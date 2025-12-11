Chișinăul promite tragerea la răspundere a celor implicați în detențiile ilegale din regiunea transnistreană

22:10

Atenție la drum! Poliția informează că în mai multe zone din nordul țării se atestă ceață densă. Din această cauză, vizibilitatea în trafic este destul de redusă, iar oamenii legii vin cu o serie de recomandări atât pentru pentru șoferi, cât și pentru pietoni. Astfel, conducătorii auto sunt îndemnați să reducă viteza și să o adapteze