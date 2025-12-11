A fost anunțată lista concurenților Eurovision Moldova 2026. Satoshi, printre participanți
ZdGust, 11 decembrie 2025 18:10
Compania „Teleradio-Moldova” a publicat lista pieselor calificate pentru etapa audițiilor live din cadrul Selecției Naționale Eurovision 2026. Printre concurenți se regăsește și Satoshi. Artistul s-a înscris la concurs cu piesa „Viva, Moldova”. Anunțul a fost făcut după încheierea perioadei de depunere a dosarelor, pe 7 decembrie, și după examinarea preliminară a materialelor trimise de artiști. Lista [...]
• • •
Acum 30 minute
18:10
Acum 2 ore
17:20
Modalitățile de a găti legumele congelate sunt diferite. Iarna, în special, sunt o soluție optimă de a echilibra dieta, pentru că la temperaturi foarte joase, acestea mențin o mare parte din calitățile produsului în stare proaspătă. În plus, legumele congelate sunt și o metodă de limitare a risipei, pentru că dintr-un pachet putem folosi doar [...]
Acum 4 ore
15:10
Evoluția Medpark continuă: primul spital internațional din țară se extinde (prin lansarea Medpark City Clinic) și devine sistem medical # ZdGust
Medpark anunță lansarea lucrărilor la Medpark City Clinic – un pas strategic prin care spitalul se transformă într-un sistem medical modern și își consolidează angajamentul de a oferi pacienților din Republica Moldova acces la servicii medicale diversificate și conforme cu standarde internaționale. Medpark City Clinic este un hub medical de generație nouă și face parte [...]
Acum 6 ore
13:20
Evitarea excesului de zahăr pentru cei mici: Sfaturi pentru părinți în perioada sărbătorilor # ZdGust
„Cu toții ne plângem de luna decembrie pentru că este plină de tentații. Nimeni nu spune să nu ne bucurăm de magia sărbătorilor, inclusiv la masă, dar între a savura moderat și a ajunge la spital din cauza excesului există un drum lung, pe care îl putem evita. În cazul copiilor, lucrurile sunt și mai [...]
Acum 8 ore
12:20
Elevii din R. Moldova vor avea parte de o vacanță de iarnă de două săptămâni, perioadă care cuprinde atât sărbătorile de Crăciun, cât și cele dedicate Anului Nou. Totodată, sunt prevăzute și mai multe zile libere oficiale pentru toți cetățenii. Vacanța școlară începe pe 25 decembrie și se va încheia pe 8 ianuarie. În această [...]
Acum 12 ore
10:20
Ce brad alegem de Crăciun? Natural, artificial sau creativ? EcoVisio explică avantajele și capcanele fiecărei opțiuni # ZdGust
În fiecare an, în ajunul sărbătorilor de iarnă, revine aceeași întrebare: ce fel de brad alegem? Unii optează pentru varianta considerată „eco” – bradul în ghiveci. Alții preferă tradiționalul brad natural tăiat sau aleg confortul unuia artificial. Iar unii creativi își construiesc propriul pom de Crăciun din materiale neconvenționale. Organizația EcoVisio explică ce presupune, de [...]
09:30
Sunt sandvișuri rapide și ușor de pregătit, care pot fi adaptate după gust. Dacă nu sunt servite imediat, lasă-le să se răcească, pune-le la congelator pentru o oră, apoi împachetează-le pentru a fi încălzite ulterior, ca mic dejun sau gustare, recomandă allrecipes.com. Rețeta este pentru 12 porții, dar dacă vei găti o singură porție sau două [...]
Acum 24 ore
20:50
Decorarea bradului de Crăciun este unul dintre cele mai frumoase momente. Dacă sunteți în căutarea unui mod diferit de a-l împodobi, mai special în acest an, încercați să faceți decorațiuni comestibile, din produse alimentare pe care le puteți mânca, eventual, fie direct în Ajunul Crăciunului, fie pe parcursul lunii. De la biscuiți agățați, la ghirlande din [...]
Ieri
17:50
(Video) Cobza a fost inclusă în patrimoniul UNESCO. În R. Moldova sunt doar doi meșteri care o mai confecționează # ZdGust
Cobza, împreună cu tehnicile, cunoștințele și muzica tradițională asociate acestui instrument, a fost inclusă în Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO, potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii. Decizia a fost adoptată în cadrul celei de-a 20-a sesiuni a Comitetului Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, desfășurată la New Delhi. În R. Moldova, [...]
