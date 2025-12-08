Peste 74 de mii de euro colectați la Gala Generozității 2025. Cum vor fi cheltuiți banii

11:30

Copilul tău este aproape tot timpul singur? Nu are prieteni, se izolează și evită compania altora? Singurătatea în perioada copilăriei nu este bună. Potrivit unui studiu recent de specialitate, poate crește semnificativ riscul de declin cognitiv și demență la vârsta adultă, transmite HotNews. Cercetătorii preocupați de singurătatea din copilărie pe care au definit-o drept lipsa prieteniilor [...]