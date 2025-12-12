Capricornii vor primi recompense, iar nativii Berbec se vor confrunta astăzi cu o zi plină de schimbări neașteptate: Află ce-ți prezic astrele

13:20

Cel mai savuros episod din războiul celor doi titani ai hip-hop-ului continuă, unde armele nu mai sunt versurile sau diss-urile, ci buchetele de flori. Iar în timp ce 50 Cent face mișto pe internet, echipa lui Diddy sare ca arsă și neagă tot: „Nu el a trimis florile!”. Da, ai citit bine, gangsterii au trecut la horticultură, dar scandalul e mai încins ca niciodată, scrie Can Can.