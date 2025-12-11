Emisari fără salarii! Dorin Recean și Nicu Popescu vor munci pe gratis în funcțiile care le-au fost atribuite

09:30

Un incendiu puternic a izbucnit astăzi dimineață, 11 decembrie, într-un bloc de locuit din Chișinău. La fața locului au intervenit cinci echipaje de pompieri. Potrivit IGSU, un apartament de la etajul 15 a luat foc. Imaginile video au fost trimise de cititorii Realitatea.md. Știrea se actualizează… Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de […] Articolul FOTO, VIDEO Incendiu puternic într-un apartament din Chișinău. Pompierii și polițiștii sunt la fața locului apare prima dată în Realitatea.md.