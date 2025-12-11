Premierul Bulgariei, Rosen Jeleazkov, demisionează după protestele masive
Realitatea.md, 11 decembrie 2025 15:10
Prim-ministrul bulgar Rosen Jeleazkov și-a prezentat joi demisia, după mai multe săptămâni de proteste masive față de politicile economice și față de eșecul perceput în combaterea corupției. Anunțul a fost făcut într-o declarație televizată, cu câteva minute înainte ca parlamentul să dezbată și să voteze o moțiune de cenzură împotriva cabinetului său, scrie Digi24.
Acum 5 minute
15:30
Friedrich Merz: „I-am trimis lui Trump propunerea despre concesiile teritoriale ale Ucrainei” # Realitatea.md
O propunere privind posibile concesii teritoriale ale Ucrainei în cadrul unui plan de pace destinat încheierii războiului a fost transmisă miercuri președintelui american Donald Trump, anunță cancelarul german Friedrich Merz, potrivit stirileprotv.ro. Declarația a fost făcută joi, în cadrul unei conferințe de presă la Berlin. Friedrich Merz a precizat că liderul american nu fusese informat
Acum 15 minute
15:20
ANRE anunță de când s-ar putea ieftini gazul: Vom aproba noile prețuri cât mai urgent # Realitatea.md
Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Alexei Taran, anunță că instituția se apropie de finalizarea procesului tehnic necesar pentru reducerea tarifelor la gaz. Potrivit acestuia, analiza detaliată a investițiilor și a costurilor de bază ale Energocom, elemente esențiale în structura prețurilor reglementate, este deja în derulare, trnsmite BANI.MD. „La moment, le-am aprobat investițiile
15:20
Nume surpriză în lista artiștilor admiși la etapa audițiilor live la Eurovision 2026, etapa națională. Printre cei 34 de cântăreți și grupuri muzicale, sunt interpreți care și-au încercat puterile de mai multe ori în cadrul concursului, dar și nume noi pentru Eurovision, iar printre ei și rapperul de la Cahul, artistul momentului Vlad Sabajuc alias
Acum 30 minute
15:10
Emisari fără salarii! Dorin Recean și Nicu Popescu vor munci pe gratis în funcțiile care le-au fost atribuite # Realitatea.md
Emisarii președintei Maiei Sandu, Dorin Recean și Nicu Popescu, vor munci pe gratis, iar funcția este una "benevolă". Despre aceasta a anunțat deputatul PAS, Dorian Istrati, la TVR. „Din câte cunosc această funcție de emisar special este una benevolă și neremunerată. Emisarul nu primește niciun fel de salariu pentru exercitarea acestei funcții, inclusiv domnul Popescu.
15:10
VIDEO Maria Machado reapare după Premiul Nobel: călătorie secretă la Oslo, ascunsă până și de Institutul Nobel # Realitatea.md
Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, a apărut în public la Oslo după ce a câștigat Premiul Nobel pentru Pace, după luni în care s‑a ascuns pentru a evita arestarea în Venezuela. Prezența ei în capitala Norvegiei a urmat unei călătorii organizate în condiții de risc ridicat, despre care nici măcar Institutul Nobel nu știa
15:10
Acum o oră
14:50
Plățile instant reprezintă tranzacție executată în mai puțin de 10 secunde, indiferent de oră sau zi. Într-un context în care viteza și siguranța tranzacțiilor devin tot mai importante, acest tip de plată oferă o alternativă rapidă și eficientă atât pentru afaceri, cât și pentru clienți, citează bani.md. În Republica Moldova, plățile instant sunt disponibile prin
14:40
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis astăzi, prin vot unanim, reducerea ratei de referință aplicată principalelor operațiuni de politică monetară pe termen scurt de la 6,00% la 5,00% anual. Simultan, BNM a ajustat coridorul simetric al dobânzilor, după cum urmează: creditele overnight – 7,00% anual, operațiunile repo – 5,25% anual și depozitele
Acum 2 ore
14:30
FOTO Eveniment festiv la Garnizoana Chişinău. Tinerii soldați au depus Jurământul militar # Realitatea.md
Tinerii soldați recent încorporați în Armata Natională au depus, astăzi, 11 decembrie, jurământul militar. Evenimentul a avut loc în cadrul unor ceremonii desfăşurate în Garnizoana Chişinău. Timp de un an, tinerii vor dezvolta abilități profesionale, care le vor fi utile în timpul exercițiilor naționale și internaționale. De asemenea, aceștia au fost îndemnați să demonstreze responsabilitate,
