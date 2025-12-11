Poliția avertizează: pirotehnica neautorizată poate fi extrem de periculoasă

12:50

Doar în acest an în România au fost dispuse 70.860 de anulări de domiciliu, ajungându-se la un total de 143.831 astfel de situații până la jumătatea lui noiembrie. Când un domiciliu este anulat, sistemul informatic generează și o alertă de tip administrativ, iar polițiștii de frontieră sunt obligați să rețină actul de identitate. În perioada 2024–2025, peste 2.000 de cărți de identitate românești au fost astfel reținute la frontieră, fie pentru că figura o alertă, fie pentru că documentele erau raportate ca pierdute sau furate, scrie Evenimentul.ro.