Sondaj: Cum ar vota moldovenii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare anticipate. PAS conduce, urmat de PSRM
Realitatea.md, 10 decembrie 2025 15:20
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar acumula cele mai multe voturi, arată datele Barometrului socio-politic IMAS pentru luna decembrie 2025. Conform sondajului, 30,6% din totalul respondenților ar vota pentru PAS, iar 13,2% pentru PSRM. Pe următoarele poziții se situează Partidul Nostru (6,2%), Democrația Acasă (6,2%) și […] Articolul Sondaj: Cum ar vota moldovenii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare anticipate. PAS conduce, urmat de PSRM apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 30 minute
15:20
Sondaj: Cum ar vota moldovenii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare anticipate. PAS conduce, urmat de PSRM # Realitatea.md
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar acumula cele mai multe voturi, arată datele Barometrului socio-politic IMAS pentru luna decembrie 2025. Conform sondajului, 30,6% din totalul respondenților ar vota pentru PAS, iar 13,2% pentru PSRM. Pe următoarele poziții se situează Partidul Nostru (6,2%), Democrația Acasă (6,2%) și […] Articolul Sondaj: Cum ar vota moldovenii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare anticipate. PAS conduce, urmat de PSRM apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Toți turiștii care vizitează SUA ar putea fi supuși verificării conturilor de socializare # Realitatea.md
Statele Unite ale Americii intenționează să înceapă verificarea rețelelor de socializare ale tuturor turiștilor. Mandatul potențial privind rețelele sociale, propus de Vama și Protecția Frontierelor (CBP), s-ar aplica oricărei persoane care vizitează țara, indiferent dacă are nevoie sau nu de viză. Toți turiștii, inclusiv cei din Marea Britanie, vor trebui să fie supuși unei verificări […] Articolul Toți turiștii care vizitează SUA ar putea fi supuși verificării conturilor de socializare apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
De miercuri, 10 decembrie, masca redevine obligatorie în toate spitalele și centrele de sănătate din Catalonia, regiunea spaniolă unde trăiesc mulți cetățeni români. Măsură a fost luată în urma creșterii accelerate a cazurilor de gripă. Presa din România scrie că populației i se recomandă să poarte măști de protecție și în spațiile publice, dar și […] Articolul Alertă de gripă într-o regiune din Spania: Masca, din nou obligatorie în spitale apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Teza de licență ar putea fi eliminată din metodele de evaluare a studenților, deoarece tot mai multe lucrări sunt realizate cu ajutorul inteligenței artificiale. Declarația a fost făcută de ministrul educației, Dan Perciun. Ministrul spune că școlile și universitățile din toată lumea se confruntă cu aceeași problemă, elevii și studenții folosesc IA pentru a-și scrie […] Articolul Teza de licență ar putea fi eliminată din programul universitar. Din ce motiv? apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
15:00
Vecinii au decis! România introduce taxe pentru coletele sub 150 de euro de la Temu, Shein sau Trendyol # Realitatea.md
De la data de 1 ianuarie 2026 în România va intra în vigoare noua taxă pentru coletele comandate de pe platformele din afara Uniunii Europene. Măsura vizează comenzile de pe platforme precum Shein sau Temu, din China, sau Trendyol, din Turcia, anunță antena3 CNN. Astfel, de la începutul anului viitor, toate coletele sub 150 de […] Articolul Vecinii au decis! România introduce taxe pentru coletele sub 150 de euro de la Temu, Shein sau Trendyol apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Activiști avertizează că rușii deportați din SUA riscă persecuție și mobilizare forțată # Realitatea.md
Un avion care transporta cetățeni ruși deportați din Statele Unite a aterizat marți la Moscova, pe fondul temerilor că unii dintre pasageri ar putea fi încarcerați pe nedrept. Președintele organizației diasporei americane, Dmitri Valuev, a declarat că unii dintre pasagerii aveau opinii antiguvernamentale care i-ar putea transforma într-o țintă a persecuției politice, transmite The Moscow […] Articolul Activiști avertizează că rușii deportați din SUA riscă persecuție și mobilizare forțată apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
