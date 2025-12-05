De ce a ales să-și crească Valentina Nafornița copiii la Chișinău, deși putea locui oriunde în Europa
ZdGust, 5 decembrie 2025 13:40
Valentina Nafornița a fost invitata lui Mihai Morar la podcastul Fain & Simplu. Prezentatorul a remarcat că i se pare minunat faptul că artista, împreună cu soțul ei, Cristian Spătaru, au ales să-și crească copiii în Republica Moldova: „Deși ați fi putut să vă stabiliți la Viena, în Italia, știu că iubești Italia și Italia [...]
Ziua Mondială a Solului. Specialiștii trag un semnal de alarmă: sănătatea acestuia este în pericol # ZdGust
Anual, pe 5 decembrie, este sărbătorită Ziua Mondială a Solului. Această zi a fost instituită cu scopul de a sublinia importanța solului și de a promova utilizarea sustenabilă a acestuia. Ziua Mondială a Solului este coordonată de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) și are scopul de a sensibiliza publicul cu privire la [...]
O comandă și achitare online reprezintă un contract juridic valabil, fără necesitatea unei semnături electronice avansate # ZdGust
În Republica Moldova, contractele încheiate online – printr-un simplu click pe un site sau o aplicație – au aceeași valoare juridică precum cele semnate fizic, chiar dacă nu implică o semnătură electronică avansată calificată. Codul civil confirmă că acceptarea termenilor și condițiilor reprezintă consimțământ deplin al consumatorului. Contractele încheiate prin mijloace electronice sunt acorduri între [...]
Biroul Național de Statistică (BNS) informează că, conform rezultatelor cercetării statistice „Ancheta forței de muncă (AFM)”, în trimestrul III 2025 față de trimestrul II din anul curent: forța de muncă (populația activă de 15 ani și peste) a constituit 887,1 mii de persoane, fiind în creștere cu 7,6%; populația ocupată de 15 ani și peste a constituit 856,0 [...]
ANSA avertizează: Este interzisă ilustrarea fructelor și legumelor pe etichetele produselor alimentare care conțin doar arome # ZdGust
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) atenționează operatorii din domeniul alimentar că au intrat în vigoare modificări importante ale Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare. Noile reguli interzic afișarea oricăror imagini sau desene cu fructe, legume ori părți vegetale pe ambalajele produselor care nu conțin astfel de ingrediente, ci doar [...]
Micul dejun este prima sursă de energie a zilei, înainte de cafea cel mai recomandabil. Este important să combinăm proteinele, carbohidrații și grăsimile în special, în diminețile friguroase, pentru a începe ziua cu multă energie, notează G4Food. Odată cu sosirea iernii, există anumite preparate sănătoase care ajută la echilibrarea organismului în diminețile friguroase. De asemenea, [...]
Există o „corelație slabă” între apartenența la organizații de mediu și gradul de conexiune cu natura în Europa și la nivel global, arată cercetătorii. Croația și Bulgaria sunt singurele state membre ale UE care intră în top zece țări cu cea mai puternică legătură cu natura la nivel mondial, potrivit unui studiu global fără precedent [...]
„Moment istoric” pentru fotbalul din R. Moldova. Țara noastră va găzdui un Campionat European # ZdGust
UEFA a anunțat prin decizia Comitetului Executiv de miercuri, 3 decembrie 2025, faptul că EURO U17 din 2029 va fi găzduit de R. Moldova, anunță Federația Moldovenească de Fotbal, care afirmă că „este un moment istoric pentru Moldova”. „Așa cum ne-a obișnuit, Campionatul European UEFA Under 17 este competiția care lansează viitoarele superstaruri ale fotbalului [...]
În ultimele douăsprezece luni, peste 1.200.000 de călători din întreaga lume și-au selectat stațiunea de schi preferată din Europa. Europa este destinația principală pentru vacanțele la schi în lume, iar aceste 10 stațiuni, potrivit European best destinations, sunt cele mai bune. Vezi un top al destinațiilor preferate, vizitate de oameni din 184 de țări: 1. [...]
Un mic-dejun hrănitor nu trebuie să includă neapărat ouă. G4Food propune cinci variante pentru prima masă a zilei, bogate în proteine și potrivite pentru cei care vor să slăbească. 1. Budincă de chia cu iaurt grecesc și fructe de pădure Acest preparat are circa 22 g proteine/porție. Iată mai jos ce ingrediente sunt necesare: 200 g [...]
Te-ai gândit vreodată ce beneficii au cuișoarele adăugate în ceai? Potrivit timesofindia.indiatimes.com, acestea au efecte puternice asupra sănătății. Cuișoarele, excelente pentru digestie Cuișoarele ajută organismul să elibereze enzime digestive, ceea ce înseamnă că mâncarea este descompusă mai bine, iar balonarea este ținută la distanță. Dacă ai mâncat copios sau te simți greu la finalul mesei, cuișoarele [...]
