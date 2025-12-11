VIDEO | Ala Nemerenco, despre plecarea din Guvern: „Am înțeles atunci că, dacă vine o distincție, e un semn de plecare. Uneori lucrurile se spun printre rânduri”
Cotidianul, 11 decembrie 2025 11:40
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a oferit una dintre cele mai directe explicații de până acum despre modul în care a fost „ștearsă” din componența noului Guvern după alegerile din 28 septembrie. În cadrul podcastul „Pe Agendă”, de la Europa Liberă, aceasta a declarat că nu a primit nicio explicație oficială privind excluderea sa, …
Acum 10 minute
11:50
Guvernul dă asigurări: Portul de Stat Giurgiulești rămâne al statului și nu este scos la vânzare # Cotidianul
Portul de Stat Giurgiulești nu va fi scos la vânzare și nu există niciun fel de discuții sau planuri în acest sens. Declarațiile au fost făcute de ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, în contextul informațiilor apărute recent despre posibile tranzacții privind infrastructura portuară de la Dunăre. Ministrul a precizat că în spațiul public …
Acum 30 minute
11:40
Acum 2 ore
10:50
Primul megawatt tranzacționat pe Piața pentru Ziua Următoare: începutul unei noi etape pentru energia din R. Moldova # Cotidianul
Prima tranzacție cu energie electrică pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU) a avut loc ieri pe platforma Operatorului Pieței de Energie Electrică din Moldova (OPEM), marcând debutul oficial al unei noi etape în dezvoltarea pieței energetice naționale. SA Energocom a efectuat achiziția simbolică de 1 MWh, un test menit să verifice funcționalitatea tehnică a platformei …
10:40
VIDEO | Dronele ucrainene „Sea Baby” ar fi avariat grav un tanc petrolier din „flota din umbră” a Rusiei în Marea Neagră # Cotidianul
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a folosit drone navale Sea Baby pentru a lovi un tanc petrolier din „flota din umbră” a Rusiei în Marea Neagră, pe 10 decembrie, avariind critic nava care naviga prin zona economică exclusivă a Ucrainei, a declarat o sursă din cadrul agenției pentru Kyiv Independent. Tancul petrolier, identificat ca …
10:30
Vin de Moldova vândut în SUA ca „100% suc de rodii din Armenia”! Patru firme și șase persoane, în fața instanței # Cotidianul
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță trimiterea în judecată patru companii din Moldova și șase persoane pentru contrabandă cu vinuri spre Statele Unite ale Americii de peste 3.600.000 lei, în anii 2021-2023. Cele șase persoane cu vârste cuprinse între 33 și 60 de ani au rol de fondatori, administratori și angajați …
10:20
România anulează pe bandă rulantă domiciliile fictive ale moldovenilor: Peste 143.000 de adrese șterse din registre. Mii de buletine reținute la frontieră # Cotidianul
Ministerul Afacerilor Interne din România confirmă indirect amploarea fenomenului domiciliilor fictive, explicând că situația are la bază o vulnerabilitate legislativă care a persistat până în anul 2023. Timp de ani la rând, mii de persoane – inclusiv cetățeni români și străini cu cetățenie română – au reușit să își stabilească domiciliul la aceeași adresă, în …
10:10
În dimineața zilei de 11 decembrie 2025, pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit în regim sporit după izbucnirea unui incendiu pe acoperișul unui bloc de locuit cu 15 etaje din municipiul Chișinău. Flăcările au cuprins acoperișul imobilului situat pe bulevardul Renașterii Naționale 6. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la …
10:00
Câștig de cauză pentru Maxim Melinti. Parohia din Ghidighici rămâne în Mitropolia Basarabiei, după decizia instanței # Cotidianul
Un nou succes în instanță pentru Mitropolia Basarabiei. Parohia „Acoperământul Maicii Domnului” din satul Ghidighici, municipiul Chișinău, își păstrează statutul de comunitate aflată sub jurisdicția Mitropoliei Basarabiei, după ce Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a respins cererea depusă de Mitropolia Moldovei. Potrivit avocatului Mitropoliei Basarabiei, Iulian Rusanovschi, hotărârea a fost emisă după ce instanța a examinat …
Acum 4 ore
09:50
