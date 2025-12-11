Ucraina este dispusă să renunţe la teritorii: Propunerea trimisă către preşedintele Donald Trump
UNIMEDIA, 11 decembrie 2025 13:40
O propunere cu privire la concesii teritoriale ucrainene în cadrul unui plan de pace vizând să pună capăt Războiului din Ucraina i-a fost transmisă miercuri preşedintelui american Donald Trump, anunţă joi cancelarul german Friedrich Merz, scrie observatornews.ro.
• • •
Acum 30 minute
13:40
„Justiție capturată”. Într-o investigație Recorder, mai mulți judecători și procurori din România, foști șefi ai DNA și din CSM, descriu cum se prelungesc dosarele ca să scape cei acuzați # UNIMEDIA
Recorder a difuzat marți seară o investigație despre starea justiției din România, fenomenul prescrierilor, dar și efectele centralizării puterii la nivelul „unor magistrați care coabitează cu polticienii”. În documentarul Recorder, au fost intervievați procurorul militar Liviu Lascu, Crin Bologa, fostul procuror-șef al DNA între perioadele Laura Codruța Kovesi si Marius Voineag, dar și o procuroare din DNA și o judecătoare de la Curtea de Apel, care au vorbit sub anonimat, scrie hotnews.ro.
13:40
Ucraina este dispusă să renunţe la teritorii: Propunerea trimisă către preşedintele Donald Trump # UNIMEDIA
O propunere cu privire la concesii teritoriale ucrainene în cadrul unui plan de pace vizând să pună capăt Războiului din Ucraina i-a fost transmisă miercuri preşedintelui american Donald Trump, anunţă joi cancelarul german Friedrich Merz, scrie observatornews.ro.
13:40
(video) Transferuri rapide, direct în celulă: 9 pușcăriași ar fi spart mai multe conturi WhatsApp, apoi au cerut bani de la rudele victimelor pentru „urgențe” # UNIMEDIA
Poliția capitalei a destructurat activitatea infracțională a unui grup criminal format din nouă deținuți, cu vârste cuprinse între 23 și 35 de ani, bănuiți de comiterea a cel puțin patru episoade de escrocherie realizate prin intermediul aplicațiilor de telecomunicații. Prejudiciul total cauzat victimelor depășește 270.000 de lei.
13:30
Cornel Ciurea: Adevărata miză a „internaţionalizării” cazului Partidului Republican „Inima Moldovei” # UNIMEDIA
Analistul politic Cornel Ciurea a constatat că, în ultima perioadă, am asistat la o avalanşă de demersuri ale Partidului Republican „Inima Moldovei” către diverse structuri internaţionale, dar şi către corpul diplomatic acreditat la Chişinău și, într-un editorial pe politics.md, a vorbit despre adevărata miză a „internaţionalizării” cazului Partidului Republican „Inima Moldovei”.
Acum o oră
13:20
(foto) Decizia luată de 50 Cent, după ce P. Diddy i-a trimis un „cadou” din închisoare: „Să vadă, în timp ce el tropăie de nervi în celulă” # UNIMEDIA
Cel mai savuros episod din războiul celor doi titani ai hip-hop-ului continuă, unde armele nu mai sunt versurile sau diss-urile, ci buchetele de flori. Iar în timp ce 50 Cent face mișto pe internet, echipa lui Diddy sare ca arsă și neagă tot: „Nu el a trimis florile!”. Da, ai citit bine, gangsterii au trecut la horticultură, dar scandalul e mai încins ca niciodată, scrie Can Can.
13:20
(video) Emisari pe gratis. Recean și Popescu, care s-au ales cu posturi noi de la președinta Maia Sandu, nu vor primi salariu. Istratii: „E o funcție neremunerată” # UNIMEDIA
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Dorian Istrati, spune că emisarii președintei Maiei Sandu, Dorin Recean și Nicu Popescu, vor fi neremunerați, întrucât este o funcție „benevolă”. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la TVR.
13:10
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi, 11 decembrie, în ședință. Pe ordinea de zi au figurează nouă subiecte.