Norvegia construiește Rogfast, cel mai lung și mai adânc tunel rutier subacvatic din lume. Proiectul de 27 de kilometri este conceput pentru a reduce timpul de călătorie între orașe importante și pentru a deveni parte a unei autostrăzi fără feriboturi de-a lungul coastei de vest, scrie CNN. Lucrările au început în 2018, au fost suspendate [...]
Brânza cottage a fost mult timp apreciată ca un aliment bogat în proteine și sărac în calorii. Ține foamea sub control, așa că, potrivit today.com, o poți adăuga în rețetele tale preferate, ea aducând multe beneficii pentru sănătate. Indiferent dacă o iubești sau o urăști, brânza cottage este în trend. Acest produs lactat bogat în proteine este preferatul [...]
Un studiu pe mai mult de 10 mii de copii arată că un obicei comun în rândul adolescenților crește dramatic riscul de probleme grave de sănătate, scrie MediaFax. Cercetătorii au descoperit diferențe majore între copiii care au acest obicei și cei care nu îl au. Cercetarea a fost făcută de Universitatea din Pennsylvania și publicată în Pediatrics. [...]
Companiile din Uniunea Europeană (UE) continuă să rămână în urmă față de cele din Statele Unite în ceea ce privește ponderea femeilor (40% sau mai mult) în poziții de conducere. În interiorul UE, sectorul serviciilor se remarcă printr-o proporție mai mare de firme care au cel puțin 40% femei în managementul de vârf și de [...]
Wikipedia a publicat topul celor mai citite pagini din 2025, un clasament dominat de articolul despre Charlie Kirk, care a atras zeci de milioane de accesări după moartea activistului, transmite The Guardian. Pagina Wikipedia dedicată activistului conservator Charlie Kirk a fost cea mai accesată în acest an, înregistrând aproape 45 de milioane de vizualizări, multe [...]
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat inițierea unor modificări la Codul Educației. Schimbările vizează asigurarea unor programe de studiere a limbii române pentru copiii din diaspora, incluziunea copiilor cu dizabilități severe, evaluarea elevilor din clasa a IV-a, consolidarea rețelei școlare, măsuri de susținere a tinerilor specialiști în educație, precum și anumite schimbări la nivelul [...]
Un tren va străbate Europa, conectând mai multe țări și zone turistice. Linia va fi inaugurată în 2026 # ZdGust
Un nou traseu feroviar de aproximativ 1.380 de kilometri (860 de mile) va fi lansat în aprilie 2026, oferind turiștilor posibilitatea de a călători între patru țări europene. Trenul îi va duce pe turiști de la Basel, în Elveția, până la Malmö, în Suedia, traversând Germania și Danemarca pe parcurs. Printre atracțiile de pe traseu [...]
Cum prepari și coci cea mai simplă bază pentru o tartă clasică umplută cu cremă de vanilie și fructe # ZdGust
Când ne este poftă de un desert, putem prepara o tartă cu fructe. Este ușor de făcut atât baza din aluat fraged, cât și crema din interior, notează G4Food. Cea mai simplă și ușor de memorizat rețetă de aluat fraged pentru tartă sau fursecuri: Ingrediente: 300 g făină 150 g unt 75 g zahăr pudră [...]
Austria a obținut titlul de cea mai aglomerată destinație turistică din lume. Are o populație de aproximativ nouă milioane de locuitori, însă primește în jur de 32 de milioane de turiști anual, scrie express.co. Numită „Orașul Viselor”, capitala Austriei atrage milioane de oameni. Printre atracțiile sale se numără Palatul Schönbrunn, Opera din Viena și Muzeul [...]
Ți s-a întâmplat vreodată să simți că mintea ta nu se oprește? Că te învârți iar și iar în jurul aceluiași lucru, imaginând scenarii, analizând fiecare cuvânt pe care l-ai spus sau anticipând ce ar putea merge prost? Dacă da, probabil ai fost prins într-un proces de supraanalizare, un obicei care îți poate consuma toată [...]
Un lot de 2305 kilograme de carne separată mecanic de pui, infectată cu bacteria Salmonella, a fost pus sub restricție oficială de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Contaminarea a fost depistată la Postul de inspecție de la frontiera Leușeni, în urma analizelor de laborator efectuate pe produsul importat. Carnea a fost plasată sub restricție [...]
O nouă analiză realizată folosind date satelitare de două decenii arată că vaste porțiuni din rezervele de apă ale Europei se epuizează, existând o scădere a stocurilor de apă dulce în sudul și centrul Europei, din Spania și Italia până în Polonia și în anumite părți ale Regatului Unit, transmite The Guardian. Oamenii de știință [...]
