnice neautorizate în valoare de aproximativ 8.000 de lei, iar vânzătorul riscă să fie amendat cu până la 3.000 de lei.
Acum 2 ore
12:00
„Nu există așa funcții”: Igor Dodon vrea să inițieze procedura de impeachment împotriva Maiei Sandu. Reacția Președinției # Moldova1
Decretele semnate de președinta Maia Sandu privind numirea lui Dorin Recean și Nicu Popescu în funcțiile de emisari ar reprezenta „un pas anticonstituțional”, afirmă liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon. Deputatul anunță că ar putea iniția procedura de impeachment împotriva șefei statului. Afirmațiile socialistului sunt „nefondate și iresponsabile”, răspunde Președinția.
12:00
Escroc imobiliar a păgubit o victimă cu 2.3 milioane de lei. Suspectul, un bărbat de 37 de ani, reținut # Moldova1
S-ar fi prezentat drept agent imobiliar și, profitând de încrederea victimei, a convins-o să îi transmită sume considerabile de bani pentru pretinse investiții imobiliare. Un bărbat de 37 de ani a fost reținut de oamenii legii, fiind bănuit de comiterea unei escrocherii în proporții deosebit de mari, cu un prejudiciu estimat la peste 2.3 milioane de lei.
11:50
„Nu există așa funcții”: Igor Dodon vrea să inițieze procedura de impeachment împotriva președintei Maia Sandu # Moldova1
Decretele semnate de președinta Maia Sandu privind numirea lui Dorin Recean și Nicu Popescu în funcțiile de emisari ar reprezenta „un pas anticonstituțional”, afirmă liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon. Deputatul anunță că ar putea iniția procedura de impeachment împotriva șefei statului.
11:30
Investiții de peste 225 de milioane de lei în localitățile din Zona de Securitate. Chiveri: „Dialogul direct cu autoritățile locale este esențial” # Moldova1
Chișinăul a investit peste 225 de milioane de lei pentru implementarea a peste 600 de proiecte destinate localităților din Zona de Securitate, în cadrul Programului activităților de reintegrare a țării. Datele au fost prezentate de vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, la o întâlnire cu conducerea raionului Dubăsari și cu primarii localităților din Zona de Securitate.
11:20
Explozie și incendiu la Novo-Iaroslavl: atac cu drone asupra unui important combinat petrolier # Moldova1
Drone ucrainene au atacat orașul Iaroslavl în noaptea de 12 decembrie. În oraș s-au auzit aproximativ șapte explozii, după care deasupra unui cartier s-a ridicat un nor dens de fum, au declarat pentru Shot mai mulți localnici. Înainte de atac, autoritățile din regiunea Iaroslavl au instituit o alertă de interdicție a zborurilor, însă nu au oferit informații oficiale despre consecințele raidului, scrie The Moscow Times.
Acum 4 ore
11:00
Federația Română de Fotbal a primit verdictul din partea UEFA privind sancțiunea aplicată lui Denis Drăguș, după eliminarea sa în meciul pierdut cu 1:3 de reprezentativa României în Bosnia și Herțegovina. Atacantul, introdus de Mircea Lucescu în teren la Zenița, la mijlocul reprizei secunde, a rezistat pe gazon doar câteva momente: intervenția sa dură cu talpa ridicată i-a adus cartonașul roșu direct.
10:50
Polițist din Chișinău refuză mită de 20.000 de lei. Juristul care i-a făcut „oferta”, reținut # Moldova1
Juristul unei companii specializare în transportarea produselor alimentare a fost reținut după ce ar fi încercat să corupă un polițist din Chișinău cu mită în mărime de 20.000 de lei, iar omul legii l-a denunțat.
10:40
Peste 605.000 de gospodării vor primi compensații la căldură: ce pot face persoanele nemulțumite de gradul de vulnerabilitate atribuit # Moldova1
Mai mult de două treimi din gospodăriile din R. Moldova care s-au înregistrat pe platforma compensații.gov.md vor beneficia de compensații din partea statului în sezonul rece 2025 - 2026. Mai exact, 605.538 din cele 783.000 de gospodării care au depus cereri s-au calificat pentru a fi beneficiari ai Programului guvernamental de compensații la energie „Ajutor la contor”, a anunțat, pe 12 decembrie, Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Guvern.
