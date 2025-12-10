Rusia își intensifică operațiunile sub acoperire în regiunea Transnistreană

12:50

Un șofer de 49 de ani a ajuns la spital după ce camionul cu remorcă pe care îl conducea s-a răsturnat. Accidentul rutier s-a produs astăzi dimineața, 10 decembrie, în apropierea satului Fundul Galbenei. La fața locului au intervenit oamenii legii, care au stabilit că bărbatul, conducând un camion „DAF" din direcția municipiului Hîncești spre […]