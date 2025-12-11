În atenția consumatorilor! Zeci de blocuri din capitală rămân mâine fără apă la robinete: Iată adresele
UNIMEDIA, 11 decembrie 2025 21:30
Zeci de blocuri din sectrul Buiucani din capitală rămân mâine, 12 decembrie, fără apă potabilă la robinete, anunță Apă Canal Chișinău. Sistările au loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate.
Acum 30 minute
21:30
În atenția consumatorilor! Zeci de blocuri din capitală rămân mâine fără apă la robinete: Iată adresele
Zeci de blocuri din sectrul Buiucani din capitală rămân mâine, 12 decembrie, fără apă potabilă la robinete, anunță Apă Canal Chișinău. Sistările au loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate.
Acum o oră
21:00
Agențiile anticorupție din Ucraina au descoperit o presupusă schemă de deturnare de fonduri, în cadrul căreia au fost sustrase milioane de euro destinați achiziționării de blindaje pentru tancuri, transmite digi24.ro.
Acum 2 ore
20:40
Doliu în filologie. S-a stins din viață reputatul lingvist Anatol Eremia: Autor a peste 450 de lucrări, specialist în onomastică și toponimie
Institutul de Filologie Română „B.P.-Hasdeu” al USM anunță cu profundă durere trecerea la cele veșnice, în data de 10 decembrie 2025, a profesorului și savantului Anatol Eremia, una dintre cele mai marcante personalități ale lingvisticii românești, reputat specialist în onomastică și toponimie.
20:10
Un jucător de tenis francez și-a distrus cariera, după ce a fost suspendat pentru 20 de ani. Ce „crimă" sportivă a comis
Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) l-a suspendat pe francezul Quentin Folliot, jucător de tenis, pentru 20 de ani. Pe 31 decembrie, Folliot împlinește vârsta de 27 de ani, scrie adevarul.ro.
19:50
Atenție, părinți! Lapte praf pentru sugari, retras de pe piață din cauza contaminării cu o bacterie
Nestlé SRL anunță o rechemare voluntară pentru o cantitate limitată de produse din gamele NAN 1 Optipro și Nestogen 1, după ce, în cadrul controalelor interne, a fost depistată posibilitatea contaminării cu bacteria Bacillus cereus pe o linie de producție din fabrica de origine, informează reprezentanții ANSA.
Acum 4 ore
19:30
(video) Moment sfâșietor în Parlamentul European. O interpretă a izbucnit în lacrimi când traducea mărturia unui copil ucrainean despre moartea mamei sale
O scenă emoționantă a avut loc în Parlamentul European de la Strasbourg, unde o interpretă a izbucnit în lacrimi în timp ce traducea povestea unui băiat ucrainean de 11 ani. Copilul a povestit cum mama lui a fost ucisă într-un atac cu rachete. El însuși a suferit arsuri grave care i-au pus viața în pericol, tranmsite adevarul.ro.
19:00
UNInterviu cu Doru Petruți - radiografia societății, „două lumi" în care trăiesc moldovenii, crize, frica de război și 2026: „Important va fi să rămâi pe linia de plutire"
Sociologul și directorul IMAS, Doru Petruți a tras liniile anului 2025, în studioul UNIMEDIA, la UNInterviu și a făcut prognoze importante pentru anul care vine. După mai mulți ani de dezbinare, incitare și împărțire în buni și mai puțin buni, se pare că vin vremurile decontărilor. „2026 va fi anul în care foarte multă lume își va redefini succesul și important va fi să te menții pe linia de plutire”, a explicat Doru Petruți. Aflați mai multe din UNInterviu.
18:50
(video) L-a ajuns din urmă, pe zebră: O Toyota a atins, din spate, un Porsche la intersecția străzii Natalia Gheorghiu, cu bd. Dacia
Un accident rutier s-a produs astăzi, 11 decembrie, pe strada Academician Natalia Gheorghiu, la intersecția cu bulevardul Dacia. Două automobile, un Porsche și o Toyota, s-au lovit.
