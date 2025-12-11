Președinta Maia Sandu pleacă vineri într-o vizită oficială în Cipru
Realitatea.md, 11 decembrie 2025 10:00
Președinta Maia Sandu va efectua vineri o vizită oficială în Cipru, țara care va prelua, în prima jumătate a anului 2026, președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Șefa statului va fi găzduită de președintele Nikos Christodoulides și va avea întrevedere și cu președinta Camerei Reprezentanților, Annita Demetriou. „Discuțiile vor fi axate pe parcursul european al […] Articolul Președinta Maia Sandu pleacă vineri într-o vizită oficială în Cipru apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 15 minute
10:10
Accident mortal la Telenești. Un bărbat a fost lovit de un șofer băut și fără permis # Realitatea.md
Un bărbat de 66 de ani a decedat după ce a fost spulberat de o mașină. Tragedia s-a produs joi dimineața, 11 decembrie, în apropierea satului Ratuș din raionul Telenești. La fața locului au intervenit oamenii legii, care au stabilit că un automobil de model Audi, condus de un șofer de 30 de ani, a […] Articolul Accident mortal la Telenești. Un bărbat a fost lovit de un șofer băut și fără permis apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Aliații Kievului discută despre pace și securitate; Nicușor Dan participă prin videoconferință # Realitatea.md
O nouă reuniune a „Coaliției de Voință”, formată din statele care sprijină Ucraina, va avea loc joi, 11 decembrie. Președintele Nicușor Dan va participa la discuții prin videoconferință, de la ora 17.45, a anunțat Administrația Prezidențială, scrie antena3.ro. Întâlnirea va fi co-prezidată de premierul britanic Keir Starmer și de președintele francez Emmanuel Macron. Reuniunea are […] Articolul Aliații Kievului discută despre pace și securitate; Nicușor Dan participă prin videoconferință apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
10:00
Președinta Maia Sandu va efectua vineri o vizită oficială în Cipru, țara care va prelua, în prima jumătate a anului 2026, președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Șefa statului va fi găzduită de președintele Nikos Christodoulides și va avea întrevedere și cu președinta Camerei Reprezentanților, Annita Demetriou. „Discuțiile vor fi axate pe parcursul european al […] Articolul Președinta Maia Sandu pleacă vineri într-o vizită oficială în Cipru apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
09:50
Detalii noi despre incendiul din Capitală: Două persoane cu semne de intoxicație, evacuate # Realitatea.md
Două persoane cu semne de intoxicație au fost evacuate de pompieri din incendiul izbucnit astăzi dimineața, 11 decembrie, într-un bloc de locuit de pe bulevardul Renașterii Naționale din Chișinău. Potrivit IGSU, focul a izbucnit pe acoperișul clădirii. „Pentru stingerea incendiului, la fața locului au fost îndreptate forțe și mijloace conform nivelului sporit de intervenție. Ajunși […] Articolul Detalii noi despre incendiul din Capitală: Două persoane cu semne de intoxicație, evacuate apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Contrabandă de 3,6 mln lei. Vin moldovenesc cu etichetă „fabricat în Georgia”, exportat în SUA # Realitatea.md
Patru companii din Republica Moldova și șase persoane riscă până la 10 ani de închisoare sau amenzi de până la 600 000 de lei, pentru o schemă de contrabandă cu vinuri în Statele Unite ale Americii, în valoare de peste 3,6 milioane de lei. Potrivit PCCOCS, faptele ar fi avut loc în perioada 2021–2023. Persoanele […] Articolul Contrabandă de 3,6 mln lei. Vin moldovenesc cu etichetă „fabricat în Georgia”, exportat în SUA apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Premieră pe piața energiei: Energocom efectuează prima tranzacție pe noua platformă PZU # Realitatea.md
Energocom marchează o premieră pe piața energiei electrice din Republica Moldova, odată cu lansarea Pieței pentru Ziua Următoare (PZU) a Operatorului Pieței de Energie Electrică din Moldova (OPEM). Pe 10 decembrie 2025, compania a efectuat prima sa tranzacție pe noua platformă, achiziționând simbolic 1 MWh. Potrivit comunicatului, testul are rolul de a verifica „operabilitatea și […] Articolul Premieră pe piața energiei: Energocom efectuează prima tranzacție pe noua platformă PZU apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
