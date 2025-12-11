VIDEO | ANRE anunță că noile tarife la gaz vor fi aprobate la începutul lui ianuarie 2026
Cotidianul, 11 decembrie 2025 19:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică se află pe ultima sută de metri cu evaluările tehnice necesare pentru ajustarea prețurilor la gazele naturale, iar noile tarife ar urma să fie aprobate în primele zile ale lunii ianuarie 2026. Declarația a fost făcută de directorul ANRE, Alexei Taran, în fața deputaților din Comisia economie, buget și …
• • •
Alte ştiri de Cotidianul
Acum 30 minute
19:50
Acum o oră
19:30
Politicianul pro-rus Aivo Peterson, condamnat la 14 ani de închisoare pentru trădare în Estonia # Cotidianul
Un tribunal din Estonia l-a condamnat pe politicianul pro-rus Aivo Peterson la 14 ani de închisoare pentru trădare, după ce procurorii au demonstrat că acesta a sprijinit activ interesele Federației Ruse în acțiuni de influență îndreptate împotriva securității statului baltic. În același dosar, colaboratorul său Dmitri Roots și cetățeanul rus Andrei Andronov au primit pedepse …
Acum 2 ore
19:00
România modernizează școlile din Republicii Moldova: mobilier nou pentru elevii din Bălți, Rîșcani și Corjova # Cotidianul
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova a dotat astăzi cu mobilier modern sălile de clasă din Gimnaziul „Gheorghe Râșcanu” din Rîșcani, Gimnaziul nr. 10 și Liceul „Alexandru Ioan Cuza” din Bălți, continuând astfel seria de inaugurări începute ieri la Liceul „Mihai Eminescu” din Corjova, Dubăsari. Prin proiectul „Mobilier școlar pentru unități de învățământ din Republica …
Acum 4 ore
18:10
„Suntem următoarea ţintă a Rusiei”. Este unul dintre cele mai imperative avertismente din ultimele luni ale secretarului general al NATO, Mark Rutte. Oficialul susține că Rusia pregătește noi acțiuni agresive și că Alianța riscă să fie nepregătită dacă statele membre nu își sporesc urgent bugetele și capacitățile de apărare. Mark Rutte a subliniat, în cadrul …
16:50
Ion Tăbârță: Rusia intenționează să-și fortifice pozițiile în regiunea transnistreană, iar informațiile apărute în presa ucraineană nu sunt în zadar # Cotidianul
Avertismentele serviciilor de informații ucrainene privind posibile pregătiri ale Rusiei pentru implicarea regiunii transnistrene în război se înscriu în logica acțiunilor recente ale Moscovei și pot fi credibile. Asigurarea vine din partea expertului Ion Tăbârță. Potrivit acestuia, Kremlinul continuă să mizeze pe Transnistria ca instrument de presiune atât asupra Republicii Moldova, cât și asupra Ucrainei, …
16:20
VIDEO | Friedrich Merz despre planul de pace al lui Trump: Pacea nu trebuie încheiată fără participarea noastră # Cotidianul
O propunere referitoare la concesiile teritoriale ucrainene în cadrul unui plan de pace menit să pună capăt conflictului din Ucraina i-a fost transmisă miercuri președintelui american Donald Trump. Anunțul a fost făcut joi, de cancelarul german Friedrich Merz. „Există o propunere de care Donald Trump nu avea cunoștință în momentul discuției telefonice pe care am …
16:20
Funcții onorifice, fără salariu: Dorin Recean și Nicu Popescu, emisarii președintei Maiei Sandu, activează benevol # Cotidianul
Emisarii speciali ai președintei Maiei Sandu, fostul premier Dorin Recean și fostul ministru de Externe Nicu Popescu, nu sunt remunerați pentru activitatea lor. Anunțul a fost făcut de deputatul PAS Dorian Istrati, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova. Potrivit acestuia, rolul de emisar special este unul „benevol” și nu presupune un …
Acum 6 ore
16:00
BNM reduce rata de bază la 5% și continuă relaxarea politicii monetare: obiectivul – menținerea inflației în limitele țintei # Cotidianul
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis, în ședința din 11 decembrie 2025, reducerea ratei de bază aplicate la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt până la 5,00% anual, marcând astfel o nouă etapă în relaxarea politicii monetare. Hotărârea a fost adoptată prin vot unanim. Totodată, au fost stabilite următoarele …
15:50