Maia Sandu va efectua o vizită oficială în Cipru, discuții despre aderarea R. Moldova la UE și cooperarea bilaterală # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua vineri, 12 decembrie, o vizită oficială în Republica Cipru, stat care va prelua președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2026. Șefa statului va fi primită de președintele cipriot Nikos Christodoulides și va avea o întrevedere cu Annita Demetriou, președinta Camerei Reprezentanților. Potrivit Președinției, …
09:50
24.000 de persoane implicate în corupere electorală în Găgăuzia. Programul „ajutoarelor umanitare” al Evgheniei Guțul, investigat la nivel național # Cotidianul
Inspectoratul General al Poliției a precizat pentru TVR Moldova că între aprilie 2024 și septembrie 2025 în regiunea găgăuză au fost documentate 24.000 de persoane implicate în corupere electorală. Dintre acestea, 4.950 au fost sancționate efectiv, iar restul au fost eliberate de răspundere după ce s-au autodenunțat și au sprijinit autoritățile în investigarea faptelor. Cazurile …
Acum 12 ore
23:00
Rusia ar pregăti implicarea secretă a Transnistriei în război. Avertismentul lansat de serviciile de informații de la Kiev privind o posibilă escaladare militară # Cotidianul
O sursă din serviciile de informații citată de Kyiv Post a declarat că Rusia intensifică rapid mobilizarea, producția de drone și operațiunile secrete în Transnistria pentru a destabiliza Moldova și a spori amenințarea la adresa Ucrainei, scrue Digi24.ro. Rusia intensifică rapid activitatea militară și secretă în regiunea Transnistria din Moldova, într-o acțiune descrisă de Serviciul …
Acum 24 ore
22:10
Până și câinii emigrează. Ion Ceban: Un patruped adoptat din Chișinău și-a găsit familie în SUA. A fost dus la aeroport și urcat în avion # Cotidianul
Unul dintre cei trei câini adoptați recent de la ÎM „Supravegherea și Protecția Animalelor” din Chișinău a ajuns într-o familie din Statele Unite ale Americii, purtând chiar numele capitalei Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de primarul general Ion Ceban, care a menționat că este „o premieră frumoasă pentru Chișinău și un exemplu de cât …
18:00
Rusia ar pregăti implicarea secretă a Transnistria în război, serviciile de informații de la Kiev avertizează asupra unei posibile escaladări militare # Cotidianul
O sursă din serviciile de informații citată de Kyiv Post a declarat că Rusia intensifică rapid mobilizarea, producția de drone și operațiunile secrete în Transnistria pentru a destabiliza Moldova și a spori amenințarea la adresa Ucrainei, scrie Digi24.ro. Rusia intensifică rapid activitatea militară și secretă în regiunea Transnistria din Moldova, într-o acțiune descrisă de Serviciul …
17:50
Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov ar putea fi audiați în calitate de martori în dosarul „kuliok”, în care fostul președinte Igor Dodon are statut de învinuit. Cei doi apar în imaginile în care Dodon primește o pungă în care, potrivit unor informații, s-ar fi aflat între 600 de mii și un milion de dolari, bani …
17:10
Dorin Recean revine pe scena politică. Acesta va ocupa funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a numit pe fostul prim-ministru, Dorin Recean, în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență. Decretul a fost semnat astăzi de șefa statul. Noul rol vizează consolidarea capacității statului de a preveni și contracara amenințările hibride, dar și promovarea Moldovei pe platformele internaționale dedicate securității și rezilienței. Potrivit președinției, …
16:30
Socialiștii cer 1,4 miliarde pentru agricultură fix în ziua protestelor fermierilor. Mihai Isac: Este un gest populist, pentru a învenina societatea # Cotidianul
În ziua în care agricultorii din sudul țării au ieșit la protest în fața Guvernului, reclamând restanțe de miliarde și risc de faliment, deputații Partidului Socialiștilor au anunțat că propun amendarea Legii bugetului pentru 2026 prin majorarea fondului național pentru agricultură și mediul rural cu 1,4 miliarde de lei. Potrivit vicepreședintelui Parlamentului, Vlad Batrâncea, suplimentarea …
15:50
Buget 2026: venituri cu 5,1% mai mari, cheltuieli cu 7% mai mari. Proiectul ajunge în Parlament # Cotidianul
