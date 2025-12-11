(foto) Ultima pagină a scandalosului contract „de aur” de la TRM. Mircea Surdu: Nu are nicio contrasemnătură, înseamnă că ar fi fost semnat pe ascuns. Cine din deputați a fost informat?
UNIMEDIA, 11 decembrie 2025 16:20
Jurnalistul Mircea Surdu a făcut publică ultima pagină a contractului scandalos cu remunerarea grasă pentru șeful TRM, Vlad Țurcanu. Potrivit acestuia, documentul prezintă o omisiune neobișnuită și anume nu ar include nicio contrasemnătură, fapt care ridică întrebări privind procedura de semnare.
• • •
„Suntem următoarea ţintă a Rusiei”, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte, care a apreciat că mult prea mulţi aliaţi nu simt urgenţa ameninţării ruse, transmite Reuters. Mark Rutte le-a cerut aliaţilor să-şi crească rapid cheltuielile şi producţia pentru apărare pentru a preveni un război purtat de Rusia, care ar putea fi „de amploarea războiului pe care l-au îndurat bunicii şi străbunicii noştri”, scrie digi24.ro.
(video) Un tânăr, pus la pământ și încătușat de mascați de la Frontieră, în plină stradă: Ar fi ajutat străini să traverseze ilegal hotarul RM, pentru câteva mii € # UNIMEDIA
Un tânăr de 23 de ani a fost încătușat, în plină stradă, fiind suspectat că este membru al unei grupări infracționale implicate în organizarea migrației ilegale a cetățenilor străini, activă pe segmentul moldo-român al frontierei de stat. Acesta ar fi avut rolul de transportator pe teritoriul țării. În cadrul aceleiași operațiuni au fost identificați doi cetățeni străini, originari din India și Burundi, care intenționau să traverseze ilegal frontiera pentru, sume cuprinse între 1 000 și 5 000 de euro.
Avocații lui Plahotniuc vin cu precizări: Martorii apărării vor fi aduși după încheierea etapei de citire a materialelor probatorii # UNIMEDIA
Avocații lui Vlad Plahotniuc reclamă o campanie de denigrare în presă prin care sunt acuzați că ar tergiversa intenționat aducerea martorilor în instanță. Printr-o postare, avocatul Lucian Rogac califică astfel de acuzații drept nefondate și neargumentate și precizează că audierea martorilor va începe după încheierea etapei de citire a materialelor probatorii.
(video) CSP în ședință: Mai multe contestații depuse spre examinare. Două au fost respinse, iar una amânată # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) s-a întrunit astăzi, 11 decembrie, în ședință. Pe ordinea de zi au figurat nouă subiecte.
Satoshi vrea la Viena. Artistul intră în cursa Eurovision 2026, alături de Valleria, cea descalificată anul trecut: Iată lista celor 34 de melodii # UNIMEDIA
În data de 7 decembrie 2025, s-a încheiat perioada de depunere a dosarelor pentru Selecţia Naţională Eurovision 2026. În această etapă, Compania „Teleradio-Moldova” a recepţionat dosarele artiştilor interesaţi să reprezinte Republica Moldova la Concursul Internaţional Eurovision Song Contest 2026.
(live) Consilierii municipali, la a 8-a încercare de a se întruni în ședință. Onofrei: Sparg gheața eu, poate vin și ceilalți colegi # UNIMEDIA
Consilierii municipali fac și astăzi o încercare de a se întruni în ședință. Aleșii PAS și cei din PSRM lipsesc. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
Guvernul Bulgariei a demisionat, după săptămâni de manifestații masive împotriva corupției și a politicilor economice # UNIMEDIA
Prim-ministrul bulgar Rosen Jeliazkov a prezentat joi demisia guvernului, după săptămâni de manifestații împotriva politicilor economice și a eșecului perceput în combaterea corupției, scrie hotnews.ro.
PROMO: „Costurile deja se simt, vin și consecințele” - UNInterviu cu Doru Petruți, doar pe UNIMEDIA, la ora 19:00 # UNIMEDIA
Sociologul Doru Petruți, directorul IMAS, nu a mai fost în studioul UNIMEDIA de un an exact. Spunea atunci că petrecem un an „demențial”, dar vine altul deloc ușor. Aflați diseară, la 19:00, concluziile anului 2025, previziunile deloc optimiste pentru 2026, dar și totul despre starea de lucruri din societate, cum au lucrat sperietorile electorale, UE2028, provocarea pentru Sturza, prăbușirea liderilor politici, campionii la neîncredere, protestele din România, emisarul pe reziliență și cum ne afectează scandalurile de corupție de la Kiev și Bruxelles.