FOTO, VIDEO Incendiu puternic într-un apartament din Chișinău. Pompierii și polițiștii sunt la fața locului # Realitatea.md
Un incendiu puternic a izbucnit astăzi dimineață, 11 decembrie, într-un bloc de locuit din Chișinău. La fața locului au intervenit cinci echipaje de pompieri. Potrivit IGSU, un apartament de la etajul 15 a luat foc. Imaginile video au fost trimise de cititorii Realitatea.md. Știrea se actualizează… Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de […] Articolul FOTO, VIDEO Incendiu puternic într-un apartament din Chișinău. Pompierii și polițiștii sunt la fața locului apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
09:00
Ion Ceban critică Ministerul Educației pentru modul de transmitere a două instituții către municipalitate # Realitatea.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, critică modul în care Ministerul Educației și Cercetării a anunțat transmiterea a două instituții de învățământ către administrația locală. Edilul susține că decizia a fost comunicată fără consultări și fără clarificări privind condițiile de preluare, relatează IPN. „Au spus peste tot că ne-au dat două instituții, dar nici măcar nu […] Articolul Ion Ceban critică Ministerul Educației pentru modul de transmitere a două instituții către municipalitate apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Meteorologii anunță când vor veni ninsorile abundente în România. Sezonul de schi ar putea fi compromis # Realitatea.md
Iarna 2025–2026 se anunță a fi atipică în România, cu temperaturi peste media normală și foarte puține ninsori în primele două luni ale sezonului rece. Administrația Națională de Meteorologie, care utilizează acum echipamente mai performante, estimează că precipitațiile vor fi concentrate în special în zona montană, iar ninsorile consistente ar putea apărea abia spre finalul […] Articolul Meteorologii anunță când vor veni ninsorile abundente în România. Sezonul de schi ar putea fi compromis apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Instagram a introdus „Your Algorithm”, o funcție care le permite utilizatorilor să aleagă domeniile din care doresc să vadă mai multe postări în feed-ul generat de algoritmul platformei. Pentru prima oară, utilizatorii Instagram au posibilitatea de a controla parţial algoritmul care personalizează feed-ul de conţinut. „Pe măsură ce interesele tale evoluează în timp, dorim să-ţi […] Articolul Noua funcție Instagram: Mai mult control asupra postărilor vizualizate apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
08:10
Parlamentul Bulgariei va supune joi la vot o moțiune de neîncredere împotriva guvernului condus de premierul Rosen Jeleznikov. Decizia vine după ce, miercuri seara, mii de bulgari au ieșit din nou în stradă pentru a cere demisia executivului minoritar, acuzat că nu reușește să combată corupția endemică. Protestele au loc în contextul în care cea […] Articolul Proteste masive în Bulgaria: Parlamentul votează joi moțiunea de neîncredere apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Atenție, șoferi! Poliția anunță că în mai multe zone din nordul țării traficul se desfășoară în condiții de ceață densă, ceea ce reduce considerabil vizibilitatea pe trasee. Potrivit oamenilor legii, conducătorii auto sunt îndemnați să manifeste prudență sporită, să circule cu viteză redusă și să adapteze modul de conducere la condițiile meteo, pentru a evita […] Articolul Ceață densă în nordul țării: Poliția avertizează șoferii să circule cu prudență apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
Ucraina a transmis Statelor Unite versiunea actualizată a planului său de pace, au confirmat pentru AFP doi oficiali de la Kiev implicați în dosar. Potrivit unuia dintre aceștia, „noua versiune a planului de încheiere a conflictului a fost deja trimisă” administrației americane, însă fără a fi oferite detalii despre conținut. Declarația vine după ce președintele […] Articolul Ucraina „a trimis deja” SUA planul revizuit de pace, susțin doi oficiali ucraineni apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