16:00
Există o anumită alchimie în ciocolată: aroma care o răspândește, textura catifelată și asocierea imediată cu plăcerea. Pentru adulți este o mică evadare dulce. Totuși, atunci când vine momentul să o introducem în alimentația celor mici, întrebările nu întârzie să apară: este sănătoasă? Când poate fi oferită? Și cât este prea mult? Publicația italiană cookist.it [...]
14:50
13:50
ASP eliberează un nou model de Adeverință pentru preschimbarea permiselor în Marea Britanie # ZdGust
Agenția Servicii Publice (ASP) a introdus un nou model al Adeverinței (Certificate of Entitlement), în limba engleză, solicitată de autoritățile britanice. Vechiul model al documentului a fost ajustat astfel încât să corespundă integral cerințelor părții britanice. Adeverința poate fi ridicată de la subdiviziunile teritoriale ale ASP sau de la Departamentul de înmatriculare și calificare a [...]
12:50
Un copil „ușor de gestionat“ – care evită conflictele, își împarte jucăriile și spune mereu „te rog“ și „mulțumesc“- poate părea visul oricărui părinte. Dar specialiștii atrag atenția: un comportament docil nu este întotdeauna un semn de echilibru, ci poate ascunde o problemă mai profundă și, anume, nevoia de a-i mulțumi pe ceilalți cu orice [...]
12:00
Postul, în tradiția creștină, este o perioadă de curățare a minții și sufletului, în care credincioșii renunță la anumite alimente, băuturi sau obiceiuri. Bazat exclusiv pe alimente de origine vegetală, această perioadă nu poate asigura o dietă variată pe termen lung, susține nutriționista Victoria Ursu. „O săptămână, două se mai poate, dar numai dacă alimentația [...]
10:10
În Europa există numeroase deserturi tradiționale de Crăciun, fiecare cu propria poveste. G4Food relatează despre zece dintre cele mai cunoscute dulciuri ale sărbătorilor și originile lor. Iată care sunt 10 dintre cele mai celebre deserturi de Crăciun și poveștile lor: Bûche de Noël, desertul franțuzesc rafinat Foto: sallysbakingaddiction.com Istoria Bûche de Noël este la fel de veche [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Ministerul Mediului: ambalajele de băuturi vor deveni resursă, nu gunoi. Sistemul de Depozit va fi aplicat din 2027 # ZdGust
Ambalajele de băuturi nu vor mai ajunge la gunoi, ci vor fi colectate și reciclate. Începând cu anul 2027, Republica Moldova va implementa Sistemul de Depozit pentru Ambalaje (SDA), un mecanism modern care încurajează responsabilitatea față de mediu și reduce considerabil cantitatea deșeurilor din natură, transmite Ministerul Mediului. Potrivit comunicatului, la achiziționarea unei băuturi consumatorii [...]
15:40
Pe măsură ce zilele se scurtează și serile devin mai întunecate, ajungem adesea să luăm cina mai târziu. Dar modificarea orei la care mâncăm în timpul iernii ar putea face aceste luni puțin mai ușoare pentru corp și minte, scrie The Conversation. Organismul nostru funcționează după ritmuri circadiene – ceasuri interne de 24 de ore care [...]
15:00
Cea mai celebră intersecție din Tokyo, Shibuya Scramble Crossing, unde aproximativ 3.000 de oameni traversează simultan la fiecare două minute, s-a transformat într-una dintre cele mai neobișnuite atracții turistice ale orașului. Trecerea, cunoscută pentru fluxul continuu de pietoni și pentru luminile sale neon, este urmărită live pe YouTube de mii de curioși din întreaga lume, [...]
13:10
Oboseala cronică ne afectează de multe ori starea emoțională, entuziasmul cu care ne putem realiza scopurile zilnice, puterea și claritatea de a găsi soluții, motivația de a duce la bun sfârșit ceea ce am început, și, într-un final, calitatea vieții. Deși există mulți factori care contribuie la starea de oboseală, alimentația zilnică are un impact [...]
11:50
„Floarea Vieții”: documentarul despre frumusețea rurală pe cale de dispariție. „Ne-am propus să analizăm formele caselor și modul în care oamenii le decorează” # ZdGust
Timp de 35 de zile, echipa filmului documentar „Floarea Vieții” a străbătut țara de la Nord la Sud și de pe un mal al Nistrului pe celălalt, vizitând sute de sate pentru a surprinde în imagini frumosul păstrat în casele și ogrăzile oamenilor. Într-o perioadă în care moștenirea vizuală rurală dispare cu o viteză alarmantă, [...]
