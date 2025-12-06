Semnele deficienței de fier: cum să-i identifici lipsa

12:50

Britanicii au stabilit care este cel mai ieftin târg de Crăciun din lume. Este vorba despre un eveniment din Asia. Tot britanicii au scris și despre Târgul de Crăciun din Craiova pe care îl consideră una dintre cele mai mari și mai frumoase piețe pe care turiștii o ratează, notează MediaFax. Cea mai ieftină piață [...]