60% dintre moldoveni cred că țara noastră va adera la UE până în nul 2028, așa cum a promis PAS în campanie electorală. Sunt datele celui mai recent Barometru socio-politic IMAS, realizat pentru luna decembrie 2025. Potrivit studiului, 30 la sută dintre respondenți au spus că nu cred în această promisiune, iar 10% nu știu […] Articolul SONDAJ: 60% dintre moldoveni cred că țara noastră va adera la UE până în nul 2028 apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
14:30
Cetățenii Republicii Moldova, care revin cu traiul permanent în țară, vor continua să beneficieze de scutire la plata drepturilor de import pentru bunurile personale și un autovehicul. Guvernul a avizat pozitiv inițiativa legislativă care prevede extinderea acestui mecanism pentru încă un an. În baza cererilor depuse, până la 31 decembrie 2026, de privilegii vor putea […] Articolul Moldovenii care se întorc din diasporă, scutiți de taxe la import și în 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Cobza, inclusă în patrimoniul cultural imaterial UNESCO: recunoaștere internațională pentru tradițiile noastre # Realitatea.md
Cobza, muzica sa specifică, precum și cunoștințele și tehnicile tradiționale de confecționare și interpretare au fost incluse în Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO. Decizia a fost adoptată în cadrul celei de-a 20-a sesiuni a Comitetului Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, desfășurată la New Delhi, în perioada 8–13 decembrie, anunță Ministerul […] Articolul Cobza, inclusă în patrimoniul cultural imaterial UNESCO: recunoaștere internațională pentru tradițiile noastre apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Atenție, șoferi și pietoni! Meteorologii au emis cod galben de ceață pe întreg teritoriul țării # Realitatea.md
Meteorologii au emis Cod galben de ceață pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea intră în vigoare astăzi, 10 decembrie, la ora 19:00, și va fi valabilă până joi, 11 decembrie, ora 11:00. Pe arii extinse se prevede ceață cu vizibilitatea de 200 m și mai puțin. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de […] Articolul Atenție, șoferi și pietoni! Meteorologii au emis cod galben de ceață pe întreg teritoriul țării apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Kremlinul a venit cu o primă reacție după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a răspuns solicitării lui Donald Trump privind organizarea alegerilor prezidențiale, citează Digi24.ro. „Este ceea ce Putin spunea de mult. Este ceea ce a spus recent președintele Trump. Vom vedea cum se vor dezvolta evenimentele în această direcție”, a declarat purtătorul de cuvânt […] Articolul Reacția Kremlinului la propunerea lui Zelenski de a organiza alegeri în Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
VIDEO „Să ne dea o mână de ajutor”. Durerile fermierilor veniți să protesteze în fața Guvernului # Realitatea.md
Agricultorii din sudul Moldovei au venit în fața Guvernului pentru a cere ajutor. Fermierii din Basarabeasca, Talmaza și Cahul spun că seceta i-a lovit trei ani la rând, le-a distrus recoltele și acum nu mai pot să-și plătească datoriile. „De la zi la zi, supraviețuiesc, sunt probleme financiare, și cu recolta sunt probleme. Nu […] Articolul VIDEO „Să ne dea o mână de ajutor”. Durerile fermierilor veniți să protesteze în fața Guvernului apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Sondaj IMAS: Maia Sandu, cea mai bine evaluată la capitolul activitate. Voronin și Dodon, pe următoarele poziții # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu este politicianul care se bucură de cea mai bună evaluare din partea cetățenilor, arată datele Barometrului socio-politic IMAS pentru luna decembrie 2025. Conform graficului privind notele de 7-10 acordate activității politicienilor, Sandu obține 39,1%, cel mai mare nivel de apreciere dintre toate personalitățile politice măsurate. Pe locul doi se situează liderul Partidului […] Articolul Sondaj IMAS: Maia Sandu, cea mai bine evaluată la capitolul activitate. Voronin și Dodon, pe următoarele poziții apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Vandalism într-un parc din Bălți. Câteva persoane necunoscute au distrus decorațiunile de iarnă # Realitatea.md
