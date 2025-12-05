Date BNS: Forța de muncă a crescut cu 7,6% în trimestrul III, iar șomajul a scăzut la 3,5%

11:50

Se întâmplă să vii de la cumpărături și să îndesești alimentele în frigider care pe unde încape? E un obicei care ar trebui revizuit, pentru că el contravine normelor de igienă elaborate de instituțiile care se ocupă cu igiena în spațiile publice unde se prepară și vinde mâncare. Fiecare aliment are un loc bine definit [...]