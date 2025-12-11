(live) CSP, în ședință: Pe ordinea de zi figurează 9 subiecte

08:50

Diana Plămădeală, o tânără mamă din Hîncești povestește drama prin care trece de cinci ani, de când mama ei a dispărut fără urmă după ce a locuit o perioadă cu un bărbat condamnat anterior pentru omor și viol, cu care mama sa a intrat în relație în timp ce acesta se afla în penitenciar. Aceasta spune că ultimii ani înainte de dispariția mamei au fost marcați de violență și dependență de alcool. „Eu nu l-am văzut niciodată, dar mama când venea la mine, era cu ochii umflați, cu vânătăi pe corp. Era foarte strașnică”, a mărturisit tânăra în cadrul unui interviu „Femeile nu tac”, cu Adrian Prodan.