18:40
Accident neobișnuit în Germania: Mii de găini au scăpat pe autostradă după ce un camion s-a răsturnat
Mii de găini au ajuns pe o autostradă din Germania după ce camionul în care erau transportate s-a răsturnat, au anunțat autoritățile joi, potrivit agenției DPA, citată de adevarul.ro.
18:10
(video) Peste 10 tone de margarină - la nimicire, nu pe piață: ANSA distrus produsul din cauza nivelului ridicat de contaminanți
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat nimicirea unui lot de 10.720 kg margarină de import, după ce analizele au arătat depășirea nivelului maxim admis de contaminanți 3-MCPD și esterii acestora cu acizi grași. Nivelul depistat a fost de 8.600 µg/kg, în timp ce limita legală este de 2.500 µg/kg.
18:10
Cu depozitele pline, producătorii de zahăr anunță că ieftinesc zahărul produs în Moldova. Deși sfecla de zahăr se recoltează greu, zahăr avem suficient pentru toată țara, dau asigurări aceștia, care afirmă că prețurile mai mici la zahăr sunt primele efecte ale protejării pieței, scrie agrobook.md.
18:00
Mii de moldoveni sunt lăsați fără buletine la frontieră: Actele de identitate românești, anulate din cauza domiciliilor fictive
Mii de moldoveni sunt lăsați fără buletine la frontieră, actele de identitate românești fiind anulate din cauza domiciliilor fictive, informează ziarulevenimentul.ro. Astfel, doar în acest an au fost dispuse 70.860 de anulări de domiciliu, ajungându-se la un total de 143.831 astfel de situații până la jumătatea lui noiembrie. Când un domiciliu este anulat, sistemul informatic generează și o alertă de tip administrative, iar polițiștii de frontieră sunt obligați să rețină actul de identitate.
17:50
(video) Ședința CSP: Mai multe contestații, depuse spre examinare. Două au fost respinse, iar una amânată
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) s-a întrunit astăzi, 11 decembrie, în ședință. Pe ordinea de zi au figurat nouă subiecte.
Acum 6 ore
17:40
Melania Trump, în mijlocul unui scandal: Documentarul care aprinde din nou spiritele la Washington
Casa Albă nu a mai văzut un asemenea cutremur de la scandalul cu redecorarea Casei Albe, pe care Donald Trump a umplut-o efectiv de aur și obiecte aurii. Ornamente aurii pe tavan, tocurile ușilor și șemineu. Chiar și heruvimii sculptați din interiorul tocurilor ușilor au fost vopsiți în aur. O puteți denumi deja Casa Aurie! De data asta, epicentrul scandalului se numește „Melania”, potrivit Can Can.
17:30
(video) Consilierii municipali, la a 8-a încercare eșuată de a se întruni în ședință. Pruteanu: Aleșii PAS manipulează nerușinat și duc oamenii în eroare
Consilierii municipali au încercat astăzi, din nou, să se întrunească în ședință, dar fără succes. Aleșii PAS și cei din PSRM nu s-au prezentat, astfel încât CMC nu a avut cvorum. Președintele ședinței CMC, Denis Șova, i-a invitat pe consilieri și mâine, să se prezinte la locul de muncă.
17:10
Demisii, mustrări și avertismente: 10 directori și 12 profesori, sancționați pentru fraudă la examenele de gimnaziu. În ce raioane s-au înregistrat abaterile
În sesiunea de examene din 2025, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) au constatat mai multe cazuri de fraudare a examenelor naționale de absolvire a gimnaziului – comisiile școlare de examene au admis copierea în timpul probelor scrise. Astfel de încălcări au fost înregistrate în 18 instituții de învățământ din 8 raioane: Briceni, Criuleni, Edineț, Fălești, Orhei, Rezina, Sîngerei și Taraclia, precum și din municipiile Bălți și Chișinău.
17:10
(video) Momentul în care Shakira cântă alături de cei doi băieți ai săi. Imaginile sunt virale: „Doamne, sunt geniali!"
Shakira, celebra artistă columbiană, a oferit un moment emoționant în timpul concertului susținut în Argentina, unde a urcat pe scenă alături de cei doi băieți ai săi. Întreg momentul a fost, evident, filmat, iar imaginile au făcut furori pe rețelele sociale, scrie profm.ro.