14:30
VIDEO Incendiu la Dubăsari: Un bărbat a murit după ce locuința i-a fost cuprinsă de flăcări # Realitatea.md
Un incendiu tragic a avut loc pe 11 decembrie, pe strada Kirova din Dubăsari. Vecinii au observat fum ieșind dintr-o locuință și au alertat pompierii. Potrivit martorilor, în interiorul casei se afla o persoană, iar echipa de intervenție a fost nevoită să acționeze în condiții de fum dens. La intrarea în cameră, salvatorii au găsit
14:20
Un candidat s-a retras din concursul pentru funcția de judecător la Curtea de Apel Centru. MOTIVUL # Realitatea.md
Judecătorul Roman Pascari din cadrul Judecătoriei Chișinău și-a retras candidatura din concursul pentru funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, instanță la care este, în prezent, transferat temporar. Cererea de retragere a fost înaintată Comisiei de Evaluare a Judecătorilor, care a luat act de decizia sa. "Retragerea a intervenit în etapa audierii publice, după
14:10
PN propune eliminarea TVA la gaz pentru consumatorii casnici: 400 milioane de lei vor rămâne în buzunarele oamenilor # Realitatea.md
Fracțiunea Partidului Nostru a înregistrat în Parlament un proiect de lege care prevede eliminarea TVA de 8% pentru gazele naturale livrate consumatorilor casnici. Anunțul a fost făcut de Constantin Cuiumju, deputat al Partidului Nostru, membru al Comisiei economie, buget și finanțe, în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit acestui, măsura ar urma să reducă imediat
13:50
VIDEO Vandalismul din parcul „Mihai Volontir”: Cele trei persoane implicate, identificate # Realitatea.md
Cele trei persoane care au deteriorat miercuri, 10 decembrie, iluminatul festiv de Anul Nou din parcul „Mihai Volontir" au fost identificate. Anunțul a fost făcut de primarul orașului Bălți, Alexandr Pettkov. „Am fost informat de poliție că i-a identificat pe răufăcători. Pe toți trei. Din păcate, aceștia sunt minori, dar pentru faptele lor vor răspunde
Acum 4 ore
13:10
Chișinăul promite tragerea la răspundere a celor implicați în detențiile ilegale din regiunea transnistreană # Realitatea.md
Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a atras atenția asupra unei probleme pe care a numit-o „gravă" pentru întreaga regiune: existența persoanelor aflate în detenție ilegală în stânga Nistrului. Oficialul a declarat că instituțiile statului vor depune eforturi pentru a asigura, în conformitate cu legea, tragerea la răspundere a reprezentanților structurilor neconstituționale implicați în încălcarea drepturilor
13:00
VIDEO Le-a fost dat peste cap ”afacerea”: Nouă deținuți, suspectați de escrocherii prin WhatsApp # Realitatea.md
Un grup infracțional format din nouă deținuți, cu vârste între 23 și 35 de ani, a fost destructurat de oamenii legii. Tinerii sunt bănuiți de comiterea a cel puțin patru episoade de escrocherie prin intermediul aplicațiilor de telecomunicații. Membrii grupului, aflați în detenție, obțineau acces neautorizat la conturile de „WhatsApp" ale victimelor. Ulterior, contactau rudele
13:00
În cadrul unei mese rotunde organizate la ambasadă pe tema soluționării conflictului din Ucraina, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a făcut mai multe declarații cu privire la situația din regiune, politica europeană și negocierile pentru pace. Evenimentul a venit în contextul în care discuțiile între Rusia și SUA vizează găsirea unei reglementări pe termen
13:00
SUA lansează în Moldova un program de consolidare a securității sanitare, cu o finanțare de 3,5 milioane de dolari # Realitatea.md
Statele Unite au lansat oficial în Republica Moldova programul global de securitate sanitară „Îndeplinirea obiectivelor și controlul epidemiei" (EpiC), susținut printr-un pachet de 3,5 milioane de dolari în asistență externă oferită de Guvernul SUA. Programul EpiC are drept obiectiv consolidarea capacității Republicii Moldova de a preveni, detecta și reacționa rapid la amenințările reprezentate de bolile
12:50
