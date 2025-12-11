Ministerul Mediului, răspuns ONG-urilor: „Salcâmul nu va depăși 20% din program. Suntem deschiși la îmbunătățiri”
Alexandru Munteanu, întâlnire cu primarii din raionul Călărași: „Modernizarea locală trebuie să avanseze mai rapid"
Proiectele realizate, cele care sunt în proces de implementare și prioritățile pentru anul viitor au fost principalele subiecte abordate de către prim-ministrul Alexandru Munteanu la întrevederea cu reprezentanții administrației publice locale și ai serviciilor desconcentrate din raionul Călărași. Primarii au apreciat realizările din ultimii ani, în special, construcția șoselei de ocolire a comunei Bahmut, dotarea
Zelenski va propune un referendum prin care ucrainenii să decidă dacă cedează Donbasul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că este pregătit să convoace un referendum național pentru a decide soarta Donbasului, în contextul presiunilor internaționale tot mai mari pentru un acord de pace. Declarația vine după ce Washingtonul și Moscova ar promova, potrivit surselor internaționale, ideea ca Ucraina să cedeze regiunea în schimbul încetării războiului. „Poporul Ucrainei
Cadou de Crăciun? Șefii de la Guvern primesc mii de kilometri în plus pentru mașinile de serviciu
Cancelari de Stat a publicat un proiect privind modificarea Hotărârii Guvernului care reglementează utilizarea autovehiculelor de serviciu de către autoritățile publice. Documentul este supus consultărilor în perioada 10–23 decembrie 2025. Potrivit proiectului, se propune majorarea parcursului anual permis pentru anumite categorii de funcționari. Astfel, șefii oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat ar urma să beneficieze
Zelenski despre „compromisul" propus de echipa lui Trump pentru Donbas: "Nu sunt sigur că vom accepta"
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că propunerea echipei lui Donald Trump privind un așa-numit „compromis" pentru Donbas ridică numeroase semne de întrebare și nu poate fi acceptată în forma actuală. Declarațiile au fost făcute în timpul unei discuții cu jurnaliștii, relatează UNIAN. Potrivit lui Zelenski, planul sugerat de consilierii lui Trump prevede retragerea forțelor
Bărbat din Marea Britanie, spitalizat după ce consuma opt energizante pe zi. Reacția neașteptată a organismului
Un bărbat, considerat anterior perfect sănătos, din Nottingham (Marea Britanie), a ajuns la spital cu o formă rară de accident vascular cerebral, după ce a consumat în medie opt băuturi energizante pe zi. Cazul a fost făcut public în revista medicală BMJ Case Reports și reluat de presa internațională, reaprinzând discuția despre riscurile majore ale
Republica Moldova riscă să rămână în beznă, în condițiile în care țara se află într-o situație critică în orele de vârf ale consumului, când necesarul depășește cu mult capacitatea de import, a declarat economistul Sergiu Tofilat la emisiunea „Punctul pe Azi" de la TVR Moldova, transmite BANI.MD. „Deficitul nostru de energie în orele de vârf,
O comisie de disciplină ad-hoc va verifica pretinsele abateri disciplinare imputate fostului procuror general interimar, Dumitru Robu. Componența comisiei a fost aprobată joi de Consiliul Superior al Procurorilor, transmite IPN. Comisia este formată din cinci membri: Alexandru Postica, delegat din partea Consiliului Superior al Magistraturii, Roman Scripnic, reprezentant al Ministerului Justiției, Larisa Miculeț, desemnată de
Scandal în Italia! Autoritățile au decis să aducă zăpada cu elicopterul pentru ca pârtiile să fie gata pentru turişti
La Trento, în Italia, autoritățile au efectuat 40 de zboruri cu elicopterul, fiecare durând aproximativ patru ore, pentru a transporta zăpada artificială în partea superioară a Monte Bondone. În acest sens, au fost pregătite pistele de schi care trebuiau să fie gata cu ocazia sărbătorii L'Immacolata, perioadă în care italienii merg la munte ca să