Act de vandalism în centrul Bălțului. Trei persoane necunoscute au deteriorat iluminatul festiv de Anul Nou din parcul „Mihai Volontir”, care a fost instalat recent în oraș pentru a aduce spiritul sărbătorilor de iarnă. Totul s-a întâmplat în noaptea de miercuri, 10 decembrie, în intervalul 00:20 – 00:30. „Dimineață, angajații municipali au găsit ghirlande rupte, […] Articolul Vandalism într-un parc din Bălți. Câteva persoane necunoscute au distrus decorațiunile de iarnă apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
VIDEO Haos în Maroc: peste 30 de morți și răniți după prăbușirea bruscă a două clădiri # Realitatea.md
Cel puțin 19 persoane au murit, iar alte 16 au fost rănite în urma prăbușirii a două clădiri din orașul Fez, Maroc, marți spre miercuri. Structurile afectate aveau patru etaje și erau situate în cartierul Al-Mustaqbal, într-una dintre cele mai vechi zone ale orașului. Presa de stat a relatat că imobilele ar fi prezentat semne […] Articolul VIDEO Haos în Maroc: peste 30 de morți și răniți după prăbușirea bruscă a două clădiri apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
13:10
Deputatul PAS Radu Marian, președintele Comisiei parlamentare economie, finanțe și buget, a declarat că autoritățile au lucrat la ajustarea formulei de calcul a schemei de compensații la încălzire, astfel încât aceasta să reflecte mai corect realitățile economice și modul în care a funcționat mecanismul anterior. Declarațiile au fost făcute la emisiunea „Rezoomat” de la Realitatea […] Articolul De ce a fost ajustată formula de calcul a compensațiilor la încălzire apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Un cuplu, un bărbat de 45 de ani și o femeie de 48 de ani, a fost condamnat la 18 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, pentru omor intenționat. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău. Pe 10 decembrie 2024, în curtea locuinței celor doi inculpați aflați în concubinaj, a […] Articolul 18 ani de închisoare pentru un cuplu vinovat de omor. Ce a mai decis instanța apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
SUA propun un „scenariu coreean” pentru Ucraina în noul plan de pace prezentat de Washington Post # Realitatea.md
Într-o publicație realizată de The Washington Post, este prezentat un nou plan de pace alcătuit din 20 de puncte, care pentru prima dată stabilește termene concrete privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, parametrii demilitarizării și arhitectura de securitate. Potrivit articolului, planul este împărțit în trei documente: planul de pace propriu-zis, garanțiile de securitate și planul […] Articolul SUA propun un „scenariu coreean” pentru Ucraina în noul plan de pace prezentat de Washington Post apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Sportivii depistați cu dopaj ar putea rămâne fără indemnizațiile viagere, după ce Guvernul a actualizat Regulamentul de acordare și retragere a acestor plăți, în conformitate cu noua Lege privind educația fizică și sport. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) amintește că indemnizația viageră este acordată sportivilor și antrenorilor care obțin rezultate deosebite la competiții internaționale. Dreptul […] Articolul Sportivii prinși cu dopaj ar putea rămâne fără indemnizațiile viagere apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
VIDEO Accident violent la Hîncești. Un șofer a ajuns la spital după ce s-a răsturnat cu camionul # Realitatea.md
Un șofer de 49 de ani a ajuns la spital după ce camionul cu remorcă pe care îl conducea s-a răsturnat. Accidentul rutier s-a produs astăzi dimineața, 10 decembrie, în apropierea satului Fundul Galbenei. La fața locului au intervenit oamenii legii, care au stabilit că bărbatul, conducând un camion „DAF” din direcția municipiului Hîncești spre […] Articolul VIDEO Accident violent la Hîncești. Un șofer a ajuns la spital după ce s-a răsturnat cu camionul apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Rusia așteaptă răspunsul SUA privind noul tratat START, în timp ce termenul acordului nuclear se apropie de expirare # Realitatea.md