10:40
În primele zece zile ale lunii decembrie, în Republica Moldova au fost raportatate peste 2.100 de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, 31 de cazuri de gripă sezonieră și 18 cazuri de COVID-19. Profesorul universitar Victor Pîntea a explicat, în cadrul emisiunii „Zi de Zi” de la Radio Moldova, că asemenea creșteri sunt firești în sezonul rece.
10:30
Peste 605.000 de gospodării din R. Moldova cu peste 1.2 milioane de cetățeni vor primi compensații la căldură în sezonul rece 2025 - 2026 # Moldova1
Mai mult de două treimi din gospodăriile din R. Moldova care s-au înregistrat pe platforma compensații.gov.md vor beneficia de compensații din partea statului în sezonul rece 2025 - 2026. Mai exact, 605.538 din cele 783.000 de gospodării care au depus cereri s-au calificat pentru a fi beneficiari ai Programul guvernamental de compensații la energie „Ajutor la contor”, a anunțat, pe 12 decembrie, Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în cadrul unei conferințe de presă, organizate la Guvern.
10:10
La mai puțin de o lună după nimicirea a 15 tone de mărar și pătrunjel proaspăt, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că alte 7.5 tone de mărar proaspăt importat au fost reținute și distruse din cauza depășirilor de pesticide.
10:10
„Amploare rară”: Peste jumătate dintre alegătorii „cumpărați” din Găgăuzia ar fi votat pentru BEP la ultimele alegeri # Moldova1
Peste 24 de mii de persoane din Găgăuzia au fost cercetate de oamenii legii pentru corupție electorală. Cifra reprezintă 51% din numărul de votanți pe care i-a avut Blocul Electoral Patriotic (BEP) în regiune la alegerile din 28 septembrie, arată o analiză a Comunității WathDog.md.
10:00
S-a pornit din Chișinău spre Tel Aviv cu arme pe care nu le-a declarat la vamă. Un cetățean străin este cercetat de oamenii legii și riscă o amendă usturătoare, după ce vameșii de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău au depistat trei arme pneumatice în bagajul său.
09:50
Ministrul Apărării: Noul radar cumpărat cu sprijinul UE va fi operațional în prima jumătate a anului 2026 # Moldova1
Republica Moldova este în proces de achiziție a celui de-al doilea radar modern pentru a eficientiza monitorizarea spațiului aerian al țării. Potrivit ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi, sistemul de radiolocație este procurat cu bani europeni și va fi operațional în prima jumătate a anului viitor.
09:30
Forum la Abu Dhabi: Vicepremierul Popșoi, alături de oficiali din întreaga lume pentru a discuta teme de actualitate # Moldova1
R. Moldova va fi reprezentată de vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, la Sir Bani Yas Forum 2025, un eveniment care reunește miniștri, oficiali de rang înalt și lideri de instituții globale pentru discuții pe teme de actualitate.
Acum 6 ore
09:00
Ursula von der Leyen ripostează: Donald Trump nu ar trebui să se implice în democrația europeană # Moldova1
Donald Trump nu ar trebui să se implice în democrația europeană, a declarat joi președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la câteva zile după ce liderul de la Casa Albă a lansat un atac dur la adresa Europei.
09:00
Sezonul sărbătorilor a început: brazii naturali au apărut deja în vânzare în capitală. În toate sectoarele au fost aduse primele loturi, iar cumpărătorii s-au grăbit să-și cumpere un pom de Crăciun. Prețurile încep de la câteva sute de lei, însă pentru un brad de categorie superioară, unii cumpărători sunt gata să plătească și până la trei mii de lei.
08:40
CS Universitatea Craiova a suferit a doua înfrângere în grupa unică a Ligii Conferințolor UEFA # Moldova1
CS Universitatea Craiova a suferit a doua înfrângere în grupa unică a Ligii Conferințelor UEFA. În etapa a cincea, echipa olteană a fost învinsă cu scorul de 1:2 de Sparta Praga din Cehia. Acesta a fost primul meci direct între cele două formații. În minutul 34, atacantul nigerian Monday Etim a fost faultat în careu de Adam Sevinsky, iar după ce a consultat sistemul VAR, arbitrul belgian Jasper Vergoote a acordat lovitură de la 11 metri. Georgianul Anzor Mekvabișvili, însă, a șutat peste poartă, iar la pauză a fost 0:0.
08:40
Cetățenii din Republica Moldova își pot verifica, începând de astăzi, 12 decembrie, compensațiile la energie pe platforma guvernamentală compensatii.gov.md. După autentificare, fiecare beneficiar poate vedea în cabinetul personal suma acordată, modul de calcul și valoarea compensației monetare.