13:10
(foto/video) Imagini cu drona de la incendiul de pe bd. Renașterii: Un sector întreg, în fum, iar accesul pompierilor către clădire, blocat de mașini parcate # UNIMEDIA
Imagini filmate cu drona, de la intervenția pompierilor la incendiul izbucnit într-un bloc de pe bulevardul Renașterii din capitală, au fost făcute publice de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Flăcările au fost stinse, iar suprafața clădirii de circa 2000 m² - salvată datorită intervenției prompte.
13:10
Dmitri Torner, despre deficitul bugetului de stat în 2026: Privatizările sunt acea gură de aer pe care bugetul de stat o poate avea # UNIMEDIA
Dmitri Torneri, lider al Partidului „NOI - Noua Opțiune Istorică”, face o revizuire a bugetului de stat pentru 2026 și vine cu soluții, într-o postare pe contul său de Facebook. El afirmă că, Legea bugetului de stat pentru anul 2026 a provocat diferite emoţii şi reacţii – unele pozitive, altele – negative.
13:00
Petr Vlah, despre alegerile în Adunarea Populară: Găgăuzia are nevoie acum mai mult ca oricând de o conducere liberă de orice obligaţiuni politice sau geopolitice # UNIMEDIA
Politicianul Petr Vlah, ex-deputat, afirmă că situaţia legată de alegerile în Adunarea Populară de la Comrat şi posibilele alegeri anticipate ale başcanului Găgăuziei se schimbă de la o zi la alta şi apar tot mai multe indicii că, în premieră, alegerile din autonomie ar putea fi depolitizate.
Acum 2 ore
12:50
(video) Se taie din salariile „nesimțite”, dar nu peste tot - la CNPF, ANRCETI și ANRE. Marian: La BNM nu intervenim # UNIMEDIA
Deputatul PAS Radu Marian, președintele comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, a enumerat agențiile publice șefii cărora vor avea salarii mai mici decât cele primite anterior, așa cum a anunțat, mai devreme, și premierul Alexandru Munteanu. „În principiu, ele sunt patru: BNM, ANRCETI, CNPF și ANRE. Probabil, la BNM nu o să intervenim, pentru că există aspecte de independență a băncii centrale, pe care cu siguranță nu putem să le abordăm. La restul deja există discuție”, a declarat parlamentarul, la emisiunea Rezoomat de la frealitatea tv. Alesul a adăugat, însă, că măsura respectivă nu va ajuta esențial la reducerea deficitului bugetar de 21 de miliarde de lei, prognozat pentru anul viitor.
12:40
Ce prevede noul plan de pace al lui Donald Trump: Anexele sunt comparate cu Conferința de la Ialta din 1945 # UNIMEDIA
Planul de pace în Ucraina al preşedintelui american Donald Trump include propuneri în vederea unei restabiliri a livrărilor de energie rusă către Europa, realizarea unor investiţii americane importante în domeniile pământurilor rare şi energia din Rusia şi exploatarea activelor suverane ruseşti blocate, dezvăluie The Wall Street Journal (WSJ), citat de digi24.ro.
12:30
Ieftiniri la carburanți și mâine: Prețuri mai mici, afișate de ANRE la benzină și motorină, pentru 12 decembrie # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru mâine, 12 decembrie. Astfel, benzina va fi mai ieftină cu 4 bani, iar prețul motorinei scade cu 6 bani.
12:30
Rata anuală a inflației a rămas la 7%, în noiembrie, iar cea acumulată a crescut, din cauza scumpirii serviciilor: Cifrele BNS # UNIMEDIA
Rata anuală a inflației în Republica Moldova a rămas la 7,0% în noiembrie 2025, în timp ce inflația acumulată de la începutul anului a ajuns la 5,9%, în principal din cauza scumpirilor semnificative la servicii, potrivit datelor Biroului Național de Statistică.
12:10
Vin de struguri din Moldova, de 3,6 mil. lei, vândut în SUA sub eticheta Georgiei și Armeniei: Șase persoane și patru companii, trimise în judecată # UNIMEDIA
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță trimiterea în judecată patru companii din Moldova și șase persoane pentru contrabandă cu vinuri spre Statele Unite ale Americii de peste 3.600.000 lei, în anii 2021-2023.