(video) „- PAS în campanie a promis compensații la electricitate”. Marian: Nu, când am spus asta? Veniturile cetățenilor au crescut # UNIMEDIA
Deputatul PAS Radu Marian declară că niciun reprezentant al partidului de la guvernare nu a promis, în campanie electorală, compensații la electricitate și în anul 2026. „Când am spus noi asta? Am promis doar compensații la încălzire”, a declarat parlamentarul, la emisiunea Rezoomat de la realitatea tv. „Nu a fost un angajament și s-a anunțat întotdeauna că aceste compensații la electricitate vor expira la 31 decembrie 2025. Totuși, veniturile au crescut, aproximativ în mediu cu 10% salariul mediu nominal, salariul minim, pensia minimă, pensia medie. Avem creșteri de venituri ale cetățenilor și trebuie să reducem anumite cheltuieli, ca să nu creștem deficitul atât de mult”, a explicat Marian.
(foto) N-ai să crezi în ce a apărut „încălțat” milionarul Gabriel Stati: Fotografia, pusă pe rețele, a stârnit un val de comentarii # UNIMEDIA
Milionarul moldovean Gabriel Stati continuă să exploreze destinații populare și inedite, iar de această dată a ajuns în fața uneia dintre cele mai fotografiate atracții moderne din Batumi – uriașa statuie a adidașilor Nike, un monument care a devenit viral datorită creativității și dimensiunilor impresionante, scrie shok.md.
„Justiție capturată”. Într-o investigație Recorder, mai mulți judecători și procurori din România, foști șefi ai DNA și din CSM, descriu cum se prelungesc dosarele ca să scape cei acuzați # UNIMEDIA
Recorder a difuzat marți seară o investigație despre starea justiției din România, fenomenul prescrierilor, dar și efectele centralizării puterii la nivelul „unor magistrați care coabitează cu polticienii”. În documentarul Recorder, au fost intervievați procurorul militar Liviu Lascu, Crin Bologa, fostul procuror-șef al DNA între perioadele Laura Codruța Kovesi si Marius Voineag, dar și o procuroare din DNA și o judecătoare de la Curtea de Apel, care au vorbit sub anonimat, scrie hotnews.ro.
Ucraina este dispusă să renunţe la teritorii: Propunerea trimisă către preşedintele Donald Trump # UNIMEDIA
O propunere cu privire la concesii teritoriale ucrainene în cadrul unui plan de pace vizând să pună capăt Războiului din Ucraina i-a fost transmisă miercuri preşedintelui american Donald Trump, anunţă joi cancelarul german Friedrich Merz, scrie observatornews.ro.
(video) Transferuri rapide, direct în celulă: 9 pușcăriași ar fi spart mai multe conturi WhatsApp, apoi au cerut bani de la rudele victimelor pentru „urgențe” # UNIMEDIA
Poliția capitalei a destructurat activitatea infracțională a unui grup criminal format din nouă deținuți, cu vârste cuprinse între 23 și 35 de ani, bănuiți de comiterea a cel puțin patru episoade de escrocherie realizate prin intermediul aplicațiilor de telecomunicații. Prejudiciul total cauzat victimelor depășește 270.000 de lei.
Cornel Ciurea: Adevărata miză a „internaţionalizării” cazului Partidului Republican „Inima Moldovei” # UNIMEDIA
Analistul politic Cornel Ciurea a constatat că, în ultima perioadă, am asistat la o avalanşă de demersuri ale Partidului Republican „Inima Moldovei” către diverse structuri internaţionale, dar şi către corpul diplomatic acreditat la Chişinău și, într-un editorial pe politics.md, a vorbit despre adevărata miză a „internaţionalizării” cazului Partidului Republican „Inima Moldovei”.
(foto) Decizia luată de 50 Cent, după ce P. Diddy i-a trimis un „cadou” din închisoare: „Să vadă, în timp ce el tropăie de nervi în celulă” # UNIMEDIA
Cel mai savuros episod din războiul celor doi titani ai hip-hop-ului continuă, unde armele nu mai sunt versurile sau diss-urile, ci buchetele de flori. Iar în timp ce 50 Cent face mișto pe internet, echipa lui Diddy sare ca arsă și neagă tot: „Nu el a trimis florile!”. Da, ai citit bine, gangsterii au trecut la horticultură, dar scandalul e mai încins ca niciodată, scrie Can Can.