08:30
Muzeul Național de Artă al Moldovei găzduiește o expoziție dedicată regretatului pictor Andrei Sârbu, unul dintre cei mai temerari artiști ai disidenței din perioada realismului socialist. Considerat ultimul mare eveniment expozițional al anului 2025, vernisajul readuce în atenția publicului o etapă esențială a creației pictorului, care și-a concentrat cercetările artistice asupra picturii conceptuale nonfigurative.
08:20
Un cutremur cu magnitudinea de 6,7 a lovit vineri largul coastelor de nord ale Japoniei, a anunțat Agenția niponă de meteorologie (JMA), la doar câteva zile după un cutremur cu magnitudinea de 7,5 în aceeași zonă. Ulterior, JMA a revizuit evaluarea seismului, precizând că magnitudinea finală a fost de 6,9, transmite Reuters.
08:10
Cheltuielile bugetului federal al Rusiei pentru articole militare, în perioada ianuarie - septembrie 2025, au atins un nou record – 11.854 trilioane de ruble, a calculat, pe baza datelor Ministerului de Finanțe, cercetătorul Institutului german pentru Probleme de Securitate Internațională, Janis Kluge. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cheltuielile pentru armată și producția de armament au crescut cu încă 30%, adică cu 2,763 trilioane de ruble.
08:00
ÎN CONTEXT | Integrarea europeană poate accelera soluționarea conflictului transnistrean: „Chișinăul nu mai are scuze” # Moldova1
Integrarea în Uniunea Europeană (UE) oferă Republicii Moldova șansa de a avansa în soluționarea conflictului transnistrean. Fostul vicepremier pentru Reintegrare, Gheorghe Bălan, consideră că europenizarea malului drept și responsabilizarea instituțiilor pot crea condițiile unei reintegrări graduale, în timp ce directorul Asociației Promo-LEX, Ion Manole, susține că aderarea la UE poate impulsiona reintegrarea doar dacă autoritățile de la Chișinău adoptă o abordare coordonată.
08:00
Meci electrizant în grupa unică a Ligii Europei: FCSB a învins cu 4:3 pe Feyenoord Rotterdam # Moldova1
Victorie senzațională pentru FCSB în grupa unică a Ligii Europei la fotbal. În etapa a șasea, campioana României a învins cu 4:3 pe Feyenoord Rotterdam din Olanda. Elevii antrenorului cipriot Elias Charalabous au fost conduși cu 1:3, însă au răsturnat scorul și au marcat golul victoriei la ultima fază. În meciul disputat pe Arena Națională din București, FCSB a preluat conducerea în minutul 11, grație golului marcat de Siyabonga Ngezana. Sud-africanul a înscris cu o lovitură de cap după o lovitura de colț. Pe final de primă repriză, Feyenoord a răsturnat scorul în doar câteva minute.
08:00
Ucraina urmează să primească în curând, în cadrul mecanismului european de sprijin Ukraine Facility, cea de-a șasea tranșă de finanțare, în valoare de aproximativ 2.3 miliarde de euro, a anunțat joi, 11 decembrie, Consiliul Uniunii Europene.
07:50
Zelenski spune că Ucraina poate organiza alegeri prezidențiale dacă luptele sunt oprite temporar pe durata scrutinului # Moldova1
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită să organizeze alegeri prezidențiale chiar și în condiții de război, dacă se va reuși asigurarea unui minim nivel de securitate, inclusiv prin instituirea unui armistițiu temporar pe durata campaniei și votării. Liderul de la Kiev a făcut aceste afirmații în cadrul unei reuniuni online a „coaliției doritorilor”, pe 11 decembrie, ca răspuns la insistențele președintelui american Donald Trump privind necesitatea organizării scrutinului.
07:30
Un caz de lepră (boala Hansen) a fost confirmat joi, 11 decembrie, în România, iar alte trei sunt în evaluare clinică și microbiologică, informează Ministerul Sănătății de la București. Toate persoanele vizate sunt femei originare din Asia, angajate ca maseuze la același salon SPA din Cluj-Napoca.
Acum 24 ore
22:50
„Dispare ștampila, rămâne centrul universitar”: planul Guvernului pentru Universitatea din Cahul stârnește controverse # Moldova1
Guvernul analizează o hotărâre prin care Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul ar urma să fie integrată în Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM). Subiectul, care a stârnit emoții puternice în comunitatea academică și în societate, a fost dezbătut, pe 11 decembrie, la emisiunea „Bună seara” de la Moldova 1.