Un preot din Moldova, salvat de medicii din Iași după șapte ani de luptă cu boala. A primit un transplat de rinichi # Cotidianul
La Spitalul Clinic „Doctor C.I. Parhon” din Iași au avut loc, zilele trecute, două transplanturi renale, intervenții care au oferit pacienților aflați de ani de zile pe lista de așteptare o nouă șansă la viață. Printre beneficiari se numără și un preot de 65 de ani din Republica Moldova, originar din Bălți, scrie bzi.ro. După …
15:50
Ucraina a trimis Statelor Unite ultima sa versiune a planului de încheiere a războiului cu Rusia # Cotidianul
Ucraina a trimis miercuri Statelor Unite versiunea sa actualizată a planului de a pune capăt războiului cu Rusia, au confirmat pentru AFP doi oficiali ucraineni apropiaţi dosarului. Kievul „a trimis deja” Washingtonului noua versiune a planului de încheiere a conflictului, a declarat un oficial ucrainean cu rang înalt, fără a oferi detalii suplimentare, scrie stirileprotv.ro. …
15:00
Anatolie Nosatîi a prezentat progresele Republicii Moldova în domeniul Apărării în fața partenerilor UE și NATO # Cotidianul
Ministrul Apărării, Anatol Nosatîi, a prezentat evoluțiile recente ale armatei naționale și obiectivele pentru 2026 în cadrul reuniunii cu ambasadorii, atașații militari și reprezentanții structurilor UE și NATO, subliniind rolul decisiv al sprijinului extern în modernizarea domeniul Apărării. Potrivit ministrului, datorită sprijinului masiv și constant al partenerilor internaționali, Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative în …
14:20
Serviciul Fiscal de Stat anunță data-limită pentru depunerea declarațiilor fiscale și achitarea impozitelor # Cotidianul
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că 26 decembrie 2025 reprezintă data-limită pentru depunerea declarațiilor fiscale aferente lunii noiembrie și pentru achitarea mai multor impozite, atât pentru companii, cât și pentru persoanele care gestionează obligațiile financiare ale afacerilor. Autoritățile recomandă contribuabililor să respecte acest termen pentru a evita penalitățile de întârziere și problemele la încheierea …
Acum 8 ore
13:40
Incendiul de pe acoperișul unui bloc de locuit din capitală a fost lichidat. Două persoane evacuate cu semne de intoxicație # Cotidianul
Acoperișul blocului de 15 etaje de pe bulevardul Renașterii Naționale 6, cuprins de flăcări în dimineața zilei de joi, 11 decembrie, a fost lichidat, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Potrivit instituției, intervenția promptă a pompierilor a permis salvarea unei suprafețe de aproximativ 2000 m² ai clădirii aflate vizavi de Circul din Chișinău. …
13:30
Ambasada Republica Moldova la Kiev suspendă primirea cererilor de cetățenie pe termen nelimitat, odată cu intrarea în vigoare a noii legi # Cotidianul
Secția consulară a Ambasadei Republicii Moldova în Ucraina va sista primirea cererilor de cetățenie începând cu 23 decembrie, măsură aplicată pe termen nedeterminat ca urmare a modificărilor legislative care înăspresc procesul de acordare a cetățeniei. Menționăm că peste 4.400 de cetățeni ucraineni au solicitat cetățenia Republicii Moldova începând cu 24 februarie 2022, data declanșării invaziei …
13:00
Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuează astăzi, 11 decembrie, o vizită de lucru în raionul Călărași. În cadrul deplasării, șeful Executivului va avea întrevederi cu cetățenii, autoritățile publice locale, precum și cu reprezentanți ai mediului cultural și antreprenorial. Agenda include o discuție cu producătorii locali de la Piața agricolă din orașul Călărași, vizita unei afaceri locale, dar …
12:50
VIDEO | Valeriu Chiveri i-a transmis o scrisoare lui Vadim Krasnoselski: Nu mă aștept la o reacție pozitivă și imediată, dar prin acest mesaj transmitem dorința de a soluționa mai multe probleme # Cotidianul
Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a transmis astăzi o scrisoare oficială reprezentantului politic de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, solicitând abordarea și rezolvarea mai multor probleme stringente cu care se confruntă cetățenii din regiune. Anunțul a fost făcut în cadrul unui eveniment organizat de Asociația Promo-LEX „Drepturile omului în regiunea transnistreană: provocări, răspunsuri, perspective de reintegrare …