Alexandru Munteanu efectuează o vizită de lucru la Călărași: Se va întâlni cu cetățenii și autoritățile locale # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu efectuează astăzi, 11 decembrie, o vizită de lucru în raionul Călărași. Șeful Executivului va avea întrevederi cu cetățenii, autoritățile publice locale, precum și cu reprezentanți ai mediului cultural și antreprenorial. De asemenea, agenda include o discuție cu producătorii locali de la Piața agricolă din oraș, vizita unei afaceri locale, dar și a
12:30
Aproape 11 tone de margarină contaminată, oprite de ANSA înainte să ajungă în prăjituri # Realitatea.md
Aproape 11 tone de margarină care urmau să fie folosite la prăjituri au fost distruse de ANSA, după ce în produs au fost găsite substanțe periculoase peste limitele admise de lege. În margarină au fost depistate 6900 + 1700 µg/kg de 3-MCPD, în condițiile în care limita admisă este de 2500 µg/kg, aproape de
12:30
Guvernul renunță la protejarea produselor autohtone, dar alocă bani din buget ca să convingă oamenii să cumpere local # Realitatea.md
Mnisterul Agriculturii și Industriei Alimentare a lansat la începutul lunii noiembrie o nouă campanie de promovare a produselor moldovenești „Cumpăr BUN de-acasă", pentru care a scos la licitație servicii în valoare totală de 315.000 de lei. Inițiativa vine în contextul în care, după abrogarea cotei minime obligatorii de 50% pentru produsele autohtone, statul mizează mai
12:10
Rețea criminală care atrăgea minori prin jocuri online, destructurată în Europa: peste 200 de reținuți # Realitatea.md
O rețea criminală care recruta minori din toată Europa pentru a comite infracțiuni violente, inclusiv omoruri, a fost destructurată de Europol în urma unei operațiuni de șase luni. Peste 200 de persoane au fost reținute, iar anchetatorii spun că grupările profitau de vulnerabilitatea adolescenților pentru a-i implica în activități ilegale. Rețeaua folosea platforme de socializare
12:10
Incendiul de pe bulevardul Renașterii Naționale: Flăcările au distrus 50 m2 din acoperiș # Realitatea.md
Incendiul izbucnit astăzi, 11 decembrie, într-un bloc de locuit de pe bulevardul Renașterii Naționale din Chișinău, a distrus 50 m² din acoperiș. În același timp, angajații IGSU au reușit să salveze circa 2.000 m² din clădire. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, laboratorul experimental antiincendiar își desfășoară activitatea pentru a stabili
12:10
Podul peste Tisa între România și Ucraina trece testele de greutate și va fi deschis în 2026 # Realitatea.md
Podul rutier care traversează râul Tisa, asigurând legătura între România și Ucraina, a fost testat recent la proba de greutate, potrivit președintelui Consiliului Județean (CJ) Maramureș, Gabriel Zetea, scrie de Antena3.ro, care citează Agerpres. Gabriel Zetea a precizat că podul se află într-o fază avansată de construcție și că testele de rezistență au fost trecute
12:00
12:00
Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a anunțat că a transmis astăzi un mesaj oficial reprezentantului politic de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, solicitând abordarea și rezolvarea mai multor probleme stringente cu care se confruntă cetățenii din regiune. Despre aceasta Chiveri a anunțat în cadrul unui eveniment organizat de Asociația Promo-LEX „Drepturile omului în regiunea transnistreană: provocări,
11:50
Organizații de mediu i-au transmis Maiei Sandu o scrisoare: Cer stoparea plantațiilor de salcâm # Realitatea.md
Mai multe organizații de mediu, alături de experți și cercetători, au transmis o petiție colectivă către Președinție, Guvern, Ministerul Mediului și Agenția „Moldsilva", solicitând revizuirea urgentă a practicilor din Programul Național de Împădurire 2023–2032. Semnatarii avertizează asupra creșterii accelerate a plantațiilor de salcâm în ultimele campanii de împădurire, o tendință care, potrivit lor, riscă să
11:50
VIDEO Obama ca Moș Crăciun: Fostul președinte le-a citit povești elevilor din Chicago # Realitatea.md
Elevii unei școli din Chicago au avut parte de o vizită surpriză, atunci când fostul președinte al Statelor Unite, Barack Obama, a intrat purtând o pălărie de Moș Crăciun și s-a așezat să le citească povești. Evenimentul a avut loc într-o încăpere a Bibliotecii Publice din Chicago, în timp ce copiii participau la activități educative.