Vineri, 5 decembrie, în ajun de Moș Nicolae, Librăriile Cartier din Chișinău anunță o zi specială de reduceri. Toate cărțile editurilor românești vor fi puse în vânzare cu 40% reducere, oferind cititorilor acces la peste 15 mii de titluri pentru copii, adolescenți și adulți: beletristică, carte de artă, istorie, antropologie, poezie clasică și contemporană. Pe [...]
Singurătatea din copilărie lasă urme pe viață. Cum ar trebui părinții să își încurajeze copiii să aibă prieteni # ZdGust
Copilul tău este aproape tot timpul singur? Nu are prieteni, se izolează și evită compania altora? Singurătatea în perioada copilăriei nu este bună. Potrivit unui studiu recent de specialitate, poate crește semnificativ riscul de declin cognitiv și demență la vârsta adultă, transmite HotNews. Cercetătorii preocupați de singurătatea din copilărie pe care au definit-o drept lipsa prieteniilor [...]
„Ursuleți spânzurați” la târgul de Crăciun din Constanța: decorațiunile au stârnit nedumerire # ZdGust
La Constanţa, atmosfera de poveste dorită după modelul târgurilor de la Craiova sau Strasbourg s-a transformat într-un decor care a stârnit nedumerire. Zeci de ursuleţi de pluş au fost agăţaţi pe faţada unei clădiri scorojite şi murdare, creând impresia unor jucării „spânzurate”, nicidecum a unui peisaj festiv. Constanţa nu e singura: la Focşani, ursuleţii din [...]
Îndrăgita cântăreață de muzică populară din Republica Moldova, Zinaida Julea, împlinește astăzi, 2 decembrie, 74 de ani. Aceasta s-a născut în anul 1951 în satul Hârbovăț, raionul Anenii Noi. A studiat la Școala medie de muzică „Ștefan Neaga” (1973-1977) cu Vladimir Achimov (dirijat coral) și la Institutul de Arte (1988-1993) din Chișinău cu Vasile Stratulat [...]
O supă cremă este întotdeauna o idee bună la masa de seară, pentru că reprezintă o bază vegetală dietetică, pe lângă care mai putem adăuga proteine și carbohidrați. Totodată, este ușor și rapid de preparat și foarte potrivită pentru anotimpul rece. Se poate face practic din orice fel de legume sau zarzavaturi, dar pot fi și [...]
Când nu știi ce să gătești și cum ți-ai putea face viața mai ușoară ca să nu stai în fiecare zi în bucătărie, G4Food propune un meniu pentru întreaga săptămână. Mai jos aveți meniul pentru săptămâna 1 – 7 decembrie. E un meniu orientat mai mult pe preparate de post sau din cele ovo-lacto-vegetariene, cu [...]
(Video) „Purtați România la înălțime pe orice meridian”. Un tânăr jandarm a interpretat Imnul României, la peste 10 mii de metri altitudine # ZdGust
Un moment emoționant dedicat Zilei Naționale a României a avut loc în timpul unui zbor, unde un jandarm român a interpretat imnul țării la peste 10 mii de metri altitudine. Cu ocazia Zilei Naționale a României, pasagerii unui zbor TAROM au fost plăcut surprinși de un tânăr jandarm, care a interpretat Imnul țării la vioară. [...]
Parlamentul Italiei a adoptat marți o lege care introduce infracțiunea de femicid în Codul penal și o sancționează cu închisoare pe viață, transmite AP. Votul a coincis cu Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, marcată anual la inițiativa Adunării Generale a ONU. Legea a fost votată atât de majoritatea de centru-dreapta, cât și de [...]
Australia interzice rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani. Cum va funcționa această măsură? # ZdGust
Începând cu 10 decembrie, platformele de socializare vor fi obligate să ia „măsuri rezonabile” pentru a se asigura că persoanele sub 16 ani din Australia nu își pot crea conturi și că toate conturile existente ale acestora sunt dezactivate sau eliminate, scrie BBC. Guvernul afirmă că această interdicție – o premieră mondială, susținută de mulți [...]
Cu ocazia Zilei Naționale a României, Biroul Național de Statistică (BNS) a prezentat principalele date privind relațiile comerciale dintre Republica Moldova și România. Conform statisticilor oficiale: 32,6% din exporturile Republicii Moldova se îndreaptă către România; 16,9% din importuri provin din România. Aceste cifre subliniază rolul esențial al României în comerțul moldovenesc și consolidarea legăturilor economice [...]
Un lot de ulei de palmier, în cantitate de 5000 kg, a fost reținut de inspectorii Agenției Naţionale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) direct la depozitul importatorului. Reținerea a avut la bază depistarea nivelurilor depășite ale sumei dintre 3-monoclorpropandiol (3-MCPD) și esteri ai acizilor grași de 3-MCPD, exprimată ca 3-MCPD. Lotul a prezentat un nivel de 4.500 [...]