(video) Emisari pe gratis. Recean și Popescu, care s-au ales cu posturi noi de la președinta Maia Sandu, nu vor primi salariu. Istratii: „E o funcție neremunerată” # UNIMEDIA
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Dorian Istrati, spune că emisarii președintei Maiei Sandu, Dorin Recean și Nicu Popescu, vor fi neremunerați, întrucât este o funcție „benevolă”. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la TVR.
(foto/video) Imagini cu drona de la incendiul de pe bd. Renașterii: Un sector întreg, în fum, iar accesul pompierilor către clădire, blocat de mașini parcate # UNIMEDIA
Imagini filmate cu drona, de la intervenția pompierilor la incendiul izbucnit într-un bloc de pe bulevardul Renașterii din capitală, au fost făcute publice de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Flăcările au fost stinse, iar suprafața clădirii de circa 2000 m² - salvată datorită intervenției prompte.
Dmitri Torner, despre deficitul bugetului de stat în 2026: Privatizările sunt acea gură de aer pe care bugetul de stat o poate avea # UNIMEDIA
Dmitri Torneri, lider al Partidului „NOI - Noua Opțiune Istorică”, face o revizuire a bugetului de stat pentru 2026 și vine cu soluții, într-o postare pe contul său de Facebook. El afirmă că, Legea bugetului de stat pentru anul 2026 a provocat diferite emoţii şi reacţii – unele pozitive, altele – negative.
Petr Vlah, despre alegerile în Adunarea Populară: Găgăuzia are nevoie acum mai mult ca oricând de o conducere liberă de orice obligaţiuni politice sau geopolitice # UNIMEDIA
Politicianul Petr Vlah, ex-deputat, afirmă că situaţia legată de alegerile în Adunarea Populară de la Comrat şi posibilele alegeri anticipate ale başcanului Găgăuziei se schimbă de la o zi la alta şi apar tot mai multe indicii că, în premieră, alegerile din autonomie ar putea fi depolitizate.
(video) Se taie din salariile „nesimțite”, dar nu peste tot - la CNPF, ANRCETI și ANRE. Marian: La BNM nu intervenim # UNIMEDIA
Deputatul PAS Radu Marian, președintele comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, a enumerat agențiile publice șefii cărora vor avea salarii mai mici decât cele primite anterior, așa cum a anunțat, mai devreme, și premierul Alexandru Munteanu. „În principiu, ele sunt patru: BNM, ANRCETI, CNPF și ANRE. Probabil, la BNM nu o să intervenim, pentru că există aspecte de independență a băncii centrale, pe care cu siguranță nu putem să le abordăm. La restul deja există discuție”, a declarat parlamentarul, la emisiunea Rezoomat de la frealitatea tv. Alesul a adăugat, însă, că măsura respectivă nu va ajuta esențial la reducerea deficitului bugetar de 21 de miliarde de lei, prognozat pentru anul viitor.
Ce prevede noul plan de pace al lui Donald Trump: Anexele sunt comparate cu Conferința de la Ialta din 1945 # UNIMEDIA
Planul de pace în Ucraina al preşedintelui american Donald Trump include propuneri în vederea unei restabiliri a livrărilor de energie rusă către Europa, realizarea unor investiţii americane importante în domeniile pământurilor rare şi energia din Rusia şi exploatarea activelor suverane ruseşti blocate, dezvăluie The Wall Street Journal (WSJ), citat de digi24.ro.
Ieftiniri la carburanți și mâine: Prețuri mai mici, afișate de ANRE la benzină și motorină, pentru 12 decembrie # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru mâine, 12 decembrie. Astfel, benzina va fi mai ieftină cu 4 bani, iar prețul motorinei scade cu 6 bani.
Rata anuală a inflației a rămas la 7%, în noiembrie, iar cea acumulată a crescut, din cauza scumpirii serviciilor: Cifrele BNS # UNIMEDIA
Rata anuală a inflației în Republica Moldova a rămas la 7,0% în noiembrie 2025, în timp ce inflația acumulată de la începutul anului a ajuns la 5,9%, în principal din cauza scumpirilor semnificative la servicii, potrivit datelor Biroului Național de Statistică.