Nativii sunt îndemnați să privească în interiorul lor pentru a descoperi răspunsuri clare. Citește horoscopul complet al zilei de 11 decembrie 2025 și află ce au pregătit astrele. Cu Luna în Fecioară, energiile momentului îți pot pune răbdarea la încercare, în timp ce viața se mișcă rapid în jurul tău. Berbec: 21 martie – 19 […] Articolul Ce dezvăluie horoscopul pentru ziua de 11 decembrie 2025? apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 11 decembrie. Euro ajunge la 19 lei și 81 de bani, înregistrând o creștere de 3 bani. Dolarul american se situează la 17 lei și 03 bani, în scădere cu 5 bani. Leul românesc va avea o valoare de 3 lei și […] Articolul Curs valutar 11 decembrie 2025: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Pe 11 decembrie nu sunt așteptate precipitați, iar în timpul nopții și dimineața se va forma ceață slabă. Conform meteorologilor, temperaturile vor urca până la +10 grade ziua, iar noaptea vor scădea până la +4 grade. În nordul țării, temperaturile maxime vor urca până la +8 grade, iar minimele nocturne vor coborî până la +5 […] Articolul Dimineață cu ceață în toată țara: Care vor fi temperaturile? apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Pâinea de secară are un indice glicemic mai mic decât alte tipuri de pâine, iar consumul ei frecvent poate avea efecte benefice asupra nivelului zahărului din sânge. Specialiștii consideră că poate fi o alegere mai sănătoasă, dar cu anumite condiții. Deși studiile existente sunt încă limitate, experții sugerează că pâinea de secară determină o creștere […] Articolul Ce se întâmplă în corp când mănânci pâine de secară în mod regulat apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
23:10
Cea mai veche dovadă a producerii focului, descoperită într-un sit arheologic din Anglia # Realitatea.md
Oamenii de știință au descoperit cea mai veche dovadă a producerii focului de către oamenii preistorici într-un sit arheologic din comitatul englez Suffolk, sub forma unei vetre construite, se pare, de neanderthalieni în urmă cu circa 415.000 de ani, ceea ce înseamnă că acest moment-cheie din evoluția umanității s-a petrecut mai devreme decât se credea […] Articolul Cea mai veche dovadă a producerii focului, descoperită într-un sit arheologic din Anglia apare prima dată în Realitatea.md.
22:50
Agenția Vamală din SUA vrea să le verifice turiștilor care intră în țară postările din ultimii 5 ani # Realitatea.md
Oficiali ai agenției americane a Vămilor și Protecției Frontierelor vor să obțină autorizarea de a-i obliga pe turiștii care intră în SUA să le pună la dispoziție postările din ultimii cinci ani de pe rețelele sociale, a anunțat Departamentul Securității Interne (DHS), scrie hotnews.ro. Proiectul de 11 pagini a fost publicat miercuri, 10 decembrie curent, […] Articolul Agenția Vamală din SUA vrea să le verifice turiștilor care intră în țară postările din ultimii 5 ani apare prima dată în Realitatea.md.
22:20
Relațiile dintre Moldova și Ungaria, pe agenda întrevederii dintre premierul Munteanu și ambasadorul ungar Szabó # Realitatea.md
Posibilitățile de atragere a investițiilor maghiare în Republica Moldova și consolidarea colaborării bilaterale în domeniile de interes reciproc au fost discutate la întrevederea premierului Alexandru Munteanu cu Ambasadorul Ungariei în țara noastră, Sandor Szabo. Oficialii s-au referit la eforturile autorităților de la Chișinău în vederea implementării reformelor în domeniile cheie și realizării agendei europene a […] Articolul Relațiile dintre Moldova și Ungaria, pe agenda întrevederii dintre premierul Munteanu și ambasadorul ungar Szabó apare prima dată în Realitatea.md.
22:10
Ceață puternică în mai multe raioane din nord: Poliția vine cu avertismente pentru șoferi # Realitatea.md
Atenție la drum! Poliția informează că în mai multe zone din nordul țării se atestă ceață densă. Din această cauză, vizibilitatea în trafic este destul de redusă, iar oamenii legii vin cu o serie de recomandări atât pentru pentru șoferi, cât și pentru pietoni. Astfel, conducătorii auto sunt îndemnați să reducă viteza și să o adapteze […] Articolul Ceață puternică în mai multe raioane din nord: Poliția vine cu avertismente pentru șoferi apare prima dată în Realitatea.md.
