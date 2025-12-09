Ce trebuie să mănânci ca să ai mereu energie. Alimente care te ajută să combați oboseala
ZdGust, 9 decembrie 2025 13:10
Oboseala cronică ne afectează de multe ori starea emoțională, entuziasmul cu care ne putem realiza scopurile zilnice, puterea și claritatea de a găsi soluții, motivația de a duce la bun sfârșit ceea ce am început, și, într-un final, calitatea vieții. Deși există mulți factori care contribuie la starea de oboseală, alimentația zilnică are un impact [...]
• • •
Alte ştiri de ZdGust
Acum 30 minute
13:10
Oboseala cronică ne afectează de multe ori starea emoțională, entuziasmul cu care ne putem realiza scopurile zilnice, puterea și claritatea de a găsi soluții, motivația de a duce la bun sfârșit ceea ce am început, și, într-un final, calitatea vieții. Deși există mulți factori care contribuie la starea de oboseală, alimentația zilnică are un impact [...]
Acum 2 ore
11:50
„Floarea Vieții”: documentarul despre frumusețea rurală pe cale de dispariție. „Ne-am propus să analizăm formele caselor și modul în care oamenii le decorează” # ZdGust
Timp de 35 de zile, echipa filmului documentar „Floarea Vieții” a străbătut țara de la Nord la Sud și de pe un mal al Nistrului pe celălalt, vizitând sute de sate pentru a surprinde în imagini frumosul păstrat în casele și ogrăzile oamenilor. Într-o perioadă în care moștenirea vizuală rurală dispare cu o viteză alarmantă, [...]
Acum 4 ore
11:00
Peste 2000 de cazuri de infecții respiratorii acute: ANSP recomandă vaccinarea împotriva gripei sezoniere și COVID-19 # ZdGust
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță că, în perioada 01–07 decembrie, au fost înregistrate 2.185 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea la copii, marcând o creștere de 4% față de săptămâna precedentă. În aceeași perioadă, au fost raportate 31 de cazuri de gripă sezonieră, dintre care 28 în municipiul [...]
Acum 24 ore
17:20
Incident la Muzeul Luvru. O inundație a distrus sute de cărți și documente din biblioteca de antichități egiptene # ZdGust
La sfârșitul lunii noiembrie, câteva sute de lucrări din departamentul de Egiptologie al Luvrului au fost deteriorate din cauza unei scurgeri de apă, a anunțat duminică muzeul parizian, la câteva săptămâni după un jaf spectaculos de bijuterii care a ridicat întrebări privind starea infrastructurii, transmite The Guardian. O infiltrație de apă produsă luna trecută la [...]
15:10
Mulți specialiști în nutriție recomandă o alimentație „colorată”, echilibrată pe baza celor cinci mari categorii cromatice considerate „culorile sănătății”: galben/oranj, albastru/violet, verde, roșu și alb. Fiecare grup conține pigmenți particulari – carotenoizi, antociani, clorofilă, licopen etc. – care oferă efecte antioxidante și antiinflamatoare importante, transmite cookist.it. Categoria fructelor și legumelor albe este surprinzător de variată [...]
14:10
Când nu știi ce să gătești și cum ți-ai putea face viața mai ușoară ca să nu stai în fiecare zi în bucătărie, G4Food propune un meniu pentru întreaga săptămână. Soluția este să-ți pregătești mâncarea pe câteva zile. Mai jos aveți meniul propus pentru săptămâna 8-14 decembrie. E un meniu orientat mai mult pe preparate de [...]
Ieri
13:10
Pe 4 decembrie, Organizația Caritabilă Copil, Comunitate, Familie (CCF Moldova) a organizat Gala Generozității 2025, ajunsă la a 12-a ediție, la care au participat peste 200 de invitați. În cadrul evenimentului au fost colectați 74 200 de euro din donații, bilete și licitație. Toate fondurile colectate vor fi utilizate pentru dezvoltarea primei case comunitare pentru [...]
12:30
Un lot de peste 374 kg de ceai, importat în Republica Moldova, a fost reținut și ulterior nimicit, după ce analizele de laborator au arătat depășirea limitei maxime admise pentru pesticid, informează Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Potrivit instituției, este vorba despre 11016 pliculețe a câte 34 de grame, care nu corespund normelor de [...]
12:00
Un covor țesut manual a fost salvat de la pierzanie după ce a fost aruncat la gunoi într-un sat din nordul Republicii Moldova. Descoperirea a fost făcută de tânărul regizor Victor Maxian. Întâmplarea a avut loc în satul Rogojeni, raionul Șoldănești. Maxian povestește că aflase că, după decesul unei bătrâne din localitate, copiii acesteia au [...]
