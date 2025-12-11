Plăți instant: soluție modernă pentru afaceri și consumatori

07:00

Pâinea de secară are un indice glicemic mai mic decât alte tipuri de pâine, iar consumul ei frecvent poate avea efecte benefice asupra nivelului zahărului din sânge. Specialiștii consideră că poate fi o alegere mai sănătoasă, dar cu anumite condiții. Deși studiile existente sunt încă limitate, experții sugerează că pâinea de secară determină o creștere […] Articolul Ce se întâmplă în corp când mănânci pâine de secară în mod regulat apare prima dată în Realitatea.md.