12:40
Danemarca contribuie considerabil la avansarea negocierilor de aderare ale Republicii Moldova. Soren Jensen: În realitate, putem spune că Republica Moldova a deschis primele capitole de negociere pentru aderarea la UE # Cotidianul
Deși procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană înaintează constant, debutul oficial al negocierilor rămâne blocat la nivel politic. Declarația a fost făcută de ambasadorul Danemarcei la Chișinău, Soren Jensen, în cadrul unei emisiuni de la Radio Chișinău. Țara care conduce în prezent Consiliul UE încearcă să mențină ritmul extinderii, în cooperare cu …
Acum 12 ore
11:50
Guvernul dă asigurări: Portul de Stat Giurgiulești rămâne al statului și nu este scos la vânzare # Cotidianul
Portul de Stat Giurgiulești nu va fi scos la vânzare și nu există niciun fel de discuții sau planuri în acest sens. Declarațiile au fost făcute de ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, în contextul informațiilor apărute recent despre posibile tranzacții privind infrastructura portuară de la Dunăre. Ministrul a precizat că în spațiul public …
11:40
VIDEO | Ala Nemerenco, despre plecarea din Guvern: „Am înțeles atunci că, dacă vine o distincție, e un semn de plecare. Uneori lucrurile se spun printre rânduri” # Cotidianul
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a oferit una dintre cele mai directe explicații de până acum despre modul în care a fost „ștearsă” din componența noului Guvern după alegerile din 28 septembrie. În cadrul podcastul „Pe Agendă”, de la Europa Liberă, aceasta a declarat că nu a primit nicio explicație oficială privind excluderea sa, …
10:50
Primul megawatt tranzacționat pe Piața pentru Ziua Următoare: începutul unei noi etape pentru energia din R. Moldova # Cotidianul
Prima tranzacție cu energie electrică pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU) a avut loc ieri pe platforma Operatorului Pieței de Energie Electrică din Moldova (OPEM), marcând debutul oficial al unei noi etape în dezvoltarea pieței energetice naționale. SA Energocom a efectuat achiziția simbolică de 1 MWh, un test menit să verifice funcționalitatea tehnică a platformei …
10:40
VIDEO | Dronele ucrainene „Sea Baby” ar fi avariat grav un tanc petrolier din „flota din umbră” a Rusiei în Marea Neagră # Cotidianul
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a folosit drone navale Sea Baby pentru a lovi un tanc petrolier din „flota din umbră” a Rusiei în Marea Neagră, pe 10 decembrie, avariind critic nava care naviga prin zona economică exclusivă a Ucrainei, a declarat o sursă din cadrul agenției pentru Kyiv Independent. Tancul petrolier, identificat ca …
10:30
Vin de Moldova vândut în SUA ca „100% suc de rodii din Armenia”! Patru firme și șase persoane, în fața instanței # Cotidianul
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță trimiterea în judecată patru companii din Moldova și șase persoane pentru contrabandă cu vinuri spre Statele Unite ale Americii de peste 3.600.000 lei, în anii 2021-2023. Cele șase persoane cu vârste cuprinse între 33 și 60 de ani au rol de fondatori, administratori și angajați …
10:20
România anulează pe bandă rulantă domiciliile fictive ale moldovenilor: Peste 143.000 de adrese șterse din registre. Mii de buletine reținute la frontieră # Cotidianul
Ministerul Afacerilor Interne din România confirmă indirect amploarea fenomenului domiciliilor fictive, explicând că situația are la bază o vulnerabilitate legislativă care a persistat până în anul 2023. Timp de ani la rând, mii de persoane – inclusiv cetățeni români și străini cu cetățenie română – au reușit să își stabilească domiciliul la aceeași adresă, în …
10:10
În dimineața zilei de 11 decembrie 2025, pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit în regim sporit după izbucnirea unui incendiu pe acoperișul unui bloc de locuit cu 15 etaje din municipiul Chișinău. Flăcările au cuprins acoperișul imobilului situat pe bulevardul Renașterii Naționale 6. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la …
10:00
Câștig de cauză pentru Maxim Melinti. Parohia din Ghidighici rămâne în Mitropolia Basarabiei, după decizia instanței # Cotidianul