Parlamentul va examina în prima lectură proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026. În ședința de astăzi, membrii Comisiei pentru economie, buget și finanțe au aprobat raportul la această inițiativă legislativă. Documentul vizează consolidarea rezilienței economice, dezvoltarea infrastructurii, stimularea competitivității sectorului privat și promovarea investițiilor strategice în sectoarele prioritare ale economiei. De asemenea, salariul minim în …
15:50
VIDEO | Tariful la energia electrică ar putea crește. Dorin Junghietu: Dacă vom accesa tot mai multă energie de avarie, apar premise de creștere # Cotidianul
Tariful la energia electrică ar putea crește în perioada următoare, în condițiile în care Republica Moldova a fost nevoită, în ultimele zile, să acceseze, în repetate rânduri, energie de avarie din România, ca urmare a dezechilibrelor apărute în sistemul electroenergetic regional. Declarații în acest sens au fost făcute de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, după ședința …
15:40
UE pregătește investiții de 1.2 trilioane de euro în rețele energetice până în 2040: Ce are de câștigat Republica Moldova # Cotidianul
Uniunea Europeană (UE) intră într-o etapă ambițioasă de modernizare energetică, estimată la 1.2 trilioane de euro până în 2040, iar Republica Moldova se numără printre beneficiarii noilor politici de interconectivitate anunțate, pe 10 decembrie, la Bruxelles. Pachetul european pentru rețele energetice („European Grids Package”) și inițiativa „Autostrăzile Energetice” („Energy Highways”) vizează consolidarea infrastructurii energetice pe …
15:30
În timp ce deficitul urcă la 20,9 miliarde, PSRM propune extinderea sprijinului pentru agricultori # Cotidianul
Partidul Socialiștilor va înainta Parlamentului o inițiativă legislativă prin care se propune modificarea bugetului pentru anul 2026. Acesta prevede majorarea Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural cu 1,4 miliarde de lei. Potrivit vicepreședintelui Legislativului, suma propusă reflectă exact datoriile pe care Guvernul le are față de producătorii agricoli pentru anul 2024. Din …
15:00
Recrutare în stil rusesc. Un moldovean de 25 de ani, atras în război după un fals „loc de muncă” în calitate de paznic la podul din Crimeea # Cotidianul
Un moldovean în vârstă de 25 de ani, stabilit de mai mulți ani în Federația Rusă, alături de mama sa, a ajuns pe frontul din Ucraina după ce a fost recrutat sub pretextul unui loc de muncă în funcția de paznic la podul din Crimeea. Mama sa susține, într-o sesizare transmisă autorităților și consultată de …
14:30
Republica Moldova, lider în Comunitatea Energetică: 74% implementare a legislației UE și progrese considerabile în reformele energetice # Cotidianul
Republica Moldova își întărește poziția de lider printre statele membre ale Comunității Energetice, obținând pentru al doilea an consecutiv cel mai înalt scor la capitolul transpunerii legislației europene – 74%. Cele mai solide rezultate sunt remarcate în reformele pieței de electricitate, securitatea aprovizionării, guvernanță și inițierea sistemului european de comercializare a certificatelor de emisii. Totodată, …
14:00
ZdG a inaugurat oficial a 5-a expoziție dedicată luptei împotriva corupției, cu genericul „Războiul digital și pacea informațională” # Cotidianul
Ziarul de Gardă a inaugurat, pe 9 decembrie, cea de-a cincea ediție a expoziției „Războiul digital și pacea informațională”, un proiect dedicat Zilei Internaționale Anticorupție. Evenimentul a adunat cititori, jurnaliști, reprezentanți ai societății civile și oficiali, printre care șefa Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piorko, și ministrul Educației, Dan Perciun. Totodată, Asociația Media-Guard …
13:20
Scandalul diplomelor pentru medici: Ministrul Emil Ceban anunță că toate persoanele vizate au fost interogate # Cotidianul
Investigația privind eliberarea unor presupuse acte de studii falsificate pentru medici din România continuă, iar dosarul se află în prezent pe masa Centrului Național Anticorupție, a declarat ministrul Sănătății, Emil Ceban. Acesta a precizat că instituția pe care o conduce a oferit anchetatorilor toate documentele solicitate și că toate persoanele care ar putea avea legătură …
13:20