11:00
Peste 2000 de cazuri de infecții respiratorii acute: ANSP recomandă vaccinarea împotriva gripei sezoniere și COVID-19 # ZdGust
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță că, în perioada 01–07 decembrie, au fost înregistrate 2.185 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea la copii, marcând o creștere de 4% față de săptămâna precedentă. În aceeași perioadă, au fost raportate 31 de cazuri de gripă sezonieră, dintre care 28 în municipiul [...]
8 decembrie 2025
17:20
Incident la Muzeul Luvru. O inundație a distrus sute de cărți și documente din biblioteca de antichități egiptene # ZdGust
La sfârșitul lunii noiembrie, câteva sute de lucrări din departamentul de Egiptologie al Luvrului au fost deteriorate din cauza unei scurgeri de apă, a anunțat duminică muzeul parizian, la câteva săptămâni după un jaf spectaculos de bijuterii care a ridicat întrebări privind starea infrastructurii, transmite The Guardian. O infiltrație de apă produsă luna trecută la [...]
15:10
Mulți specialiști în nutriție recomandă o alimentație „colorată”, echilibrată pe baza celor cinci mari categorii cromatice considerate „culorile sănătății”: galben/oranj, albastru/violet, verde, roșu și alb. Fiecare grup conține pigmenți particulari – carotenoizi, antociani, clorofilă, licopen etc. – care oferă efecte antioxidante și antiinflamatoare importante, transmite cookist.it. Categoria fructelor și legumelor albe este surprinzător de variată [...]
14:10
Când nu știi ce să gătești și cum ți-ai putea face viața mai ușoară ca să nu stai în fiecare zi în bucătărie, G4Food propune un meniu pentru întreaga săptămână. Soluția este să-ți pregătești mâncarea pe câteva zile. Mai jos aveți meniul propus pentru săptămâna 8-14 decembrie. E un meniu orientat mai mult pe preparate de [...]
13:10
Pe 4 decembrie, Organizația Caritabilă Copil, Comunitate, Familie (CCF Moldova) a organizat Gala Generozității 2025, ajunsă la a 12-a ediție, la care au participat peste 200 de invitați. În cadrul evenimentului au fost colectați 74 200 de euro din donații, bilete și licitație. Toate fondurile colectate vor fi utilizate pentru dezvoltarea primei case comunitare pentru [...]
12:30
Un lot de peste 374 kg de ceai, importat în Republica Moldova, a fost reținut și ulterior nimicit, după ce analizele de laborator au arătat depășirea limitei maxime admise pentru pesticid, informează Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Potrivit instituției, este vorba despre 11016 pliculețe a câte 34 de grame, care nu corespund normelor de [...]
12:00
Un covor țesut manual a fost salvat de la pierzanie după ce a fost aruncat la gunoi într-un sat din nordul Republicii Moldova. Descoperirea a fost făcută de tânărul regizor Victor Maxian. Întâmplarea a avut loc în satul Rogojeni, raionul Șoldănești. Maxian povestește că aflase că, după decesul unei bătrâne din localitate, copiii acesteia au [...]
11:10
Persoanele cu caracter dificil folosesc des două culori, potrivit psihologiei. Care sunt acestea # ZdGust
Caracterul dificil este o atitudine precedată de un temperament irascibil sau complicat, deoarece sunt persoane care tind să se enerveze foarte repede. În psihologia culorilor există anumite culori care influențează atât emoțiile, cât și comportamentele oamenilor, scrie MediaFax. Domeniul psihologiei este foarte vast. Printre analizele realizate de specialiști se numără și relația dintre culoare și [...]
10:10
Cafeaua măcinată are nevoie de o atenție specială dacă vrem să savurăm o ceașcă cu adevărat aromată. Acest lucru depinde nu doar de originea boabelor sau de gradul de prăjire, ci și de modul în care o depozităm, notează G4Food. Aroma cafelei provine din compuși volatili, sensibili la aer, lumină, căldură și umiditate. Odată expusă [...]
7 decembrie 2025
17:10
Schimbarea regulată a bureților de bucătărie este un obicei de igienă esențial pentru a preveni răspândirea bacteriilor și pentru a menține siguranța alimentelor. Alegând bureți de bună calitate și adoptând procedurile corecte de curățare și igienizare, puteți prelungi durata de utilizare a bureților și vă puteți menține bucătăria curată și igienizată. Potrivit cookist.it, buretele de [...]