17:00
(video) Consilierii municipali, la a 8-a încercare de a se întruni în ședință. Onofrei: Vine copilul de la școală și îmi spune că a văzut pachețele albe
Consilierii municipali fac și astăzi o încercare de a se întruni în ședință. Aleșii PAS și cei din PSRM lipsesca, astfel încât CMC nu are cvorum. Președintele ședinței, Denis Șova, invită consilierii care lipsesc să vină în sală. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
16:50
(video) Doi tineri de 21 de ani, prinși în flagrant, în timp ce plasează droguri în ascunzișuri, la Bălți: Câți dolari primeau pentru fiecare loc creat
Doi tineri de 21 de ani, originari din Orhei, au fost reținuți în flagrant de polițiștii din Bălți, în momentul în care plasau droguri în ascunzișuri pe teritoriul municipiului Bălți. În cadrul documentării s-a stabilit că aceștia activau în calitate de curieri pentru un magazin online de droguri, operat prin aplicația mobilǎ Telegram, anunță oamenii legii.
16:40
„Suntem următoarea ţintă a Rusiei”, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte, care a apreciat că mult prea mulţi aliaţi nu simt urgenţa ameninţării ruse, transmite Reuters. Mark Rutte le-a cerut aliaţilor să-şi crească rapid cheltuielile şi producţia pentru apărare pentru a preveni un război purtat de Rusia, care ar putea fi „de amploarea războiului pe care l-au îndurat bunicii şi străbunicii noştri”, scrie digi24.ro.
16:40
(video) Un tânăr, pus la pământ și încătușat de mascați de la Frontieră, în plină stradă: Ar fi ajutat străini să traverseze ilegal hotarul RM, pentru câteva mii €
Un tânăr de 23 de ani a fost încătușat, în plină stradă, fiind suspectat că este membru al unei grupări infracționale implicate în organizarea migrației ilegale a cetățenilor străini, activă pe segmentul moldo-român al frontierei de stat. Acesta ar fi avut rolul de transportator pe teritoriul țării. În cadrul aceleiași operațiuni au fost identificați doi cetățeni străini, originari din India și Burundi, care intenționau să traverseze ilegal frontiera pentru, sume cuprinse între 1 000 și 5 000 de euro.
16:20
(foto) Ultima pagină a scandalosului contract „de aur" de la TRM. Mircea Surdu: Nu are nicio contrasemnătură, înseamnă că ar fi fost semnat pe ascuns. Cine din deputați a fost informat?
Jurnalistul Mircea Surdu a făcut publică ultima pagină a contractului scandalos cu remunerarea grasă pentru șeful TRM, Vlad Țurcanu. Potrivit acestuia, documentul prezintă o omisiune neobișnuită și anume nu ar include nicio contrasemnătură, fapt care ridică întrebări privind procedura de semnare.
Acum 8 ore
15:40
Avocații lui Plahotniuc vin cu precizări: Martorii apărării vor fi aduși după încheierea etapei de citire a materialelor probatorii
Avocații lui Vlad Plahotniuc reclamă o campanie de denigrare în presă prin care sunt acuzați că ar tergiversa intenționat aducerea martorilor în instanță. Printr-o postare, avocatul Lucian Rogac califică astfel de acuzații drept nefondate și neargumentate și precizează că audierea martorilor va începe după încheierea etapei de citire a materialelor probatorii.
15:30
(video) CSP în ședință: Mai multe contestații depuse spre examinare. Două au fost respinse, iar una amânată
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) s-a întrunit astăzi, 11 decembrie, în ședință. Pe ordinea de zi au figurat nouă subiecte.
15:30
Satoshi vrea la Viena. Artistul intră în cursa Eurovision 2026, alături de Valleria, cea descalificată anul trecut: Iată lista celor 34 de melodii
În data de 7 decembrie 2025, s-a încheiat perioada de depunere a dosarelor pentru Selecţia Naţională Eurovision 2026. În această etapă, Compania „Teleradio-Moldova” a recepţionat dosarele artiştilor interesaţi să reprezinte Republica Moldova la Concursul Internaţional Eurovision Song Contest 2026.
