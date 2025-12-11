(video) Scandal în direct pe fuziunea UTM cu Universitatea din Cahul. Petrencu: De ce nu ați vorbit în campanie de lichidare? Perciun: Perseverați în crearea acestei imagini intenționat catastrofale

12:50

Deputatul PAS Radu Marian, președintele comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, a enumerat agențiile publice șefii cărora vor avea salarii mai mici decât cele primite anterior, așa cum a anunțat, mai devreme, și premierul Alexandru Munteanu. „În principiu, ele sunt patru: BNM, ANRCETI, CNPF și ANRE. Probabil, la BNM nu o să intervenim, pentru că există aspecte de independență a băncii centrale, pe care cu siguranță nu putem să le abordăm. La restul deja există discuție”, a declarat parlamentarul, la emisiunea Rezoomat de la frealitatea tv. Alesul a adăugat, însă, că măsura respectivă nu va ajuta esențial la reducerea deficitului bugetar de 21 de miliarde de lei, prognozat pentru anul viitor.