Miercuri, 10 decembrie, Rusia a anunțat că încă așteaptă un răspuns oficial din partea Washingtonului la propunerea președintelui Vladimir Putin privind extinderea cooperării pentru respectarea ultimului tratat de control al armamentului rămas între cele două state. Documentul urmează să expire în mai puțin de două luni. Noul tratat START, cu termen de expirare la 5 […] Articolul Rusia așteaptă răspunsul SUA privind noul tratat START, în timp ce termenul acordului nuclear se apropie de expirare apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
VIDEO Graba strică treaba! Un șofer a fost amendat după ce a fost la un pas să lovească un pieton # Realitatea.md
Un șofer a fost amendat cu 184 de ruble după ce a trecut pe galben și a fost la un pas să lovească un bărbat pe trecerea de pietoni. Incidentul a avut loc marți seara, 9 decembrie, în Tiraspol. La volanul autovehicului de model Volkswagen se afla o persoană de 63 de ani. Imaginile video au […] Articolul VIDEO Graba strică treaba! Un șofer a fost amendat după ce a fost la un pas să lovească un pieton apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Al doilea pact Ribbentrop-Molotov nu va exista și nu va viza Republica Moldova, consideră fostul ministru al Apărării Vitalie Marinuța și directorul Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) Iulian Groza. Experții au relatat în cadrul emisiunii „Teritoria Svobodi” de la RLIVE TV că, în contextul geopolitic actual, UE nu a acceptat mai multe planuri propuse pentru Ucraina, iar statele membre ale NATO […] Articolul Groza și Marinuța, la RLIVE TV: Al doilea pact Ribbentrop-Molotov nu va exista apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Fermierii acordă Guvernului răgaz până luni, 15 decembrie 2025, să iasă la dialog cu ei. La protestul organizat la clădirea Executivului împotriva legilor și executărilor nedrepte, nu a ieșit niciun oficial. Deputații Sergiu Stefanco și Serghei Ivanov l-au însoțit pe reprezentantul „Forței Fermierilor” la depunerea petiției fermierilor la boxa din incinta Guvernului, astfel încât să […] Articolul ULTIMA ORĂ! Guvernul are răgaz până luni să iasă la dialog cu fermierii apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Spitalele din Bălți și Cahul, mai scumpe și mai întârziate: ministrul Emil Ceban o contrazice pe Nemerenco # Realitatea.md
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a anunțat că viitoarele spitale regionale din Bălți și Cahul ar urma să coste peste 200 de milioane de euro, precizând că termenele de dare în exploatare nu mai corespund cu cele anunțate anterior. Declarațiile au fost făcute după ședința de Guvern, din 10 decembrie. ”Din studiile de fezabilitate care au […] Articolul Spitalele din Bălți și Cahul, mai scumpe și mai întârziate: ministrul Emil Ceban o contrazice pe Nemerenco apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Guvernul Rusiei ia în calcul posibilitatea de a interzice apelurile telefonice primite din țări „neprietenoase”. Anunțul a fost făcut de președintele Vladimir Putin la o întâlnire cu membrii Consiliului pentru Drepturile Omului, motivând măsura ca parte a strategiei de combatere a fraudelor telefonice și pe internet. Potrivit liderului rus, această măsură a fost propusă de […] Articolul Putin anunță blocarea apelurilor către ruși din țările ”neprietenoase” apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Tariful la energia electrică ar putea crește! Junghietu: Ajutorul de avarie împinge prețurile în sus # Realitatea.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că energia de avarie, cumpărată de Moldelectrica zilele precedente, nu este achiziționată comercial, ci este accesată în regim de urgență, la un preț stabilit ulterior, la sfârșitul sau începutul lunii următoare. Potrivit oficialului, aceste prețuri de obicei sunt mi mari, iar dacă Republica Moldova va fi nevoită să apeleze […] Articolul Tariful la energia electrică ar putea crește! Junghietu: Ajutorul de avarie împinge prețurile în sus apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Cetățenii moldoveni care muncesc sau au muncit în provincia Quebec, Canada, vor putea beneficia de pensia pentru limită de vârstă, pensia de dizabilitate sau pensia de urmaș, precum și de prestații sociale în caz de accident la locul de muncă. În acest context, Cabinetul de miniștri a aprobat inițierea negocierilor pentru încheierea unui Acord de […] Articolul Moldovenii din Quebec vor putea beneficia de pensii și prestații sociale apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
