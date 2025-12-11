Vin de Moldova vândut în SUA ca „100% suc de rodii din Armenia”! Patru firme și șase persoane, în fața instanței

13:10

Bugetul Republicii Moldova pentru anul 2026 este un „buget de supraviețuire”, nu un „buget al investițiilor responsabile”, așa cum l-a numit Guvernul. Opinia aparține economistului Veaceslav Ioniță și a fost făcută în cadrul emisiunii „Contrasens” de la ZIUA.md. Ioniță a adăugat că „cineva foarte neinspirat de la partidul de guvernare s-a gândit să ia un …