16:00
Consumarea boabelor de soia sau a produselor derivate poate aduce avantaje importante pentru cei care urmăresc să reducă greutatea corporală. Potrivit unui material recent, soia oferă câteva beneficii cheie care o recomandă într-o dietă echilibrată, conform Healthshots. Proteină vegetală completă Soia este o sursă importantă de proteine de origine vegetală, conținând toți aminoacizii esențiali. Acest tip [...]
14:10
Ștergătoarele care scârțâie sunt nu doar enervante, ci și un risc în timpul condusului. De vină pot fi uzura, murdăria ori unghiul greșit în care sunt montate. Experții recomandă câteva soluții pentru rezolvarea problemei, transmite MediaFax. Zgomotele și urmele pe care le lasă ștergătoarele pot avea mai multe cauze. Lama acestora poate fi uzată, rigidă [...]
12:00
În sezonul rece riscul de îmbolnăvire este mult mai mare din cauza unor factori care favorizează răspândirea virusurilor: fie petrecem mai mult timp în interior, într-un spațiu închis, unde agenții patogeni circulă mai ușor, fie aerul rece slăbește imunitatea căilor respiratorii. Pentru a ne menține sănătoși în timpul iernii este esențial să combinăm anumite măsuri [...]
09:50
Este o budincă cremoasă și aromată dar preparată direct pe aragaz, fără a avea nevoie de cuptor. Se folosesc ingrediente pe care sigur le ai deja: lapte, ouă, zahăr și orez. Un mic dejun de răsfăț sau chiar un desert simplu și reconfortant, notează G4Food. Ingrediente pentru 4 porții de budincă de orez 720 ml [...]
6 decembrie 2025
17:10
Simptomele deficienței de fier pot apărea lent, pe măsură ce nivelul acestuia începe și continuă să scadă, în special când se trece de la deficiența ușoară la deficiența marginală și la anemia feriprivă, care este cea mai gravă. Potrivit EatingWell, cei mai expuși riscului de anemie feriprivă sunt persoanele ale căror nevoi de fier sunt cele [...]
15:50
În ultimii ani în Italia au apărut numeroase versiuni de cozonaci cu cremă de fistic, dar firește că ea poate fi folosită și în alte combinații pentru a crea deserturi interesante. Poate fi foarte bine asociată cu crema de ciocolată, de alune, de caramel, de cafea. Se poate mânca și direct pe pâine, precum crema [...]
14:10
Dubai are un nou record. Cel mai înalt hotel din lume, Ciel Tower, se ridică la 377 de metri deasupra Dubai Marina. Depășește fostul deținător al titlului, Gevora Hotel, care măsoară 356 de metri. Înălțimea sa record nu a fost niciodată planificată, ci a crescut pe măsură ce dezvoltatorii au continuat să adauge facilități, conform [...]
12:00
Încrederea în sine a unui copil nu se construiește prin laude exagerate, ci prin felul în care îi arătăm că îi apreciem efortul și perseverența. Mai important decât să-i spunem „ești cel mai bun“ este să-i arătăm ce a făcut bine și cât s-a străduit. Atunci când apreciem răbdarea, perseverența sau curiozitatea copilului, îi transmitem [...]
10:00
Cereale integrale, legume sau condimente amare: ce ajută la reglarea nivelului de zahăr din sânge # ZdGust
Cerealele integrale, legumele amare și condimentele sunt alimente ce pot ajuta, în mod natural, la reglarea nivelului zahărului din sânge, la creșterea energiei și la îmbunătățirea stării generale de sănătate, scrie healthshots.com. Cerealele integrale, parte dintr-o dietă echilibrată Cerealele integrale sunt, adesea, trecute cu vederea în alimentația noastră. În medicina ayurvedică, acestea sunt importante atât [...]
5 decembrie 2025
16:40
Conform Indicelui Global al Păcii (GPI) din 2025, numărul conflictelor între state a atins cel mai înalt nivel de la cel de-al Doilea Război Mondial, încă trei izbucnind doar în acest an, transmite BBC. Țările clasate în fruntea indicelui, Islanda și Irlanda, au fost constante timp de aproape două decenii, demonstrând stabilitatea pe care o pot [...]