15:30
(live) Consilierii municipali, la a 8-a încercare de a se întruni în ședință. Onofrei: Sparg gheața eu, poate vin și ceilalți colegi
Consilierii municipali fac și astăzi o încercare de a se întruni în ședință. Aleșii PAS și cei din PSRM lipsesc. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
15:20
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) s-a întrunit astăzi, 11 decembrie, în ședință. Pe ordinea de zi au figurat nouă subiecte.
15:20
Avocaților lui Plahotniuc vin cu precizări: Martorii apărării vor fi aduși după încheierea etapei de citire a materialelor probatorii
Avocații lui Vlad Plahotniuc reclamă o campanie de denigrare în presă prin care sunt acuzați că ar tergiversa intenționat aducerea martorilor în instanță. Printr-o postare, avocatul Lucian Rogac califică astfel de acuzații drept nefondate și neargumentate și precizează că audierea martorilor va începe după încheierea etapei de citire a materialelor probatorii.
15:00
Guvernul Bulgariei a demisionat, după săptămâni de manifestații masive împotriva corupției și a politicilor economice
Prim-ministrul bulgar Rosen Jeliazkov a prezentat joi demisia guvernului, după săptămâni de manifestații împotriva politicilor economice și a eșecului perceput în combaterea corupției, scrie hotnews.ro.
14:30
PROMO: „Costurile deja se simt, vin și consecințele" - UNInterviu cu Doru Petruți, doar pe UNIMEDIA, la ora 19:00
Sociologul Doru Petruți, directorul IMAS, nu a mai fost în studioul UNIMEDIA de un an exact. Spunea atunci că petrecem un an „demențial”, dar vine altul deloc ușor. Aflați diseară, la 19:00, concluziile anului 2025, previziunile deloc optimiste pentru 2026, dar și totul despre starea de lucruri din societate, cum au lucrat sperietorile electorale, UE2028, provocarea pentru Sturza, prăbușirea liderilor politici, campionii la neîncredere, protestele din România, emisarul pe reziliență și cum ne afectează scandalurile de corupție de la Kiev și Bruxelles.
14:10
(video) „- PAS în campanie a promis compensații la electricitate". Marian: Nu, când am spus asta? Veniturile cetățenilor au crescut
Deputatul PAS Radu Marian declară că niciun reprezentant al partidului de la guvernare nu a promis, în campanie electorală, compensații la electricitate și în anul 2026. „Când am spus noi asta? Am promis doar compensații la încălzire”, a declarat parlamentarul, la emisiunea Rezoomat de la realitatea tv. „Nu a fost un angajament și s-a anunțat întotdeauna că aceste compensații la electricitate vor expira la 31 decembrie 2025. Totuși, veniturile au crescut, aproximativ în mediu cu 10% salariul mediu nominal, salariul minim, pensia minimă, pensia medie. Avem creșteri de venituri ale cetățenilor și trebuie să reducem anumite cheltuieli, ca să nu creștem deficitul atât de mult”, a explicat Marian.
14:00
(foto) N-ai să crezi în ce a apărut „încălțat" milionarul Gabriel Stati: Fotografia, pusă pe rețele, a stârnit un val de comentarii
Milionarul moldovean Gabriel Stati continuă să exploreze destinații populare și inedite, iar de această dată a ajuns în fața uneia dintre cele mai fotografiate atracții moderne din Batumi – uriașa statuie a adidașilor Nike, un monument care a devenit viral datorită creativității și dimensiunilor impresionante, scrie shok.md.
Acum 12 ore
13:40
„Justiție capturată". Într-o investigație Recorder, mai mulți judecători și procurori din România, foști șefi ai DNA și din CSM, descriu cum se prelungesc dosarele ca să scape cei acuzați
Recorder a difuzat marți seară o investigație despre starea justiției din România, fenomenul prescrierilor, dar și efectele centralizării puterii la nivelul „unor magistrați care coabitează cu polticienii”. În documentarul Recorder, au fost intervievați procurorul militar Liviu Lascu, Crin Bologa, fostul procuror-șef al DNA între perioadele Laura Codruța Kovesi si Marius Voineag, dar și o procuroare din DNA și o judecătoare de la Curtea de Apel, care au vorbit sub anonimat, scrie hotnews.ro.