11:10
Persoanele cu caracter dificil folosesc des două culori, potrivit psihologiei. Care sunt acestea # ZdGust
Caracterul dificil este o atitudine precedată de un temperament irascibil sau complicat, deoarece sunt persoane care tind să se enerveze foarte repede. În psihologia culorilor există anumite culori care influențează atât emoțiile, cât și comportamentele oamenilor, scrie MediaFax. Domeniul psihologiei este foarte vast. Printre analizele realizate de specialiști se numără și relația dintre culoare și [...]
10:10
Cafeaua măcinată are nevoie de o atenție specială dacă vrem să savurăm o ceașcă cu adevărat aromată. Acest lucru depinde nu doar de originea boabelor sau de gradul de prăjire, ci și de modul în care o depozităm, notează G4Food. Aroma cafelei provine din compuși volatili, sensibili la aer, lumină, căldură și umiditate. Odată expusă [...]
7 decembrie 2025
17:10
Schimbarea regulată a bureților de bucătărie este un obicei de igienă esențial pentru a preveni răspândirea bacteriilor și pentru a menține siguranța alimentelor. Alegând bureți de bună calitate și adoptând procedurile corecte de curățare și igienizare, puteți prelungi durata de utilizare a bureților și vă puteți menține bucătăria curată și igienizată. Potrivit cookist.it, buretele de [...]
16:00
Consumarea boabelor de soia sau a produselor derivate poate aduce avantaje importante pentru cei care urmăresc să reducă greutatea corporală. Potrivit unui material recent, soia oferă câteva beneficii cheie care o recomandă într-o dietă echilibrată, conform Healthshots. Proteină vegetală completă Soia este o sursă importantă de proteine de origine vegetală, conținând toți aminoacizii esențiali. Acest tip [...]
14:10
Ștergătoarele care scârțâie sunt nu doar enervante, ci și un risc în timpul condusului. De vină pot fi uzura, murdăria ori unghiul greșit în care sunt montate. Experții recomandă câteva soluții pentru rezolvarea problemei, transmite MediaFax. Zgomotele și urmele pe care le lasă ștergătoarele pot avea mai multe cauze. Lama acestora poate fi uzată, rigidă [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
În sezonul rece riscul de îmbolnăvire este mult mai mare din cauza unor factori care favorizează răspândirea virusurilor: fie petrecem mai mult timp în interior, într-un spațiu închis, unde agenții patogeni circulă mai ușor, fie aerul rece slăbește imunitatea căilor respiratorii. Pentru a ne menține sănătoși în timpul iernii este esențial să combinăm anumite măsuri [...]
09:50
Este o budincă cremoasă și aromată dar preparată direct pe aragaz, fără a avea nevoie de cuptor. Se folosesc ingrediente pe care sigur le ai deja: lapte, ouă, zahăr și orez. Un mic dejun de răsfăț sau chiar un desert simplu și reconfortant, notează G4Food. Ingrediente pentru 4 porții de budincă de orez 720 ml [...]
6 decembrie 2025
17:10
Simptomele deficienței de fier pot apărea lent, pe măsură ce nivelul acestuia începe și continuă să scadă, în special când se trece de la deficiența ușoară la deficiența marginală și la anemia feriprivă, care este cea mai gravă. Potrivit EatingWell, cei mai expuși riscului de anemie feriprivă sunt persoanele ale căror nevoi de fier sunt cele [...]
15:50
În ultimii ani în Italia au apărut numeroase versiuni de cozonaci cu cremă de fistic, dar firește că ea poate fi folosită și în alte combinații pentru a crea deserturi interesante. Poate fi foarte bine asociată cu crema de ciocolată, de alune, de caramel, de cafea. Se poate mânca și direct pe pâine, precum crema [...]
14:10
Dubai are un nou record. Cel mai înalt hotel din lume, Ciel Tower, se ridică la 377 de metri deasupra Dubai Marina. Depășește fostul deținător al titlului, Gevora Hotel, care măsoară 356 de metri. Înălțimea sa record nu a fost niciodată planificată, ci a crescut pe măsură ce dezvoltatorii au continuat să adauge facilități, conform [...]
12:00
Încrederea în sine a unui copil nu se construiește prin laude exagerate, ci prin felul în care îi arătăm că îi apreciem efortul și perseverența. Mai important decât să-i spunem „ești cel mai bun“ este să-i arătăm ce a făcut bine și cât s-a străduit. Atunci când apreciem răbdarea, perseverența sau curiozitatea copilului, îi transmitem [...]