Dan Perciun îl critică dur pe Ion Ceban, după ideea testării antidrog în școli: „107 mii de copii supuși unei proceduri intruzive și inutile. Astfel de idei năstrușnice apar pe fundalul unui exces de… inspirație” # Cotidianul
Ministrul Educației, Dan Perciun, reacționează ferm după ce primarul capitalei, Ion Ceban, a anunțat că vrea să introducă testarea antidrog în instituțiile de învățământ din Chișinău. Ceban a declarat că măsura ar veni pe fundalul creșterii consumului de droguri în rândul tinerilor și că modelul ar fi deja aplicat în alte state, fiind pus în …
12:50
Alexandru Slusari la protestul fermierilor: „Este paradoxală situația. Agricultorii urmează să achite acciza la motorină, iar această acciză nu se întoarce. Paradox? Paradox” # Cotidianul
Fostul director executiv al Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandru Slusari, a ieșit în fața mulțimii de agricultori și a criticat dur politicile actuale din domeniul agricol, calificând situația drept „paradoxală” și profund nedreaptă față de fermierii mici. „Este paradoxală situația. Cine nu este de acord cu mine, să încerce să mă convingă. În UE, unde noi …
12:10
Mai mult de jumătate dintre cetățenii Republicii Moldova afirmă că războiul și securitatea țării reprezintă cel mai mare motiv de teamă în prezent. Potrivit datelor sondajului, 54,2% dintre respondenți au menționat conflictul din regiune ca principală sursă de anxietate. Pe locul al doilea se află sărăcia și foamea, indicate de 15,9% dintre moldoveni, urmate de …
12:00
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) rămâne formațiunea cu cele mai mari șanse în cazul unor alegeri parlamentare anticipate, potrivit unui sondaj realizat pe un eșantion național de 1.123 de respondenți, cu vârsta de peste 18 ani. Rezultatele pe total eșantion Dacă scrutinul ar avea loc duminica viitoare, rezultatele ar arăta astfel: PAS – 30,6% PSRM …
Ieri
11:30
Fermierii au ieșit la protest în fața Guvernului. Agricultorii cer moratoriu la executări silite, restituirea TVA și anularea Legii Camerelor Agricole # Cotidianul
Asociația „Forța Fermierilor” organizează miercuri, 10 decembrie, un protest în fața clădirii Guvernului. Acțiunea are loc la inițiativa agricultorilor din sudul țării, afectați grav de secetele repetate din ultimii ani. Fermierii spun că manifestația este una „preventivă” și vine în lipsa unei reacții concrete din partea autorităților. Ei acuză că, spre deosebire de anii precedenți, …
10:40
Autoritățile de la Chișinău analizează posibilitatea de a achiziționa gaze naturale direct din Azerbaidjan. Ambasador: „Vom diversifica sursele de aprovizionare” # Cotidianul
Autoritățile de la Chișinău analizează posibilitatea de a achiziționa gaze naturale direct din Azerbaidjan, în cadrul eforturilor de a diversifica sursele de aprovizionare și de a întări securitatea energetică a țării. Declarația a fost făcută de ambasadorul R. Moldova la Baku, Alexandru Esaulenko, pentru Report.az. Potrivit diplomatului, discuțiile cu partea azeră, în special cu compania …
10:30
VIDEO | Ion Ceban propune testarea antidrog în școli: Vrem să-i protejăm pe tinerii noștri # Cotidianul
Primarul municipiului Chișinău și liderul MAN, Ion Ceban, anunță intenția de a introduce testarea antidrog în instituțiile de învățământ, pe fundalul creșterii considerabile a consumului de substanțe stupefiante în rândul tinerilor. Ceban susține că modelul este aplicat deja în alte state și că măsura ar urma să fie implementată doar cu acordul părinților. „Despre testele …
10:30
Fostul premier Ion Sturza, despre conducerea Teleradio-Moldova: „Baronul dealului Schinoasei ar trebui să plece. Să redăm televiziunea poporului, nu guvernării” # Cotidianul
Fostul prim-ministru Ion Sturza lansează critici dure la adresa Televiziunii Publice Moldova 1 și a directorului Companiei „Teleradio-Moldova”, Vlad Țurcanu, pe care îl numește ironic „baronul dealului Schinoasei”. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Sturza afirmă că postul public l-ar menține pe așa-numite „liste negre”, o practică pe care o compară cu perioada guvernării comuniste …
10:00
VIDEO | Oficial NATO: Ne dorim încheierea războiului, dar nu vrem să vedem Ucraina capitulând în fața Rusiei # Cotidianul