21:40
Președintele francez Emmanuel Macron a avut miercuri, 10 decembrie curent, împreună cu alți lideri europeni, o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump, „pentru a încerca să avanseze” asupra planului de pace pentru Ucraina propus de liderul de la Casa Albă, transmite agerpres.ro. Premierul britanic Keir Starmer și cancelarul german Friedrich Merz au participat de […] Articolul Macron, Starmer și Merz au discutat cu Trump despre Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
21:20
Ceban, despre compensații: „Ajutorul trebuie să vină egal pentru toți oamenii, indiferent de localitate” # Realitatea.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că mecanismul de acordare a compensațiilor la energie trebuie să fie unul echitabil pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Edilul afirmă că instituțiile internaționale au transmis clar că nu poate exista o dublare a politicilor sociale la nivel local, în paralel cu cele ale Guvernului. Declarația a fost făcută […] Articolul Ceban, despre compensații: „Ajutorul trebuie să vină egal pentru toți oamenii, indiferent de localitate” apare prima dată în Realitatea.md.
20:50
Moaștele Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, vor fi aduse pentru prima dată în Moldova sâmbătă, 13 decembrie, în ziua de prăznuire a acestuia conform calendarului iulian neîndreptat, transmite IPN. Cu prilejul hramului Bisericii „Sfântul Apostol Andrei” din orașul Durlești, municipiul Chișinău, Mitropolia Basarabiei anunță organizarea unui eveniment liturgic și festiv. Un sobor de ierarhi, preoți […] Articolul Moaștele Sfântului Andrei, aduse în premieră în Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Două mașini s-au tamponat pe strada Ialoveni din municipiul Chișinău. În urma impactului, ambele vehicule au fost avariate considerabil, iar unul dintre conducători a fost transportat la spital pentru investigații medicale. Conform informațiilor preliminare obținute de la fața locului, conducătorul unui automobil Mercedes, un bărbat de 31 de ani, în circumstanțe ce urmează a fi […] Articolul Accident pe strada Ialoveni din Chișinău: două mașini avariate și un șofer rănit apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
Ziua Drepturilor Omului: Comunitatea Evreiască trage semnalul de alarmă asupra antisemitismului în Moldova # Realitatea.md
Pe 10 decembrie, odată cu marcarea Zilei Drepturilor Omului, comunitatea internațională amintește importanța demnității, egalității și securității fiecărei persoane. În Republica Moldova, această zi capătă o semnificație deosebită pentru Comunitatea Evreiască, care atrage atenția asupra combaterii antisemitismului și negării Holocaustului. Combaterea discriminării și denaturării adevărului istoric despre Holocaust nu este doar un aspect al trecutului, […] Articolul Ziua Drepturilor Omului: Comunitatea Evreiască trage semnalul de alarmă asupra antisemitismului în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
Ministerul Educației oferă măsuri de sprijin pentru elevii relocați în școli mai mari # Realitatea.md
Procesul de relocare a elevilor din școlile mici către școli mai mari a fost detaliat astăzi de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, care a subliniat că acesta este un demers complex, plin de emoții și incertitudini pentru familii. Obiectivul comun este asigurarea bunăstării psihologice a copiilor și creșterea calității pregătirii lor pentru viață, transmite […] Articolul Ministerul Educației oferă măsuri de sprijin pentru elevii relocați în școli mai mari apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
Pacienții din Cantemir vor avea acces la recuperare medicală în condiții moderne, după ce cabinetul de kinetoterapie și fizioterapie al Centrului de Sănătate a fost complet renovat. Lucrările au fost finalizate luni, 8 decembrie, marcând inaugurarea unui spațiu modern dedicat ședințelor de kinetoterapie și fizioterapie. Proiectul a fost realizat cu un buget de peste 365 […] Articolul Pacienții din Cantemir beneficiază de recuperare medicală în condiții moderne apare prima dată în Realitatea.md.