11:40
Sâmbătă, 13 decembrie, între orele 08:00 – 15:00, în Piața Marii Adunări Naționale se va desfășura Maratonul de Crăciun, ediția 2025. Evenimentul este organizat de AO Clubul Sportiv „SPORTER". Tot în această perioadă, între orele 06:00 și 15:00, va fi sistată circulația transportului pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între strada Mitropolit G.
Acum 6 ore
11:30
VIDEO Haos pe aeroporturile din Moscova: aproape 200 de zboruri afectate de atacul cu drone # Realitatea.md
În noaptea de 11 decembrie, Moscova a fost vizată de un atac masiv cu drone. În urma incidentului, aproximativ 200 de zboruri au fost anulate sau întârziate pe aeroporturile din capitala Rusiei. Pasagerii afectați
11:10
Chiveri: Chișinăul vrea să decupleze procesul de reintegrare de cel de integrare europeană # Realitatea.md
Autoritățile de la Chișinău planifică să separe procesul de reintegrare a regiunii transnistrene și parcursul de integrare europeană al Republicii Moldova. Despre aceasta a anunțat vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, care a explicat că cele două procese au ritmuri și dinamici diferite și nu pot fi sincronizate, transmite IPN. „Vom face tot posibilul ca procesul […] Articolul Chiveri: Chișinăul vrea să decupleze procesul de reintegrare de cel de integrare europeană apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Camera Reprezentanților din Statele Unite a adoptat pe 10 decembrie un proiect de lege privind cheltuielile de apărare, în valoare totală de 900 de miliarde de dolari. Documentul include fonduri dedicate sprijinirii armatei ucrainene, potrivit MediaFax. Proiectul reflectă o mare parte dintre direcțiile de securitate națională susținute de președintele american Donald Trump. În același timp, […] Articolul SUA aprobă ajutor militar extins pentru Ucraina până în 2027 apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Nemerenco a intuit că nu va mai fi ministră, când a primit „Ordinul Republicii” de la președintă # Realitatea.md
Ala Nemerenco, fosta ministră a Sănătății, mărturisește că nu s-a așteptat să fie lăsată în afara noii echipe guvernamentale. Ea spune că a simțit mereu că a adus o contribuție reală la victoria PAS în alegerile parlamentare și credea că acest lucru va conta. Nemerenco afirmă că nu a primit nicio explicație directă nici din […] Articolul Nemerenco a intuit că nu va mai fi ministră, când a primit „Ordinul Republicii” de la președintă apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Un bărbat își va petrece următorii 10 ani după gratii. A înjunghiat un trecător ce i-a cerut ajutorul # Realitatea.md
Un bărbat a fost condamnat la zece ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis, pentru tentativă de omor. Totul s-a întâmplat în noaptea lui 27 iunie 2024, în apropierea stadionului „Zimbru” din Chișinău. Inculpatul, aflat în stare de ebrietate, a fost rugat de un trecător să-l ajute cu bani. Din acest […] Articolul Un bărbat își va petrece următorii 10 ani după gratii. A înjunghiat un trecător ce i-a cerut ajutorul apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Osmochescu: Schimbarea proprietarului Portului Internațional Liber nu afectează proprietatea statului # Realitatea.md
Proprietarul portului Giurgiulești ar putea fi schimbat, însă Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării precizează că această discuție vizează strict Portul Internațional Liber, și nu Portul de Mărfuri și Pasageri Giurgiulești, care este în proprietatea statului și nu va fi înstrăinat. Eugen Osmochescu subliniază că o eventuală schimbare a proprietarului sau administratorului Portului Internațional Liber Giurgiulești […] Articolul Osmochescu: Schimbarea proprietarului Portului Internațional Liber nu afectează proprietatea statului apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
SUA au trimis liderilor europeni planul de pace pentru Ucraina: care sunt noile condiții # Realitatea.md