FOTO Condiții moderne pentru elevi: Școlile din Bălți și Rîșcani, echipate cu mobilier de DRRM
Sălile de clasă ale Gimnaziului „Gheorghe Râșcanu" din Rîșcani, Gimnaziului nr. 10 și Liceului „A.I. Cuza" din Bălți au fost dotate astăzi, 11 decembrie, cu mobilier modern, oferit de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM). Prin proiectul „Mobilier școlar pentru unități de învățământ din Republica Moldova", elevii și profesorii din Bălți și Rîșcani se
Ungaria va introduce o restricție de greutate de 7,5 tone pe drumul principal nr. 42 între localitatea Berettyóujfalu și granița de stat, începând cu 1 ianuarie 2026, informează Ministerul Afacerilor Externe al României, transmite stirileprotv.ro. MAE a transmis joi un comunicat prin care avertizează transportatorii români despre această modificare, valabilă pentru vehiculele care tranzitează sau
Ședință în dosarul accidentului mortal de la Boldurești: Ciochină a fost audiat în instanță
Joi, 11 decembrie, are loc o nouă ședință de judecată în dosarul lui Nicanor Ciochină, învinuit de provocarea accidentului rutier soldat cu moartea unui adolescent și a fugit de la locul faptei. Fostul edil de Boldurești a absentat la ultimele două ședințe, invocând stări de sănătate, însă astăzi s-a prezentat și a fost audiat în
Echipa lui Trump a propus Core 5: Rusia, China și alte mari puteri ca alternativă la G7
Administrația președintelui american Donald Trump a discutat ideea formării unui nou organism al marilor puteri, denumit Core 5, care ar include Statele Unite, China, Rusia, India și Japonia, scrie Digi24. Conform Defense One, citat de European Pravda, ideea ar fi apărut într-o versiune mai lungă, nepublicată, a Strategiei de Securitate Națională din care Casa Albă
Presa română: Mii de moldoveni sunt lăsați fără buletine la frontieră din cauza domiciliilor fictive
Fenomenul domiciliilor fictive lovește în plin moldovenii cu dublă cetățenie. Tot mai mulți sunt opriți la intrarea în România sau în Spațiul Schengen, unde polițiștii de frontieră le rețin buletinul românesc după ce sistemele informatice indică faptul că domiciliul trecut în acte a fost anulat. Datele oficiale sunt alarmante: doar în 2025 au fost dispuse
O nouă ședință a Consiliului Municipal Chișinău privind consultări publice asupra proiectelor de decizii privind aprobarea bugetului municipal Chișinău și a taxelor locale pentru anul 2026 cu consilierii din fracțiunea MAN, care a avut loc joi, 11 decembrie, a eșuat. „Eu încă o dată fac apel către toți consilierii aleși în Chișinău, 51 la număr.
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a avertizat aliații că eforturile de apărare trebuie intensificate pentru a preveni un posibil război declanșat de Rusia, care ar putea fi „de amploarea războiului pe care l-au îndurat bunicii și străbunicii noștri". În cadrul unui discurs susținut la Berlin, Rutte a subliniat că prea mulți dintre aliații NATO
Azilul groazei, unde erau ţinuţi 76 de bătrâni în condiții inumane: Proprietara casei, premiată anterior
Autoritățile din Timiş, România, au închis centrul pentru vârstnici „Casa Ana" din Lenauheim și au dispus relocarea a 90 de persoane, după ce controalele au scos la iveală condiții inumane în care erau ținuți aceștia. Măsura vine după o sesizare primită pe 4 decembrie, care semnala rele tratamente aplicate beneficiarilor, transmite Antena 3 CNN. În
Poliția, cu ochii pe comercianți de pirotehnice: Zeci de amenzi împărțite într-o singură zi
Pe măsură ce se apropie sărbătorile de iarnă, tot mai mulți oameni cumpără articole pirotehnice pentru momente festive. Poliția avertizează însă că acestea pot deveni extrem de periculoase dacă sunt folosite necorespunzător sau sunt achiziționate din surse neautorizate. Pentru a preveni incidentele, polițiștii din capitală au intensificat verificările în magazine, piețe și alte spații comerciale.
