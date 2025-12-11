Poliția intensifică controalele la artificii: zeci de amenzi și marfă confiscată în doar 24 de ore

12:10

Mai mult de jumătate dintre cetățenii Republicii Moldova afirmă că războiul și securitatea țării reprezintă cel mai mare motiv de teamă în prezent. Potrivit datelor sondajului, 54,2% dintre respondenți au menționat conflictul din regiune ca principală sursă de anxietate. Pe locul al doilea se află sărăcia și foamea, indicate de 15,9% dintre moldoveni, urmate de …