Statele Unite au transmis Europei un plan care vizează reconstrucția Ucrainei și reintegrarea Federației Ruse în economia mondială, potrivit Wall Street Journal. Publicația precizează, citând surse, că documentele includ propunerea de a utiliza 200 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate pentru proiecte destinate Ucrainei. Printre aceste proiecte se numără crearea unui centru de […] Articolul SUA au trimis liderilor europeni planul de pace pentru Ucraina: care sunt noile condiții apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Transportul, serviciile publice și aeroporturile din Portugalia vor fi afectate joi, 11 decembrie de o grevă generală — prima din ultimii 12 ani. Sindicaliștii protestează împotriva reformei guvernamentale a pieței muncii, acuzând autoritățile că încalcă drepturile angajaților, în timp ce oficialii susțin că schimbările vor face piața mai flexibilă, transmite IPN. Principalele nemulțumiri ale sindicaliștilor […] Articolul Grevă generală în Portugalia: aeroporturile și serviciile publice afectate apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Gluma l-a trimis după gratii. Un bărbat, condamnat la închisoare pentru că și-a incendiat amicul # Realitatea.md
Un tânăr de 29 de ani a fost condamnat la opt ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru vătămare intenționată gravă a integrității corporale sau a sănătății. Incidentul a avut loc în seara zilei de 10 iulie 2025. „Inculpatul, cunoscut în anturajul său de amici sub apelativul „fotbalistul”, s-a deplasat […] Articolul Gluma l-a trimis după gratii. Un bărbat, condamnat la închisoare pentru că și-a incendiat amicul apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Cererile legate de cetățenie depuse la Ambasada Republicii Moldova în Ucraina vor fi suspendate, începând cu 23 decembrie, pentru o perioadă nedeterminată. Măsura este determinată de modificările importante aduse legislației naționale. Noile prevederi legale necesită ajustarea procedurilor consulare, inclusiv a celor aplicate de misiunile diplomatice din afara țării. Ambasada anunță că va informa publicul când […] Articolul Cererile de cetățenie, suspendate momentan la Ambasada Moldovei în Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Accident mortal la Telenești. Un bărbat a fost lovit de un șofer băut și fără permis # Realitatea.md
Un bărbat de 66 de ani a decedat după ce a fost spulberat de o mașină. Tragedia s-a produs joi dimineața, 11 decembrie, în apropierea satului Ratuș din raionul Telenești. La fața locului au intervenit oamenii legii, care au stabilit că un automobil de model Audi, condus de un șofer de 30 de ani, a […] Articolul Accident mortal la Telenești. Un bărbat a fost lovit de un șofer băut și fără permis apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Aliații Kievului discută despre pace și securitate; Nicușor Dan participă prin videoconferință # Realitatea.md
O nouă reuniune a „Coaliției de Voință”, formată din statele care sprijină Ucraina, va avea loc joi, 11 decembrie. Președintele Nicușor Dan va participa la discuții prin videoconferință, de la ora 17.45, a anunțat Administrația Prezidențială, scrie antena3.ro. Întâlnirea va fi co-prezidată de premierul britanic Keir Starmer și de președintele francez Emmanuel Macron. Reuniunea are […] Articolul Aliații Kievului discută despre pace și securitate; Nicușor Dan participă prin videoconferință apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Președinta Maia Sandu va efectua vineri o vizită oficială în Cipru, țara care va prelua, în prima jumătate a anului 2026, președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Șefa statului va fi găzduită de președintele Nikos Christodoulides și va avea întrevedere și cu președinta Camerei Reprezentanților, Annita Demetriou. „Discuțiile vor fi axate pe parcursul european al […] Articolul Președinta Maia Sandu pleacă vineri într-o vizită oficială în Cipru apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Detalii noi despre incendiul din Capitală: Două persoane cu semne de intoxicație, evacuate # Realitatea.md
Două persoane cu semne de intoxicație au fost evacuate de pompieri din incendiul izbucnit astăzi dimineața, 11 decembrie, într-un bloc de locuit de pe bulevardul Renașterii Naționale din Chișinău. Potrivit IGSU, focul a izbucnit pe acoperișul clădirii. „Pentru stingerea incendiului, la fața locului au fost îndreptate forțe și mijloace conform nivelului sporit de intervenție. Ajunși […] Articolul Detalii noi despre incendiul din Capitală: Două persoane cu semne de intoxicație, evacuate apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Contrabandă de 3,6 mln lei. Vin moldovenesc cu etichetă „fabricat în Georgia”, exportat în SUA # Realitatea.md