22:00
Ministrul Anatolie Nosatîi: Neutralitatea a fost impusă pentru a ne limita apărarea, iar Rusia este singurul stat care o încalcă # Moldova1
Republica Moldova trebuie să investească în capacități proprii de apărare și să examineze formulele de cooperare internațională în domeniul apărării.Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, afirmă că neutralitatea „impusă” R. Moldova de către Federația Rusă, singurul stat care o încalcă, nu poate justifica inacțiunea în fața riscurilor de securitate.
21:40
Organizațiile de mediu le solicită autorităților să renunțe la plantarea preponderentă a salcâmilor. Răspunsul Ministerul Mediului # Moldova1
Peste 40 de organizații de mediu, experți și cercetători cer autorităților, printr-o petiție publică, să renunțe la plantarea preponderentă a puieților de salcâm în cadrul Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor „Generația Pădurii”. Potrivit lor, extinderea plantațiilor de salcâm comportă mai multe riscuri, inclusiv eliminarea speciilor autohtone, reducerea biodiversității și degradarea apelor subterane.
21:40
Fuziune cu mize la Cahul: Guvernul vrea integrarea universității în UTM, profesorii cer păstrarea autonomiei # Moldova1
Guvernul pregătește o hotărâre prin care Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul ar urma să fie integrată în Universitatea Tehnică a Moldovei. Despre cât de oportună este această fuziune s-a discutat în emisiunea „Bună seara” cu Mircea Surdu, la Moldova 1, unde au fost invitați ministrul Educației Dan Perciun, rectorul UTM Viorel Bostan, rectorul USM Igor Șarov și istoricul Anatol Petrencu.
21:30
Organizațiile de mediu le solicită autorităților să renunțe la plantarea salcâmilor. Răspunsul Ministerul Mediului # Moldova1
Peste 40 de organizații de mediu, experți și cercetători cer autorităților, printr-o petiție publică, să renunțe la plantarea preponderentă a puieților de salcâm în cadrul Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor „Generația Pădurii”. Potrivit lor, extinderea plantațiilor de salcâm comportă mai multe riscuri, inclusiv eliminarea speciilor autohtone, reducerea biodiversității și degradarea apelor subterane.
21:20
Școlile românești din Sudul Basarabiei, în pericol de dispariție: apel către Zelenski, Nicușor Dan și Maia Sandu # Moldova1
Comunitatea românească din Sudul Basarabiei traversează una dintre cele mai acute crize educaționale din ultimele decenii. Asociația Național-Culturală a Românilor din regiunea Odesa „Basarabia” trage un semnal de alarmă privind situația critică a învățământului în limba română din Sudul Basarabiei și cere intervenția urgentă a președinților Ucrainei, României și Republicii Moldova pentru salvarea școlilor seculare românești din regiunea Odesa, relatează BucPress.eu
20:50
Numărul elevilor din învățământul profesional tehnic, mai mare în anul de studii 2025-2026 # Moldova1
Numărul elevilor din învățământul profesional tehnic din Republica Moldova a continuat să crească în anul școlar 2025 - 2026, relevă Biroul Național de Statistică (BNS). Potrivit instituției, rețeaua cuprinde 81 de școli profesionale, colegii și centre de excelență, iar atât învățământul secundar, cât și cel postsecundar au înregistrat majorări ale numărului de elevi și de cadre didactice.
20:30
Ministerul rus al apărării neagă spargerea site-ului cu registrul de evidență militară, însă acesta nu funcționează # Moldova1
Mesajele apărute pe internet privind spargerea Registrului de evidență militară nu corespund realității, afirmă ministerul rus al apărării. Potrivit instituției, registrul funcționează în regim normal. Ministerul mai spune că site-ul ar fi fost deja supus în repetate rânduri unor atacuri cibernetice, care „nu au afectat” funcționarea lui. Ministerul exclude orice scurgere de date ale cetățenilor din registru. Totuși, site-ul companiei care a dezvoltat Registrului de evidență militară este în prezent nefuncțional, transmite publicația Astra.