19:00
Convorbire între Donald Trump și liderii europeni privind planul de pace și garanțiile pentru Ucraina # Realitatea.md
Presa franceză anunță că președintele Franței, prim-ministrul Regatului Unit și cancelarul Germaniei au avut discuții cu președintele Statelor Unite privind situația din Ucraina. Potrivit comunicatului oficial al Downing Street, liderii au subliniat că „munca intensivă la planul de pace continuă și va continua în zilele următoare. Toți au convenit că acesta este un moment critic […] Articolul Convorbire între Donald Trump și liderii europeni privind planul de pace și garanțiile pentru Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
Bucătăria italiană, inclusă în Patrimoniul UNESCO pentru tradițiile și cultura culinară # Realitatea.md
Bucătăria italiană a fost inclusă în patrimoniul cultural imaterial al umanității, după o decizie adoptată la New Delhi de Comitetul Interguvernamental UNESCO, transmite Mediafax, citând publicația italiană La Stampa. Recunoașterea nu se referă la preparate individuale, ci la tradițiile culinare, gesturile și modul de a împărtăși mesele, transmise neîntrerupt între generații. Este pentru prima dată […] Articolul Bucătăria italiană, inclusă în Patrimoniul UNESCO pentru tradițiile și cultura culinară apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
Acces la urgențe pentru toți: 112 lansează un parteneriat care schimbă regulile pentru persoanele cu dizabilități # Realitatea.md
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 și Asociația Obștească „AudiViz” au semnat un Acord de colaborare pentru îmbunătățirea accesului persoanelor cu dizabilități senzoriale la numărul unic de urgență și pentru creșterea nivelului de informare privind utilizarea corectă a acestuia. Acordul prevede organizarea unor activități comune de informare, conștientizare și educare a populației, precum […] Articolul Acces la urgențe pentru toți: 112 lansează un parteneriat care schimbă regulile pentru persoanele cu dizabilități apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
Rusia își intensifică activitatea sub acoperire și cea militară în regiunea Transnistriană, într-un efort pe care Serviciul de Informații Militare al Ucrainei (HUR) îl descrie drept o nouă axă de presiune asupra Ucrainei și o tentativă de destabilizare a Republicii Moldova înaintea unor etape politice importante. Potrivit informațiilor transmise către Kyiv Post, HUR susține că […] Articolul Rusia își intensifică operațiunile sub acoperire în regiunea Transnistreană apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Premierul Munteanu a vorbit cu Șefa interimară a OSCE în Moldova despre reintegrarea pașnică a țării # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu Șefa interimară a Misiunii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în Republica Moldova, Izabela Sylwia Hartmann. În cadrul întrevederii, principalele subiecte abordate au vizat reintegrarea pașnică a țării și susținerea oferită cetățenilor de pe malul stâng al Nistrului. Alexandru Munteanu a apreciat eforturile Misiunii OSCE în promovarea […] Articolul Premierul Munteanu a vorbit cu Șefa interimară a OSCE în Moldova despre reintegrarea pașnică a țării apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Ministerul Dezvoltării Economice precizează: Regimul fiscal pentru sectorul IT rămâne neschimbat până în 2035 # Realitatea.md
Regimul fiscal aplicat rezidenților „Moldova IT Park” este garantat de stat și va rămâne neschimbat până în anul 2035, anunță Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Instituția precizează că sectorul IT nu este afectat de nicio modificare și beneficiază în continuare de stabilitate și predictibilitate. Eugen Osmochescu subliniază că păstrarea regimului fiscal favorabil și menținerea unui […] Articolul Ministerul Dezvoltării Economice precizează: Regimul fiscal pentru sectorul IT rămâne neschimbat până în 2035 apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Vlad Plahotniuc, chemat ca martor în dosarul „Kuliok”, în care este vizat Igor Dodon # Realitatea.md