Ministerul Apărării în dialog cu partenerii externi despre riscuri, reforme și reziliență
La Chișinău a avut loc reuniunea anuală a corpului diplomatic și militar acreditat în Republica Moldova, organizată de Ministerul Apărării. Evenimentul a reunit ambasadori, atașați militari și reprezentanți ai UE și NATO. Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a vorbit despre provocările de securitate cu care se confruntă țara, inclusiv atacuri cibernetice, acțiuni hibride și dezinformare. El
SCANDAL ÎN EDUCAȚIE! Demisii și mustrări după copiere masivă la examene, acoperită de directori și profesori
Sesiunea de examene din 2025 a scos la iveală un scandal de proporții în sistemul educațional. Ministerul Educației și Cercetării și ANCE au depistat multiple cazuri de fraudare a examenelor de absolvire a gimnaziului, după ce comisiile școlare ar fi permis copierea chiar în timpul probelor scrise. Încălcările au fost identificate în 18 școli din
Un tânăr, pus la pământ de oamenii legii. Este cercetat penal pentru organizarea migrației ilegale
Un membru al unei grupări infracționale implicate în organizarea migrației ilegale a cetățenilor străini pe segmentul moldo-român al frontierei de stat a fost reținut de polițiștii de frontieră. Acesta s-a dovedit a fi un tânăr de 23 de ani, cetățean al Republicii Moldova, care avea rolul
Mai multe produse marca Nestlé, cum ar fi NAN și Nestogen, sunt retrase preventiv de pe piață după ce compania a identificat un potențial risc pe linia de producție. Decizia a fost luată ca măsură preventivă, după ce pe o linie de producție din fabrica din Olanda a fost depistată bacteria Bacillus cereus. Potrivit companiei, […] Articolul Mai multe loturi de lapte praf Nestlé, retrase preventiv de pe piață apare prima dată în Realitatea.md.
ANP, după escrocheriile din penitenciare: Nu tolerăm nicio formă de activitate infracțională # Realitatea.md
Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a venit cu o reacție după perchezițiile desfășurate în Penitenciarele nr.13 și nr.18, unde nouă deținuți sunt bănuiți că ar fi comis cel puțin patru episoade de escrocherie prin intermediul aplicațiilor de telecomunicații. Instituția condamnă ferm orice tentativă de comitere a infracțiunilor din detenție și își reafirmă angajamentul de a combate […] Articolul ANP, după escrocheriile din penitenciare: Nu tolerăm nicio formă de activitate infracțională apare prima dată în Realitatea.md.
Mii de găini au scăpat pe autostrada A36 din Germania după ce un camion s-a răsturnat joi dimineață în districtul Harz, anunță Agerpres, citând DPA. Incidentul a avut loc în apropierea orașului Quedlinburg. Potrivit serviciului de trafic și autostrăzi din Magdeburg, animalele se află acum libere pe și de-a lungul autostrăzii. Autoritățile au început operațiuni […] Articolul Găini scapă pe autostrada din Germania după un accident de camion apare prima dată în Realitatea.md.
Petr Vlah, despre alegerile de la Comrat: Găgăuzia are nevoie de o conducere liberă de orice obligaţiuni politice # Realitatea.md
Politicianul Petr Vlah, ex-deputat, afirmă că situaţia legată de alegerile în Adunarea Populară de la Comrat şi posibilele alegeri anticipate ale başcanului Găgăuziei se schimbă de la o zi la alta şi apar tot mai multe indicii că, în premieră, alegerile din autonomie ar putea fi depolitizate. „Când spun depolitizate, am în vedere că influenţa partidelor […] Articolul Petr Vlah, despre alegerile de la Comrat: Găgăuzia are nevoie de o conducere liberă de orice obligaţiuni politice apare prima dată în Realitatea.md.
