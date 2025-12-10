UE pregătește investiții de 1.2 trilioane de euro în rețele energetice până în 2040: Ce are de câștigat Republica Moldova

20:40

După blocarea platformei americane de jocuri Roblox în Rusia, ca parte a campaniei de limitare a accesului la site-urile de internet occidentale, copiii ruși au început să scrie Șefei Ligii pentru un Internet Sigur, Ekaterina Mizulina, că vor să plece din țară. Aceasta a recunoscut pe canalul său de Telegram că adolescenții și copiii …