12:00
(video) Ion Ceban, despre mormanele de bani găsite de CNA la Direcția Locativ-Comunală: Imaginile tirajate nu sunt din biroul directorului, de unde le-au luat?! # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, se arată nedumerit după informațiile publicate de Centrul Național Anticorupție privind perchezițiile efectuate la Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare, în urma cărora ar fi fost găsite sume mari de bani – atât lei, cât și euro. „Imaginile tirajate nu sunt din biroul directorului, de unde le-au luat?!”, a declarat edilul în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RLive.
12:00
12:00
(video) Atac masiv al Ucrainei, cu sute de drone lansate către Rusia: O parte au fost trase spre Moscova # UNIMEDIA
Ucraina a desfășurat un atac masiv cu drone asupra Rusiei în noaptea de miercuri spre joi, dintre care mai multe zeci au atacat capitala Moscova, potrivit autorităților ruse, scrie hotnews.ro.
Acum 4 ore
11:50
(video) Ion Ceban, despre mormane de bani, găsite de CNA la Direcția Locativ-Comunală: Imaginile tirajate nu sunt din biroul directorului, de unde le-au luat?! # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, se arată nedumerit după informațiile publicate de Centrul Național Anticorupție privind perchezițiile efectuate la Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare, în urma cărora ar fi fost găsite sume mari de bani – atât lei, cât și euro. „Imaginile tirajate nu sunt din biroul directorului, de unde i-au luat?!”, a declarat edilul în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RLive.
11:40
Dezbatere furioasă la Varșovia: De ce a lipsit Polonia de la ultimele summituri pentru Ucraina? „Americanii nu ne vor, liderii europeni nu ne vor” # UNIMEDIA
Oficialii polonezi au lipsit de la ultimele două reuniuni majore, unde s-a discutat despre încheierea războiului din Ucraina. Opoziția dă vina pe guvernul Tusk, dar explicațiile sunt mai complicate, scrie HotNews.ro, cu referire la Politico.
11:20
„Emisar - смотрящий”. Durleșteanu, despre noua funcție a lui Recean: L-au trimis să monitorizeze Guvernul din umbră. Din partea doamnei, e o manipulare perversă # UNIMEDIA
Ex-ministra Finanțelor, Mariana Durleșteanu, a criticat numirea lui Dorin Recean în fucția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență. afirmând că rolul acestuia ar reprezenta un control „din umbră” asupra Guvernului. „Din partea doamnei, această abordare nu mai este doar ipocrizie - e o formă de manipulare fățișă și perversă”, a scris Durleșteanu.
11:00
(video) „Tata nu m-a văzut pe scena mare.” Valentina Nafornița, despre tragedia care i-a marcat viața: La o săptămână după moartea lui am debutat la Viena # UNIMEDIA
„Tata a vrut să devin doctor, eu am devenit doctor de suflete.” Renumita soprană Valentina Naforniță, care a dus faima Moldovei în întreaga lume, și-a deschis inima și a relatat despre tragedia care i-a marcat viața, dar și începutul carierei. „El nu a reușit să mă vadă pe o scenă mare. A murit exact un an ce am câștigat concursul BBC Cardiff Singer of the World și eu atunci abia îmi începeam cariera. La o săptămână după decesul tatălui meu trebuia să debutez într-un rol la Viena, care era primul meu rol mare”, a povestit, emoționată, diva, la podcastul Fain& Simplu cu Mihai Morar.
10:40
(video) Ion Ceban: Jumătate din cei apropiați PAS și care poartă epoleți sunt implicați în piramida TUX. Oamenii au rămas fără 60 mil. lei, dar problemă nu e # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, susține că lipsa de reacții și inacțiunea din partea autorităților în scandalul „TUX” s-ar datora faptului că în schemă ar apărea nume ale unor persoane apropiate partidului de guvernare, inclusiv în epoleți. „Oamenii au rămas fără 60 milioane de euro, pur și simplu au fost nenorociți, dar problemă nu este”, a spus edilul la emisiunea „Rezoomat”.