Strada Maria Drăgan, modernizată. Ceban: „În perioada următoare va fi aplicat și marcajul rutier” # Realitatea.md
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a inspectat strada Maria Drăgan, o arteră importantă pentru sectorul Ciocana, unde au fost finalizate lucrările de reparație a carosabilului pe tronsonul cuprins între strada Vadul lui Vodă și strada Ciocana. Potrivit lui Ceban, acest drum în ultimii ani era distrus. „În rezultat, avem trafic mai bun, mai sigur și condiții […] Articolul Strada Maria Drăgan, modernizată. Ceban: „În perioada următoare va fi aplicat și marcajul rutier” apare prima dată în Realitatea.md.
Friedrich Merz: „I-am trimis lui Trump propunerea despre concesiile teritoriale ale Ucrainei” # Realitatea.md
O propunere privind posibile concesii teritoriale ale Ucrainei în cadrul unui plan de pace destinat încheierii războiului a fost transmisă miercuri președintelui american Donald Trump, anunță cancelarul german Friedrich Merz, potrivit stirileprotv.ro. Declarația a fost făcută joi, în cadrul unei conferințe de presă la Berlin. Friedrich Merz a precizat că liderul american nu fusese informat […] Articolul Friedrich Merz: „I-am trimis lui Trump propunerea despre concesiile teritoriale ale Ucrainei” apare prima dată în Realitatea.md.
ANRE anunță de când s-ar putea ieftini gazul: Vom aproba noile prețuri cât mai urgent # Realitatea.md
Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Alexei Taran, anunță că instituția se apropie de finalizarea procesului tehnic necesar pentru reducerea tarifelor la gaz. Potrivit acestuia, analiza detaliată a investițiilor și a costurilor de bază ale Energocom, elemente esențiale în structura prețurilor reglementate, este deja în derulare, trnsmite BANI.MD. „La moment, le-am aprobat investițiile […] Articolul ANRE anunță de când s-ar putea ieftini gazul: Vom aproba noile prețuri cât mai urgent apare prima dată în Realitatea.md.
Nume surpriză în lista artiștilor admiși la etapa audițiilor live la Eurovision 2026, etapa națională. Printre cei 34 de cântăreți și grupuri muzicale, sunt interpreți care și-au încercat puterile de mai multe ori în cadrul concursului, dar și nume noi pentru Eurovision, iar printre ei și rapperul de la Cahul, artistul momentului Vlad Sabajuc alias […] Articolul Nume surpriză la Eurovision 2026, etapa națională: SATOSHI s-a înscris la concurs apare prima dată în Realitatea.md.
Emisari fără salarii! Dorin Recean și Nicu Popescu vor munci pe gratis în funcțiile care le-au fost atribuite # Realitatea.md
Emisarii președintei Maiei Sandu, Dorin Recean și Nicu Popescu, vor munci pe gratis, iar funcția este una ”benevolă”. Despre aceasta a anunțat deputatul PAS, Dorian Istrati, la TVR. „Din câte cunosc această funcție de emisar special este una benevolă și neremunerată. Emisarul nu primește niciun fel de salariu pentru exercitarea acestei funcții, inclusiv domnul Popescu. […] Articolul Emisari fără salarii! Dorin Recean și Nicu Popescu vor munci pe gratis în funcțiile care le-au fost atribuite apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Maria Machado reapare după Premiul Nobel: călătorie secretă la Oslo, ascunsă până și de Institutul Nobel # Realitatea.md
Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, a apărut în public la Oslo după ce a câștigat Premiul Nobel pentru Pace, după luni în care s‑a ascuns pentru a evita arestarea în Venezuela. Prezența ei în capitala Norvegiei a urmat unei călătorii organizate în condiții de risc ridicat, despre care nici măcar Institutul Nobel nu știa […] Articolul VIDEO Maria Machado reapare după Premiul Nobel: călătorie secretă la Oslo, ascunsă până și de Institutul Nobel apare prima dată în Realitatea.md.