13:40
Ucraina este dispusă să renunţe la teritorii: Propunerea trimisă către preşedintele Donald Trump
O propunere cu privire la concesii teritoriale ucrainene în cadrul unui plan de pace vizând să pună capăt Războiului din Ucraina i-a fost transmisă miercuri preşedintelui american Donald Trump, anunţă joi cancelarul german Friedrich Merz, scrie observatornews.ro.
13:40
(video) Transferuri rapide, direct în celulă: 9 pușcăriași ar fi spart mai multe conturi WhatsApp, apoi au cerut bani de la rudele victimelor pentru „urgențe"
Poliția capitalei a destructurat activitatea infracțională a unui grup criminal format din nouă deținuți, cu vârste cuprinse între 23 și 35 de ani, bănuiți de comiterea a cel puțin patru episoade de escrocherie realizate prin intermediul aplicațiilor de telecomunicații. Prejudiciul total cauzat victimelor depășește 270.000 de lei.
13:30
Cornel Ciurea: Adevărata miză a „internaţionalizării" cazului Partidului Republican „Inima Moldovei"
Analistul politic Cornel Ciurea a constatat că, în ultima perioadă, am asistat la o avalanşă de demersuri ale Partidului Republican „Inima Moldovei” către diverse structuri internaţionale, dar şi către corpul diplomatic acreditat la Chişinău și, într-un editorial pe politics.md, a vorbit despre adevărata miză a „internaţionalizării” cazului Partidului Republican „Inima Moldovei”.
13:20
(foto) Decizia luată de 50 Cent, după ce P. Diddy i-a trimis un „cadou" din închisoare: „Să vadă, în timp ce el tropăie de nervi în celulă"
Cel mai savuros episod din războiul celor doi titani ai hip-hop-ului continuă, unde armele nu mai sunt versurile sau diss-urile, ci buchetele de flori. Iar în timp ce 50 Cent face mișto pe internet, echipa lui Diddy sare ca arsă și neagă tot: „Nu el a trimis florile!”. Da, ai citit bine, gangsterii au trecut la horticultură, dar scandalul e mai încins ca niciodată, scrie Can Can.
13:20
(video) Emisari pe gratis. Recean și Popescu, care s-au ales cu posturi noi de la președinta Maia Sandu, nu vor primi salariu. Istratii: „E o funcție neremunerată"
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Dorian Istrati, spune că emisarii președintei Maiei Sandu, Dorin Recean și Nicu Popescu, vor fi neremunerați, întrucât este o funcție „benevolă”. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la TVR.
13:10
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi, 11 decembrie, în ședință. Pe ordinea de zi au figurează nouă subiecte.
13:10
(foto/video) Imagini cu drona de la incendiul de pe bd. Renașterii: Un sector întreg, în fum, iar accesul pompierilor către clădire, blocat de mașini parcate
Imagini filmate cu drona, de la intervenția pompierilor la incendiul izbucnit într-un bloc de pe bulevardul Renașterii din capitală, au fost făcute publice de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Flăcările au fost stinse, iar suprafața clădirii de circa 2000 m² - salvată datorită intervenției prompte.
13:10
Dmitri Torner, despre deficitul bugetului de stat în 2026: Privatizările sunt acea gură de aer pe care bugetul de stat o poate avea
Dmitri Torneri, lider al Partidului „NOI - Noua Opțiune Istorică”, face o revizuire a bugetului de stat pentru 2026 și vine cu soluții, într-o postare pe contul său de Facebook. El afirmă că, Legea bugetului de stat pentru anul 2026 a provocat diferite emoţii şi reacţii – unele pozitive, altele – negative.