10:30
(video) Ion Ceban: Jumătate din cei apropiați PAS și care poartă epoleți au fost implicați în piramida TUX. Oamenii au rămas fără 60 mil. lei, dar problemă nu e # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, susține că lipsa de reacții și inacțiunea din partea autorităților în scandalul „TUX” s-ar datora faptului că în schemă ar apărea nume ale unor persoane apropiate partidului de guvernare, inclusiv în epoleți. „Oamenii au rămas fără 60 milioane de euro, pur și simplu au fost nenorociți, dar problemă nu este”, a spus edilul la emisiunea „Rezoomat”.
10:20
(foto/video) Nouă echipaje luptă cu incendiul din blocul de pe bd. Renașterii: Două persoane, evacuate. De la ce a izbucnit focul # UNIMEDIA
Reprezentanții IGSU informează că nouă echipaje de pompieri luptă cu flăcările izbucnite în blocul de locui de pe bulevardul renașterii, 6, din sectorul Rășcani al capitalei. Două persoane au fost evacuate.
Acum 6 ore
09:50
Un șofer beat și fără permis a lovit mortal un pieton, în apropiere de Ratuș: Bărbatul de 66 de ani a decedat pe loc # UNIMEDIA
Un bărbat de 66 de ani și-a pierdut viața, în noaptea de 11 decembrie, după ce a fost lovit de un automobil condus de un șofer aflat în stare de ebrietate, în apropierea satului Ratuș.
09:40
09:30
(video) Flăcări într-un bloc de la Rîșcani: Un apartament de la etajul 15 a luat foc. Cinci echipaje de pompieri au intervenit # UNIMEDIA
Un incendiu puternic a izbucnit în această dimineață într-un bloc de locuit din sectorul Rîșcani al capitalei, unde un apartament situat la etajul 15 a fost cuprins de flăcări. Informația a fost confirmată pentru UNIMEDIA de purtătoarea de cuvânt al Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI, Liliana Puşcaşu.
09:20
În Liga Campionilor la fotbal s-a disputat ultima seară din anul 2025, urmând ca întrecerea să se reia la primăvară, scrie adevarul.ro.
08:50
„Mama ar fi fost ucisă, iar corpul ascuns”. Mărturia cutremurătoare a unei tinere din Hîncești, care nu știe unde a dispărut cea care i-a dat viață: „Trăia cu un pușcăriaș condamnat pentru omor” # UNIMEDIA
Diana Plămădeală, o tânără mamă din Hîncești povestește drama prin care trece de cinci ani, de când mama ei a dispărut fără urmă după ce a locuit o perioadă cu un bărbat condamnat anterior pentru omor și viol, cu care mama sa a intrat în relație în timp ce acesta se afla în penitenciar. Aceasta spune că ultimii ani înainte de dispariția mamei au fost marcați de violență și dependență de alcool. „Eu nu l-am văzut niciodată, dar mama când venea la mine, era cu ochii umflați, cu vânătăi pe corp. Era foarte strașnică”, a mărturisit tânăra în cadrul unui interviu „Femeile nu tac”, cu Adrian Prodan.
08:40
Încă o țară se alătură celor care boicotează Eurovision-ul, din cauza participării Israelului: Despre ce stat este vorba # UNIMEDIA
Încă o țară se alătură celor care boicotează concursul Eurovision din 2026, care va avea loc la Viena. Decizia vine după anunțul de săptămâna trecută al Israelului privind participarea la competiție, scrie adevarul.ro.
08:30
O veste neașteptată le schimbă traseul Balanțelor, iar atenția Racilor se îndreaptă spre zona financiară: Află ce îți rezervă astrele # UNIMEDIA
Horoscop 11 decembrie 2025: ziua aduce provocări subtile și momente de claritate pentru toate zodiile. Berbecii sunt plini de inițiativă, iar Leii caută afirmare. În schimb, Fecioarele simt nevoia de retragere, iar Peștii finalizează eficient sarcini importante, transmite observatornews.ro.