Vin de struguri din Moldova, de 3,6 mil. lei, vândut în SUA sub eticheta Georgiei și Armeniei: Șase persoane și patru companii, trimise în judecată # UNIMEDIA
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță trimiterea în judecată patru companii din Moldova și șase persoane pentru contrabandă cu vinuri spre Statele Unite ale Americii de peste 3.600.000 lei, în anii 2021-2023.
(video) Ion Ceban, despre mormanele de bani găsite de CNA la Direcția Locativ-Comunală: Imaginile tirajate nu sunt din biroul directorului, de unde le-au luat?! # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, se arată nedumerit după informațiile publicate de Centrul Național Anticorupție privind perchezițiile efectuate la Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare, în urma cărora ar fi fost găsite sume mari de bani – atât lei, cât și euro. „Imaginile tirajate nu sunt din biroul directorului, de unde le-au luat?!”, a declarat edilul în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RLive.
(video) Atac masiv al Ucrainei, cu sute de drone lansate către Rusia: O parte au fost trase spre Moscova # UNIMEDIA
Ucraina a desfășurat un atac masiv cu drone asupra Rusiei în noaptea de miercuri spre joi, dintre care mai multe zeci au atacat capitala Moscova, potrivit autorităților ruse, scrie hotnews.ro.
Dezbatere furioasă la Varșovia: De ce a lipsit Polonia de la ultimele summituri pentru Ucraina? „Americanii nu ne vor, liderii europeni nu ne vor” # UNIMEDIA
Oficialii polonezi au lipsit de la ultimele două reuniuni majore, unde s-a discutat despre încheierea războiului din Ucraina. Opoziția dă vina pe guvernul Tusk, dar explicațiile sunt mai complicate, scrie HotNews.ro, cu referire la Politico.
„Emisar - смотрящий”. Durleșteanu, despre noua funcție a lui Recean: L-au trimis să monitorizeze Guvernul din umbră. Din partea doamnei, e o manipulare perversă # UNIMEDIA
Ex-ministra Finanțelor, Mariana Durleșteanu, a criticat numirea lui Dorin Recean în fucția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență. afirmând că rolul acestuia ar reprezenta un control „din umbră” asupra Guvernului. „Din partea doamnei, această abordare nu mai este doar ipocrizie - e o formă de manipulare fățișă și perversă”, a scris Durleșteanu.
(video) „Tata nu m-a văzut pe scena mare.” Valentina Nafornița, despre tragedia care i-a marcat viața: La o săptămână după moartea lui am debutat la Viena # UNIMEDIA
„Tata a vrut să devin doctor, eu am devenit doctor de suflete.” Renumita soprană Valentina Naforniță, care a dus faima Moldovei în întreaga lume, și-a deschis inima și a relatat despre tragedia care i-a marcat viața, dar și începutul carierei. „El nu a reușit să mă vadă pe o scenă mare. A murit exact un an ce am câștigat concursul BBC Cardiff Singer of the World și eu atunci abia îmi începeam cariera. La o săptămână după decesul tatălui meu trebuia să debutez într-un rol la Viena, care era primul meu rol mare”, a povestit, emoționată, diva, la podcastul Fain& Simplu cu Mihai Morar.
(video) Ion Ceban: Jumătate din cei apropiați PAS și care poartă epoleți sunt implicați în piramida TUX. Oamenii au rămas fără 60 mil. lei, dar problemă nu e # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, susține că lipsa de reacții și inacțiunea din partea autorităților în scandalul „TUX” s-ar datora faptului că în schemă ar apărea nume ale unor persoane apropiate partidului de guvernare, inclusiv în epoleți. „Oamenii au rămas fără 60 milioane de euro, pur și simplu au fost nenorociți, dar problemă nu este”, a spus edilul la emisiunea „Rezoomat”.
(foto/video) Nouă echipaje luptă cu incendiul din blocul de pe bd. Renașterii: Două persoane, evacuate. De la ce a izbucnit focul # UNIMEDIA
Reprezentanții IGSU informează că nouă echipaje de pompieri luptă cu flăcările izbucnite în blocul de locui de pe bulevardul renașterii, 6, din sectorul Rășcani al capitalei. Două persoane au fost evacuate.
Un șofer beat și fără permis a lovit mortal un pieton, în apropiere de Ratuș: Bărbatul de 66 de ani a decedat pe loc # UNIMEDIA
Un bărbat de 66 de ani și-a pierdut viața, în noaptea de 11 decembrie, după ce a fost lovit de un automobil condus de un șofer aflat în stare de ebrietate, în apropierea satului Ratuș.