Prim-ministrul bulgar Rosen Jeleazkov și-a prezentat joi demisia, după mai multe săptămâni de proteste masive față de politicile economice și față de eșecul perceput în combaterea corupției. Anunțul a fost făcut într-o declarație televizată, cu câteva minute înainte ca parlamentul să dezbată și să voteze o moțiune de cenzură împotriva cabinetului său, scrie Digi24. Demisia […] Articolul Premierul Bulgariei, Rosen Jeleazkov, demisionează după protestele masive apare prima dată în Realitatea.md.
Plățile instant reprezintă tranzacție executată în mai puțin de 10 secunde, indiferent de oră sau zi. Într-un context în care viteza și siguranța tranzacțiilor devin tot mai importante, acest tip de plată oferă o alternativă rapidă și eficientă atât pentru afaceri, cât și pentru clienți, citează bani.md. În Republica Moldova, plățile instant sunt disponibile prin […] Articolul Plăți instant: soluție modernă pentru afaceri și consumatori apare prima dată în Realitatea.md.
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis astăzi, prin vot unanim, reducerea ratei de referință aplicată principalelor operațiuni de politică monetară pe termen scurt de la 6,00% la 5,00% anual. Simultan, BNM a ajustat coridorul simetric al dobânzilor, după cum urmează: creditele overnight – 7,00% anual, operațiunile repo – 5,25% anual și depozitele […] Articolul BNM a redus rata de bază până la 5% apare prima dată în Realitatea.md.
FOTO Eveniment festiv la Garnizoana Chişinău. Tinerii soldați au depus Jurământul militar # Realitatea.md
Tinerii soldați recent încorporați în Armata Natională au depus, astăzi, 11 decembrie, jurământul militar. Evenimentul a avut loc în cadrul unor ceremonii desfăşurate în Garnizoana Chişinău. Timp de un an, tinerii vor dezvolta abilități profesionale, care le vor fi utile în timpul exercițiilor naționale și internaționale. De asemenea, aceștia au fost îndemnați să demonstreze responsabilitate, […] Articolul FOTO Eveniment festiv la Garnizoana Chişinău. Tinerii soldați au depus Jurământul militar apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Incendiu la Dubăsari: Un bărbat a murit după ce locuința i-a fost cuprinsă de flăcări # Realitatea.md
Un incendiu tragic a avut loc pe 11 decembrie, pe strada Kirova din Dubăsari. Vecinii au observat fum ieșind dintr-o locuință și au alertat pompierii. Potrivit martorilor, în interiorul casei se afla o persoană, iar echipa de intervenție a fost nevoită să acționeze în condiții de fum dens. La intrarea în cameră, salvatorii au găsit […] Articolul VIDEO Incendiu la Dubăsari: Un bărbat a murit după ce locuința i-a fost cuprinsă de flăcări apare prima dată în Realitatea.md.
Un candidat s-a retras din concursul pentru funcția de judecător la Curtea de Apel Centru. MOTIVUL # Realitatea.md
Judecătorul Roman Pascari din cadrul Judecătoriei Chișinău și-a retras candidatura din concursul pentru funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, instanță la care este, în prezent, transferat temporar. Cererea de retragere a fost înaintată Comisiei de Evaluare a Judecătorilor, care a luat act de decizia sa. ”Retragerea a intervenit în etapa audierii publice, după […] Articolul Un candidat s-a retras din concursul pentru funcția de judecător la Curtea de Apel Centru. MOTIVUL apare prima dată în Realitatea.md.