VIDEO Declarații dure de la Moscova după ieșirea lui Trump: Lavrov avertizează Europa privind activele rusești # Realitatea.md
Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a reacționat după interviul recent acordat de președintele american Donald Trump, în care acesta a criticat Europa. Oficialul rus a comentat atât poziția Statelor Unite, cât și acțiunile Uniunii Europene în raport cu Rusia. Lavrov a declarat în cadrul unei conferințe că Moscova este pregătită să răspundă în […] Articolul VIDEO Declarații dure de la Moscova după ieșirea lui Trump: Lavrov avertizează Europa privind activele rusești apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
11:20
FOTO Sport accesibil pentru toți: USM a lansat un centru dedicat persoanelor cu dizabilități # Realitatea.md
Un spațiu dedicat formării specialiștilor care facilitează accesul persoanelor cu dizabilități la practicarea sportului, Centrul de instruire și evaluare motrică, a fost inaugurat marți, 9 decembrie, în cadrul Institutului de Educație Fizică și Sport al Universității de Stat din Moldova (USM). Realizarea acestui proiect a fost posibilă datorită suportului Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova […] Articolul FOTO Sport accesibil pentru toți: USM a lansat un centru dedicat persoanelor cu dizabilități apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
”O propunere negândită”- reacția ministrului Perciun la inițiativa lui Ceban de a testa elevii la droguri # Realitatea.md
Ministrului educației, Dan Perciun, consideră că inițiativa primarului capitalei Ion Ceban de a testa copii din instituțiile de învățământ la consumul de droguri este negândită. În cadrul unei conferințe de presă, ținută la Guvern, Perciun i-a sugerat edilului să se adreseze la Ministerul Sănătății și cel de Interne. ”Să se asigure că nu propune lucruri […] Articolul ”O propunere negândită”- reacția ministrului Perciun la inițiativa lui Ceban de a testa elevii la droguri apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitatul ediției este primarul general al Chișinăului, lider al Blocului Alternativa, Ion Ceban. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: • Proiectul legii bugetului Chișinăului pentru […] Articolul Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, este invitatul emisiunii Rezoomat! apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
VIDEO Trafic de droguri de milioane în Moldova: Un străin, condamnat la 9 ani de închisoare # Realitatea.md
Un cetățean al Ucrainei a fost condamnat la nouă ani de închisoare, după ce a introdus prin contrabandă în Republica Moldova droguri în valoare de peste 6 milioane de lei. Instanța a aplicat o pedeapsă mai blândă, întrucât inculpatul și-a recunoscut vina încă din faza urmăririi penale. Faptele au fost comise în primăvara anului 2025. […] Articolul VIDEO Trafic de droguri de milioane în Moldova: Un străin, condamnat la 9 ani de închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Inflația anuală ajunge la 7% în Moldova: scumpiri semnificative la servicii și carburanți # Realitatea.md
Biroul Național de Statistică anunță că, în luna noiembrie 2025, prețurile medii de consum au crescut cu 7,0% față de aceeași perioadă a anului trecut. De la începutul anului, inflația a ajuns la 5,9%, iar comparativ cu luna octombrie, prețurile au urcat cu 0,3%. Creșterea lunară a fost determinată în principal de scumpirea mărfurilor nealimentare […] Articolul Inflația anuală ajunge la 7% în Moldova: scumpiri semnificative la servicii și carburanți apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
FOTO Impact violent la Orhei: Două mașini avariate și o persoană, transportată la spital # Realitatea.md
Un tânăr a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale după ce a fost implicat într-un accident rutier. Totul s-a întâmplat marți seara, 9 decembrie, pe traseul R-6, Chișinău-Orhei-Bălți. La fața locului au intervenit oamenii legii, care au stabilit că un tânăr de 20 de ani, aflat la volanul unui automobil marca Dacia, a pierdut […] Articolul FOTO Impact violent la Orhei: Două mașini avariate și o persoană, transportată la spital apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Elena Oleinic-Slivinschi, eliberată din funcția de director adjunct al Agenției de Investiții # Realitatea.md