Patru companii din Republica Moldova și șase persoane riscă până la 10 ani de închisoare sau amenzi de până la 600 000 de lei, pentru o schemă de contrabandă cu vinuri în Statele Unite ale Americii, în valoare de peste 3,6 milioane de lei. Potrivit PCCOCS, faptele ar fi avut loc în perioada 2021–2023. Persoanele […] Articolul Contrabandă de 3,6 mln lei. Vin moldovenesc cu etichetă „fabricat în Georgia”, exportat în SUA apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
09:30
Premieră pe piața energiei: Energocom efectuează prima tranzacție pe noua platformă PZU # Realitatea.md
Energocom marchează o premieră pe piața energiei electrice din Republica Moldova, odată cu lansarea Pieței pentru Ziua Următoare (PZU) a Operatorului Pieței de Energie Electrică din Moldova (OPEM). Pe 10 decembrie 2025, compania a efectuat prima sa tranzacție pe noua platformă, achiziționând simbolic 1 MWh. Potrivit comunicatului, testul are rolul de a verifica „operabilitatea și […] Articolul Premieră pe piața energiei: Energocom efectuează prima tranzacție pe noua platformă PZU apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
FOTO, VIDEO Incendiu puternic într-un apartament din Chișinău. Pompierii și polițiștii sunt la fața locului # Realitatea.md
Un incendiu puternic a izbucnit astăzi dimineață, 11 decembrie, într-un bloc de locuit din Chișinău. La fața locului au intervenit cinci echipaje de pompieri. Potrivit IGSU, un apartament de la etajul 15 a luat foc. Imaginile video au fost trimise de cititorii Realitatea.md. Știrea se actualizează… Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de […] Articolul FOTO, VIDEO Incendiu puternic într-un apartament din Chișinău. Pompierii și polițiștii sunt la fața locului apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Ion Ceban critică Ministerul Educației pentru modul de transmitere a două instituții către municipalitate # Realitatea.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, critică modul în care Ministerul Educației și Cercetării a anunțat transmiterea a două instituții de învățământ către administrația locală. Edilul susține că decizia a fost comunicată fără consultări și fără clarificări privind condițiile de preluare, relatează IPN. „Au spus peste tot că ne-au dat două instituții, dar nici măcar nu […] Articolul Ion Ceban critică Ministerul Educației pentru modul de transmitere a două instituții către municipalitate apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Meteorologii anunță când vor veni ninsorile abundente în România. Sezonul de schi ar putea fi compromis # Realitatea.md
Iarna 2025–2026 se anunță a fi atipică în România, cu temperaturi peste media normală și foarte puține ninsori în primele două luni ale sezonului rece. Administrația Națională de Meteorologie, care utilizează acum echipamente mai performante, estimează că precipitațiile vor fi concentrate în special în zona montană, iar ninsorile consistente ar putea apărea abia spre finalul […] Articolul Meteorologii anunță când vor veni ninsorile abundente în România. Sezonul de schi ar putea fi compromis apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Instagram a introdus „Your Algorithm”, o funcție care le permite utilizatorilor să aleagă domeniile din care doresc să vadă mai multe postări în feed-ul generat de algoritmul platformei. Pentru prima oară, utilizatorii Instagram au posibilitatea de a controla parţial algoritmul care personalizează feed-ul de conţinut. „Pe măsură ce interesele tale evoluează în timp, dorim să-ţi […] Articolul Noua funcție Instagram: Mai mult control asupra postărilor vizualizate apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Parlamentul Bulgariei va supune joi la vot o moțiune de neîncredere împotriva guvernului condus de premierul Rosen Jeleznikov. Decizia vine după ce, miercuri seara, mii de bulgari au ieșit din nou în stradă pentru a cere demisia executivului minoritar, acuzat că nu reușește să combată corupția endemică. Protestele au loc în contextul în care cea […] Articolul Proteste masive în Bulgaria: Parlamentul votează joi moțiunea de neîncredere apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Atenție, șoferi! Poliția anunță că în mai multe zone din nordul țării traficul se desfășoară în condiții de ceață densă, ceea ce reduce considerabil vizibilitatea pe trasee. Potrivit oamenilor legii, conducătorii auto sunt îndemnați să manifeste prudență sporită, să circule cu viteză redusă și să adapteze modul de conducere la condițiile meteo, pentru a evita […] Articolul Ceață densă în nordul țării: Poliția avertizează șoferii să circule cu prudență apare prima dată în Realitatea.md.
