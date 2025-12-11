În atenția consumatorilor! Zeci de blocuri din capitală rămân mâine fără apă la robinete: Iată adresele

14:10

Deputatul PAS Radu Marian declară că niciun reprezentant al partidului de la guvernare nu a promis, în campanie electorală, compensații la electricitate și în anul 2026. „Când am spus noi asta? Am promis doar compensații la încălzire”, a declarat parlamentarul, la emisiunea Rezoomat de la realitatea tv. „Nu a fost un angajament și s-a anunțat întotdeauna că aceste compensații la electricitate vor expira la 31 decembrie 2025. Totuși, veniturile au crescut, aproximativ în mediu cu 10% salariul mediu nominal, salariul minim, pensia minimă, pensia medie. Avem creșteri de venituri ale cetățenilor și trebuie să reducem anumite cheltuieli, ca să nu creștem deficitul atât de mult”, a explicat Marian.