Un nou succes în instanță pentru Mitropolia Basarabiei. Parohia „Acoperământul Maicii Domnului” din satul Ghidighici, municipiul Chișinău, își păstrează statutul de comunitate aflată sub jurisdicția Mitropoliei Basarabiei, după ce Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a respins cererea depusă de Mitropolia Moldovei. Potrivit avocatului Mitropoliei Basarabiei, Iulian Rusanovschi, hotărârea a fost emisă după ce instanța a examinat …
09:50
Maia Sandu va efectua o vizită oficială în Cipru, discuții despre aderarea R. Moldova la UE și cooperarea bilaterală # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua vineri, 12 decembrie, o vizită oficială în Republica Cipru, stat care va prelua președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2026. Șefa statului va fi primită de președintele cipriot Nikos Christodoulides și va avea o întrevedere cu Annita Demetriou, președinta Camerei Reprezentanților. Potrivit Președinției, …
09:50
24.000 de persoane implicate în corupere electorală în Găgăuzia. Programul „ajutoarelor umanitare” al Evgheniei Guțul, investigat la nivel național # Cotidianul
Inspectoratul General al Poliției a precizat pentru TVR Moldova că între aprilie 2024 și septembrie 2025 în regiunea găgăuză au fost documentate 24.000 de persoane implicate în corupere electorală. Dintre acestea, 4.950 au fost sancționate efectiv, iar restul au fost eliberate de răspundere după ce s-au autodenunțat și au sprijinit autoritățile în investigarea faptelor. Cazurile …
Acum 24 ore
23:00
Rusia ar pregăti implicarea secretă a Transnistriei în război. Avertismentul lansat de serviciile de informații de la Kiev privind o posibilă escaladare militară # Cotidianul
O sursă din serviciile de informații citată de Kyiv Post a declarat că Rusia intensifică rapid mobilizarea, producția de drone și operațiunile secrete în Transnistria pentru a destabiliza Moldova și a spori amenințarea la adresa Ucrainei, scrue Digi24.ro. Rusia intensifică rapid activitatea militară și secretă în regiunea Transnistria din Moldova, într-o acțiune descrisă de Serviciul …
22:10
Până și câinii emigrează. Ion Ceban: Un patruped adoptat din Chișinău și-a găsit familie în SUA. A fost dus la aeroport și urcat în avion # Cotidianul
Unul dintre cei trei câini adoptați recent de la ÎM „Supravegherea și Protecția Animalelor” din Chișinău a ajuns într-o familie din Statele Unite ale Americii, purtând chiar numele capitalei Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de primarul general Ion Ceban, care a menționat că este „o premieră frumoasă pentru Chișinău și un exemplu de cât …
Ieri
18:00
17:50
Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov ar putea fi audiați în calitate de martori în dosarul „kuliok”, în care fostul președinte Igor Dodon are statut de învinuit. Cei doi apar în imaginile în care Dodon primește o pungă în care, potrivit unor informații, s-ar fi aflat între 600 de mii și un milion de dolari, bani …
17:10
Dorin Recean revine pe scena politică. Acesta va ocupa funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a numit pe fostul prim-ministru, Dorin Recean, în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență. Decretul a fost semnat astăzi de șefa statul. Noul rol vizează consolidarea capacității statului de a preveni și contracara amenințările hibride, dar și promovarea Moldovei pe platformele internaționale dedicate securității și rezilienței. Potrivit președinției, …
16:30
Socialiștii cer 1,4 miliarde pentru agricultură fix în ziua protestelor fermierilor. Mihai Isac: Este un gest populist, pentru a învenina societatea # Cotidianul
În ziua în care agricultorii din sudul țării au ieșit la protest în fața Guvernului, reclamând restanțe de miliarde și risc de faliment, deputații Partidului Socialiștilor au anunțat că propun amendarea Legii bugetului pentru 2026 prin majorarea fondului național pentru agricultură și mediul rural cu 1,4 miliarde de lei. Potrivit vicepreședintelui Parlamentului, Vlad Batrâncea, suplimentarea …
15:50
Buget 2026: venituri cu 5,1% mai mari, cheltuieli cu 7% mai mari. Proiectul ajunge în Parlament # Cotidianul