10:00
Cereale integrale, legume sau condimente amare: ce ajută la reglarea nivelului de zahăr din sânge # ZdGust
Cerealele integrale, legumele amare și condimentele sunt alimente ce pot ajuta, în mod natural, la reglarea nivelului zahărului din sânge, la creșterea energiei și la îmbunătățirea stării generale de sănătate, scrie healthshots.com. Cerealele integrale, parte dintr-o dietă echilibrată Cerealele integrale sunt, adesea, trecute cu vederea în alimentația noastră. În medicina ayurvedică, acestea sunt importante atât [...]
5 decembrie 2025
16:40
Conform Indicelui Global al Păcii (GPI) din 2025, numărul conflictelor între state a atins cel mai înalt nivel de la cel de-al Doilea Război Mondial, încă trei izbucnind doar în acest an, transmite BBC. Țările clasate în fruntea indicelui, Islanda și Irlanda, au fost constante timp de aproape două decenii, demonstrând stabilitatea pe care o pot [...]
15:30
Uniunea Europeană a ajuns la un acord provizoriu privind un nou pachet legislativ dedicat sectorului vitivinicol, menit să ofere sprijin suplimentar producătorilor și să faciliteze dezvoltarea pieței. Eurodeputații și Consiliul au stabilit reguli mai clare pentru vinuri: produsele cu până la 0,05% alcool vor putea fi comercializate ca „fără alcool – 0,0%”, în timp ce [...]
14:20
Medicul care i-a furnizat ketamină actorului Matthew Perry, vedeta din serialul Friends, a fost condamnat la închisoare # ZdGust
Un medic din California care i-a furnizat ketamină actorului Matthew Perry, vedeta din serialul Friends, a fost condamnat la 30 de luni de închisoare federală, devenind prima persoană condamnată în legătură cu moartea prin supradoză a actorului, transmite BBC. Perry, în vârstă de 54 de ani, a fost găsit mort în locuința sa din Los [...]
13:40
De ce a ales să-și crească Valentina Nafornița copiii la Chișinău, deși putea locui oriunde în Europa # ZdGust
Valentina Nafornița a fost invitata lui Mihai Morar la podcastul Fain & Simplu. Prezentatorul a remarcat că i se pare minunat faptul că artista, împreună cu soțul ei, Cristian Spătaru, au ales să-și crească copiii în Republica Moldova: „Deși ați fi putut să vă stabiliți la Viena, în Italia, știu că iubești Italia și Italia [...]
13:20
Ziua Mondială a Solului. Specialiștii trag un semnal de alarmă: sănătatea acestuia este în pericol # ZdGust
Anual, pe 5 decembrie, este sărbătorită Ziua Mondială a Solului. Această zi a fost instituită cu scopul de a sublinia importanța solului și de a promova utilizarea sustenabilă a acestuia. Ziua Mondială a Solului este coordonată de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) și are scopul de a sensibiliza publicul cu privire la [...]
12:20
O comandă și achitare online reprezintă un contract juridic valabil, fără necesitatea unei semnături electronice avansate # ZdGust
În Republica Moldova, contractele încheiate online – printr-un simplu click pe un site sau o aplicație – au aceeași valoare juridică precum cele semnate fizic, chiar dacă nu implică o semnătură electronică avansată calificată. Codul civil confirmă că acceptarea termenilor și condițiilor reprezintă consimțământ deplin al consumatorului. Contractele încheiate prin mijloace electronice sunt acorduri între [...]
11:40
Biroul Național de Statistică (BNS) informează că, conform rezultatelor cercetării statistice „Ancheta forței de muncă (AFM)”, în trimestrul III 2025 față de trimestrul II din anul curent: forța de muncă (populația activă de 15 ani și peste) a constituit 887,1 mii de persoane, fiind în creștere cu 7,6%; populația ocupată de 15 ani și peste a constituit 856,0 [...]
10:40
ANSA avertizează: Este interzisă ilustrarea fructelor și legumelor pe etichetele produselor alimentare care conțin doar arome # ZdGust
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) atenționează operatorii din domeniul alimentar că au intrat în vigoare modificări importante ale Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare. Noile reguli interzic afișarea oricăror imagini sau desene cu fructe, legume ori părți vegetale pe ambalajele produselor care nu conțin astfel de ingrediente, ci doar [...]