Elena Oleinic-Slivinschi, director adjunct al Agenția de Investiții și fiica fostului deputat Alexandru Oleinic, a fost eliberată din funcție în baza cererii de demisie. Anunțul a fost făcut la începutul ședinței de Guvern. Autoritățile nu au comunicat, deocamdată, motivele demisiei. Elena Oleinic-Slivinschi a fost numită în funcție în iulie 2020. Ea și-a făcut studiile la […] Articolul Elena Oleinic-Slivinschi, eliberată din funcția de director adjunct al Agenției de Investiții apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
FOTO Trei persoane s-au ales cu procese-verbale contravenționale: Au vânat ilegal un iepure # Realitatea.md
Trei persoane s-au ales cu procese-verbale contravenționale după ce acestea au vânat ilegal un iepure. Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM), animalul a fost găsit în autovehiculul utilizat de făptași. De asemenea, inspectorii de mediu din Hîncești și Leova au solicitat sprijinul poliției pentru a asigura toate măsurile necesare. „În timpul controlului, inspectorii au depistat […] Articolul FOTO Trei persoane s-au ales cu procese-verbale contravenționale: Au vânat ilegal un iepure apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Complicele care l-ar fi ajutat pe Nicanor Ciochină să ascundă probele refuză să mai facă declarații în instanță # Realitatea.md
Ion Andronache, complicele lui Nicanor Ciochină, a refuzat azi să facă declarații în instanță. Inculpatul a spus că nu-și mai recunoaște declarațiile făcute în prima etapă a anchetei și a refuzat să depună alte mărturii. În același timp, principalul inculpat, Nicanor Ciochină, nu s-a prezentat nici la această ședință. El depus un demers în care […] Articolul Complicele care l-ar fi ajutat pe Nicanor Ciochină să ascundă probele refuză să mai facă declarații în instanță apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Un bărbat de 62 de ani a suferit arsuri în urma exploziei unei butelii de gaz într-o locuință din satul Sărăteni, raionul Hîncești, în seara de 9 decembrie. Explozia s-a produs din cauza unei scurgeri de gaz în bucătărie. Salvatorii au evacuat două persoane și au scos butelia care a explodat. Victima a fost transportată […] Articolul O butelie de gaz a explodat la Hîncești. Un bărbat a ajuns la spital apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
09:10
Facilitățile fiscale pentru sectorul IT ar putea fi eliminate. Eugen Osmochescu: „Aderarea la UE este prioritatea zero” # Realitatea.md
Facilitățile fiscale de care beneficiază în prezent sectorul IT din Republica Moldova ar putea fi eliminate în următorii ani. Anunțul a fost făcut de ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova, unde a declarat că autoritățile au început deja să discute o „strategie de exit” […] Articolul Facilitățile fiscale pentru sectorul IT ar putea fi eliminate. Eugen Osmochescu: „Aderarea la UE este prioritatea zero” apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Radu Marian, despre impozitarea achizițiilor de pe platforme precum Temu sau Joom: „Examinăm posibilitatea în 2026” # Realitatea.md
Achizițiile de pe platforme internaționale precum Temu sau Joom, cu livrare din China și alte țări, ar putea fi impozitate începând cu anul 2026. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian, la emisiunea „Rezoomat” de la Realitatea TV. În discuție, prezentatoarea i-a amintit deputatului declarațiile anterioare potrivit cărora achizițiile […] Articolul Radu Marian, despre impozitarea achizițiilor de pe platforme precum Temu sau Joom: „Examinăm posibilitatea în 2026” apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
În mediul online a apărut în această dimineață un video în care un șofer nu a acordat prioritate la traversarea străzii de către doi pietoni pe bd. Mircea cel Bătrân. Din imaginile postate, se observă că șoferul trece foarte aproape de aceștia, punându-le viața în pericol. Pietonii au reușit să se ferească la timp, iar […] Articolul VIDEO Un șofer surprins că nu a cedat trecerea pietonilor în Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Douăsprezece persoane și-au pierdut viața într-un incendiu care a izbucnit într-o clădire rezidențială din orașul Shantou, în sudul Chinei, informează miercuri agenția de știri Xinhua. Incendiul a început marți, la ora 21:20, într-o clădire cu patru etaje și a fost stins aproximativ 40 de minute mai târziu. Inițial, autoritățile raportaseră opt decese și patru răniți, […] Articolul VIDEO Tragedie în sudul Chinei: 12 oameni și-au pierdut viața într-un incendiu apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Drone suspecte, observate deasupra unei baze militare franceze specializate în informații. Autoritățile au deschis o anchetă # Realitatea.md