Parlamentul va examina în prima lectură proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026. În ședința de astăzi, membrii Comisiei pentru economie, buget și finanțe au aprobat raportul la această inițiativă legislativă. Documentul vizează consolidarea rezilienței economice, dezvoltarea infrastructurii, stimularea competitivității sectorului privat și promovarea investițiilor strategice în sectoarele prioritare ale economiei. De asemenea, salariul minim în …
15:50
VIDEO | Tariful la energia electrică ar putea crește. Dorin Junghietu: Dacă vom accesa tot mai multă energie de avarie, apar premise de creștere # Cotidianul
Tariful la energia electrică ar putea crește în perioada următoare, în condițiile în care Republica Moldova a fost nevoită, în ultimele zile, să acceseze, în repetate rânduri, energie de avarie din România, ca urmare a dezechilibrelor apărute în sistemul electroenergetic regional. Declarații în acest sens au fost făcute de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, după ședința …
15:40
UE pregătește investiții de 1.2 trilioane de euro în rețele energetice până în 2040: Ce are de câștigat Republica Moldova # Cotidianul
Uniunea Europeană (UE) intră într-o etapă ambițioasă de modernizare energetică, estimată la 1.2 trilioane de euro până în 2040, iar Republica Moldova se numără printre beneficiarii noilor politici de interconectivitate anunțate, pe 10 decembrie, la Bruxelles. Pachetul european pentru rețele energetice („European Grids Package”) și inițiativa „Autostrăzile Energetice” („Energy Highways”) vizează consolidarea infrastructurii energetice pe …
15:30
În timp ce deficitul urcă la 20,9 miliarde, PSRM propune extinderea sprijinului pentru agricultori # Cotidianul
Partidul Socialiștilor va înainta Parlamentului o inițiativă legislativă prin care se propune modificarea bugetului pentru anul 2026. Acesta prevede majorarea Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural cu 1,4 miliarde de lei. Potrivit vicepreședintelui Legislativului, suma propusă reflectă exact datoriile pe care Guvernul le are față de producătorii agricoli pentru anul 2024. Din …
15:00
Recrutare în stil rusesc. Un moldovean de 25 de ani, atras în război după un fals „loc de muncă” în calitate de paznic la podul din Crimeea # Cotidianul
Un moldovean în vârstă de 25 de ani, stabilit de mai mulți ani în Federația Rusă, alături de mama sa, a ajuns pe frontul din Ucraina după ce a fost recrutat sub pretextul unui loc de muncă în funcția de paznic la podul din Crimeea. Mama sa susține, într-o sesizare transmisă autorităților și consultată de …
14:30
Republica Moldova, lider în Comunitatea Energetică: 74% implementare a legislației UE și progrese considerabile în reformele energetice # Cotidianul
Republica Moldova își întărește poziția de lider printre statele membre ale Comunității Energetice, obținând pentru al doilea an consecutiv cel mai înalt scor la capitolul transpunerii legislației europene – 74%. Cele mai solide rezultate sunt remarcate în reformele pieței de electricitate, securitatea aprovizionării, guvernanță și inițierea sistemului european de comercializare a certificatelor de emisii. Totodată, …
14:00
ZdG a inaugurat oficial a 5-a expoziție dedicată luptei împotriva corupției, cu genericul „Războiul digital și pacea informațională” # Cotidianul
Ziarul de Gardă a inaugurat, pe 9 decembrie, cea de-a cincea ediție a expoziției „Războiul digital și pacea informațională”, un proiect dedicat Zilei Internaționale Anticorupție. Evenimentul a adunat cititori, jurnaliști, reprezentanți ai societății civile și oficiali, printre care șefa Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piorko, și ministrul Educației, Dan Perciun. Totodată, Asociația Media-Guard …
13:20
Scandalul diplomelor pentru medici: Ministrul Emil Ceban anunță că toate persoanele vizate au fost interogate # Cotidianul
Investigația privind eliberarea unor presupuse acte de studii falsificate pentru medici din România continuă, iar dosarul se află în prezent pe masa Centrului Național Anticorupție, a declarat ministrul Sănătății, Emil Ceban. Acesta a precizat că instituția pe care o conduce a oferit anchetatorilor toate documentele solicitate și că toate persoanele care ar putea avea legătură …