(video) Flăcări într-un bloc de la Rîșcani: Un apartament de la etajul 15 a luat foc. Cinci echipaje de pompieri au intervenit # UNIMEDIA
Un incendiu puternic a izbucnit în această dimineață într-un bloc de locuit din sectorul Rîșcani al capitalei, unde un apartament situat la etajul 15 a fost cuprins de flăcări. Informația a fost confirmată pentru UNIMEDIA de purtătoarea de cuvânt al Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI, Liliana Puşcaşu.
În Liga Campionilor la fotbal s-a disputat ultima seară din anul 2025, urmând ca întrecerea să se reia la primăvară, scrie adevarul.ro.
„Mama ar fi fost ucisă, iar corpul ascuns”. Mărturia cutremurătoare a unei tinere din Hîncești, care nu știe unde a dispărut cea care i-a dat viață: „Trăia cu un pușcăriaș condamnat pentru omor” # UNIMEDIA
Diana Plămădeală, o tânără mamă din Hîncești povestește drama prin care trece de cinci ani, de când mama ei a dispărut fără urmă după ce a locuit o perioadă cu un bărbat condamnat anterior pentru omor și viol, cu care mama sa a intrat în relație în timp ce acesta se afla în penitenciar. Aceasta spune că ultimii ani înainte de dispariția mamei au fost marcați de violență și dependență de alcool. „Eu nu l-am văzut niciodată, dar mama când venea la mine, era cu ochii umflați, cu vânătăi pe corp. Era foarte strașnică”, a mărturisit tânăra în cadrul unui interviu „Femeile nu tac”, cu Adrian Prodan.
Încă o țară se alătură celor care boicotează Eurovision-ul, din cauza participării Israelului: Despre ce stat este vorba # UNIMEDIA
Încă o țară se alătură celor care boicotează concursul Eurovision din 2026, care va avea loc la Viena. Decizia vine după anunțul de săptămâna trecută al Israelului privind participarea la competiție, scrie adevarul.ro.
O veste neașteptată le schimbă traseul Balanțelor, iar atenția Racilor se îndreaptă spre zona financiară: Află ce îți rezervă astrele # UNIMEDIA
Horoscop 11 decembrie 2025: ziua aduce provocări subtile și momente de claritate pentru toate zodiile. Berbecii sunt plini de inițiativă, iar Leii caută afirmare. În schimb, Fecioarele simt nevoia de retragere, iar Peștii finalizează eficient sarcini importante, transmite observatornews.ro.
Ministerul Justiției prelungește concursul pentru Colegiul disciplinar: Două locuri disponibile pentru experți din societatea civilă # UNIMEDIA
Comisia de selecție a reprezentanților societății civile în Colegiul disciplinar al judecătorilor anunță prelungirea concursului pentru ocuparea a două funcții de membru în această structură, conform Regulamentului aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 91/2016, se arată într-un comunicat.
Sarkozy își povestește „iadul” din celulă: Ce a scris fostul președinte în jurnalul său de detenției # UNIMEDIA
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy descrie în detaliu cele 20 de zile petrecute în penitenciarul La Santé într-o carte-jurnal, în care vorbește despre condiții austere, vizite controversate și propria luptă pentru imagine, păstrând tonul unei victime a unei condamnări pe care o contestă, scrie adevarul.ro.
Euro și dolarul continuă să se aprecieze în raport cu leul moldovenesc, potrivit cursului oficial afișat astăzi, 11 decembrie, de Banca Națională a Moldovei.
Sute de mașini Porsche din Rusia au încetat brusc să mai funcționeze. Care ar putea fi problema # UNIMEDIA
Sute de mașini Porsche din Rusia s-au blocat dintr-o dată din cauza unei probleme legate de sistemul lor de securitate bazat pe satelit. Proprietarii au raportat diverse defecțiuni, de la motoare care nu pornesc, la opriri imediate după pornire sau chiar imposibilitatea de a intra în vehicule, scrie adevarul.ro.
Atenție, consumatori, faceți rezerve de apă: Se anunță sistări pe o stradă din capitală, astăzi # UNIMEDIA
Locuitorii de pe o strada din capitală rămân astăzi, 11 decembrie, fără apă potabilă la robinete, anunță Apă Canal Chișinău. Sistările au loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate.