PN propune eliminarea TVA la gaz pentru consumatorii casnici: 400 milioane de lei vor rămâne în buzunarele oamenilor # Realitatea.md
Fracțiunea Partidului Nostru a înregistrat în Parlament un proiect de lege care prevede eliminarea TVA de 8% pentru gazele naturale livrate consumatorilor casnici. Anunțul a fost făcut de Constantin Cuiumju, deputat al Partidului Nostru, membru al Comisiei economie, buget și finanțe, în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit acestui, măsura ar urma să reducă imediat […] Articolul PN propune eliminarea TVA la gaz pentru consumatorii casnici: 400 milioane de lei vor rămâne în buzunarele oamenilor apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Vandalismul din parcul „Mihai Volontir”: Cele trei persoane implicate, identificate # Realitatea.md
Cele trei persoane care au deteriorat miercuri, 10 decembrie, iluminatul festiv de Anul Nou din parcul „Mihai Volontir” au fost identificate. Anunțul a fost făcut de primarul orașului Bălți, Alexandr Pettkov. „Am fost informat de poliție că i-a identificat pe răufăcători. Pe toți trei. Din păcate, aceștia sunt minori, dar pentru faptele lor vor răspunde […] Articolul VIDEO Vandalismul din parcul „Mihai Volontir”: Cele trei persoane implicate, identificate apare prima dată în Realitatea.md.
Chișinăul promite tragerea la răspundere a celor implicați în detențiile ilegale din regiunea transnistreană # Realitatea.md
Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a atras atenția asupra unei probleme pe care a numit-o „gravă” pentru întreaga regiune: existența persoanelor aflate în detenție ilegală în stânga Nistrului. Oficialul a declarat că instituțiile statului vor depune eforturi pentru a asigura, în conformitate cu legea, tragerea la răspundere a reprezentanților structurilor neconstituționale implicați în încălcarea drepturilor […] Articolul Chișinăul promite tragerea la răspundere a celor implicați în detențiile ilegale din regiunea transnistreană apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Le-a fost dat peste cap ”afacerea”: Nouă deținuți, suspectați de escrocherii prin WhatsApp # Realitatea.md
Un grup infracțional format din nouă deținuți, cu vârste între 23 și 35 de ani, a fost destructurat de oamenii legii. Tinerii sunt bănuiți de comiterea a cel puțin patru episoade de escrocherie prin intermediul aplicațiilor de telecomunicații. Membrii grupului, aflați în detenție, obțineau acces neautorizat la conturile de „WhatsApp” ale victimelor. Ulterior, contactau rudele […] Articolul VIDEO Le-a fost dat peste cap ”afacerea”: Nouă deținuți, suspectați de escrocherii prin WhatsApp apare prima dată în Realitatea.md.
În cadrul unei mese rotunde organizate la ambasadă pe tema soluționării conflictului din Ucraina, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a făcut mai multe declarații cu privire la situația din regiune, politica europeană și negocierile pentru pace. Evenimentul a venit în contextul în care discuțiile între Rusia și SUA vizează găsirea unei reglementări pe termen […] Articolul VIDEO Lavrov laudă rolul lui Trump și acuză Europa apare prima dată în Realitatea.md.
SUA lansează în Moldova un program de consolidare a securității sanitare, cu o finanțare de 3,5 milioane de dolari # Realitatea.md
Statele Unite au lansat oficial în Republica Moldova programul global de securitate sanitară „Îndeplinirea obiectivelor și controlul epidemiei” (EpiC), susținut printr-un pachet de 3,5 milioane de dolari în asistență externă oferită de Guvernul SUA. Programul EpiC are drept obiectiv consolidarea capacității Republicii Moldova de a preveni, detecta și reacționa rapid la amenințările reprezentate de bolile […] Articolul SUA lansează în Moldova un program de consolidare a securității sanitare, cu o finanțare de 3,5 milioane de dolari apare prima dată în Realitatea.md.