Procurorii anticorupție au cerut ca Vlad Plahotniuc să fie audiat ca martor în dosarul „Kuliok”, în care Igor Dodon este învinuit. Solicitarea a fost făcută miercuri, în cadrul unei noi ședințe la Curtea Supremă de Justiție, însă demersul nu a fost examinat pentru că ședința a fost amânată. La sfârșitul lunii noiembrie, dosarul a fost […] Articolul Vlad Plahotniuc, chemat ca martor în dosarul „Kuliok”, în care este vizat Igor Dodon apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Atăzi, 8 decembrie, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski a postat un mesajl pe Telegram unde a anunțat că astăzi va fi programată o discuția cu administrația lui Trump unde vor reflecta nou document de pace redus la 20 de puncte. „Astăzi este programată o discuție cu partea americană privind documentul care va detalia procesul de reconstrucție […] Articolul O nouă rundă de discuții între Zelenski și SUA privind planul de pace apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Aproape o treime dintre cetățenii Republicii Moldova consideră că cea mai dificilă perioadă de trai a fost în timpul actualei guvernări PAS. Potrivit unui sondaj realizat de IMAS, 32,9% dintre respondenți indică guvernele Gavrilița, Recean și Munteanu drept etapa cu cele mai grele condiții de viață. Pe locul doi se află guvernarea Maia Sandu (PAS […] Articolul BANI.MD: Sondaj dur. Un moldovean din trei spune că trăiește în sărăcie apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Creta, paralizată de proteste: Mii de camioane au blocat insula. Fermierii au aruncat cu pietre în polițiști # Realitatea.md
Fermierii greci au provocat închiderea unui aeroport pe insula Creta, au blocat drumuri şi puncte de trecere a frontierei şi au aruncat cu pietre în poliţie în timpul unor proteste naţionale organizate luni, declanşate de întârzierile în acordarea plăţilor. Protestatarii au folosit mii de camioane şi tractoare în cel puţin 20 de acţiuni de blocare […] Articolul Creta, paralizată de proteste: Mii de camioane au blocat insula. Fermierii au aruncat cu pietre în polițiști apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul de numire a fostului premier Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență. Funcția de emisar special are rolul de a consolida activitatea instituției prezidențiale prin implicarea unor specialiști cu pregătire aprofundată în domenii de importanță strategică pentru țară, în vederea realizării priorităților stabilite […] Articolul Dorin Recean REVINE pe arena politică. Ce funcție va ocupa apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
FOTO Liceul „Mihai Eminescu” din Corjova, dotat cu mobilier modern cu sprijinul DRRM # Realitatea.md
Liceul „Mihai Eminescu” din satul Corjova, raionul Dubăsari, a fost dotat cu mobilier școlar modern, oferit de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM). Evenimentul de inaugurare a avut loc astăzi, 10 decembrie. Cinci săli de clasă au fost dotate cu mobilier la standarde europene, oferind elevilor un mediu de învățare modern și confortabil. Totodată, […] Articolul FOTO Liceul „Mihai Eminescu” din Corjova, dotat cu mobilier modern cu sprijinul DRRM apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Imagini cu fiii secreți ai lui Vladimir Putin: de ce Ivan și Vlad sunt ascunși într-o proprietate fortificată # Realitatea.md
Presupușii fii ai dictatorului rus Vladimir Putin au fost dezvăluiți recent în imagini care îi arată antrenându-se la gimnastică, la fel ca mama lor, scrie Antena3.ro. Fotografiile și filmările scoase clandestin din Rusia îi surprind pe Ivan, de 10 ani, și pe Vladimir Jr., de 6 ani, la un eveniment sportiv organizat de Alina Kabaeva, […] Articolul Imagini cu fiii secreți ai lui Vladimir Putin: de ce Ivan și Vlad sunt ascunși într-o proprietate fortificată apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
PSRM propune majorarea Fondului național de dezvoltare a agriculturii cu 1,4 miliarde de lei # Realitatea.md
Vicepreședintele Parlamentului, deputatul PSRM, Vlad Batrîncea, alături de fostul ministru al Agriculturii, Ion Perju, a prezentat în cadrul unui briefing o inițiativă legislativă ce prevede modificarea bugetului de stat pentru anul 2026 și majorarea Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural cu 1,4 miliarde de lei. Potrivit lui Batrîncea, proiectul a fost deja […] Articolul PSRM propune majorarea Fondului național de dezvoltare a agriculturii cu 1,4 miliarde de lei apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Judecătorul Petru Triboi nu a promovat evaluarea externă a integrității. Comisia Vetting transmite dosarul către CSM # Realitatea.md