09:20
Micul dejun este prima sursă de energie a zilei, înainte de cafea cel mai recomandabil. Este important să combinăm proteinele, carbohidrații și grăsimile în special, în diminețile friguroase, pentru a începe ziua cu multă energie, notează G4Food. Odată cu sosirea iernii, există anumite preparate sănătoase care ajută la echilibrarea organismului în diminețile friguroase. De asemenea, [...]
4 decembrie 2025
18:40
Mamă pentru a 14-a oară. O femeie de 48 de ani a adus pe lume o fetiță la un spital de stat din Chișinău # ZdGust
O femeie de 48 de ani a adus pe lume cel de-al 14-lea copil la Maternitatea Spitalului Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”. Este vorba despre o mămică din raionul Anenii Noi, care a născut o fetiță perfect sănătoasă, cu o greutate de puțin peste 3,7 kilograme. Nașterea a avut loc prin operație cezariană, o intervenție complexă [...]
17:40
Există o „corelație slabă” între apartenența la organizații de mediu și gradul de conexiune cu natura în Europa și la nivel global, arată cercetătorii. Croația și Bulgaria sunt singurele state membre ale UE care intră în top zece țări cu cea mai puternică legătură cu natura la nivel mondial, potrivit unui studiu global fără precedent [...]
16:40
„Moment istoric” pentru fotbalul din R. Moldova. Țara noastră va găzdui un Campionat European # ZdGust
UEFA a anunțat prin decizia Comitetului Executiv de miercuri, 3 decembrie 2025, faptul că EURO U17 din 2029 va fi găzduit de R. Moldova, anunță Federația Moldovenească de Fotbal, care afirmă că „este un moment istoric pentru Moldova”. „Așa cum ne-a obișnuit, Campionatul European UEFA Under 17 este competiția care lansează viitoarele superstaruri ale fotbalului [...]
14:00
În ultimele douăsprezece luni, peste 1.200.000 de călători din întreaga lume și-au selectat stațiunea de schi preferată din Europa. Europa este destinația principală pentru vacanțele la schi în lume, iar aceste 10 stațiuni, potrivit European best destinations, sunt cele mai bune. Vezi un top al destinațiilor preferate, vizitate de oameni din 184 de țări: 1. [...]
12:30
Mamă pentru a 14-a oară. O femeie de 48 de ani a adus pe lume o fetiță la un spital de stat din Chișinău # ZdGust
O femeie de 48 de ani a adus pe lume cel de-al 14-lea copil la Maternitatea Spitalului Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”. Este vorba despre o mămică din raionul Anenii Noi, care a născut o fetiță perfect sănătoasă, cu o greutate de puțin peste 3,7 kilograme. Nașterea a avut loc prin operație cezariană, o intervenție complexă [...]
12:20
O femeie de 48 de ani a adus pe lume cel de-al 14-lea copil la Maternitatea Spitalului Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”. Este vorba despre o mămică din raionul Anenii Noi, care a născut o fetiță perfect sănătoasă, cu o greutate de puțin peste 3,7 kilograme. Nașterea a avut loc prin operație cezariană, o intervenție complexă [...]
09:20
Un mic-dejun hrănitor nu trebuie să includă neapărat ouă. G4Food propune cinci variante pentru prima masă a zilei, bogate în proteine și potrivite pentru cei care vor să slăbească. 1. Budincă de chia cu iaurt grecesc și fructe de pădure Acest preparat are circa 22 g proteine/porție. Iată mai jos ce ingrediente sunt necesare: 200 g [...]
3 decembrie 2025
21:30
Reguli noi pentru medicamentele compensate: termene extinse și acces simplificat pentru pacienți # ZdGust
Guvernul a aprobat o serie de modificări menite să simplifice accesul pacienților la medicamente și dispozitive medicale compensate. Una dintre cele mai importante este extinderea termenului de valabilitate a rețetelor pentru bolile acute de la 10 la 15 zile, anunță Ministerul Sănătății. Măsura îi va ajuta pe pacienții care nu reușesc să ajungă rapid la [...]
17:50
Te-ai gândit vreodată ce beneficii au cuișoarele adăugate în ceai? Potrivit timesofindia.indiatimes.com, acestea au efecte puternice asupra sănătății. Cuișoarele, excelente pentru digestie Cuișoarele ajută organismul să elibereze enzime digestive, ceea ce înseamnă că mâncarea este descompusă mai bine, iar balonarea este ținută la distanță. Dacă ai mâncat copios sau te simți greu la finalul mesei, cuișoarele [...]