08:20
Ministerul Justiției prelungește concursul pentru Colegiul disciplinar: Două locuri disponibile pentru experți din societatea civilă # UNIMEDIA
Comisia de selecție a reprezentanților societății civile în Colegiul disciplinar al judecătorilor anunță prelungirea concursului pentru ocuparea a două funcții de membru în această structură, conform Regulamentului aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 91/2016, se arată într-un comunicat.
08:10
Sarkozy își povestește „iadul” din celulă: Ce a scris fostul președinte în jurnalul său de detenției # UNIMEDIA
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy descrie în detaliu cele 20 de zile petrecute în penitenciarul La Santé într-o carte-jurnal, în care vorbește despre condiții austere, vizite controversate și propria luptă pentru imagine, păstrând tonul unei victime a unei condamnări pe care o contestă, scrie adevarul.ro.
08:00
Euro și dolarul continuă să se aprecieze în raport cu leul moldovenesc, potrivit cursului oficial afișat astăzi, 11 decembrie, de Banca Națională a Moldovei.
Acum 8 ore
07:40
Sute de mașini Porsche din Rusia au încetat brusc să mai funcționeze. Care ar putea fi problema # UNIMEDIA
Sute de mașini Porsche din Rusia s-au blocat dintr-o dată din cauza unei probleme legate de sistemul lor de securitate bazat pe satelit. Proprietarii au raportat diverse defecțiuni, de la motoare care nu pornesc, la opriri imediate după pornire sau chiar imposibilitatea de a intra în vehicule, scrie adevarul.ro.
07:40
Atenție, consumatori, faceți rezerve de apă: Se anunță sistări pe o stradă din capitală, astăzi # UNIMEDIA
Locuitorii de pe o strada din capitală rămân astăzi, 11 decembrie, fără apă potabilă la robinete, anunță Apă Canal Chișinău. Sistările au loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate.
07:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis prognoza meteo pentru astăzi, 11 decembrie 2025. Potrivit specialiștilor, cerul va fi în mare parte noros, însă nu sunt așteptate precipitații esențiale.
07:10
(video) Ce şanse sunt ca Zelenski să semneze un acord până la Crăciun. Trump: „Trebuie să înceapă să accepte...” # UNIMEDIA
Donald Trump vrea să facă pace în Ucraina până de Crăciun, aşa că i-a dat un ultimatum lui Zelenski. De la Kiev, preşedintele Ucrainei îi transmite că este gata să organizeze alegeri, dar doar dacă americanii le asigură ucrainenilor securitatea la urne. Într-un interviu pentru presa franceză, preşedintele Nicuşor Dan este pesimist în privinţa păcii şi exclude posibilitatea ca România să trimită militari în Ucraina. Motivul - Rusia a pus România pe lista statelor neprietenoase, scrie observatornews.ro.
Acum 24 ore
23:30
Stamate, după ce Recean a fost desemnat emisar: „Ce denumire la modă. Amintește de modul în care maturătorii stradali sunt acum numiți tehnicieni în salubrizare urbană” # UNIMEDIA
Olesea Stamate ironizează numirea lui Dorin Recean în funcția de emisar pe dezvoltare și reziliență. „Ce denumire la modă, dar fără conținut. Amintește de modul în care maturătorii stradali sunt acum numiți tehnicieni în salubrizare urbană”, a scris Stamate.
22:10
Olesea Stamate, după ce Dorin Recean a fost numit emisar: „Ce denumire la modă. Amintește de modul în care maturătorii stradali sunt acum numiți tehnicieni în salubrizare urbană" # UNIMEDIA
Olesea Stamate ironizează numirea lui Dorin Recean în funcția de emisar pe dezvoltare și reziliență. „Ce denumire la modă, dar fără conținut. Amintește de modul în care maturătorii stradali sunt acum numiți tehnicieni în salubrizare urbană”, a scris Stamate.
