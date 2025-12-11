Meteorologii anunță când vor veni ninsorile abundente în România. Sezonul de schi ar putea fi compromis

14:00

Agricultorii din sudul Moldovei au venit în fața Guvernului pentru a cere ajutor. Fermierii din Basarabeasca, Talmaza și Cahul spun că seceta i-a lovit trei ani la rând, le-a distrus recoltele și acum nu mai pot să-și plătească datoriile. „De la zi la zi, supraviețuiesc, sunt probleme financiare, și cu recolta sunt probleme. Nu […]