Judecătorul Petru Triboi, președinte interimar al Judecătoriei Ungheni, nu a promovat evaluarea externă a integrității, potrivit Comisiei de Evaluare a Judecătorilor. Instituția anunță că magistratul nu întrunește criteriile de integritate financiară prevăzute de lege, iar raportul de evaluare a fost transmis Consiliului Superior al Magistraturii pentru examinare și adoptarea unei decizii finale. Comisia precizează că […] Articolul Judecătorul Petru Triboi nu a promovat evaluarea externă a integrității. Comisia Vetting transmite dosarul către CSM apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Sondaj: Cum ar vota moldovenii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare anticipate. PAS conduce, urmat de PSRM # Realitatea.md
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar acumula cele mai multe voturi, arată datele Barometrului socio-politic IMAS pentru luna decembrie 2025. Conform sondajului, 30,6% din totalul respondenților ar vota pentru PAS, iar 13,2% pentru PSRM. Pe următoarele poziții se situează Partidul Nostru (6,2%), Democrația Acasă (6,2%) și […] Articolul Sondaj: Cum ar vota moldovenii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare anticipate. PAS conduce, urmat de PSRM apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Toți turiștii care vizitează SUA ar putea fi supuși verificării conturilor de socializare # Realitatea.md
Statele Unite ale Americii intenționează să înceapă verificarea rețelelor de socializare ale tuturor turiștilor. Mandatul potențial privind rețelele sociale, propus de Vama și Protecția Frontierelor (CBP), s-ar aplica oricărei persoane care vizitează țara, indiferent dacă are nevoie sau nu de viză. Toți turiștii, inclusiv cei din Marea Britanie, vor trebui să fie supuși unei verificări […] Articolul Toți turiștii care vizitează SUA ar putea fi supuși verificării conturilor de socializare apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
De miercuri, 10 decembrie, masca redevine obligatorie în toate spitalele și centrele de sănătate din Catalonia, regiunea spaniolă unde trăiesc mulți cetățeni români. Măsură a fost luată în urma creșterii accelerate a cazurilor de gripă. Presa din România scrie că populației i se recomandă să poarte măști de protecție și în spațiile publice, dar și […] Articolul Alertă de gripă într-o regiune din Spania: Masca, din nou obligatorie în spitale apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Teza de licență ar putea fi eliminată din metodele de evaluare a studenților, deoarece tot mai multe lucrări sunt realizate cu ajutorul inteligenței artificiale. Declarația a fost făcută de ministrul educației, Dan Perciun. Ministrul spune că școlile și universitățile din toată lumea se confruntă cu aceeași problemă, elevii și studenții folosesc IA pentru a-și scrie […] Articolul Teza de licență ar putea fi eliminată din programul universitar. Din ce motiv? apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Vecinii au decis! România introduce taxe pentru coletele sub 150 de euro de la Temu, Shein sau Trendyol # Realitatea.md
De la data de 1 ianuarie 2026 în România va intra în vigoare noua taxă pentru coletele comandate de pe platformele din afara Uniunii Europene. Măsura vizează comenzile de pe platforme precum Shein sau Temu, din China, sau Trendyol, din Turcia, anunță antena3 CNN. Astfel, de la începutul anului viitor, toate coletele sub 150 de […] Articolul Vecinii au decis! România introduce taxe pentru coletele sub 150 de euro de la Temu, Shein sau Trendyol apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Activiști avertizează că rușii deportați din SUA riscă persecuție și mobilizare forțată # Realitatea.md
Un avion care transporta cetățeni ruși deportați din Statele Unite a aterizat marți la Moscova, pe fondul temerilor că unii dintre pasageri ar putea fi încarcerați pe nedrept. Președintele organizației diasporei americane, Dmitri Valuev, a declarat că unii dintre pasagerii aveau opinii antiguvernamentale care i-ar putea transforma într-o țintă a persecuției politice, transmite The Moscow […] Articolul Activiști avertizează că rușii deportați din SUA riscă persecuție și mobilizare forțată apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
60% dintre moldoveni cred că țara noastră va adera la UE până în nul 2028, așa cum a promis PAS în campanie electorală. Sunt datele celui mai recent Barometru socio-politic IMAS, realizat pentru luna decembrie 2025. Potrivit studiului, 30 la sută dintre respondenți au spus că nu cred în această promisiune, iar 10% nu știu […] Articolul SONDAJ: 60% dintre moldoveni cred că țara noastră va adera la UE până în nul 2028 apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.