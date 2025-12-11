Funcții onorifice, fără salariu: Dorin Recean și Nicu Popescu, emisarii președintei Maiei Sandu, activează benevol

19:20

Elevii intră în vacanța de iarnă pe 25 decembrie, iar perioada de odihnă se va întinde până pe 8 ianuarie 2026, interval care coincide cu mai multe zile de sărbătoare nelucrătoare pentru angajații din sectorul bugetar. Autoritățile permit însă școlilor să decidă dacă revin la ore pe 9 sau pe 12 ianuarie, cu obligația ca …