13:20
Dan Perciun îl critică dur pe Ion Ceban, după ideea testării antidrog în școli: „107 mii de copii supuși unei proceduri intruzive și inutile. Astfel de idei năstrușnice apar pe fundalul unui exces de… inspirație” # Cotidianul
Ministrul Educației, Dan Perciun, reacționează ferm după ce primarul capitalei, Ion Ceban, a anunțat că vrea să introducă testarea antidrog în instituțiile de învățământ din Chișinău. Ceban a declarat că măsura ar veni pe fundalul creșterii consumului de droguri în rândul tinerilor și că modelul ar fi deja aplicat în alte state, fiind pus în …
12:50
Alexandru Slusari la protestul fermierilor: „Este paradoxală situația. Agricultorii urmează să achite acciza la motorină, iar această acciză nu se întoarce. Paradox? Paradox” # Cotidianul
Fostul director executiv al Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandru Slusari, a ieșit în fața mulțimii de agricultori și a criticat dur politicile actuale din domeniul agricol, calificând situația drept „paradoxală” și profund nedreaptă față de fermierii mici. „Este paradoxală situația. Cine nu este de acord cu mine, să încerce să mă convingă. În UE, unde noi …
12:10
Mai mult de jumătate dintre cetățenii Republicii Moldova afirmă că războiul și securitatea țării reprezintă cel mai mare motiv de teamă în prezent. Potrivit datelor sondajului, 54,2% dintre respondenți au menționat conflictul din regiune ca principală sursă de anxietate. Pe locul al doilea se află sărăcia și foamea, indicate de 15,9% dintre moldoveni, urmate de …
12:00
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) rămâne formațiunea cu cele mai mari șanse în cazul unor alegeri parlamentare anticipate, potrivit unui sondaj realizat pe un eșantion național de 1.123 de respondenți, cu vârsta de peste 18 ani. Rezultatele pe total eșantion Dacă scrutinul ar avea loc duminica viitoare, rezultatele ar arăta astfel: PAS – 30,6% PSRM …
11:30
Fermierii au ieșit la protest în fața Guvernului. Agricultorii cer moratoriu la executări silite, restituirea TVA și anularea Legii Camerelor Agricole # Cotidianul
Asociația „Forța Fermierilor” organizează miercuri, 10 decembrie, un protest în fața clădirii Guvernului. Acțiunea are loc la inițiativa agricultorilor din sudul țării, afectați grav de secetele repetate din ultimii ani. Fermierii spun că manifestația este una „preventivă” și vine în lipsa unei reacții concrete din partea autorităților. Ei acuză că, spre deosebire de anii precedenți, …
10:40
Autoritățile de la Chișinău analizează posibilitatea de a achiziționa gaze naturale direct din Azerbaidjan. Ambasador: „Vom diversifica sursele de aprovizionare” # Cotidianul
Autoritățile de la Chișinău analizează posibilitatea de a achiziționa gaze naturale direct din Azerbaidjan, în cadrul eforturilor de a diversifica sursele de aprovizionare și de a întări securitatea energetică a țării. Declarația a fost făcută de ambasadorul R. Moldova la Baku, Alexandru Esaulenko, pentru Report.az. Potrivit diplomatului, discuțiile cu partea azeră, în special cu compania …
10:30
VIDEO | Ion Ceban propune testarea antidrog în școli: Vrem să-i protejăm pe tinerii noștri # Cotidianul
Primarul municipiului Chișinău și liderul MAN, Ion Ceban, anunță intenția de a introduce testarea antidrog în instituțiile de învățământ, pe fundalul creșterii considerabile a consumului de substanțe stupefiante în rândul tinerilor. Ceban susține că modelul este aplicat deja în alte state și că măsura ar urma să fie implementată doar cu acordul părinților. „Despre testele …
10:30
Fostul premier Ion Sturza, despre conducerea Teleradio-Moldova: „Baronul dealului Schinoasei ar trebui să plece. Să redăm televiziunea poporului, nu guvernării” # Cotidianul
Fostul prim-ministru Ion Sturza lansează critici dure la adresa Televiziunii Publice Moldova 1 și a directorului Companiei „Teleradio-Moldova”, Vlad Țurcanu, pe care îl numește ironic „baronul dealului Schinoasei”. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Sturza afirmă că postul public l-ar menține pe așa-numite „liste negre”, o practică pe care o compară cu perioada guvernării comuniste …