Secretarul general adjunct al NATO, Boris Ruge, afirmă că Ucraina poate rezista mult timp în fața agresiunii ruse, datorită sprijinului fără precedent acordat de statele Alianței, și subliniază că eșecurile militare ale Moscovei consolidează încrederea în capacitatea NATO de a apăra flancul estic. Potrivit lui Ruge, în pofida resurselor sale colosale, Rusia nu a reușit …
09:30
NATO dotează Armata Națională cu echipamente de protecție CBRN și tehnică modernă. Anatolie Nosatîi: O armată mai pregătită înseamnă un mediu mai sigur # Cotidianul
Armata Națională face un nou pas în modernizarea capacităților sale, după ce a recepționat un lot extins de echipamente oferite de NATO, ce includ protecție CBRN, tehnică de calcul, mijloace medicale și unități de transport. Donația, destinată atât militarilor din teren, cât și structurilor responsabile de recrutare și instruire, este parte a eforturilor Alianței de …
9 decembrie 2025
20:10
VIDEO | Donald Trump uimește din nou. Președintele SUA îndeamnă Ucraina să organizeze alegeri prezidențiale # Cotidianul
Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, pune din nou presiune pe Kiev. Acesta a afirmat că Ucraina ar trebui să organizeze alegeri prezidențiale chiar și în condițiile războiului, pentru a demonstra un angajament real față de democrație. Într-un interviu pentru Politico, liderul american a criticat amânarea scrutinului, sugerând că actuala conducere folosește conflictul cu …
19:20
Elevii intră în vacanța de iarnă pe 25 decembrie, iar perioada de odihnă se va întinde până pe 8 ianuarie 2026, interval care coincide cu mai multe zile de sărbătoare nelucrătoare pentru angajații din sectorul bugetar. Autoritățile permit însă școlilor să decidă dacă revin la ore pe 9 sau pe 12 ianuarie, cu obligația ca …
19:00
Guvernul anunță progrese record în reparația drumurilor: 206 km finalizați, iar alți 66 km vor fi gata până la sfârșit de an # Cotidianul
Guvernul raportează un ritm accelerat al lucrărilor de infrastructură rutieră în 2025. 206 kilometri de drumuri regionale au fost deja reparați, iar încă 66 de kilometri urmează să fie finalizați până la finele anului, transmite Administrația Națională a Drumurilor, într-un comunicat de presă. Potrivit datelor prezentate în cadrul ședinței Consiliului Fondului Rutier, prezidată de premierul …
17:50
Cooperare energetică cu Azerbaidjan. Chișinăul analizează posibilitatea de a cumpăra gaz de la o companie azeră # Cotidianul
Republica Moldova analizează în mod activ aprofundarea cooperării energetice cu compania petrolieră azeră „SOCAR”, inclusiv posibilitatea achiziției de gaze naturale și accesul la infrastructura de stocare. Declarația a fost făcută de ambasadorul moldovean la Baku, Alexandr Esaulenco, într-un interviu pentru agenția azeră Report, citată de IPN. Potrivit diplomatului, aceste discuții se înscriu în strategia Chișinăului …
17:20
Europa, în alertă maximă: Rusia are în plan atacuri sistematice împotriva infrastructurii de transport europene, conform șefului uneia din marile agenții de informații # Cotidianul
Moscova are în vedere pregătirea desfășurării unor acțiuni de sabotaj în Europa, potrivit șefului uneia din marile agenții de informații europene, care a vorbit pentru Financial Times. Agenții ruși par a se pregăti pentru posibile acțiuni de sabotaj, inspectând în special podurile rutiere și căile ferate de pe întreg continentul, probabil cu scopul de a le …
17:10
Republica Moldova și NATO intensifică cooperarea pentru consolidarea rezilienței și a securității naționale # Cotidianul
Contextul regional de securitate și sprijinul NATO pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova pe parcursul său European. Sunt câteva din subiectele abordate în cadrul întrevederii dintre prim-ministrul Alexandru Munteanu și Secretarul General Adjunct al NATO pentru Afaceri Politice și Politica de Securitate, Boris Ruge, transmite guvernul într-un comunicat de presă. În cadrul discuției, șeful Executivului a …
16:20
VIDEO | Lilian Carp: Ivan Ceban este un risc la adresa securității naționale. Deputatul PAS îl acuză pe primarul capitalei de corupție și de servirea intereselor Rusiei # Cotidianul
