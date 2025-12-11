SCANDAL ÎN EDUCAȚIE! Demisii și mustrări după copiere masivă la examene, acoperită de directori și profesori

10:10

Un bărbat de 66 de ani a decedat după ce a fost spulberat de o mașină. Tragedia s-a produs joi dimineața, 11 decembrie, în apropierea satului Ratuș din raionul Telenești. La fața locului au intervenit oamenii legii, care au stabilit că un automobil de model Audi, condus de un șofer de 30 de ani, a […]