16:30
Norvegia construiește Rogfast, cel mai lung și mai adânc tunel rutier subacvatic din lume. Proiectul de 27 de kilometri este conceput pentru a reduce timpul de călătorie între orașe importante și pentru a deveni parte a unei autostrăzi fără feriboturi de-a lungul coastei de vest, scrie CNN. Lucrările au început în 2018, au fost suspendate [...]
15:20
Reguli noi pentru medicamentele compensate: termene extinse și acces simplificat pentru pacienți # ZdGust
Guvernul a aprobat o serie de modificări menite să simplifice accesul pacienților la medicamente și dispozitive medicale compensate. Una dintre cele mai importante este extinderea termenului de valabilitate a rețetelor pentru bolile acute de la 10 la 15 zile, anunță Ministerul Sănătății. Măsura îi va ajuta pe pacienții care nu reușesc să ajungă rapid la [...]
14:20
Brânza cottage a fost mult timp apreciată ca un aliment bogat în proteine și sărac în calorii. Ține foamea sub control, așa că, potrivit today.com, o poți adăuga în rețetele tale preferate, ea aducând multe beneficii pentru sănătate. Indiferent dacă o iubești sau o urăști, brânza cottage este în trend. Acest produs lactat bogat în proteine este preferatul [...]
13:20
Un studiu pe mai mult de 10 mii de copii arată că un obicei comun în rândul adolescenților crește dramatic riscul de probleme grave de sănătate, scrie MediaFax. Cercetătorii au descoperit diferențe majore între copiii care au acest obicei și cei care nu îl au. Cercetarea a fost făcută de Universitatea din Pennsylvania și publicată în Pediatrics. [...]
12:20
Companiile din Uniunea Europeană (UE) continuă să rămână în urmă față de cele din Statele Unite în ceea ce privește ponderea femeilor (40% sau mai mult) în poziții de conducere. În interiorul UE, sectorul serviciilor se remarcă printr-o proporție mai mare de firme care au cel puțin 40% femei în managementul de vârf și de [...]
11:20
Wikipedia a publicat topul celor mai citite pagini din 2025, un clasament dominat de articolul despre Charlie Kirk, care a atras zeci de milioane de accesări după moartea activistului, transmite The Guardian. Pagina Wikipedia dedicată activistului conservator Charlie Kirk a fost cea mai accesată în acest an, înregistrând aproape 45 de milioane de vizualizări, multe [...]
10:20
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat inițierea unor modificări la Codul Educației. Schimbările vizează asigurarea unor programe de studiere a limbii române pentru copiii din diaspora, incluziunea copiilor cu dizabilități severe, evaluarea elevilor din clasa a IV-a, consolidarea rețelei școlare, măsuri de susținere a tinerilor specialiști în educație, precum și anumite schimbări la nivelul [...]
10:00
Un tren va străbate Europa, conectând mai multe țări și zone turistice. Linia va fi inaugurată în 2026 # ZdGust
Un nou traseu feroviar de aproximativ 1.380 de kilometri (860 de mile) va fi lansat în aprilie 2026, oferind turiștilor posibilitatea de a călători între patru țări europene. Trenul îi va duce pe turiști de la Basel, în Elveția, până la Malmö, în Suedia, traversând Germania și Danemarca pe parcurs. Printre atracțiile de pe traseu [...]
09:20
Cum prepari și coci cea mai simplă bază pentru o tartă clasică umplută cu cremă de vanilie și fructe # ZdGust
Când ne este poftă de un desert, putem prepara o tartă cu fructe. Este ușor de făcut atât baza din aluat fraged, cât și crema din interior, notează G4Food. Cea mai simplă și ușor de memorizat rețetă de aluat fraged pentru tartă sau fursecuri: Ingrediente: 300 g făină 150 g unt 75 g zahăr pudră [...]
2 decembrie 2025
16:30
Austria a obținut titlul de cea mai aglomerată destinație turistică din lume. Are o populație de aproximativ nouă milioane de locuitori, însă primește în jur de 32 de milioane de turiști anual, scrie express.co. Numită „Orașul Viselor”, capitala Austriei atrage milioane de oameni. Printre atracțiile sale se numără Palatul Schönbrunn, Opera din Viena și Muzeul [...]
15:20
Ți s-a întâmplat vreodată să simți că mintea ta nu se oprește? Că te învârți iar și iar în jurul aceluiași lucru, imaginând scenarii, analizând fiecare cuvânt pe care l-ai spus sau anticipând ce ar putea merge prost? Dacă da, probabil ai fost prins într-un proces de supraanalizare, un obicei care îți poate consuma toată [...]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.