Alexandru Munteanu efectuează o vizită de lucru la Călărași: Se va întâlni cu cetățenii și autoritățile locale # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu efectuează astăzi, 11 decembrie, o vizită de lucru în raionul Călărași. Șeful Executivului va avea întrevederi cu cetățenii, autoritățile publice locale, precum și cu reprezentanți ai mediului cultural și antreprenorial. De asemenea, agenda include o discuție cu producătorii locali de la Piața agricolă din oraș, vizita unei afaceri locale, dar și a […] Articolul Alexandru Munteanu efectuează o vizită de lucru la Călărași: Se va întâlni cu cetățenii și autoritățile locale apare prima dată în Realitatea.md.
Aproape 11 tone de margarină contaminată, oprite de ANSA înainte să ajungă în prăjituri # Realitatea.md
Aproape 11 tone de margarină care urmau să fie folosite la prăjituri au fost distruse de ANSA, după ce în produs au fost găsite substanțe periculoase peste limitele admise de lege. În margarină au fost depistate 6900 + 1700 µg/kg de 3-MCPD, în condițiile în care limita admisă este de 2500 µg/kg, aproape de […] Articolul Aproape 11 tone de margarină contaminată, oprite de ANSA înainte să ajungă în prăjituri apare prima dată în Realitatea.md.
Guvernul renunță la protejarea produselor autohtone, dar alocă bani din buget ca să convingă oamenii să cumpere local # Realitatea.md
Mnisterul Agriculturii și Industriei Alimentare a lansat la începutul lunii noiembrie o nouă campanie de promovare a produselor moldovenești „Cumpăr BUN de-acasă”, pentru care a scos la licitație servicii în valoare totală de 315.000 de lei. Inițiativa vine în contextul în care, după abrogarea cotei minime obligatorii de 50% pentru produsele autohtone, statul mizează mai […] Articolul Guvernul renunță la protejarea produselor autohtone, dar alocă bani din buget ca să convingă oamenii să cumpere local apare prima dată în Realitatea.md.
Rețea criminală care atrăgea minori prin jocuri online, destructurată în Europa: peste 200 de reținuți # Realitatea.md
O rețea criminală care recruta minori din toată Europa pentru a comite infracțiuni violente, inclusiv omoruri, a fost destructurată de Europol în urma unei operațiuni de șase luni. Peste 200 de persoane au fost reținute, iar anchetatorii spun că grupările profitau de vulnerabilitatea adolescenților pentru a-i implica în activități ilegale. Rețeaua folosea platforme de socializare […] Articolul Rețea criminală care atrăgea minori prin jocuri online, destructurată în Europa: peste 200 de reținuți apare prima dată în Realitatea.md.
Incendiul de pe bulevardul Renașterii Naționale: Flăcările au distrus 50 m2 din acoperiș # Realitatea.md
Incendiul izbucnit astăzi, 11 decembrie, într-un bloc de locuit de pe bulevardul Renașterii Naționale din Chișinău, a distrus 50 m² din acoperiș. În același timp, angajații IGSU au reușit să salveze circa 2.000 m² din clădire. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, laboratorul experimental antiincendiar își desfășoară activitatea pentru a stabili […] Articolul Incendiul de pe bulevardul Renașterii Naționale: Flăcările au distrus 50 m2 din acoperiș apare prima dată în Realitatea.md.
Podul peste Tisa între România și Ucraina trece testele de greutate și va fi deschis în 2026 # Realitatea.md
Podul rutier care traversează râul Tisa, asigurând legătura între România și Ucraina, a fost testat recent la proba de greutate, potrivit președintelui Consiliului Județean (CJ) Maramureș, Gabriel Zetea, scrie de Antena3.ro, care citează Agerpres. Gabriel Zetea a precizat că podul se află într-o fază avansată de construcție și că testele de rezistență au fost trecute […] Articolul Podul peste Tisa între România și Ucraina trece testele de greutate și va fi deschis în 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