21:50
Papa Leon susține că politica lui Trump ar putea submina unitatea transatlantică: Avertisment despre acordul pentru pace în Ucraina # UNIMEDIA
După întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Castel Gandolfo, marți, 9 decembrie, Papa Leon le-a declarat reporterilor că preferă să nu comenteze pe larg noua Strategie de Securitate Națională a SUA, dar a afirmat că anumite părți ale acesteia indică „o schimbare majoră în ceea ce a fost timp de mulți ani o adevărată alianță între Europa și SUA”, anunță Kyiv Post, citat de digi24.ro.
21:40
„Eram mama salvatoare”: Irina Rimes e convinsă că absența tatălui ei i-a afectat relațiile amoroase # UNIMEDIA
Făcând o analiză a trecutului său sentimental, Irina Rimes crede că absența tatălui în viața ei i-a influențat relațiile. De fiecare dată, artista intra în rolul mamei salvatoare, ceea ce nu era benefic nici pentru ea, nici pentru partener. Astăzi, când trăiește o relație sănătoasă, spune că s-a schimbat complet, scrie viva.ro.
21:30
(video) Ați vrut să rămâneți în Guvern? Nemerenco: Nimeni nu trebuie să stea într-o funcție până mucezește, dar nici nu mi s-a propus # UNIMEDIA
Ala Nemerenco, care a deținut aproape cinci ani funcția de ministru în trei guverne, a declarat că nu este supărată de plecarea din Guvern. „Nimeni nu trebuie să stea într-o funcție până mucezește. Nu mi s-a propus, asta e”, a declarat fosta Ministră a Sănătății în cadrul unei emisiuni de la Europa Liberă.
21:10
Deconectări de lumină, mâine, în capitală și în mai multe localități din țară: Care sunt adresele vizate # UNIMEDIA
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Premier Energy anunţă că joi, 11 decembrie, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice.
21:00
Volodimir Zelenski este optimist: „Săptămâna aceasta ar putea aduce vești care să pună capăt vărsării de sânge” # UNIMEDIA
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat noi discuții și întâlniri cu partenerii în această săptămână, care ar putea aduce vești privind sfârșitul războiului, scrie digi24.ro.
20:40
Prețurile au crescut și în noiembrie: Macroul și ouăle au înregistrat cele mai mari scumpiri # UNIMEDIA
Prețurile de consum din Republica Moldova au crescut cu 0,3% în noiembrie 2025, impulsionate în special de scumpirea mărfurilor nealimentare și a serviciilor, în timp ce alimentele au rămas stabile – arată datele publicate de Biroul Național de Statistică.
20:20
Moș Crăciun s-a mutat din Laponia direct în PMAN: Copiii sunt așteptați să descopere magia sărbătorilor în căsuța lui fermecată # UNIMEDIA
Căsuța lui Moș Crăciun și-a deschis ușile pentru întâlnirile cu cei mici. Copiii vor putea face poze cu Moș Crăciun, vor primi cadouri și vor avea șansa să confecționează felicitări tematice dedicate sărbătorilor de iarnă.
20:10
Fosta soție a lui CRBL are o nouă relație, după divorțul de cântăreț: Moldoveanca Elena Vișcu, primele declarații despre iubit # UNIMEDIA
Elena Vișcu, fosta soție a lui CRBL, este din nou îndrăgostită! Femeia care a avut o căsnicie de 16 ani alături de cântăreț, dar de care a divorțat în 2024, trăiește acum un nou început. În exclusivitate pentru Spynews.ro, aceasta ne-a vorbit despre noua relație și face primele declarații despre bărbatul din viața ei, scrie spynews.ro.
19:40
(video) „Nu le putem stinge datoriile.” Catlabuga, reacție la protestul fermierilor: Cu unii dintre ei am lucrat cot la cot, la o nouă lege pentru a opri executările # UNIMEDIA
Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a venit cu o reacție la protestul organizat de fermieri, astăzi, în fața clădirii Guvernului: „Fiecare are dreptul de a se expune, avem o țară democratică, îi aștept și la Minister. Cu o bună parte din ei am lucrat cot la cot, două săptămâni, la proiectul de lege pe care l-am propus spre promovare, ca să scurtăm din procesul decizional„.