13:00
Petr Vlah, despre alegerile în Adunarea Populară: Găgăuzia are nevoie acum mai mult ca oricând de o conducere liberă de orice obligaţiuni politice sau geopolitice
Politicianul Petr Vlah, ex-deputat, afirmă că situaţia legată de alegerile în Adunarea Populară de la Comrat şi posibilele alegeri anticipate ale başcanului Găgăuziei se schimbă de la o zi la alta şi apar tot mai multe indicii că, în premieră, alegerile din autonomie ar putea fi depolitizate.
12:50
(video) Se taie din salariile „nesimțite", dar nu peste tot - la CNPF, ANRCETI și ANRE. Marian: La BNM nu intervenim
Deputatul PAS Radu Marian, președintele comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, a enumerat agențiile publice șefii cărora vor avea salarii mai mici decât cele primite anterior, așa cum a anunțat, mai devreme, și premierul Alexandru Munteanu. „În principiu, ele sunt patru: BNM, ANRCETI, CNPF și ANRE. Probabil, la BNM nu o să intervenim, pentru că există aspecte de independență a băncii centrale, pe care cu siguranță nu putem să le abordăm. La restul deja există discuție”, a declarat parlamentarul, la emisiunea Rezoomat de la frealitatea tv. Alesul a adăugat, însă, că măsura respectivă nu va ajuta esențial la reducerea deficitului bugetar de 21 de miliarde de lei, prognozat pentru anul viitor.
12:40
Ce prevede noul plan de pace al lui Donald Trump: Anexele sunt comparate cu Conferința de la Ialta din 1945
Planul de pace în Ucraina al preşedintelui american Donald Trump include propuneri în vederea unei restabiliri a livrărilor de energie rusă către Europa, realizarea unor investiţii americane importante în domeniile pământurilor rare şi energia din Rusia şi exploatarea activelor suverane ruseşti blocate, dezvăluie The Wall Street Journal (WSJ), citat de digi24.ro.
12:30
Ieftiniri la carburanți și mâine: Prețuri mai mici, afișate de ANRE la benzină și motorină, pentru 12 decembrie
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru mâine, 12 decembrie. Astfel, benzina va fi mai ieftină cu 4 bani, iar prețul motorinei scade cu 6 bani.
12:30
Rata anuală a inflației a rămas la 7%, în noiembrie, iar cea acumulată a crescut, din cauza scumpirii serviciilor: Cifrele BNS
Rata anuală a inflației în Republica Moldova a rămas la 7,0% în noiembrie 2025, în timp ce inflația acumulată de la începutul anului a ajuns la 5,9%, în principal din cauza scumpirilor semnificative la servicii, potrivit datelor Biroului Național de Statistică.
12:10
Vin de struguri din Moldova, de 3,6 mil. lei, vândut în SUA sub eticheta Georgiei și Armeniei: Șase persoane și patru companii, trimise în judecată
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță trimiterea în judecată patru companii din Moldova și șase persoane pentru contrabandă cu vinuri spre Statele Unite ale Americii de peste 3.600.000 lei, în anii 2021-2023.
12:00
(video) Ion Ceban, despre mormanele de bani găsite de CNA la Direcția Locativ-Comunală: Imaginile tirajate nu sunt din biroul directorului, de unde le-au luat?!
Primarul capitalei, Ion Ceban, se arată nedumerit după informațiile publicate de Centrul Național Anticorupție privind perchezițiile efectuate la Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare, în urma cărora ar fi fost găsite sume mari de bani – atât lei, cât și euro. „Imaginile tirajate nu sunt din biroul directorului, de unde le-au luat?!”, a declarat edilul în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RLive.
12:00
În imobiliare, nu este vorba doar despre suprafețe și planuri — ci despre logica orașului, direcția dezvoltării lui și capacitatea unui proiect de a deveni nu doar o locuință, ci un adevărat activ.
12:00
(video) Atac masiv al Ucrainei, cu sute de drone lansate către Rusia: O parte au fost trase spre Moscova
Ucraina a desfășurat un atac masiv cu drone asupra Rusiei în noaptea de miercuri spre joi, dintre care mai multe zeci au atacat capitala Moscova, potrivit autorităților ruse, scrie hotnews.ro.