20:20
Veniturile Rusiei din exportul de petrol și carburanți au coborât la minimul de la invazia în Ucraina # Moldova1
Veniturile Rusiei din exporturile de petrol și produse rafinate au scăzut în noiembrie la cel mai redus nivel de la începutul invaziei în Ucraina, arată raportul publicat de Agenția Internațională pentru Energie (IEA). Declinul vine pe fondul reducerii volumelor exportate și al scăderii prețurilor, dar și în contextul unei presiuni crescute exercitate asupra industriei energetice rusești, relatează Reuters.
19:20
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat că Rusia ar putea declanșa un război împotriva țărilor alianței, un conflict care „ar putea fi ca amploare la fel ca războiul prin care au trecut bunicii și străbunicii noștri”, transmite Reuters citată de Meduza Live.
18:40
Noile tarife pentru gazele naturale ar urma să fie anunțate în luna ianuarie 2026. Precizările au fost făcute, pe 11 decembrie, de directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Alexei Taran, la ședința Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe.
18:20
Jurnalist DW: „Organizarea alegerilor în Ucraina în timp de război este inutilă și inoportună” # Moldova1
Cu milioane de refugiați, soldați care nu pot vota, teritorii aflate sub ocupație și riscul major al ingerinței rusești, organizarea unor alegeri în Ucraina rămâne improbabilă fără garanții solide de securitate și un armistițiu pentru care nu există siguranță că Moscova l-ar accepta, afirmă jurnalistul de la Deutsche Welle (DW), Vlad Drăghicescu. Într-un interviu oferit postului Moldova 1, Drăghicescu a avertizat că, în aceste condiții, scrutinul riscă să se transforme într-un referendum distorsionat privind eventuale cedări teritoriale.
18:10
Experții demontează planul lui Putin: recrutările de iarnă marchează o etapă ascunsă a mobilizării # Moldova1
Chemarea rușilor la recrutări, inițiată de Vladimir Putin prin decret, ar putea reprezenta o nouă etapă „mobilizării ascunse” pentru completarea armatei care luptă în Ucraina, avertizează experții militari.
18:00
Premierul bulgar a demisionat după protestele uriașe de miercuri de la Sofia. Rosen Jeleazkov a făcut anunțul chiar înainte de votarea moțiunii de cenzură în Parlament, a șasea la număr, și după săptămâni de proteste stradale împotriva politicilor economice și a eșecului în lupta cu corupția. Demisia survine și cu puțin timp înainte ca Bulgaria să adere la zona euro, la 1 ianuarie.
17:40
Poliția capitalei a intensificat controalele în spațiile comerciale înaintea sărbătorilor de iarnă, după ce doar într-o singură zi au fost depistate 26 de cazuri de comercializare neautorizată a articolelor pirotehnice, produse în valoare de 60.000 de lei fiind ridicate de oamenii legii.
17:40
Alianța IMM propune simplificarea procedurilor de accesare a finanțărilor europene: „Ar accelera dezvoltarea economică” # Moldova1
Criteriile de eligibilitate pentru programele cu finanțare europeană trebuie explicate pe înțelesul antreprenorilor, iar procesele – simplificate, afirmă directoarea executivă a Alianței Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM) din Republica Moldova, Liliana Busuioc, în contextul Planului de Creștere Economică pentru care Uniunea Europeană va acorda în următorii ani un sprijin financiar de aproape 2 miliarde de euro.
17:30
Fraudă la examenele de absolvire a gimnaziului: 23 de directori și profesori din 18 școli, sancționați # Moldova1
Mai mulți directori și profesori din 18 școli din R. Moldova au fost sancționați după ce, în sesiunea de examene din 2025, autoritățile au descoperit cazuri de copiere la probele scrise ale examenelor de absolvire a gimnaziului. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare au constatat că unele comisii școlare au permis elevilor să fraudeze testele.
17:30
Atacantul norvegian Erling Braut Haaland a marcat al 55-lea său gol în Liga Campionilor, în meciul câștigat de echipa sa, Manchester City, cu scorul de 2:1, pe terenul formației Real Madrid. Haaland a izbutit performanța în doar 54 de partide disputate, dovedindu-se cel mai letal atacant în cea mai importantă competiție continentală inter-cluburi.
17:20
Interes tot mai mare pentru obligațiunile de stat: peste 51 de milioane lei investiți în doar 10 zile pe platforma eVMS # Moldova1
Interesul populației pentru Valorile Mobiliare de Stat (VMS) rămâne ridicat. O demonstrează subscrierea recentă, desfășurată pe platforma eVMS.md în perioada 1–10 decembrie, în cadrul căreia au fost atrase investiții de peste 51 de milioane de lei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.