Ce l-a suprins pe George Buhnici la Chișinău: „În 5-8 ani poate arăta mai bine decât Bucureștiul” # ZdGust
George Buhnici a vizitat Chișinăul cu câteva zile înainte de Ziua Națională a României. Bloggerul și realizatorul TV din România a descris orașul ca pe o „mică metropolă de peste un milion de oameni care recuperează rapid” și a subliniat energia și dinamismul locuitorilor. „Da, Moldova încă are câțiva ani în spatele României. Dar Chișinăul… [...]
(VIDEO) Cine este tânăra din Chișinău care a adus un tricolor gigant din baloane sub Arcul de Triumf din București # ZdGust
Îmbrăcată în culorile tricolorului și purtând un buchet uriaș de baloane, tot în roșu, galben și albastru, o tânără originară din Chișinău a atras privirile trecătorilor sub Arcul de Triumf din București. Este vorba despre antreprenoarea Viorica Orobceanu, care, cu sprijinul autorităților din București, a reușit să realizeze acest proiect simbolic dedicat Zilei Naționale a [...]
Britanicii au stabilit care este cel mai ieftin târg de Crăciun din lume. Este vorba despre un eveniment din Asia. Tot britanicii au scris și despre Târgul de Crăciun din Craiova pe care îl consideră una dintre cele mai mari și mai frumoase piețe pe care turiștii o ratează, notează MediaFax. Cea mai ieftină piață [...]
Ziua Națională a României se sărbătorește la data de 1 decembrie, începând cu anul 1990. La 1 decembrie 1918, Adunarea Naţională de la Alba Iulia a adoptat rezoluţia Unirii Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România. Între anii 1866 și 1947, Ziua Națională a României a fost stabilită pe 10 mai, iar între 1948 și [...]
Cel mai lung traseu de telecabină din lume traversează mai multe insule, plaje, zone împădurite și o porțiune a mării. Instalația spectaculoasă are 8 kilometri și se află în Vietnam. Telecabina a fost inclusă în Cartea Recordurilor, transmite MediaFax. Incredibila telecabină Hon Thom poartă pasagerii pe o distanță de 8 kilometri peste unele dintre cele [...]
Cercetătorii încearcă să înțeleagă de ce unele persoane rămân lucide din punct de vedere mental, în timp ce altele se deteriorează mai repede. O idee care atrage un interes crescând este multilingvismul, adică abilitatea de a vorbi mai multe limbi, transmite MediaFax. Când o persoană cunoaște două sau mai multe limbi, acestea rămân active în [...]
Vrei să îți îmbunătățești nutriția pe timpul iernii? Adaugă în alimentația ta de iarnă aceste zece alimente bogate în proteine, pentru a te menține sătul și plin de energie, notează G4Food. Te-ai întrebat vreodată de ce simți mai des foame, somnolență și ai mai puțină energie iarna? Un motiv important este faptul că organismul tău [...]
Mult timp s-a crezut că uleiul de măsline „nu e pentru gătit”, că se arde repede sau că are un punct de fum prea scăzut. Dar cele mai recente studii arată exact opusul: uleiul de măsline extravirgin este unul dintre cele mai stabile și sigure uleiuri pentru gătit, chiar și la temperaturile obișnuite din bucătărie, notează [...]
La 29 de ani, a călătorit în 156 de țări cu bani puțini: „E cea mai ușoară și legală metodă pe care am găsit-o de a mă pune în pielea altuia” # ZdGust
Cătălin Gangalic este un tânăr pasionat de călătorii. A vizitat 156 de țări din întreaga lume. Primele 100 de destinații le-a explorat încă în perioada studenției, trăind cu o bursă modestă în Franța și economisind pentru fiecare aventură. În călătoriile sale, Cătălin pune în primul rând accent pe oameni și modul lor de trai. Îi [...]
O idee simplă și rapidă de mic dejun pot fi feliile de pâine prăjită acoperite cu pesto de busuioc, peste care adăugăm câte un ou, fie prăjit în ulei în tigaie, poșat sau fiert, recomandă G4Food. Opțional, se poate rade deasupra oului și puțină brânză, cu felii subțiri de roșii așezate peste pesto, înaintea oului, [...]
Magneziul este un mineral esențial implicat în procese critice precum reglarea glicemiei și a tensiunii arteriale, sănătatea oaselor, funcția nervoasă, sinteza ADN-ului și răspunsul la stres, notează Health. Studiile arată că mai puțin de jumătate dintre adulții din Statele Unite consumă zilnic suficient magneziu. Vestea bună este că poți crește aportul în mod natural prin [...]