Ivan Ceban reprezintă, concomitent, un risc de securitate și un exponent al corupției din administrația municipală. Acuzațiile au fost aduse de deputatul PAS și președintele Comisiei securitate națională, Lilian Carp. Acesta susține că edilul capitalei ar fi un element al războiului hibrid al Federației Ruse și că ar încerca, prin atacuri mediatice, să abată atenția …
16:00
Criză în sistemul energetic: Noi importuri de avarie ar putea duce la majorarea tarifeleor la electricitate, avertizează ministrul Dorin Junghietu # Cotidianul
Energia electrică ar putea să se scumpească. Autoritățile anunță că, în după-amiaza și seara zilei de luni, operatorul Moldelectrica a fost nevoit să solicite pentru a doua oară energie electrică de avarie, o măsură care indică un dezechilibru în sistemul electroenergetic și care ar putea duce la tarife mai mari pentru consumatori. Anunțul a fost …
15:00
Bugetul Chișinăului pentru 2026: venituri în creștere, cheltuieli record și un deficit de peste 1 miliard de lei # Cotidianul
Bugetul municipiului Chișinău pentru anul 2026 intră în consultări publice cu o creștere semnificativă atât a veniturilor, cât și a cheltuielilor, dar și cu un deficit considerabil de peste un miliard de lei. Proiectul, prezentat de Direcția generală finanțe, estimează venituri de 9,6 miliarde de lei și cheltuieli de 10,7 miliarde, cu priorități clare pentru …
14:50
Socialiștii protestează împotriva reformelor în educație: cer moratoriu și finanțări suplimentare, dar fără propuneri realiste # Cotidianul
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a organizat astăzi un protest în fața Guvernului, acuzând Ministerul Educației de „lichidarea sistematică a școlilor” și cerând demisia ministrului Dan Perciun. Socialiștii critică reorganizarea școlilor rurale, prezentând trei solicitări principale: moratoriu asupra deciziilor de reorganizare, creșterea finanțării școlilor mici cu 20% și subvenționarea instituțiilor pentru a le menține …
14:30
Ceban neagă războiul hibrid dus de Federația Rusă. Mihai Isac: Ivan Ceban ar trebui să-și dea demisia. Decebanizarea este o prioritate pentru Republica Moldova # Cotidianul
Ion Ceban a ieșit la atac împotriva guvernării PAS, punând sub semnul întrebării chiar existența pericolelor de război hibrid invocate constant de autorități și cerând dovezi publice despre modul în care sunt cheltuite milioanele destinate combaterii acestor amenințări. În briefingul susținut pe 9 decembrie, liderul MAN a solicitat rapoarte, investigații, sancțiuni și lista completă a …
14:20
Peste 21,7 mii de familii nevoiașe din Găgăuzia vor primi ajutoare sub formă de compensații pentru perioada rece a anului, aferente lunilor noiembrie și decembrie, transmite IPN. Decizia a fost luată în ședința din 8 decembrie a Comitetului Executiv al regiunii, care a aprobat alocarea sumei de 17 milioane de lei în acest scop. Plățile …
14:00
MIhai Isac | Manual de deCebanizare ori cum poate Chișinăul scăpa de rețeaua corupției și influența rusă # Cotidianul
Corupția cronică a ajuns să sufoce capitala Republicii Moldova. Chișinăul pare capturat de o rețea de cumetrii și interese obscure legate de actualul primar, Ion Ceban, exponent al unui mod vicios de a face politică locală. De la scandaluri de nepotism și delapidări în administrație, până la izolarea internațională a orașului, simptomele acestei “Cebanizări” abundă, …
13:20
Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale, așteaptă decizia instanței privind prelungirea controlului judiciar, iar procesul pentru propagandă legionară poate începe # Cotidianul
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a mers marți dimineața la Judecătoria Sectorului 1, unde se așteapta ca instanța să decidă dacă i se va prelungi măsura controlului judiciar cu încă 60 de zile, însă decizia a fost amânată. În schimb, un magistrat a decis că procesul pentru propagandă legionară în care este inculpat …
13:10
Expertul Veaceslav Ioniță, despre bugetul pentru anul 2026: „A fost făcut doar ca să nu murim” # Cotidianul
Bugetul Republicii Moldova pentru anul 2026 este un „buget de supraviețuire”, nu un „buget al investițiilor responsabile”, așa cum l-a numit Guvernul. Opinia aparține economistului Veaceslav Ioniță și a fost făcută în cadrul emisiunii „Contrasens” de la ZIUA.md. Ioniță a adăugat că „cineva foarte neinspirat de la partidul de guvernare s-a gândit să ia un …