Drone suspecte au fost observate deasupra unei baze militare franceze specializate în informații, în trei nopți diferite luna trecută, au anunțat Forțele aeriene și spațiale ale Franței, transmite Agerpres, citată de DISINFO. Incidentul survine la scurt timp după ce procurorii francezi au început o anchetă privind posibile drone detectate deasupra unei baze de submarine nucleare […] Articolul Drone suspecte, observate deasupra unei baze militare franceze specializate în informații. Autoritățile au deschis o anchetă apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Horoscopul zilei de 10 decembrie 2025. O zodie va primi bani în curând: vezi dacă ești printre norocoși # Realitatea.md
Nativii sunt invitați să reflecteze asupra situațiilor din plan personal. Luna în Fecioară aduce nevoie de atenție la detalii și analiză în relațiile apropiate. Acțiunile repetate formează obiceiuri, iar astăzi este important să observi dacă acestea sunt pozitive sau negative. Recunoaște orice sentiment de confruntare și ia-ți un moment de liniște pentru a-ți clarifica gândurile. […] Articolul Horoscopul zilei de 10 decembrie 2025. O zodie va primi bani în curând: vezi dacă ești printre norocoși apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
VIDEO Camera de Comerț îndeamnă consumatorii să pună în coș mai multe produse fabricate în Moldova # Realitatea.md
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI) lansează un nou apel către consumatori, îndemnându-i ca, în plin sezon al sărbătorilor, să aleagă produsele autohtone. Instituția amintește că pe parcursul întregului an promovează producătorii locali prin expoziții naționale și internaționale, precum „Fabricat în Moldova”, „Republica Moldova prezintă”, „Produs Autohton”, dar și prin numeroase evenimente […] Articolul VIDEO Camera de Comerț îndeamnă consumatorii să pună în coș mai multe produse fabricate în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
07:30
Copiii australieni rămân fără TikTok, Instagram și YouTube din cauza unei interdicții istorice # Realitatea.md
Copiii din Australia nu vor mai avea acces la conturile lor de social media începând de miercuri, ca urmare a unei interdicții fără precedent la nivel mondial, menite să îi protejeze pe cei sub 16 ani de algoritmi adictivi, prădători online și agresori digitali. Nicio altă țară nu a introdus măsuri atât de stricte, iar […] Articolul Copiii australieni rămân fără TikTok, Instagram și YouTube din cauza unei interdicții istorice apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Universul nu este cu adevărat infinit, chiar dacă, din perspectiva noastră limitată, așa poate părea. Un nou studiu arată că până și cele mai „indestructibile” obiecte cosmice — găurile negre, stelele neutronice și piticele albe — nu sunt eterne. În intervale de timp incomprehensibil de lungi, aceste structuri își pierd treptat masa și ajung să […] Articolul Studiu: Sfârșitul Universului ar putea fi mai apropiat decât ne imaginăm apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Într-un sat din statul indian Madhya Pradesh, o femeie primește lunar o sumă modestă, garantată. Nu este un salariu, deoarece nu are un loc de muncă oficial, ci un transfer financiar necondiționat acordat de guvern. Premila Bhalavi spune că banii îi ajung pentru medicamente, legume și taxele școlare ale fiului ei. Cei 1.500 de rupii […] Articolul Program revoluționar în India: Femeile sunt plătite pentru munca din gospodărie apare prima dată în Realitatea.md.
06:50
Conform estimărilor specialiștilor meteo pentru 10 decembrie 2025 se anunță o zi posomorâtă. Cerul va rămâne predominant noros, iar pe alocuri va cădea ploaie slabă. Temperaturile diurne vor urca până la +9°C, în timp ce în cursul nopții se estimează valori minime de aproximativ +3°C. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Articolul Cer înnorat și maxime de până la 9°C: Prognoza pentru 10 decembrie apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.