15:30
Uniunea Europeană a ajuns la un acord provizoriu privind un nou pachet legislativ dedicat sectorului vitivinicol, menit să ofere sprijin suplimentar producătorilor și să faciliteze dezvoltarea pieței. Eurodeputații și Consiliul au stabilit reguli mai clare pentru vinuri: produsele cu până la 0,05% alcool vor putea fi comercializate ca „fără alcool – 0,0%”, în timp ce [...]
14:20
Medicul care i-a furnizat ketamină actorului Matthew Perry, vedeta din serialul Friends, a fost condamnat la închisoare # ZdGust
Un medic din California care i-a furnizat ketamină actorului Matthew Perry, vedeta din serialul Friends, a fost condamnat la 30 de luni de închisoare federală, devenind prima persoană condamnată în legătură cu moartea prin supradoză a actorului, transmite BBC. Perry, în vârstă de 54 de ani, a fost găsit mort în locuința sa din Los [...]
13:40
De ce a ales să-și crească Valentina Nafornița copiii la Chișinău, deși putea locui oriunde în Europa # ZdGust
Valentina Nafornița a fost invitata lui Mihai Morar la podcastul Fain & Simplu. Prezentatorul a remarcat că i se pare minunat faptul că artista, împreună cu soțul ei, Cristian Spătaru, au ales să-și crească copiii în Republica Moldova: „Deși ați fi putut să vă stabiliți la Viena, în Italia, știu că iubești Italia și Italia [...]
13:20
Ziua Mondială a Solului. Specialiștii trag un semnal de alarmă: sănătatea acestuia este în pericol # ZdGust
Anual, pe 5 decembrie, este sărbătorită Ziua Mondială a Solului. Această zi a fost instituită cu scopul de a sublinia importanța solului și de a promova utilizarea sustenabilă a acestuia. Ziua Mondială a Solului este coordonată de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) și are scopul de a sensibiliza publicul cu privire la [...]
12:20
O comandă și achitare online reprezintă un contract juridic valabil, fără necesitatea unei semnături electronice avansate # ZdGust
În Republica Moldova, contractele încheiate online – printr-un simplu click pe un site sau o aplicație – au aceeași valoare juridică precum cele semnate fizic, chiar dacă nu implică o semnătură electronică avansată calificată. Codul civil confirmă că acceptarea termenilor și condițiilor reprezintă consimțământ deplin al consumatorului. Contractele încheiate prin mijloace electronice sunt acorduri între [...]
11:40
Biroul Național de Statistică (BNS) informează că, conform rezultatelor cercetării statistice „Ancheta forței de muncă (AFM)”, în trimestrul III 2025 față de trimestrul II din anul curent: forța de muncă (populația activă de 15 ani și peste) a constituit 887,1 mii de persoane, fiind în creștere cu 7,6%; populația ocupată de 15 ani și peste a constituit 856,0 [...]
10:40
ANSA avertizează: Este interzisă ilustrarea fructelor și legumelor pe etichetele produselor alimentare care conțin doar arome # ZdGust
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) atenționează operatorii din domeniul alimentar că au intrat în vigoare modificări importante ale Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare. Noile reguli interzic afișarea oricăror imagini sau desene cu fructe, legume ori părți vegetale pe ambalajele produselor care nu conțin astfel de ingrediente, ci doar [...]
09:20
Micul dejun este prima sursă de energie a zilei, înainte de cafea cel mai recomandabil. Este important să combinăm proteinele, carbohidrații și grăsimile în special, în diminețile friguroase, pentru a începe ziua cu multă energie, notează G4Food. Odată cu sosirea iernii, există anumite preparate sănătoase care ajută la echilibrarea organismului în diminețile friguroase. De asemenea, [...]
4 decembrie 2025
18:40
Mamă pentru a 14-a oară. O femeie de 48 de ani a adus pe lume o fetiță la un spital de stat din Chișinău # ZdGust
O femeie de 48 de ani a adus pe lume cel de-al 14-lea copil la Maternitatea Spitalului Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”. Este vorba despre o mămică din raionul Anenii Noi, care a născut o fetiță perfect sănătoasă, cu o greutate de puțin peste 3,7 kilograme. Nașterea a avut loc prin operație cezariană, o intervenție complexă [...]
17:40
Există o „corelație slabă” între apartenența la organizații de mediu și gradul de conexiune cu natura în Europa și la nivel global, arată cercetătorii. Croația și Bulgaria sunt singurele state membre ale UE care intră în top zece țări cu cea mai puternică legătură cu natura la nivel mondial, potrivit unui studiu global fără precedent [...]
