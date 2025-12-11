Dimineață cu ceață în toată țara: Care vor fi temperaturile?

15:00

De la data de 1 ianuarie 2026 în România va intra în vigoare noua taxă pentru coletele comandate de pe platformele din afara Uniunii Europene. Măsura vizează comenzile de pe platforme precum Shein sau Temu, din China, sau Trendyol, din Turcia, anunță antena3 CNN. Astfel, de la începutul anului viitor, toate coletele sub 150 de